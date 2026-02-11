Veja quais ruas estarão interditadas para o Carnaval em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou o cronograma das ruas que estarão interditadas durante o período do Carnaval em Campo Grande.
A lista garante que motoristas se programem para rotas alternativas no período e que os eventos aconteçam sem perigo em diferentes regiões da cidade.
O órgão ressalta, ainda, as orientações para que os motoristas respeitem os limites de velocidade, não dirigirem alcoolizados e respeitar às sinalizações temporárias e orientações dos agentes.
Aos foliões, as orientações são para a priorização do transporte público ou de aplicativos para os deslocamentos e o planejamento antecipado.
Veja abaixo os trechos interditados:
Desfile das Escolas de Samba
Ensaios técnicos
Datas: 11 e 12 de fevereiro
Local: Praça do Papa
Horário: a partir das 19h
Rotas alternativas:
- Avenida Presidente Vargas
- Avenida Aeroclube
- Avenida Fernando de Noronha
- Blocos de Carnaval
Bloco Reggae
Datas: 13 e 14 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (esquina com Avenida Mato Grosso)
Horário: das 18h à meia-noite
Bloco Farofolia
Data: 13 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite
Bloco Só Love
Data: 13 de fevereiro
Local: Rua General Melo (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite
Bloco Cordão Valu
Datas: 14 e 17 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (entre Rua General Melo e Avenida Mato Grosso)
Horário: das 15h à meia-noite
Bloco Ipa Lelê
Datas: 14 e 16 de fevereiro
Local: Avenida Mato Grosso (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 16h à meia-noite
Bloco Capivara Blasé
Datas: 15 e 16 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 14h à meia-noite
Bloco Forrozeiros MS
Data: 21 de fevereiro
Local: Rua Dr. Temístocles (entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras)
Horário: das 18h à meia-noite
Bloco Eita
Data: 21 de fevereiro
Local: Avenida Calógeras (esquina com Avenida Mato Grosso)
Horário: das 14h à meia-noite
Rotas alternativas para todos os blocos carnavalescos listados:
- Avenida Mato Grosso (sentido R. Rui Barbosa até Rua 13 de Maio)
- Rua 14 de Julho x Rua Antonio Maria Coelho
- Avenida Ernesto Geisel x Rua Antonio Maria Coelho
- Bloco Barra da Saia
Data: 16 de fevereiro
Local: Teatro da Orla Morena – Cabreúva
Horário: das 15h às 22h
Rotas alternativas:
- Avenida Noroeste x Rua Feliciana Carolina
- Rua 11 de Outubro até a Rua Plutão
- Bloco Subaquera
Data: 16 de fevereiro
Local: Rua Abdalla Roder, nº 692 – Vila Margarida
Horário: das 16h à meia-noite
Rotas alternativas:
- Rua Abdalla Roder x Rua Carneiro Campos
- Rua Abdalla Roder x Rua Elizioter Araújo França
Desfile Oficial das Escolas de Samba
Datas: 16 e 17 de fevereiro
Local: Praça do Papa
Horário: a partir das 19h
Rotas alternativas:
- Avenida Presidente Vargas
- Avenida Aeroclube
- Avenida Fernando de Noronha
Apuração das notas
Data: 18 de fevereiro
Local: Teatro de Arena do Horto Florestal
Horário: a partir das 17h
Entrega das premiações
Data: 20 de fevereiro
Local: Armazém Cultural – Esplanada Ferroviária
Horário: a partir das 18h
Confira a programação completa do Carnaval 2026 a partir de quinta-feira (12):
12 de fevereiro
- 20h - Bloco Evoé Baco - Rua Antônio Maria Coelho, com 14 de julho
13 de fevereiro
- 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
- 16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
- 16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)
14 de fevereiro
- 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
- 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
- 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
- 9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais
15 de fevereiro
- 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
16 de fevereiro
- 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
- 15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
- 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
- 16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida
17 de fevereiro
- 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
21 de fevereiro
- 14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
- 17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)