Viatura da PM capota e militar morre na MS-295

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Luiz Gustavo Cavanha Romero, de 41 anos, morreu em acidente de viatura policial x caminhão, durante serviço, na manhã desta quarta-feira (12), na MS-295, entre Iguatemi e Eldorado, a cerca de 414 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, viatura e caminhão colidiram e, em seguida, a viatura capotou. Não se sabe a dinâmica do acidente.

O cabo faleceu na hora e outro sargento ficou ferido. Não se sabe o estado de saúde dele. Cavanha estava lotado no 2º pelotão de Iguatemi.

O trecho da rodovia foi interditado temporariamente para trabalho da perícia. A viatura ficou destruída, com toda a parte superior amassada e danificada.

Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia e recolher o corpo.

A PMMS lamentou a morte do militar em suas redes sociais.

"A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do Comando-Geral, manifesta profundo pesar pelo falecimento do Cabo PM Luiz Gustavo Cavanha Romero (1983–2025), que perdeu a vida em decorrência de um acidente durante o cumprimento do dever. O Comando presta homenagem a este bravo policial militar, que honrou a farda com coragem, lealdade e espírito de servir, sempre comprometido com a segurança e o bem-estar da sociedade sul-mato-grossense. Neste momento de dor, a Corporação se une à família, aos amigos e aos irmãos de farda, compartilhando o luto e rogando a Deus que conforte e fortaleça todos os corações".