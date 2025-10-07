Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

COMÉRCIO IRREGULAR

Venda de garrafas de bebidas alcóolicas cresce à luz do dia

Garrafas de marcas famosas são vendidas com rótulos originais em sites e bairros de Campo Grande, facilitando a falsificação e elevando o risco de intoxicações

Felipe Machado e Alison Silva

07/10/2025 - 08h00
Em meio à comoção nacional em razão do aumento de casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, Mato Grosso do Sul escancara o comércio irregular de garrafas vazias em lojas virtuais, prática que facilita a falsificação e, consequentemente, a adulteração dos destilados e cervejas.

De acordo com levantamento feito pelo Correio do Estado em sites de e-commerce (do inglês, comércio eletrônico), há muitos pontos onde ocorrem essa venda não permitida que, mesmo sem a intenção do comerciante, pode ser usada para falsificação pelos supostos fornecedores.

Por exemplo, uma garrafa vazia do whisky escocês Chivas Regal 18 Anos foi encontrada por R$ 180, comercializada por um lojista localizado no Bairro Coophavila 2, em Campo Grande.

Também foi achado pela reportagem um vasilhame vazio do whisky Jim Beam por apenas R$ 10, vendido por uma lojista da Vila Alba, também na Capital. Outra amostra foi uma garrafa do whisky Buchanan’s de Luxe sendo comercializada por R$ 150, era vendido por um comerciante do Vivendas do Bosque.

Todos os exemplos aparecem com tampa e rótulos originais, o que facilita ainda mais a pirataria de bebidas e dificulta o reconhecimento por parte da população.

Por outro lado, há a venda de garrafas vazias da qual não contém marcas de bebidas ou acessórios originais, mas por terem proporções idênticas às vendidas por distribuidoras oficiais, também apresentam risco ao consumidor na hora da compra.

Mesmo com baixo risco para adulteração, as cervejas também não ficam de fora. Em Bairros de Campo Grande, como Vila Nasser e Jardim Parati, combos com diversas garrafas vazias variam de R$ 30 a R$ 85.

Para ter a dimensão deste mercado, 48 vasilhames de 600 ml de Spaten, Heineken e Império foram encontrados por R$ 50, aproximadamente R$ 1 cada.

Em Mato Grosso do Sul, nos últimos três anos, pelo menos cinco pessoas já foram presas pela falsificação de bebidas alcoólicas em Campo Grande, além de outros casos que ocorreram no interior do Estado, como reportado pelo Correio do Estado.

No sábado, a Polícia Civil apreendeu 900 quilos de garrafas de whisky White Horse vazias e sem nota fiscal, na BR-262, no Bairro Noroeste, na Capital. Ainda não há confirmação sobre abertura de inquérito pela Polícia Civil.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, as investigações apontaram para duas hipóteses da presença do metanol nas bebidas: lavagem de vasilhames com a substância tóxica, que teria sido usada para limpar garrafas reutilizadas na falsificação de destilado ou; mistura de metanol com etanol, seja acidental ou intencional.

As mesmas garrafas usadas para decoração podem ser usadas na falsificação de bebidas alcóolicas 

ALVO BADALADO

Uma das maiores baladas de Campo Grande foi alvo da força-tarefa. A Valley, localizada na Avenida Afonso Pena, foi visitada pela Vigilância Sanitária e outras forças em defesa do consumidor, como a Delegacia de Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul (Decon/MS). De acordo com o estabelecimento, foram inspecionadas 25.721 itens no estoque da boate.

Como resultado, foram confiscadas oito garrafas de vinho que seriam de pertences de clientes e sete garrafas de tequila com nota fiscal arquivada, que não estariam disponíveis para venda. E, também, uma quantidade de energético com validade expirada (datada do dia 2 de outubro) que já estariam separadas para descarte. Essas informações foram divulgadas pela casa noturna.

Porém, a Polícia Civil informou que bebidas estrangeiras sem procedência foram encontradas no local, o que configura crime contra as relações de consumo e descaminho, que preveem penas de dois a cinco anos de detenção, ou multa, e de um a quatro anos de reclusão, respectivamente.

Em nota, a balada afirmou que apoia a força-tarefa que vem sendo realizada em diversos estabelecimentos, o que eles consideram essencial para a segurança dos clientes e integridade do comércio de bebidas. No Instagram, a Valley soma quase 195 mil seguidores em suas três contas.

CASOS E ANTÍDOTO

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul já registrou seis casos suspeitos de intoxicação por bebidas adulteradas, desses, três já foram descartados, um em Sidrolândia e dois em Campo Grande. Seguem em investigação casos em Ladário, Rio Brilhante e Caarapó.

Ontem, a Polícia Científica não identificou metanol nos exames preliminares no sangue de Matheus Santa Falcão, de 21 anos, cuja morte ocorreu na quinta-feira.

Até o fechamento desta edição, o Brasil soma 209 casos em investigação de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. Também, 16 já foram confirmados, desses, 14 são em São Paulo e dois no Paraná.

Somente o estado paulista registrou morte confirmada por metanol até o momento, com duas, enquanto outros 13 óbitos seguem como suspeita, incluindo uma em Mato Grosso do Sul, como já mencionado nesta reportagem.

