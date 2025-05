Vereadores derrubam veto da Prefeitura sobre repasse de R$8,7 mi a entidades sociais

OPORTUNIDADE

Nesta edição, o processo seletivo oferece duas formas de ingresso, sendo elas: o ENEM ou por meio de Prova Online

Para quem quer cursar medicina no próximo semestre, a Uniderp está com inscrições abertas para o vestibular unificado, para pessoas que tenham interesse em estudar na unidade de Campo Grande ou Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Desta vez, a seleção oferece duas formas de ingresso: pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), para quem participou das edições entre 2019 e 2024, ou por meio de Prova Online, a ser aplicada em 31 de maio.

As duas maneiras de ingresso exigem pagamento de taxa, sendo de R$ 150 para quem pretende ingressas com a nota do Enem. Já para quem deseja ingressar por meio de Prova Online, o pagamento é no valor de R$ 350. No ato da inscrição o candidato deverá optar por uma das instituições que compõem o presente Vestibular Unificado Medicina Cogna 2025.2

Além disso, é importante ficar atento para o prazo de inscrição, que também é diferente para cada maneira de ingresso. Para quem vai entrar pela Nota do Enem, as inscrições seguem até 02 de junho, mediante pagamento da taxa. Já para quem deseja ingressar por meio de Prova Online as inscrições se encerram um pouco antes, no dia 27 de maio

INSTITUIÇÃO

A Uniderp Campo Grande e a Uniderp Ponta Porã possuem conceito de excelência reconhecido pelo MEC oferecem infraestrutura completa com laboratórios de simulação que aprimoram o aprendizado por meio deaulas práticas.

Visando a qualidade de ensino na formação de profissionais médicos, as instituições são compostas por corpo docente excepcional formado com especialistas que possuem ampla experiência médica e acadêmica, além de parceria com clínicas e hospitais que atendem a população, possibilitando ao aluno acesso a um alto nível de educação, desde o primeiro semestre, que reúne teoria e prática na preparação eficiente para sua inserção no mercado de trabalho.

O curso de Medicina em Campo Grande tem 25 anos e os alunos que optam pela universidade contam com a presença do CEMED dentro do campus para atuação.

Para conferir mais informações sobre o processo seletivo via Nota do ENEM, clique aqui. E para mais informações sobre o Vestibular Unificado Prova Online, clique aqui.

