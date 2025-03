Vereador pede namorada em casamento durante sessão na Câmara Municipal

Surpreendidos

Circulação de ônibus da UFMS foi suspensa devido às fortes chuvas desta terça-feira

Poucos minutos de chuva foram suficientes para alagar ruas e avenidas, além de deixar moradores e motoristas "ilhados" em algumas regiões de Campo Grande.

Por volta das 16h30, moradores do bairro Pioneiros e Universitário foram surpreendidos pelo alto volume de chuvas na região, sobretudo na rua Portuguesa, no bairro Pioneiros, área que sofre com recorrentes alagamentos.

O trecho é o mesmo onde a estudante do curso de Direito, Ana Júlia Miranda, de 21 anos, ficou presa ao tentar passar com o carro em um ponto alagado há cerca de um mês.

Na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros auxiliaram no resgate. Desta vez, Polícia e Corpo de Bombeiros também acompanham o trânsito na região, uma vez que a água ultrapassou o limite da via, que foi interditada.

"Como trabalho lá no Centro, saí de lá e já vim para casa, ali nos Castelos, mas quando estava próxima não estava assim, não estava essa correnteza no rio, e eu acreditei que era só uma poça, igual ficando na Costa Silva, que dá pra passar soltando devagar, mas quando eu passei, meu carro afogou e aí ele não ligava mais. Começou a encher muito rápido, foi até a altura do vidro, eu não conseguia sair do carro", explicou a estudante na ocasião.

À reportagem, alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) destacaram que o funcionamento do ônibus interno, responsável pelo deslocamento de alunos dentro da Cidade Universitária e áreas adjacentes, foi temporariamente suspenso. O serviço é ofertado de hora em hora, e ajuda alunos a se locomoverem dentro da UFMS e voltarem para suas casas.

Pontos de alagamento também foram identificados próximo ao Lago do Amor, que transbordou com o alto volume de chuvas, e bueiros transbordaram. Parte da estrutura que sustenta o lago também cedeu com às chuvas, Na região central, motoristas foram flagrados segurando o para-choque de um carro com as mãos. Há queda de energia em algumas regiões.

Motorista tenta frear carro na 14 de julho

Mais do mesmo

As fortes chuvas também causaram pane em alguns semáforos da região central de Campo Grande na tarde desta segunda-feira (17), além de danificar os equipamentos nas ruas 14 de julho e 13 de junho, houve chuva de granizo e queda de árvores e energia em alguns pontos da capital.

De forma repentina, as fortes quedas d'água provocaram inundações em áreas da Avenida Zahran e Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros. Há registro de queda de energia no bairro Vilas Boas, que seguia às escuras, pelo menos, até às 15h30.

Na região central, árvores também foram ao chão na área comercial da 14 de julho, área que registrou fortes chuvas e ventania no início da tarde.

Fios de alta tensão foram espalhados pela rua Itápolis, no Jardim São Lourenço, cinco árvores caíram na Avenida Domingos Marques, Jardim Vista Alegre.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as previsões são de que chova entre 30 mm e 50 mm, com ventos de até 60 km/h entre esta terça e a manhã desta quarta-feira (19).



