Vestibular +60 da UFGD: redação será aplicada nesta segunda-feira

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) aplicará, nesta segunda-feira (1º), a prova de redação do Vestibular 60+ e do Processo Seletivo de Acolhida Humanitária. A avaliação será realizada das 19h às 21h, na Faculdade de Direito e Relações Internacionais (Fadir), em Dourados, e reunirá pessoas com 60 anos ou mais que buscam o ingresso no ensino superior e imigrantes ou refugiados em situação de acolhimento humanitário.
Os editais de convocação foram publicados em 21 de novembro, e as inscrições para os dois processos já estão encerradas.
O Vestibular 60+ oferece 115 vagas exclusivas para pessoas com 60 anos ou mais que tenham concluído o ensino médio.
Há oportunidades em cursos como Agronomia, Zootecnia, Artes Cênicas, Escrita Criativa, Letras, Biotecnologia, Administração, Economia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Matemática, Nutrição, Química e diversas engenharias.
O Processo Seletivo de Acolhida Humanitária também disponibiliza 115 vagas, destinadas a imigrantes, refugiados, asilados políticos, apátridas e pessoas com visto ou autorização de residência para fins de acolhida.
As vagas abrangem 25 cursos, incluindo Agronomia, Zootecnia, Artes Cênicas, Letras, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Administração, Economia, Ciências Sociais, Física, Geografia, História, Matemática, Nutrição e múltiplas engenharias.
O acesso ao prédio será encerrado pontualmente às 19h. Por isso, os participantes devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência.
Para entrar na sala, será necessário apresentar documento de identificação com foto e utilizar caneta esferográfica de tinta preta ou azul escura, fabricada em material transparente. A prova terá duração máxima de duas horas, mas o estudante só poderá deixar a sala após uma hora do início.
Não será permitida a entrada com aparelhos eletrônicos, itens de consulta, qualquer tipo de relógio, óculos escuros, chapelaria ou armas, mesmo com porte legal.
Quem levar celular deverá desligá-lo e guardá-lo em embalagem fornecida pela equipe de aplicação, sob a mesa durante todo o exame. A UFGD também informa que não se responsabiliza por pertences pessoais levados ao local.
Serviço
Para dúvidas sobre inscrição e procedimentos, os candidatos podem entrar em contato com o Centro de Seleção pelo telefone (67) 3410-2840 ou e-mail [[email protected]]
Informações sobre documentação, matrícula e ingresso são fornecidas pela Gestão de Secretarias Acadêmicas, no (67) 3410-2820.