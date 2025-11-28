Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Vestibular +60 da UFGD: redação será aplicada nesta segunda-feira

Avaliação será realizada das 19h às 21h, na Faculdade de Direito e Relações Internacionais

28/11/2025 - 14h01
A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) aplicará, nesta segunda-feira (1º), a prova de redação do Vestibular 60+ e do Processo Seletivo de Acolhida Humanitária. A avaliação será realizada das 19h às 21h, na Faculdade de Direito e Relações Internacionais (Fadir), em Dourados, e reunirá pessoas com 60 anos ou mais que buscam o ingresso no ensino superior e imigrantes ou refugiados em situação de acolhimento humanitário.

Os editais de convocação foram publicados em 21 de novembro, e as inscrições para os dois processos já estão encerradas.

O Vestibular 60+ oferece 115 vagas exclusivas para pessoas com 60 anos ou mais que tenham concluído o ensino médio.

Há oportunidades em cursos como Agronomia, Zootecnia, Artes Cênicas, Escrita Criativa, Letras, Biotecnologia, Administração, Economia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Física, Geografia, Gestão Ambiental, História, Matemática, Nutrição, Química e diversas engenharias.

O Processo Seletivo de Acolhida Humanitária também disponibiliza 115 vagas, destinadas a imigrantes, refugiados, asilados políticos, apátridas e pessoas com visto ou autorização de residência para fins de acolhida.

As vagas abrangem 25 cursos, incluindo Agronomia, Zootecnia, Artes Cênicas, Letras, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Administração, Economia, Ciências Sociais, Física, Geografia, História, Matemática, Nutrição e múltiplas engenharias.

O acesso ao prédio será encerrado pontualmente às 19h. Por isso, os participantes devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Para entrar na sala, será necessário apresentar documento de identificação com foto e utilizar caneta esferográfica de tinta preta ou azul escura, fabricada em material transparente. A prova terá duração máxima de duas horas, mas o estudante só poderá deixar a sala após uma hora do início.

Não será permitida a entrada com aparelhos eletrônicos, itens de consulta, qualquer tipo de relógio, óculos escuros, chapelaria ou armas, mesmo com porte legal.

Quem levar celular deverá desligá-lo e guardá-lo em embalagem fornecida pela equipe de aplicação, sob a mesa durante todo o exame. A UFGD também informa que não se responsabiliza por pertences pessoais levados ao local.

Serviço

Para dúvidas sobre inscrição e procedimentos, os candidatos podem entrar em contato com o Centro de Seleção pelo telefone (67) 3410-2840 ou e-mail [[email protected]]

Informações sobre documentação, matrícula e ingresso são fornecidas pela Gestão de Secretarias Acadêmicas, no (67) 3410-2820. 

Ceasa-MS adere programa nacional para evitar desperdício de alimento

Com a assinatura do termo, centrais de abastecimento deverão aprimorar a logística interna e monitorar dados de doações

28/11/2025 16h00

Foto: Divulgação

A Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa-MS) aderiu ao programa CEASA Desperdício Zero, iniciativa do Instituto Pacto Contra a Fome em parceria com a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento (Abracen) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

Pelo documento, as centrais se comprometem a fortalecer bancos de alimentos, organizar fluxos de coleta, aprimorar a logística interna e monitorar dados de doações.

O Instituto Pacto Contra a Fome estima que o programa pode recuperar 53 mil toneladas de alimentos por ano, gerar R$ 233 milhões em valor econômico e beneficiar 122 mil pessoas por dia.

A assinatura do compromisso ocorreu durante o 100º Encontro Nacional da Abracen, realizado em Florianópolis entre os dias 26 e 28 de novembro.

Com a adesão, a Ceasa-MS integra um grupo de outras 14 centrais brasileiras que passam a seguir diretrizes para reduzir perdas e ampliar a destinação de alimentos próprios para consumo, mas que perderam valor comercial.

Juntas, as unidades representam 49,75% do abastecimento nacional e movimentaram quase 9 milhões de toneladas de alimentos em 2024, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O diretor-presidente da Ceasa-MS, Daniel Mamédio, avaliou que o compromisso reforça o papel social das centrais. "Esse acordo reflete o compromisso de todas as centrais do país em buscar formas de combater o desperdício e desenvolver ações que possam beneficiar as pessoas em situação de vulnerabilidade", afirmou.

Atualmente, cerca de 40 instituições de caridade coletam diariamente hortifrutigranjeiros na Ceasa-MS, alimentos ainda próprios para consumo, mas descartados para venda.

A agenda do evento também destacou temas como sustentabilidade, inovação e digitalização no setor de abastecimento. A conferência magna foi conduzida por Geyze Diniz, cofundadora e presidente do Conselho do Pacto Contra a Fome. 

Saiba*

Para ampliar essa frente e reduzir resíduos orgânicos, a instituição analisa a implantação do Projeto MS Nutri. A proposta prevê construir, dentro do entreposto, uma sede onde produtos não comercializados serão reaproveitados na forma de quatro compostos alimentícios: hortaliças e frutas fracionadas e embaladas, sopa desidratada, polpas de frutas congeladas e barras de frutas enriquecidas com cereais.

Relatório

Alta recorde de atendimentos pela Defensoria expõe casos graves na saúde pública de MS

No Núcleo de Atenção à Saúde, foram quase 19 mil atendimentos em 2025

28/11/2025 15h45

Defensoria contabilizou quase 400 mil atendimentos em 2025

Defensoria contabilizou quase 400 mil atendimentos em 2025 FOTO: Valdenir Rezende/ Arquivo Correio do Estado

O Núcleo de Atenção à Saúde (NAS) da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul registrou um aumento no número de atendimentos nos últimos três anos. Em 2025, foram registrados 18.975 atendimentos, enquanto em 2024 foram 11.970 e em 2023, 10.382. 

Os números mostram um avanço de 82,8% no triênio, colocando o núcleo como o de maior destaque no ano do Órgão. 

Além disso, foram 2.915 ações judiciais envolvendo, principalmente acesso a medicamentos, exames e cirurgias; acesso a internações clínicas, psiquiátricas e emergenciais; e ações para tratamentos bloqueados ou negados pela rede pública.

Segundo a coordenadora defensora, Eni Diniz, a quantidade é reflexo de casos emblemáticos envolvendo a saúde no Estado, como a descoberta de destruição e perda de aproximadamente 23 mil prontuários físicos de pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III Aero Rancho, referentes ao ano de 2009 a 2024. 

A auditoria do Denasus confirmou que 90% dos documentos não foram encontrados. Estamos preparando uma Ação Civil Pública por danos morais coletivos, devido ao risco causado a pacientes que tiveram seus históricos médicos simplesmente apagados”, destaca a coordenadora. 

Como noticiado pelo Correio do Estado, as investigações do caso começaram em outubro de 2024, quando o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) recebeu uma denúncia de possíveis irregularidades no armazenamento de documentos e solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a relação de todos os prontuários físicos dos pacientes atendidos entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2024. 

Com isso, os policiais se deslocaram à unidade de saúde e cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços residenciais de servidoras públicas investigadas. 

Em abril deste ano, a Polícia Civil do Estado deflagrou mais uma parte da Operação “S.O.S Caixa Preta” no CAPS Aero Rancho, para apurar irregularidades na gestão, guarda e descarte dos documentos que deveriam ser preservados por, no mínimo, 20 anos, conforme a legislação. 

Na época, a delegada Ana Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), e o diretor do DENASUS, Rafael Bruxelas, esclareceram à imprensa que a estimativa era de que apenas oito mil, dos 23 mil totais, de prontuários médicos foram encontrados. 

A secretária municipal de saúde de Campo Grande em exercício na época, Rosana Leite, afirmou que os papéis foram extraviados durante a mudança de uma unidade de saúde para outra, já que o CAPS do Aero Rancho foi transferido para o Guanandi 2, e não tinha ciência de onde os papéis foram parar. 

Outro caso emblemático de 2025 foi sobre a interdição cautelar da Comunidade Terapêutica Hazelden, em Fátima do Sul, cidade a 239 quilômetros de Campo Grande, após a morte de uma adolescente internada irregularmente. 

A menina tinha um quadro psiquiátrico grave e teria continuado internada na clínica mesmo após a recomendação médica para transferência imediata a um hospital especializado, segundo a Defensoria Pública. 

Após um surto, a menina teria sido contida com amarras e sedativos, que resultou em uma parada cardiorrespiratória, morrendo horas depois sem atendimento médico adequado. 

De acordo com a Defensoria, a clínica funcionava como comunidade terapêutica, mas não tinha estrutura médica mínima. Além disso, durante vistoria, foram encontradas outras irregularidades como falta de equipe médica especializada, uso excessivo de medicamentos, ausência de prontuários, contenções físicas e químicas sem justificativa e atuação dos profissionais sem qualificação. 

As atividades da clínica foram suspensas e as pacientes encaminhadas para acompanhamento na rede pública e assistência social. Foi determinado, ainda, multa diária de R$ 50 mil caso a ordem não fosse cumprida e indenização em R$ 500 mil por danos morais coletivos por risco à vida das pacientes. 

Quase 400 mil atendimentos

De acordo com o balanço geral da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em 2025, foram registrados 392.422 atendimentos em todo o Estado, 18.760 a mais que em 2024.

Somente em Campo Grande, foram 152.034 atendimentos. Com relação à 2023, foram quase 16 mil atendimentos a mais (15.884). 

 “Esse aumento na procura pelos nossos serviços também é reflexo dos esforços que temos priorizado nos últimos anos para ampliar e diversificar os canais de atendimento. Hoje, a população consegue acessar a Defensoria Pública pela plataforma digital, unidades físicas, nos Fáceis em Campo Grande, no Poupatempo em Dourados, nos Pontos de Inclusão Digital (PID), e, ainda, pela Van dos Direitos. Cada uma dessas frentes fortalece nossa missão institucional e reforça o compromisso de oferecer acesso real, eficiente e humanizado à Justiça para todas as pessoas que precisam,” destaca o defensor público-geral, Pedro Paulo Gasparini. 
 

