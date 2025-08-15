Veranico traz onda de calor, e temperatura pode ficar acima de 35°C em MS

Após os primeiros dias do mês terem sido gelados, o primeiro veranico de agosto chega a Mato Grosso do Sul na próxima semana, com temperaturas máximas que podem atingir 5°C acima da média.
O fenômeno ocorre, como explica o Clima Tempo, em decorrência de um bloqueio atmosférico associado a um sistema de alta pressão, que mantém o tempo firme e ensolarado no Estado.
A passagem do ar polar que avançou pelo país começa a se afastar nos próximos dias, e o tempo seco se intensifica. O bloqueio atmosférico muda a direção dos ventos, que vinham das regiões Sul e Sudeste e estavam predominando na área.
O bloqueio favorece ventos quentes das direções Norte e Nordeste. A temperatura aumenta a partir de quarta-feira (20) e segue até o dia 25 de agosto.
Altas temperaturas
Segundo previsão do Clima Tempo, neste período o calor deve registrar temperaturas de 38°C a 40°C em quase todo o Centro-Oeste.
O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) alerta para a baixa umidade do ar devido à falta de chuvas, que permanecerá com valores mínimos entre 8% e 20% em grande parte do Estado.
Entre esta sexta-feira (15) e a segunda-feira (18), as temperaturas terão elevação rápida ao longo do dia, especialmente nas tardes, quando as máximas podem atingir valores superiores a 35°C.
As temperaturas mínimas permanecerão amenas nas primeiras horas da manhã, variando entre 9°C e 11°C, sobretudo na metade sul do Estado.
Cuidados
A falta de chuva por vários dias consecutivos e o aumento das temperaturas vão deixar o tempo ainda mais seco do que já está, o que agrava o risco de doenças respiratórias.
Por isso, é importante manter a atenção para a hidratação, porque a umidade relativa do ar continua abaixo do ideal. O nível recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é em torno de 60%.
- Algumas recomendações para enfrentar o tempo extremamente seco:
- Evitar atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia.
- Beber bastante líquido.
- Umidificar os ambientes.
- Redobrar a atenção quanto ao uso de fogo e ao descarte de materiais que possam provocar incêndios.
Saiba: Veranico é um período mais prolongado de estiagem e temperaturas elevadas. Esse padrão típico de outono é caracterizado por vários dias consecutivos com ausência de chuva, céu aberto e temperaturas máximas acima da média, mesmo em pleno mês de maio.
** Colaborou Glaucea Vaccari