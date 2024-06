Veto na posse responsável ameniza pena por maus-tratos animais

Confronto policial

De acordo com a polícia, o jovem morto tinha passagens por tentativa de feminicídio, tráfico de drogas e lesão corporal

Geovani Alves Farias, 23 anos, morreu na tarde de ontem (12) após fugir de uma abordagem policial e invadir uma residência na Rua do Branco, Bairro Jardim Arco Íris, em Campo Grande. De acordo com o pai do jovem, ele foi morto injustamente.

Conforme informações de testemunhas, equipes do Batalhão de Choque entraram na rua perseguindo Geovani. Percebendo que não conseguiria escapar da abordagem policial, o jovem estacionou a motocicleta e correu até uma residência próxima, onde invadiu o local.

Os policiais esperaram a dona da residência sair e entraram no imóvel. Ainda de acordo com as testemunhas, foram ouvidos disparos de tiros e logo depois os policiais retiraram a vítima de dentro da casa.

Geovani foi encaminhado para o CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer no local. O jovem foi atingido por tiros no tórax.

No local, Equipes da 3ª Delegacia de Polícia Civil e do BPChoque (Batalhão de Choque) estiveram no endereço. O pai do rapaz também compareceu e relatou para as testemunhas que o filho foi morto injustamente.

Ao invadir a residência, o delegado afirmou que o rapaz sacou um revólver, o que levou os policiais a atirarem.

O delegado também relatou que na casa do jovem foram encontradas uma balança de precisão e drogas.

De acordo com a Polícia Civil, Geovani tinha passagens por tentativa de feminicídio, lesão corporal e tráfico de drogas.

Familiares de Geovani aconselharam o advogado que acompanhou o caso e pediram uma investigação mais aprofundada do incidente.

O caso foi registrado na 3º Delegacia de Polícia Civil para investigação.



Mortes em confronto

Os números de mortes em confronto policial estão em queda neste ano de 2024.

Até o momento, foram 18 mortes nesses primeiros seis meses. No ano passado, foram 49 mortes em 12 meses.