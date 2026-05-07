Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPO

Ventania é o primeiro sinal da chegada da frente fria a MS

MS se prepara para enfrentar primeira grande frente fria de 2026, com mínimas que podem chegar a 4ºC

Karina Varjão

Karina Varjão

07/05/2026 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Alerta de vendaval em praticamente todo o território de Mato Grosso do Sul é o primeiro sinal da chegada da frente fria no Estado. 

Um alerta para vendaval foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 71 municípios do Estado das regiões Leste, Centro Norte, Sudoeste e Pantanais. A condição indica ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h durante o dia, aumentando as chances de chuva. 

Árvore caiu sobre duas residências em Campo Grande na manhã desta quinta-feira (7) / Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A ventania já começou a ser sentida em regiões do Estado, como em Campo Grande. Na madrugada da última quarta-feira (7) para quinta, rajadas de ventos de 35 km/h já foram o suficiente para causar alguns estragos. 

Na região da Vila Sobrinho, bairro da Capital, uma árvore de grande porte caiu sobre duas casas na rua dos Andradas, na Vila Duque de Caxias. 

Em uma das casas, os galhos chegaram a atravesar o telhado e entraram no quarto. Na outra residência, o tronco da árvore caiu sobre o portão, impedindo a entrada e saída da casa. 

De acordo com moradores, a árvore já estava oca por dentro e tinha problemas de infestação de cupins. 

A ventania contribui para o transporte da frente fria, que vem acompanhada de chuvas e tempestades.

Essas chuvas devem chegar já na sexta-feira (8) e prosseguir até o domingo (10), resultado do avanço de um ciclone extratropical que, mesmo atuando de forma indireta sobre Mato Grosso do Sul, contribui para intensificar as instabilidades atmosféricas. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Estado, "a frente fria é o principal sistema meteorológico atuante e, associada ao intenso transporte de calor e umidade, favorece a formação de nuvens convectivas". 

Assim, a partir desta sexta-feira (9), são esperados acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul, oeste/sudoeste e leste do Estado, podendo ultrapassar os índices em locais pontuais. 

Frente Fria

Na sexta-feira, as temperaturas ainda ficam elevadas em Mato Grosso do Sul, com máximas de até 34ºC nas regiões norte, pantaneira e do bolsão. 

Ao longo da tarde e à noite, nas regiões sul e sudoeste, o avanço do ar frio já favorece uma queda acentuada nas temperaturas, com valores chegando a 12ºC. 

No sábado, o avanço da massa de ar frio derruba as temperaturas em grande parte do Estado, com sensação térmica mais baixa ao longo do dia. 

Nas regiões do pantanal, sudoeste, sul e cone-sul, as máximas não ultrapassam os 20ºC. Em Campo Grande, a mínima chega a 10ºC e a máxima fica em 23ºC. 

Já no domingo de Dia das Mães (10), a temperatura cai ainda mais, favorecendo grandes volumes de chuva e ocorrência de tempestades isoladas, especialmente durante a madrugada e o início da manhã. 

A máxima em todo o Estado varia entre 15ºC na região sul e do bolsão e 20ºC em Coxim. Na região sul, a mínima chega a 6ºC, especialmente na fronteira. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 9ºC e a máxima, 15ºC. 

Na segunda-feira (11), a chuva para e se espera tempo firme, com sol e poucas nuvens em grande parte do Estado. 

Mas o sol não será o suficiente para espantar o frio. Ao longo do dia, são esperadas as menores temperaturas da frente fria, com valores entre 4ºC e 8ºC, especialmente nas regiões sul e sudeste. 

A combinação entre umidade e a queda brusca de temperaturas pode favorecer a formação de nevoeiros ao amanhecer. 

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas ficam entre 8ºC e 13ºC. No Bolsão, Norte e Leste, as máximas podem chegar a 26ºC e mínimas entre 7ºC e 13ºC. 

Em Campo Grande, a semana começa com mínimas entre 9ºC e 12ºC e as máximas variam entre 15ºC e 20ºC ao longo do dia. 

Recomendações

Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) orienta a população a adotar alguns cuidados simples, mas importantes, para enfrentar o frio com mais conforto e segurança:

  • Manter-se bem agasalhado, principalmente no início da manhã e à noite;
  • Beber bastante água, mesmo com a sensação de menos sede;
  • Evitar banhos muito quentes, que podem ressecar a pele;
  • Continuar utilizando protetor solar, mesmo em dias nublados;
  • Evitar ambientes pouco ventilados;
  • Hidratar a pele com frequência;
  • Manter uma alimentação equilibrada;
  • Evitar exposição prolongada ao frio.

Com a combinação de chuva, temperaturas mais baixas e possibilidade de mudanças rápidas no tempo, a recomendação é acompanhar as atualizações da previsão e se preparar para um fim de semana mais gelado do que o habitual em Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado

Procurador-chefe

Reeleito, chefe do MPMS toma posse nesta sexta-feira

Romão Avila foi eleito com 100% dos votos válidos para o biênio 2026-2028

07/05/2026 14h15

Compartilhar
Romão Avila toma posse como Procurador-Geral do MPMS nesta sexta-feira

Romão Avila toma posse como Procurador-Geral do MPMS nesta sexta-feira Divulgação/MPMS

Continue Lendo...

O Procurador-Geral de Justiça Romão Avila Milhan Junior toma posse nesta sexta-feira (8) para o cargo de chefia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul para o biênio 2026-2028. 

