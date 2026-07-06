Vídeo mostra momento em que jovem é morto em rodoviária de MS

Um jovem de 20 anos foi executado a tiros na noite deste domingo (5) em plena Rodoviária de Três Lagoas. A vítima, identificada como Paulo Cesar Pereira Neres, morreu ainda no local após ser atingida por diversos disparos, em um crime cometido diante de passageiros e testemunhas.
A Polícia Civil investiga a possibilidade de que a execução tenha relação com a disputa entre facções criminosas.
De acordo com as informações apuradas, o homicídio ocorreu por volta das 22h30. Paulo Cesar estava sentado em um banco do terminal rodoviário ao lado de um idoso que aguardava um ônibus quando um homem desceu de um veículo estacionado na Rua Elmano Soares e caminhou em sua direção.
Antes de efetuar os disparos, o suspeito perguntou à vítima: "Você é PCC?". Logo em seguida, sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes.
Paulo Cesar foi atingido na cabeça, no tórax e no abdômen, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada das equipes de resgate. Após o crime, o atirador fugiu em um carro onde um comparsa o aguardava.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Perícia Científica e da Polícia Civil. O terminal rodoviário ficou parcialmente interditado durante os levantamentos periciais, enquanto passageiros e funcionários acompanharam a movimentação das forças de segurança.
Imagens de câmeras de monitoramento deverão auxiliar na identificação dos autores. Conforme as investigações iniciais, o veículo utilizado pelos criminosos passou pelo terminal ao menos duas vezes antes da execução, o que reforça a hipótese de que a vítima estava sendo monitorada antes do ataque.
Durante as diligências, testeminhas que frequentam a região relataram aos investigadores que Paulo Cesar comercializava entorpecentes nas proximidades da rodoviária e dizia integrar o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A vítima também possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, ameaça e furto. Essas informações serão apuradas pela Polícia Civil e poderão contribuir para o esclarecimento da motivação do homicídio.
O homicídio reforça a sequência de crimes violentos registrada nas últimas semanas em Três Lagoas. O município tem enfrentado uma onda de assassinatos que, segundo as investigações das forças de segurança, tem como principal linha de apuração a disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas.
Embora cada caso seja investigado individualmente, os inquéritos apontam que parte das execuções pode estar relacionada à guerra entre organizações criminosas que atuam na região. O caso foi registrado como homicídio qualificado e segue sob investigação.
Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso, e a polícia trabalha para identificar o autor dos disparos e confirmar se o crime está diretamente relacionado à disputa entre organizações criminosas que atuam na região.
Veja abaixo o vídeo que mostra o momento da execução de Paulo Cesar Pereira Neres.