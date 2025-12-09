Vestibular UFMS: Confira gabarito preliminar da prova

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) divulgou nesta terça-feira (09), o gabarito preliminar do vestibular realizado no último domingo (07). A prova contou com 60 questões, além da redação.
As perguntas foram divididas entre as áreas de Ciências Humanas, Ciência da natureza e Ciências Exatas, assim como da Universidade Estadual.
Dentre as questões de Humanas, foram 15 questões para Linguagens, sendo 10 divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura, e as outras 5 direcionadas para Espanhol ou Inglês, conforme a escolha do candidato no dia de inscrição para a prova.
As demais disciplinas de Humanas: Geografia, Filosofia, História e Sociologia, tiveram 15 questões divididas entre si.
Em Ciências da Natureza foram 5 perguntas para cada disciplina: Biologia, Física e Química. Já para Exatas, foram 15 questões apenas de matemática divididas em várias áreas da disciplina.
Além das 60 questões, a prova contou com a redação, que neste ano abordou reflexões sobre a superexposição às tecnologias digitais e os efeitos desse fenômeno nas habilidades sociais, com o tema: “Os impactos da conectividade na convivência social”.
Conforme divulgado pela Fapec, responsável pela avaliação, bem como as correções das questões objetivas e redação, 17,5 mil candidatos compareceram ao exame presencialmente em 11 municípios de Mato Grosso do Sul que possuem unidades da universidade entre eles: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.
A prova aconteceu no período matutino, com início às 8h e término às 13h, de acordo com o horário de Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com a Fundação, no dia foram 2.801 candidatos ausentes, o que representa 18,29% da quantidade total de inscritos.
Segundo o edital de divulgação do gabarito preliminar, quem discordar e desejar contestar o resultado preliminar, ou algum erro em determinada questão que pode ter interferido na alternativa escolhida, poderá apresentar recurso individual por questão a partir das 8h do dia 11 de dezembro (quinta-feira), até 23h59min do dia 12 de dezembro de 2025 (sexta-feira), no horário oficial do estado.
Ainda de acordo com a publicação, o candidato só poderá protocolar uma única vez o recurso para cada questão desejada, de forma que não é possível inserir novas informações depois de protocolizada.
O recurso deve ser enviado à Fapec, pela área do candidato, por meio do site: https://concurso.fapec.org, no campo “RECURSOS”. Após análise, se houver anulação de questões da prova a pontuação será atribuída a todos os candidatos.
Prova Online
O vestibular da UFMS ainda contou com a modalidade de prova on-line, devido à isso, as questões objetivas foram exibidas de forma aleatória, exclusiva e individual para cada candidato. Assim, o caderno de prova que o candidato visualizou no dia será disponibilizado no ambiente ‘Prova Digital’, que é possível acessar pelo site: https://link.ufms.br/prova.
Para esses candidatos, os pedidos de recurso também seguem o mesmo padrão já descrito anteriormente pela reportagem.
Além disso, se houver modificação no gabarito devido aos recursos, as provas serão corrigidas a partir do gabarito definitivo, em que todos os ajustes conforme recursos já estarão feitos. Confira o gabarito preliminar abaixo das provas presencial e online.
O gabarito preliminar da prova online disponibilizado pela Fapec segue o modelo da "Prova Objetiva Base" disponibilizado no Anexo III do edital, que é possível acessar aqui.
Prova Presencial
Espanhol:
01. E
02. B
03. C
04. C
05. E
Inglês:
01. E
02. B
03. A
04. D
05. C
Língua Portuguesa e Literatura:
06. B
07. A
08. E
09. D
10. A
11. C
12. B
13. E
14. D
15. A
Matemática:
16. A
17. D
18. C
19. D
20. A
21. E
22. A
23. C
24. B
25. E
26. E
27. A
28. E
29. B
30. E
Biologia:
31. D
32. A
33. D
34. C
35. E
Física:
36. C
37. E
38. B
39. B
40. C
Química:
41. C
42. A
43. B
44. A
45. A
Geografia, Filosofia, História e Sociologia
46. E
47. E
48. B
49. A
50. B
51. B
52. C
53. B
54. C
55. A
56. B
57. C
58. E
59. B
60. A
Prova Online
Espanhol:
01. D
02. B
03. A
04. D
05. E
Inglês:
01. E
02. C
03. B
04. B
05. D
Língua Portuguesa e Literatura:
06. C
07. B
08. D
09. A
10. C
11. E
12. E
13. A
14. D
15. A
Matemática:
16. D
17. D
18. B
19. C
20. C
21. A
22. B
23. C
24. A
25. E
26. C
27. B
28. A
29. B
30. A
Biologia:
31. E
32. C
33. C
34. B
35. B
Física:
36. A
37. B
38. C
39. D
40. A
Química:
41. E
42. E
43. C
44. B
45. C
Geografia, Filosofia, História e Sociologia
46. B
47. A
48. C
49. E
50. C
51. C
52. E
53. C
54. B
55. C
56. A
57. E
58. B
59. D
60. B
Vestibular UFMS
Os candidatos concorrem a 127 cursos de graduação, incluindo três novas ofertas da UFMS: Relações Internacionais, da Escola de Administração e Negócios; Inteligência Artificial, da Faculdade de Computação; e Licenciatura em Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Humanas.