Viagem de retorno de balneário acaba de forma trágica em MS

Corpo foi encontrado a 50 metros do local de desaparecimento

Reinaldo Ferreira de Melo, de 49 anos, residente do município de Nova Londrina, no Paraná, morreu afogado ao sair para mergulhar na tarde do último sábado (25). Essa é a 9ª morte por afogamento do ano em Mato Grosso do Sul.

Informações iniciais, apuradas pela mídia local, apontam que Reinaldo estava com um grupo de pessoas nas proximidades do Rio Paraná, mais especificamente no Balneário Municipal de Anaurilândia, quando se afastou para "dar um mergulho". Ele comunicou ao cunhado onde estava indo, e afirmou que retornaria logo.

Começou a chover, e por isso o cunhado e demais pessoas foram buscar abrigo. Ao notarem a ausência de Reinaldo, acionaram o Corpo de Bombeiros de Bataguassu.

As buscas tiveram início ainda no sábado, mas o corpo só foi encontrado na tarde do domingo (26), a cerca de 50 metros do ponto onde ele foi visto adentrando o rio.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Anaurilândia e pela Perícia de Bataguassu.

Números

Dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) apontam que, em 2024, foram registradas 66 ocorrências por afogamento em Mato Grosso do Sul.

O número é 9,6% inferior ao registrado em 2023, ano em que foram registrados 73 afogamentos.

Já em 2022, foram 52 afogamentos.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe

Não ultrapasse faixas e placas de avisos

Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas

Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros

Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros

Evite nadar sozinho

Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água

Não se afaste da margem

Nade longe de pedras e estacas

Não salte de locais elevados para dentro da água

Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo

Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele

Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar

Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas

Não abuse se aventurando perigosamente

Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos

Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças

Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada

Obedeça sinalizações próximos à margem de rios

Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia

Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça

Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem

Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando

Evite navegar com carga em excesso

Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas

Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)

Quando possível, remova a vítima da água com segurança

posicione a vítima de costas

Limpe a boca e nariz

Faça respiração boca a boca (RCP)

Massageie o coração (se necessário)

