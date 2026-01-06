Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

novos milionários

Vencedores da Mega da Virada em MS já retiraram o prêmio de quase R$ 200 milhões

Sul-mato-grossenses investiram R$ 1,2 mil e levaram o prêmio de R$ 181,8 milhões; dois acertadores ainda não procuraram a Caixa para receber a premiação

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

06/01/2026 - 17h00
Continue lendo...

Os moradores de Ponta Porã que ganharam a Mega da Virada 2025 já procuraram a Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio, que soma quase R$ 181,8 milhões. A aposta sul-mato-grossense foi realizada em um bolão de 10 cotas e cada apostador vai receber R$ 18,1 milhões.

Além da aposta realizada na cidade de Mato Grosso do Sul, houve outros cinco acertadores do prêmio principal, sendo uma aposta registrada em lotérica de João Pessoa (PB), outra em Franco da Rocha (SP) e três apostas realizadas por meio do canal digital em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG).

Conforme o Estadão, os ganhadores das cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo também já receberam os prêmios, enquanto os sortudos de João Pessoa e Franco da Rocha ainda não procuraram a Caixa para receber a premiação milionária.

O prazo para receber os prêmios termina no dia 1º de abril de 2026. Após o período, os valores são enviados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudando do Ensino Superior (FIES).

O concurso especial pagou, ao todo, R$ 1.091.357.286,52, valor dividido igualmente entre os acertadores das seis dezenas. É o maior prêmio da história já sorteado em qualquer loteria brasileira.

O sorteio, que estava previsto para o dia 31 de dezembro, foi realizado no dia 1º de janeiro de 2026, após atraso provocado pelo grande volume de apostas registradas nas últimas horas antes do encerramento dos jogos. 

Os números sorteados foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

Investimento rendeu

O bolão registrado em Ponta Porã custou R$ 1.260. Com 10 cotas, o valor ficou em R$ 126 para cada pessoa, caso tenha comprado apenas uma cota.

O bilhete comprado em uma lotérica de João Pessoa foi o único com a compra mínima (de seis números), ao custo de R$ 6, a ganhar o sorteio e levou os quase R$ 182 milhões do prêmio.

O bilhete mais caro a ganhar o prêmio milionário custou R$ 18.018. Foi o bolão feito em Franco da Rocha com 14 números, que será dividido entre 18 ganhadores. Cada um vai receber cerca de R$ 10 milhões.

Dois bilhetes de nove números, ao custo de R$ 504 cada, também foram sorteados, um em São Paulo e outro em Belo Horizonte.

Houve ainda uma aposta simples vencedora no Rio de Janeiro, de dez números, que custou R$ 1.260. O valor de cada aposta foi divulgado pela Caixa.

Além dos vencedores da sena, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas faixas inferiores. A Quina, destinada a quem acertou cinco números, teve 3.921 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 11.931,42. Já a Quadra, que premia quem acerta quatro dezenas, pagou R$ 216,76 para cada um dos 308.315 ganhadores.

Até a publicação desta reportagem, o site da Caixa ainda enfrenta instabilidades e não é possível consultar o rateio de quantos apostadores sul-mato-grossenses foram premiados com a quina e a quadra da Mega da Virada.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2856, ocorre nesta terça-feira (6), a partir das 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

CONCURSOS E EMPREGOS

Residência da Sesau oferece bolsas de até R$ 12,6 mil para médicos

A Prefeitura também oferta bolsas de R$ 4 mil para residentes nas áreas de Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social

06/01/2026 16h55

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional Divulgação

Continue Lendo...

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) abriu as inscrições para os programas de "Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade" e "Residência Multiprofissional em Saúde da Família". As bolsas ofertadas podem chegar a R$ 12,6 mil para médicos. 

Este montante da residência de Medicina é composto pela bolsa base do Ministério da Educação (MEC-MS),  no valor de R$4.106,09, e complementada pela instituição parceira FIOCRUZ, com um investimento de R$ 8.535,17.

O candidato deverá pagar o valor da taxa de inscrição de R$ 400,00 através do boleto emitido no site, até o dia 22 de janeiro. A duração do curso é de dois anos. Confira mais informações acessando o edital.

Ao todo, são 36 vagas destinadas a médicos e 45 vagas para a residência multiprofissional, destinadas a profissionais formados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Os 45 residentes destas categorias receberão uma bolsa no valor de R$ 4.106,09, baseado no valor vigente da bolsa do MEC. A taxa de inscrição para estes profissionais é de R$ 250.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Prefeitura, na área de processos seletivos, onde também estão disponíveis os editais com todas as informações sobre o processo seletivo, cronograma e conteúdo programático. 

