Viatura da PM capota e militar morre na MS-295

Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Luiz Gustavo Cavanha Romero, de 41 anos, morreu em acidente de viatura policial x caminhão, durante serviço, na manhã desta quarta-feira (12), na MS-295, entre Iguatemi e Eldorado, a cerca de 414 quilômetros de Campo Grande.
Conforme apurado pela reportagem, viatura e caminhão colidiram e, em seguida, a viatura capotou. Não se sabe a dinâmica do acidente.
O cabo faleceu na hora e outro sargento ficou ferido. Não se sabe o estado de saúde dele. Cavanha estava lotado no 2º pelotão de Iguatemi.
O trecho da rodovia foi interditado temporariamente para trabalho da perícia. A viatura ficou destruída, com toda a parte superior amassada e danificada.
Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia e recolher o corpo.
A PMMS lamentou a morte do militar em suas redes sociais.
"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando-Geral, manifesta profundo pesar pelo falecimento do Cabo PM Luiz Gustavo Cavanha Romero (1983–2025), que perdeu a vida em decorrência de um acidente durante o cumprimento do dever. O Comando presta homenagem a este bravo policial militar, que honrou a farda com coragem, lealdade e espírito de servir, sempre comprometido com a segurança e o bem-estar da sociedade sul-mato-grossense. Neste momento de dor, a Corporação se une à família, aos amigos e aos irmãos de farda, compartilhando o luto e rogando a Deus que conforte e fortaleça todos os corações".