Meio Ambiente

Nesta quinta-feira (21), a partir das 9h, serão entregues mudas de árvores frutíferas na Central de Atendimento ao Cidadão, na Rua Arthur Jorge

Nesta quinta-feira (21 de setembro), é celebrado o Dia da Árvore e motivos não faltam para Campo Grande comemorar a data. A Capital sul-mato-grossense foi eleita pelo quarto ano consecutivo como 'Tree City of the World' - Cidade Árvore do Mundo, um prêmio internacional que reconhece o grande patrimônio arbóreo urbano do município.

O Dia da Árvore é um marco para à conscientização sobre a importancia da preservação das florestas urbanas que proporcionam inúmeros benefícios, dentre eles: a melhoria na paisagem do ambiente, a regulação da temperatura ao oferecer conforto térmico, a diminuição da poluição atmosférica, sonora e visual, controle da umidade, entre outros.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), destaca que a arborização urbana é um elemento essencial para uma cidade saudável. Diante disso, farão a tradicional distrbuição de mudas frutíferas e o plantio de árvores no periemtro urbano.

“O campo-grandense sempre valorizou os espaços verdes da cidade, o que nos auxilia na manutenção e conservação das florestas urbanas. O empenho da gestão municipal em incentivar a preservação e os plantios, por exemplo, não teria sentido sem o apoio de todos. Temos observado com entusiasmo esse engajamento positivo dos cidadãos no sentido de manter nossa biodiversidade preservada”, diz a prefeita.

Já a secretária de Meio Ambiente e Gestão urbana, Kátia Sarturi, afirma que Campo Grande mais planta do que suprime árvores.

"Através do nosso Viveiro Flora do Cerrado executamos os plantios pela Capital, realizados as doações para a população, como também, para escolas e instituições que solicitam mudas. O Plano Diretor de Arborização Urbana possibilita a gestão, manutenção e monitoramento das árvores, o que nos proporciona um reconhecimento internacional como referência na preservação das árvores”, destaca.

Confira a programação para a Semana da Àrvore:

Dia 21 – Quinta-feira

9h – Distribuição de cinco mil mudas de árvores frutíferas, no sistema drive thru, na Central de Atendimento ao Cidadão – CAC.

14h – Início dos plantios de árvores da espécie Pau-brasil em escolas da Rede Municipal de Ensino. Nesta data será realizado o primeiro plantio na Escola Municipal Professor Arlindo Lima.

Dia 22 – Sexta-feira

8h30 – Plantio de árvores ao longo do canteiro central da Avenida Rita Vieira em parceria com o Instituto Arara Azul e, celebração ao Dia Municipal de Proteção das Araras, instituído pela Lei n. 6.567 que reconhece Campo Grande como a Capital das Araras.

Dia 23 – Sábado

8h – Plantio de árvores no canteiro central da Avenida Amaro Castro Lima, bairro Nova Campo Grande.

Dia 27 – Quarta-feira

8h – Visita Técnica ao Viveiro Municipal Flora do Cerrado. Assinatura do Termo de abertura do projeto para implantação do Sistema Arbolink e Assinatura do Termo de Cooperação entre Prefeitura e Organoeste.

Dia 30 – Sábado

7h30 – Distribuição de dez mil mudas de árvores frutíferas, no sistema drive thru, no Paço Municipal.

