Vendedor encontra corpo no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande

Um vendedor ambulante, que trabalha há cerca de um mês no sinaleiro entre a Avenida Nelly Martins e a Rua Antônio Maria Coelho, encontrou, na tarde desta segunda-feira (16), o corpo de um homem no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O corpo estava após o Córrego Reveilleau, segundo o trabalhador, depois da cerca na área interna do parque. Thiago Vinícius, de 25 anos, que vende sacos de lixo no sinaleiro, relatou que, ao atravessar a rua quando o sinal abriu, avistou o que inicialmente pensou tratar-se de uma pedra.

“Do nada, eu olhei para lá e parecia uma pedra. Pensei: ‘Está diferente, parece uma pessoa deitada, né?’”, contou o vendedor.

Ao se aproximar, ele identificou o corpo do homem, deitado de lado, com o braço estendido. Ele chegou até o meio do córrego, jogou uma pedra e, ao se aproximar mais, sentiu um odor forte.

“Gritei: ‘Ô, ô, senhor’. Aí, na hora em que pulei para o outro lado para chegar mais perto, senti um cheiro muito ruim, muito forte. Voltei e pedi para o meu monitor ligar para a polícia e para o Corpo de Bombeiros, para resgatar o corpo.”

Ele permaneceu no local até a chegada da Polícia Civil, quando foi liberado. Também estiveram no local uma equipe da Polícia Militar, que acompanhou a ocorrência.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, devido ao cheiro e ao estado do corpo, é possível que o homem tenha morrido há mais de três dias. A perícia deverá determinar a causa da morte e realizar a identificação.

