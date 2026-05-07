Ventania é o primeiro sinal da chegada da frente fria a MS

Vento contribuiu para queda de árvore centenária na Vila Sobrinho, em Campo Grande - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Alerta de vendaval em praticamente todo o território de Mato Grosso do Sul é o primeiro sinal da chegada da frente fria no Estado.

Um alerta para vendaval foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 71 municípios do Estado das regiões Leste, Centro Norte, Sudoeste e Pantanais. A condição indica ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h durante o dia, aumentando as chances de chuva.

Árvore caiu sobre duas residências em Campo Grande na manhã desta quinta-feira (7) / Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A ventania já começou a ser sentida em regiões do Estado, como em Campo Grande. Na madrugada da última quarta-feira (7) para quinta, rajadas de ventos de 35 km/h já foram o suficiente para causar alguns estragos.

Na região da Vila Sobrinho, bairro da Capital, uma árvore de grande porte caiu sobre duas casas na rua dos Andradas, na Vila Duque de Caxias.

Em uma das casas, os galhos chegaram a atravesar o telhado e entraram no quarto. Na outra residência, o tronco da árvore caiu sobre o portão, impedindo a entrada e saída da casa.

De acordo com moradores, a árvore já estava oca por dentro e tinha problemas de infestação de cupins.

A ventania contribui para o transporte da frente fria, que vem acompanhada de chuvas e tempestades.

Essas chuvas devem chegar já na sexta-feira (8) e prosseguir até o domingo (10), resultado do avanço de um ciclone extratropical que, mesmo atuando de forma indireta sobre Mato Grosso do Sul, contribui para intensificar as instabilidades atmosféricas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Estado, "a frente fria é o principal sistema meteorológico atuante e, associada ao intenso transporte de calor e umidade, favorece a formação de nuvens convectivas".

Assim, a partir desta sexta-feira (9), são esperados acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul, oeste/sudoeste e leste do Estado, podendo ultrapassar os índices em locais pontuais.

Frente Fria

Na sexta-feira, as temperaturas ainda ficam elevadas em Mato Grosso do Sul, com máximas de até 34ºC nas regiões norte, pantaneira e do bolsão.

Ao longo da tarde e à noite, nas regiões sul e sudoeste, o avanço do ar frio já favorece uma queda acentuada nas temperaturas, com valores chegando a 12ºC.

No sábado, o avanço da massa de ar frio derruba as temperaturas em grande parte do Estado, com sensação térmica mais baixa ao longo do dia.

Nas regiões do pantanal, sudoeste, sul e cone-sul, as máximas não ultrapassam os 20ºC. Em Campo Grande, a mínima chega a 10ºC e a máxima fica em 23ºC.

Já no domingo de Dia das Mães (10), a temperatura cai ainda mais, favorecendo grandes volumes de chuva e ocorrência de tempestades isoladas, especialmente durante a madrugada e o início da manhã.

A máxima em todo o Estado varia entre 15ºC na região sul e do bolsão e 20ºC em Coxim. Na região sul, a mínima chega a 6ºC, especialmente na fronteira. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 9ºC e a máxima, 15ºC.

Na segunda-feira (11), a chuva para e se espera tempo firme, com sol e poucas nuvens em grande parte do Estado.

Mas o sol não será o suficiente para espantar o frio. Ao longo do dia, são esperadas as menores temperaturas da frente fria, com valores entre 4ºC e 8ºC, especialmente nas regiões sul e sudeste.

A combinação entre umidade e a queda brusca de temperaturas pode favorecer a formação de nevoeiros ao amanhecer.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas ficam entre 8ºC e 13ºC. No Bolsão, Norte e Leste, as máximas podem chegar a 26ºC e mínimas entre 7ºC e 13ºC.

Em Campo Grande, a semana começa com mínimas entre 9ºC e 12ºC e as máximas variam entre 15ºC e 20ºC ao longo do dia.

Recomendações

Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) orienta a população a adotar alguns cuidados simples, mas importantes, para enfrentar o frio com mais conforto e segurança:

Manter-se bem agasalhado, principalmente no início da manhã e à noite;

Beber bastante água, mesmo com a sensação de menos sede;

Evitar banhos muito quentes, que podem ressecar a pele;

Continuar utilizando protetor solar, mesmo em dias nublados;

Evitar ambientes pouco ventilados;

Hidratar a pele com frequência;

Manter uma alimentação equilibrada;

Evitar exposição prolongada ao frio.

Com a combinação de chuva, temperaturas mais baixas e possibilidade de mudanças rápidas no tempo, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão e se preparar para um fim de semana mais gelado do que o habitual em Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado