Cidades

Dezembro

Vestibular UFGD: gabarito preliminar da será divulgado dia 17

Convocação para as matrículas da primeira chamada está prevista para 14 de janeiro de 2026

Alison Silva

Alison Silva

03/12/2025 - 09h30
A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) divulga no próximo dia 17 deste mês o resultado preliminar do Vestibular 2026, etapa do processo seletivo aguardada pelos mais de 6,8 mil candidatos que realizaram a prova em 19 de outubro. O resultado final do vestibular e a convocação para as matrículas da primeira chamada estão previstos para 14 de janeiro próximo. 

O cronograma previsto também inclui o período para recursos, que poderá ser acessado nos dias 18 e 19 de dezembro. O Boletim de Desempenho Individual, com a pontuação da redação e o total de acertos, ficará liberado ao candidato durante todo o processo.

No último dia 12 de novembro, o Centro de Seleção divulgou o gabarito definitivo e as respostas aos recursos sobre o gabarito preliminar.

As matrículas serão realizadas pela Pró-reitoria de ensino e graduação (Prograd), com editais e cronogramas próprios, seguindo a ordem de desempenho e o número de vagas disponíveis em ampla concorrência e cotas sociais

Inicialmente, serão chamados os candidatos que escolheram o curso como 1ª opção, e aqueles que selecionaram como 2ª opção serão convocados apenas se restarem vagas. A lista de documentos pode ser consultada em edital. 

O Vestibular 2026 oferece 984 vagas em 35 cursos presenciais e gratuitos, com provas aplicadas nas cidades de Amambai, Campo Grande, Dourados, Naviraí e Nova Andradina.

AÇÃO POPULAR

Ex-candidato a prefeito entra com ação para Município intervir no transporte coletivo

Relatório identificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e responsabilidade civil e administrativa da concessionária.

02/12/2025 19h25

Relatório aponta que há veículos com mais de 15 anos de uso, sendo que o limite é de cinco anos

Relatório aponta que há veículos com mais de 15 anos de uso, sendo que o limite é de cinco anos Foto: Gerson Oliveira

O ex-cadidato à prefeitura, Luso Queiroz (PT) entrou com ação popular na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, solicitando a intervenção administrativa imediata do Poder Executivo Municipal e do Ministério Público Estadual na concessão dos serviços de transporte coletivo urbano, operado pelo Consórcio Guaicurus. 

De acordo com a ação popular movida por Queiroz, a intervenção se impõe para:

  • assegurar a continuidade e adequação do serviço público, hoje em situação de colapso;
  • reestabelecer a confiança social e institucional no sistema de transporte;
  • garantir transparência, controle e eficiência na aplicação dos recursos públicos;
  • sanear irregularidades operacionais, financeiras e contratuais;
  • preparar a reorganização estrutural da concessão, inclusive sua caducidade ou relicitação, caso necessário.

A ação popular tem como base o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte coletivo. Luso menciona as obrigações contratuais por parte do Consórcio Guaicurus e a necessidade de auditoria independente junto à concessionária, que segundo ele, apresentou falhas que comprometem a transparência e a continuidade do serviço público essencial já ofertado pela empresa responsável pela mobilidade urbana da Capital. 

Cabe destacar que o relatório identificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e responsabilidade civil e administrativa da concessionária.

“Tal omissão da Prefeitura, ao não adotar qualquer medida corretiva mesmo diante de provas robustas e recomendações expressas do Poder Legislativo caracteriza grave dever constitucional de garantir a eficiência, moralidade e regularidade dos serviços públicos delegados”, destacou. 

“A omissão perpetua o colapso do sistema de transporte coletivo e agrava o prejuízo social imposto à população de Campo Grande”, completou.

Luso também usa como base os descumprimentos contratuais, a precariedade da frota do Consórcio Guaicurus e os possíveis atos de desvio financeiro ao longo dos anos.

De acordo com a ação popular, a frota média ultrapassa os oito anos, sendo que o limite contratual é de até cinco. Além disso, há veículos com mais de 15 anos de uso, em total desconformidade com o Caderno de Encargos.

Outros pontos abordados são: falta de manutenção preventiva e corretiva, com falhas mecânicas recorrentes, quebras e superlotação; inexistência de seguros obrigatórios. 

Em relação às irregularidades financeiras e possíveis atos de desvios, o documento aponta:

  • uma transferência indevida de R$ 32 milhões do Consórcio Guaicurus à empresa Viação Cidade dos Ipês, sem justificativa contratual nem retorno ao serviço público.
  • uma alienação de imóvel da Viação Cidade Morena, avaliado em R$ 14.405.170,30, sem destinação transparente ou reinvestimento no sistema.
  • omissão contábil de receitas e fluxos de caixa desde 2012, conforme constatado pela CPI do Transporte Coletivo (2025);
  • pleitos judiciais por reequilíbrio econômico-financeiro e aumento tarifário, mesmo com descumprimentos evidentes das obrigações contratuais.

O ex-candidato a prefeito também aponta que órgãos públicos do poder concedente, como a AGEREG e a AGETRAN, foram omissos ao deixarem de exercer o dever de fiscalização, aplicando sanções formais sem execução prática. Também relatou que houve falta de auditoria operacional, técnica e financeira desde 2018.

Por fim, a ação popular destaca que as subvenções e subsídios públicos continuam sendo repassados ao Consórcio, sendo que R$ 33 milhões foram destinados em 2024 e R$ 19 milhões em 2025, sem contrapartida efetiva de melhoria do serviço.

OBRAS

Antiga rodoviária: proprietários pedem isenção do IPTU por 4 anos

"Sem ninguém poder trabalhar, vender ou alugar", lojistas do local ficaram reféns dos atrasos nas obras

02/12/2025 18h15

Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorrogado para dezembro

Prazo da reforma da antiga rodoviária de Campo Grande é prorrogado para dezembro Foto: Gerson Oliveira

O término das obras do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, mais conhecido como a antiga rodoviária de Campo Grande, segue como uma incógnita na região central da Capital. Na manhã desta terça-feira (2), a pauta foi levada pelo síndico do local, Paulo Pereira, à Tribuna da Câmara Municipal em sessão ordinária.

Diante dos constantes atrasos para entrega das obras, com prazo inicial para terminar em 2023, Paulo cobra uma data fixa para conclusão da construção e a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos proprietários, que enfrentam dificuldades para usar o espaço. 

O motivo do pedido para que o IPTU seja extinto neste ano ano ou pelos quatro anos é que os proprietários ficaram reféns destas obras “sem ninguém poder trabalhar, vender ou alugar”. 

Além disso, o síndico também pontuou quatro erros de projeto que foram responsáveis pelos atrasos, resultando em aditivos na obra. Parte do prédio é da iniciativa privada e outra parte do poder público. Um dos erros foi a retirada das telhas da parte dos proprietários.

“Precisamos que nossas telhas sejam devolvidas e precisamos de uma data fixa para término dessa obra. Chega de obra pública dar prejuízo para nós que pagamos altos impostos”, cobrou o síndico. Para o investimento, foram aportados R$ 17 milhões.

O segundo erro foi o problema no estacionamento, onde era a parada dos ônibus urbanos, que seria de fundação e sondagem. No local, “ficaram materiais jogados, atrapalhando a comunidade, os moradores e os proprietários”, relatou. 

Já o terceiro erro foi do ar condicionado, que precisaria de mais R$ 3,5 milhões para resolver. Por último, apontou que uma rampa foi construída de forma errada, pois está escorada por andaimes para não cair, depois de ter consumido vários caminhões de concreto.

Atrasos e investimento

A obra de requalificação do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu foi licitada em junho de 2022 e era para ter terminado em meados de 2023, já que a previsão inicial era de 360 dias. Posteriormente, o prazo foi adiado para junho desse ano, e foi novamente suplementado com mais 150 dias, sendo atualizado para o fim deste ano.

Em reportagem do Correio do Estado em junho desse ano, quando o contrato completou três anos desde sua assinatura, o Executivo Municipal disse que a demora na conclusão da construção era motivada pela necessidade de reprogramar o projeto, a fim de acrescentar alguns ajustes.

Além dos constantes atrasos na entrega, a obra também passou por inúmeros reajustes financeiros. O valor total do contrato está em R$ 24.157.865,28, sendo R$ 7.559.056,51 somente de aditivos.

