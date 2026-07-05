Vestibular 2027 da UFGD abre inscrições nesta segunda-feira (06)

Nesta segunda-feira (06) a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) deve publicar o edital e, consequentemente, abrir as inscrições para seu Vestibular 2027, dando o prazo de cerca de dois meses para os estudantes interessados se inscreverem para as provas que estão marcadas para acontecer em meados de outubro.
Esse edital será publicado no portal da UFGD (que você acessa CLICANDO AQUI), mas também é importante que os interessados em buscar uma vaga na Universidade fiquem atentos às novas redes sociais específicas do Vestibular que ficam ativas durante o período chamado de "defeso eleitoral".
Com a publicação do edital, que traz aos estudantes as informações necessárias quanto às etapas deste processo, a partir de amanhã (06) o prazo para inscrição no vestibular seguirá aberto até o dia 03 de setembro.
Para aqueles interessados em fazer a prova que pretendem solicitar a isenção da taxa de inscrição, é preciso estar ligado pois esse pedido deve ser feito até o dia 14 de agosto.
Importante frisar que, por causa das eleições presidenciais que ocorrem neste ano, a UFGD esclarece que suas páginas institucionais também ficaram temporariamente suspensas, no período que se estende desde ontem (04) até o dia 25 de outubro, quando for decidida a corrida em busca da cadeira máxima do Executivo Federal.
Por isso, quaisquer informações à respeito do vestibular da UFGD serão divulgadas através dos seguintes endereços de redes sociais:
- Instagram: @vestibularufgd
- TikTok: @vestibularufgd
- Facebook: vestibularufgd
- Youtube: @VestibularUFGD
Também cabe esclarecer que o endereço portal.ufgd.edu.br seguirá disponível normalmente. Neste espaço, inclusive, será divulgado o edital e há ainda o atalho direto para a página do Vestibular 2027 (que você acessa CLICANDO AQUI).
Quanto à avaliação em si, as provas objetiva e de redação estão marcadas para o mesmo dia e devem ocorrer em 18 de outubro.
No edital estarão disponíveis todas as informações, incluindo cronograma completo e as cidades de aplicação das provas.