Mato Grosso do Sul recebeu 60 ampolas de etanol farmacêutico, antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. Contando com essa remessa, já foram distribuídas 4,3 mil ampolas aos estoques do Sistema Único de Saúde (SUS) por hospitais universitários federais. Além de MS, outras quatro unidades federativas serão beneficiadas com o antídoto: São Paulo, Pernambuco, Paraná e Distrito Federal.

Ao Correio do Estado, a SES informou que a distribuição do etanol farmacêutico pelo Ministério da Saúde ocorre conforme a demanda específica de cada paciente e que nenhum dos três em investigação em Mato Grosso do Sul, até o momento, precisou utilizar o antídoto.

“O envio do medicamento é realizado apenas após o acompanhamento do caso pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) e a confirmação da suspeita de intoxicação por metanol. A partir dessa confirmação, a Assistência Farmacêutica Estadual formaliza a solicitação do antídoto ao Ministério da Saúde”, disse em nota à reportagem.

problema crônico

Operação do Gaeco põe fim a 5 anos de fraudes em licitações em Bonito

Segundo o Ministério Público, licitações para obras e serviços de engenharia eram direcionados desde 2021. Quatro pessoas foram presas.

07/10/2025 09h46

Integrantes do Ministério Público foram às ruas nesta terça-feira para cumprir 4 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão

Integrantes do Ministério Público foram às ruas nesta terça-feira para cumprir 4 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão

Uma operação contra um suposto esquema de fraudes em licitações públicas existente na cidade turística de Bonito cumpriu quatro mandados de prisão e 15 de busca e apreensão naquela cidade e em Campo Grande Terenos e Curitiba nesta terça-feira (7). O Ministério Público ainda não informou oficialmente o nome dos presos. 

A investigação, comandada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Bonito, aponta que as fraudes estariam acontecendo desde 2021, ano em que Josmail Rodrigues assumiu o comando da prefeitura.  No último dia 21 de setembro ele trocou o PSDB pelo PL.

Batizada de “Operação Águas Turvas”, em contraste às águas cristalinas que fizeram de Bonito um dos maiores polos de turismo natural do mundo, atuou com base em decisão judicial proferida no bojo de procedimento que apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos correlatos.

A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de obras e serviços de engenharia no Município de Bonito, desde 2021, assim como ocorria em Terenos, onde o prefeito chegou a ser preso no mês passado. 

De acordo com o Ministério Público "são inúmeras licitações fraudadas mediante simulação de concorrência e previsão de exigências específicas estipuladas para direcionar o objeto do certame às empresas pertencentes ao grupo criminoso". 

De acordo com o MP, "o papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida ao constante recebimento de vantagens indevidas. O valor dos contratos apurados até o momento atinge o valor de R$ 4.397.966,86."

ROTINA

Na semana passada, a prefeitura de Miranda foi alvo de operação semelhante do Ministério Público. Dias antes, em 12 de setembro, o alvo foi o prefeito de Bonito, que chegou a ser preso e foi solto somente no sábado (4). Ele está usando tornozeleira eletrônica. 

Desde o começo do ano, dez prefeituras entraram na mira das investigações do MP. Além de Miranda e Terenos, promotores já investigaram  as prefeituras de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Nioaque, Jardim e Bonito, que foi alvo pela segunda vez somente neste ano.

Em julho foi aberta investigação para apurar supostas irregularidades na contratação de empresa para prestação de serviços médicos e hospitalares nas cidades de Jardim, Nioaque e Bonito. Na época, o MPMS estimou  que execução dos contratos, entre 2019 e 2024, gerou prejuízo superior a R$ 3 milhões.

 

CONTRABANDO

Polícia Militar apreende quase 500 celulares em compartimentos ocultos de carreta bitrem

Homem foi preso em flagrante e disse ter pego carga em Ponta Porã com destino em São Paulo

07/10/2025 09h45

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379

Quase 500 celulares irregulares foram apreendidos em MS-379 Foto / Divulgação

A Polícia Militar do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreendeu um homem em flagrante, por transportar quase 500 aparelhos contrabandeados em compartimentos ocultos em carreta bitrem. A apreensão aconteceu na última segunda-feira (06).

Em patrulhamento pela MS-379, rodovia entre Dourados e Laguna Carapã, nas proximidades da Usina São Fernando, os policiais militares receberam informações de uma carreta que estaria transportando produtos irregulares com destino ao estado de São Paulo.

Ao ser abordado, o motorista, de 42 anos, que conduzia a carreta apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem. Durante a vistoria, os militares descobriram os produtos em compartimentos ocultos da carreta, nas caçambas e na cabine.

Avaliados em aproximadamente R$ 1,3 milhão, foram recolhidos 482 aparelhos celulares de origem estrangeira. Em meio a confusão de seu relato, o homem contou que pegou a carga em Ponta Porã e levaria a mercadoria até Presidente Prudente, onde receberia R$ 9.500 por transporte.

A ação aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

Após a apreensão, tanto o homem, quanto os produtos, foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

 