Romão é Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul desde o ano de 2010. Atuou como Promotor de Justiça Substituto em Itaporã, Sete Quedas e Iguatemi e como substituto em Ivinhema, Deodápolis, Glória de Dourados, Ponta Porã e Dourados.  

Foi eleito Procurador-Geral de Justiça do Estado pela primeira vez para o biênio 2024-2026 com 216 votos, 98,63% da classe. Em março de 2026, com candidatura única, foi reeleito para o próximo biênio, com 224 dos votos, obtendo 100% dos votos válidos. 

Romão Avila foi nomeado pelo Governador do Estado, Eduardo Riedel, em março de 2026 e tomou posse administrativa no dia 27 de abril durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça.

A cerimônia desta sexta-feira, marcada para às 18h, simboliza o início oficial do novo ciclo de trabalho frente à instituição e reúne membros, autoridades, servidores e convidados. 

Avanços

Segundo o MPMS, a primeira gestão de Romão Avila foi marcada por "avanços estruturais, inovação tecnológica, atuação resolutiva e fortalecimento do papel do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais da sociedade sul-mato-grossense".

Segundo o Procurador-Geral, a nova etapa vai permitir dar continuidade a projetos já consolidados e transformar "iniciativas inovadoras em políticas institucionais permanentes". 

Entre os principais marcos da gestão, se destacaram a modernização administrativa, ampliação da transparência e um fortalecimento da atuação externa do MPMS. 

Ao longo dos dois últimos anos, foram criados núcleos especializados nas áreas de Saúde, Educação, Defesa do Consumidor e Cível, investindo, ainda, em tecnologia e inteligência de dados para apoiar a atuação investigativa e resolutiva dos membros. 

Foi criado também o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compôr), voltado à mediação e prevenção de conflitos, incluindo demandas complexas na área de Saúde, como as relacionadas à Santa Casa. 

Em estruturas, foram criadas novas Promotorias de Justiça em Mato Grosso do Sul, além da realização de concursos públicos e melhorias na infraestrutura de sedes e unidades administrativas. 

No combate à corrupção e ao crime organizado, o MPMS ampliou a atuação de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio estratégico do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI), que atua no tratamento qualificado de dados e na produção de inteligência institucional.

A parceria das instituições e ações conjuntas resultam em ações e projetos voltados à proteção de crianças, mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de ampliar a fiscalização do sistema prisional. 

MEIO AMBIENTE

Sistema inteligente para prevenir queimadas no Pantanal é tema de capacitação

Sistema reúne dados ambientais e climáticos para apoiar manejo integrado do fogo e já identificou 286 áreas prioritárias para queimas prescritas em Mato Grosso do Sul

07/05/2026 12h15

Compartilhar
Capacitação em Corumbá apresenta ferramenta que auxilia no planejamento e prevenção de incêndios no Pantanal

Capacitação em Corumbá apresenta ferramenta que auxilia no planejamento e prevenção de incêndios no Pantanal Divulgação

Continue Lendo...

Produtores rurais, técnicos ambientais e demais interessados no manejo do fogo no Pantanal participam, nesta quarta-feira (7), em Corumbá, da capacitação “SIFAU na Prática - Ferramenta de apoio ao manejo e controle do fogo no campo”. O encontro será realizado às 15h30, no Sindicato Rural do município, com transmissão online para participantes inscritos.

A proposta da atividade é apresentar, de forma prática, o funcionamento do Sistema de Inteligência do Fogo em Áreas Úmidas (SIFAU), plataforma desenvolvida para auxiliar ações de prevenção e controle de incêndios no bioma pantaneiro.

A ferramenta integra informações ambientais, climáticas e territoriais, permitindo análises mais precisas sobre risco de queimadas e planejamento do Manejo Integrado do Fogo (MIF), incluindo queimas controladas e prescritas.

Durante a capacitação, técnicos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) vão demonstrar como o sistema é aplicado na rotina da gestão ambiental, especialmente na avaliação de pedidos de licenciamento para realização de queimadas controladas e prescritas no Pantanal.

O SIFAU reúne dados sobre vegetação, acúmulo de biomassa, histórico de incêndios e condições meteorológicas, o que amplia a capacidade de monitoramento e tomada de decisão em áreas suscetíveis ao fogo. Segundo os organizadores, a plataforma já identificou 286 áreas prioritárias para aplicação de queima prescrita em Mato Grosso do Sul.

A capacitação é promovida pela Mupan - Mulheres em Ação no Pantanal, Wetlands International Brasil e Sindicato Rural de Corumbá, em parceria com o Sistema Famasul, Imasul e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O curso será conduzido por Rodrigo Rocha, gestor de processos da Gerência de Unidades de Conservação do Imasul, e Hellen Elaine Gomes Pelissaro, gestora de Recursos Naturais da Gerência de Autorização Ambiental.

Além da participação presencial, o público poderá acompanhar o evento pela internet, mediante inscrição prévia em plataforma online.

O cadastro pode ser feito pelo link: https://us06web.zoom.us/meeting/register/bWLa7IPIQz2RkxA5ULsczw

Após a inscrição, os participantes receberão por e-mail as instruções de acesso.

Assine o Correio do Estado
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3678, de quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3678, de quarta-feira (06/05)

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2920, quarta-feira (06/05)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7017, terça-feira (05/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7017, terça-feira (05/05): veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7018, quarta-feira (06/05)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7018, quarta-feira (06/05)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3004, terça-feira (05/05): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 15 horas

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 28/04/2026

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil