Veja quantas doses da nova vacina contra dengue cada município de MS irá receber

Mato Grosso do Sul recebeu, na última segunda-feira (23) as 7.878 doses da vacina dengue do Instituto Butantan, que serão destinadas, neste primeiro momento, aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) do Estado.

O imunizante chega ao Estado em um momento de crescimento de casos no território sul-mato-grossense. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), até o momento, são 954 casos prováveis de dengue no Estado e 107 casos confirmados.

O imunizante é indicado para pessoas de 15 a 59 anos de idade, independente se já foi contaminado pela doença ou se possui histórico de vacinação anterior contra a dengue com outro imunizante.

Nessa etapa inicial, a vacinação abrange exclusivamente os trabalhadores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Estão incluídos os profissionais de saúde assistenciais e de prevenção, como Médicos, Enfermeiros, Técnicos de enfermagem, Odontólogos, Equipes multiprofissionais (eMulti), Agentes comunitários de saúde (ACS), Agentes de combate às endemias (ACE); e trabalhadores administrativos e de apoio das unidades de saúde como recepcionistas, seguranças, profissionais da limpeza, motoristas de ambulância, cozinheiros e outros trabalhadores atuantes nas unidades básicas de saúde (UBS).

A ampliação para outros públicos - pessoas de 15 a 59 anos, começando pelos mais velhos - está prevista para o segundo semestre deste ano, acompanhando o aumento da capacidade produtiva do Instituto Butantan.

A previsão de doses distribuídas por município é a seguinte:

Água Clara – 30

Alcinópolis – 32

Amambai – 96

Anastácio – 68

Anaurilândia – 34

Angélica – 31

Antônio João – 25

Aparecida do Taboado – 53

Aquidauana – 139

Aral Moreira – 42

Bandeirantes – 38

Bataguassu – 120

Bataiporã – 24

Bela Vista – 74

Bodoquena – 23

Bonito – 58

Brasilândia – 42

Caarapó – 67

Camapuã – 53

Campo Grande – 1.962

Caracol – 23

Cassilândia – 61

Chapadão do Sul – 114

Corguinho – 40

Coronel Sapucaia – 36

Corumbá – 227

Costa Rica – 86

Coxim – 132

Deodápolis – 61

Dois Irmãos do Buriti – 69

Douradina – 30

Dourados – 377

Eldorado – 63

Fátima do Sul – 52

Figueirão – 12

Glória de Dourados – 41

Guia Lopes da Laguna – 37

Iguatemi – 50

Inocência – 71

Itaporã – 62

Itaquiraí – 91

Ivinhema – 116

Japorã – 39

Jaraguari – 51

Jardim – 67

Jateí – 36

Juti – 28

Ladário – 46

Laguna Carapã – 34

Maracaju – 136

Miranda – 170

Mundo Novo – 54

Naviraí – 147

Nioaque – 50

Nova Alvorada do Sul – 103

Nova Andradina – 107

Novo Horizonte do Sul – 17

Paraíso das Águas – 29

Paranaíba – 108

Paranhos – 36

Pedro Gomes – 42

Ponta Porã – 243

Porto Murtinho – 48

Ribas do Rio Pardo – 97

Rio Brilhante – 103

Rio Negro – 38

Rio Verde de Mato Grosso – 116

Rochedo – 19

Santa Rita do Pardo – 32

São Gabriel do Oeste – 100

Selvíria – 35

Sete Quedas – 24

Sidrolândia – 133

Sonora – 69

Tacuru – 29

Taquarussu – 20

Terenos – 61

Três Lagoas – 245

Vicentina – 29

Foto: SES

Distribuição

De acordo com a Coordenadoria de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram identificadas divergências nos lotes das embalagens e o problema já foi repassado ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

O Ministério afirmou que o caso já está sendo resolvido e as providências necessárias estão sendo tomadas para que o envio das doses seja feito o mais breve possível.

A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, destacou que o Estado está preparado para iniciar a distribuição assim que houver a liberação formal.

“Recebemos as doses, organizamos toda a estrutura de armazenamento e mantemos diálogo permanente com os municípios. Nosso objetivo é iniciar a vacinação com segurança e agilidade, garantindo que os trabalhadores da Atenção Primária sejam protegidos o quanto antes”, afirmou.

Para imunizar os profissionais de todo o País, o Ministério adquiriu, ao todo, 3,9 milhões de doses a partir de um investimento de R$368 milhões.

A Butantan-DV é o primeiro imunizante contra a dengue em dose única do mundo e foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de dezembro.

De acordo com a avaliação técnica da Anvisa, a vacina apresentou eficácia global de 74,7% contra a dengue sintomática na população de 12 a 59 anos. Ou seja, em 74% dos casos, a doença foi evitada por conta da vacina.

O imunizante também demonstrou 89% de proteção contra as formas mais graves da doença e contra formas de dengue com sinais de alarme.

Cenário

Em 2025, os casos de dengue no Brasil caíram 74% em relação ao ano anterior. Ao longo do ano, foram registrados 1,7 milhão de casos prováveis da doença, enquanto em 2024 foram 6,5 milhões.

Com relação ao número de óbitos, também houve queda expressiva, passando de 6,3 mil mortes em 2024 para 1,7 mil em 2025, uma redução de 72%.

Em Mato Grosso do Sul, em 2025, foram 8.461 casos confirmados com uma incidência de 306,9 casos a cada 100 mil habitantes. Foram registrados 20 óbitos pela doença.

Vacinação

Uma vacina contra a dengue de laboratório japonês já é integrada à Rede Pública de Saúde (SUS) e é indicada para adolescentes de 10 a 14 anos, em duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

Em Mato Grosso do Sul, 223.322 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo no Estado.

Desde a incorporação, em 2024, 7,4 milhões de doses já foram aplicadas no País. Entre 2024 e 2025, foram 11,1 milhões de doses distribuídas e 7,8 milhões aplicadas.