Processo seletivo 

O certame prevê reserva de vagas para ações afirmativas, destinadas a candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência, conforme a legislação municipal. 

Na residência multiprofissional, as áreas com maior número de vagas são Enfermagem (25) e Odontologia (8). As demais oportunidades estão distribuídas entre Educação Física (2), Farmácia (4), Fisioterapia (2), Psicologia (2) e Serviço Social (2). 

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 1º de fevereiro, para ambos os programas. A avaliação contará com 50 questões de múltipla escolha.  

O gabarito preliminar será divulgado até as 17h do dia 2 de fevereiro, com período para interposição de recursos nos dias 2 e 3.

O resultado final está previsto para 4 de fevereiro de 2026 e será publicado no site da Sesau, onde todas as informações oficiais do processo seletivo permanecerão disponíveis. 

Cronograma

Período das inscrições - 23/12/2025 a 21/01/2026
Solicitação de isenção de taxa de inscrição - 23/12/2025 a 02/01/2026
Resultado de isenção de taxa de inscrição - 08/01/2026
Último dia para pagamento da taxa de inscrição - 22/01/2026
Homologação das inscrições - 26/01/2026
Prova Objetiva - 01/02/2026
Divulgação do gabarito oficial preliminar - 02/02/2026
Interposição de recursos às questões da prova - 2 e 03/02/2026
Divulgação do gabarito oficial definitivo - 04/02/2026
Classificação ampla concorrência e ações afirmativas - 06/02/2026
Avaliação de condicionalidades (cotas) - 09/02/2026
Classificação final - 13/02/2026
Matrícula (primeira chamada) - 19 a 20/02/2026
Matrícula (segunda chamada) se houver - 24 a 25/02/2026
Início do programa de Residência - 01 de março de 2026

Chapadão do Sul

Homem viola medida protetiva e polícia descobre plantação com 121 pés de maconha em MS

Droga era plantada em ambiente climatizado e estava distribuída em vários cômodos da casa

06/01/2026 16h45

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Continue Lendo...

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (6) após a Polícia Civil localizar uma "plantação de maconha" dentro de sua residência no Bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul, região nordeste do estado. A descoberta ocorreu após a ex-companheira denunciá-lo por ameaça e descumprimento de medida protetiva. 

Segundo a ocorrência policial, a busca iniciou após ela relatar que continuava sendo intimidada pelo ex-companheiro, mesmo após decisão judicial que determinava o afastamento dele. Diante do risco de destruição de provas, os policiais se deslocaram até a casa do homem, localizada na Rua Gramado.

No imóvel, investigadores encontraram, em dois cômodos, um laboratório completo destinado ao cultivo de cannabis sativa. Ao menos 121 pés de maconha foram contabilizados, distribuídos em diferentes ambientes. 

Foto: Divulgação / PCMS

Segundo a Polícia Civil, a estrutura era típica de produção em escala. O espaço detinha estufas improvisadas, áreas climatizadas para cultivo da droga, lâmpadas de alta potência, temporizadores, ventiladores, exaustores, filtros de ar, fertilizantes e nutrientes específicos.

Também foram apreendidos termômetros, higrômetros e outros equipamentos utilizados para controle das condições de cultivo.

A perícia foi acionada e confirmou que a estrutura era voltada à produção de entorpecentes. Durante a ação, segundo a denúncia, o suspeito apresentou comportamento hostil, desobedeceu ordens legais e ofendeu verbalmente os policiais.

Ele também demonstrou nervosismo e tentou impedir a entrada da equipe em um dos quartos da residência, sendo contido pelos investigadores.

Conforme a Lei nº 11.343/06, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, que criminaliza o cultivo e preparo de substâncias entorpecentes sem autorização. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia e submetido a exame de corpo de delito, que não constatou lesões. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Medida protetiva

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher manteve um relacionamento com o suspeito ao longo de 2024, marcado por conflitos, ameaças e injúrias. A situação resultou em registro policial e na concessão de medidas protetivas judiciais.

Mesmo após a separação e a mudança da vítima para outro município, o homem voltou a procurá-la por meio de mensagens e encontros. No início de janeiro deste ano, ele teria enviado uma imagem de visualização única com arquivos de vídeo, insinuando que poderia divulgar gravações íntimas. Durante o relato à polícia, a vítima apresentou forte abalo emocional.

