Vestibulares voltam a ser a principal forma de entrada no Ensino Superior

A alta concorrência, o método de avaliação e o número de vagas disponíveis têm feito os estudantes de Mato Grosso do Sul deixarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de lado e optarem pelo ingresso nas universidades públicas do Estado por meio dos vestibulares.

Ao Correio do Estado, o titular da Secretaria de Estado de Educação (SED), Hélio Daher, explicou que o surgimento de programas específicos de avaliação seriada adotados por algumas instituições de Ensino Superior contribuem para que os alunos deem preferência para os processos seletivos elaborados pelas próprias universidades.

“Nessa forma de ingresso, os estudantes realizam uma avaliação por ano do Ensino Médio, sendo a nota final de classificação determinada a partir dessas notas anuais. Outro fator que pode ser observado é a própria redução do número de universidades que utilizam a nota do Enem como critério único de seleção”, disse Daher.

Conforme o secretário, a retomada dos vestibulares nas universidades públicas de Mato Grosso do Sul se mostra muito importante para o processo de fortalecimento do currículo e do trabalho pedagógico desenvolvido nas instituições de ensino do Estado.

Segundo Daher, isso se comprova, por exemplo, com a recente publicação da matriz de avaliação do vestibular seriado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que se encontra em consonância com o Currículo de Referência do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino (REE).

“Assim, os estudantes que participam dessas avaliações têm a maior convicção de que sua aprendizagem está alinhada às avaliações de acesso aos cursos superiores das universidades do Estado, sentimento este que ocorre com menor intensidade em relação ao Enem”, salientou o secretário.

UFMS

Para o ingresso no primeiro semestre deste ano, as três instituições públicas de Ensino Superior do Estado realizaram vestibular. No dia 4 de dezembro de 2022, 15.707 candidatos realizaram as provas do vestibular UFMS 2023.

O processo seletivo teve recorde de 19 mil inscritos e uma das novidades foi que a prova também foi aplicada no formato on-line.

As provas presenciais foram aplicadas em 11 municípios: Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Na capital sul-mato-grossense, os locais de prova foram a Cidade Universitária e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Argemon Vieira, ressaltou que o vestibular e o Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) oferecem, juntos, mais de 10 mil vagas, o dobro de oportunidades em relação ao ano anterior.

“A cada ano que passa o número de inscritos aumenta, isso demonstra o compromisso da UFMS com a formação dos nossos jovens. Ofertamos o dobro de vagas, mas a quantidade de inscritos foi bastante superior”, destacou Vieira.

A estudante Carolina Alves chegou ao local de prova com muita confiança. Segundo ela, a UFMS sempre foi prioridade entre as universidades.

“Eu me preparei o ano inteiro, é a faculdade que eu quero. A prova não é fácil, mas vai de cada estudante e de sua preparação. Eu sempre quis entrar na UFMS, pesquisei muito e conheço pessoas que estudam aqui. Para mim, é a melhor opção”, afirmou.

O estudante Mateus Batista, 19 anos, realizou a prova com o objetivo de ingressar no curso de Odontologia.

“Eu dei preferência para o vestibular da Universidade Federal, que tem uma concorrência menor e um método de avaliação que eu considero mais adequado. O Enem é muito desgastante, e espero conseguir a minha vaga na UFMS”, disse.

De acordo com a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), o vestibular UFMS 2023 recebeu mais de 27 mil inscrições, das quais cerca de 19 mil foram efetivadas.

A taxa de abstenção foi de 14,8% nas provas presencial e on-line. Segundo o pró-reitor de Graduação, o quantitativo ficou dentro do esperado. “Em geral, nos processos seletivos anteriores também verificamos uma taxa de abstenção parecida com as do vestibular deste ano”, explicou.

A publicação do resultado preliminar deve ser feita no dia 23 de janeiro, e o resultado final está previsto para o dia 6 de fevereiro.

PASSE

As provas das três etapas do Passe UFMS 2023 foram aplicadas para mais de 10,7 mil candidatos no dia 11 de dezembro.

O processo seletivo, que é voltado a alunos do Ensino Médio, também teve recorde, com 11,6 mil inscrições efetivadas, e a média de abstenção na prova, considerando as três etapas, ficou em torno de 7,3%.

Segundo Cristiano Argemon Vieira, o Passe UFMS oferece uma oportunidade para o candidato ser avaliado com uma quantidade menor de conteúdo. Com essa vantagem, o processo seletivo tem se popularizado cada vez mais entre os alunos.

“A quantidade de inscrições tem aumentado bastante, isso representa um conhecimento maior da sociedade com relação ao Passe UFMS. Isso é feito com os processos de divulgação e também com a UFMS indo às escolas e trazendo as escolas para dentro da universidade”, contou.

A universidade oferece mais de 10,6 mil vagas para ingresso neste ano, e 20% das oportunidades nos cursos de graduação são reservadas para o Passe.

A diretora-presidente Fapec, Nilde Brun, enfatizou que o trabalho de organização da prova foi feito em conjunto com a universidade desde a fase inicial, com as inscrições.

“Estamos bastante tranquilos, porque a equipe tem trabalhado há meses. Foi uma prova bem elaborada, temos pessoas muito qualificadas e acreditamos que todos [os candidatos] farão uma boa prova”.

UEMS

Com 8.474 inscritos, recorde em relação aos vestibulares anteriores, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realizou as provas de seu processo seletivo no dia 17 de dezembro de 2022.

A prova objetiva e a foram realizadas nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Frederico Fonseca Fernandes, membro da Comissão do Processo Seletivo da UEMS, enfatizou que nesta terceira edição do vestibular desde o retorno, a universidade teve recorde, com 8.474 inscritos, concorrendo a 1.322 vagas nos 64 cursos da UEMS, que vão ser oferecidos em 14 municípios do Estado, incluindo Costa Rica (Enfermagem).

Realizando a prova em Campo Grande, Marcos Vinicius da Silva, de 17 anos, pretende cursar Agronomia no campus de Aquidauana.

“Minha expectativa para fazer o curso na UEMS é bem grande, meu sonho é fazer na unidade de Aquidauana, principalmente porque tenho família na cidade e porque tenho parentes que já se formaram na UEMS”, disse o candidato. A relação dos aprovados será publicada no dia 30 de janeiro.

UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) oferece 982 vagas no processo seletivo, que será aplicado no dia 5 de fevereiro. Os candidatos deverão elaborar uma redação e responder 60 questões objetivas.

A previsão é de que o gabarito preliminar seja divulgado um dia após a realização das provas, com recebimento de recursos até o dia 8 de fevereiro. O gabarito definitivo será divulgado no dia 28.

O resultado preliminar do processo seletivo será publicado no dia 29 de março, com recursos até o dia 31.

Conforme o edital, o resultado do vestibular da UFGD sairá no dia 10 de abril, no site da instituição.

Saiba: Em Mato Grosso do Sul, dos 43.415 inscritos para o Enem, realizado em novembro de 2022, apenas 29.852 compareceram ao exame, a sexta pior taxa de presença do País registrada na prova impressa.

Em todo o Brasil, mais de 3,4 milhões de pessoas eram esperadas para o exame, entretanto, cerca de 2,4 milhões fizeram a prova, comparecimento pouco superior a 72%.



Assine o Correio do Estado