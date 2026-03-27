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Violência sexual atinge 3 em cada 10 meninas em MS

A maior parte dos casos acontece dentro de casa

Karina Varjão

Karina Varjão

27/03/2026 - 14h30
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Quase três a cada dez meninas entre 13 e 17 anos já sofreram algum tipo de violência sexual em Mato Grosso do Sul. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo o levantamento, na maioria dos casos, os agressores fazem parte do convívio da vítima, como familiares, parceiros ou pessoas conhecidas. 

No Estado, 29,3% das meninas entre a faixa etária observada relataram já ter sido tocadas, manipuladas, beijadas ou terem vivido situações de exposição de partes do corpo contra a própria vontade. O percentual é bem maior que o de meninos que passaram pela mesma situação, que foi de 12%. 

Os dados também mostram que a situação é mais comum na rede pública escolar (20,8% dos casos) que na rede privada (17,6%). 

De modo geral, cerca de 20,4% dos escolares sul-mato-grossenses alguma vez já experienciou algum tipo de violência sexual. Em números reais, isso equivale a, aproximadamente, 34.668 dos 169.939 estudantes. Isso coloca o Estado como o 7º maior número entre os estados do Brasil. 

Se comparado com a última pesquisa realizada em 2019, houve um aumento de 5,3% de estudantes que já sofreram assédio sexual. Entre as meninas, a variação foi mais acentuada, de 7,8%. 

Entre as vítimas entrevistadas, 29,5% relataram terem sofrido a agressão por familiares; 22,7% por pessoas conhecidas; 22% apontaram o namorado ou namorada como agressor; 21,7% foram vítimas de desconhecidos; 15,8% apontaram amigo ou amiga; e 6,6% acusaram pai, mãe ou outro responsável. 

Casos de estupro

Entre os escolares, 9,1% dos entrevistados afirmaram ter sido obrigados a ter relação sexual contra a vontade. Entre as meninas, o percentual é mais que o dobro que o entre meninos, sendo de 13% contra 5,5%. 

Em 71,2% dos casos, o aluno tinha 13 anos ou menos quando foi submetido à violência. 

Os familiares continuam sendo os principais autores apontados neste tipo de agressão, correspondendo a 29,2% dos casos, seguido por namorado ou namorada, com 22,2%. 

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2024, foram registrados 2.740 casos de estupro em Mato Grosso do Sul. 

Entre os casos, 1.271 vítimas eram crianças e 977 eram adolescentes. Juntos, eles correspondem a 82,04% das denúncias totais no Estado. Além disso, 2.368 vítimas eram mulheres. 

Nacional

Em todo o Brasil, 18,5% dos estudantes entre 13 e 17 anos informaram ter passado por situação de violência social. Entre as vítimas, 26% foram meninas, mais que o dobro registrado entre meninos, 10,9%. 

Esse número mostra um aumento de 3,8% no percentual observado na pesquisa anterior, em 2019, com variação maior observada em meninas (5,9%) da rede pública escolar (4,2%). 


 

tempo

Primeira onda de calor do ano deve atingir Mato Grosso do Sul no fim de semana

Temperaturas podem chegar a 40°C no Estado; Fenômeno está associado a uma bolha de calor da Argentina e Paraguai que avança sobre o Brasil

27/03/2026 12h00

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Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS

Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A primeira onda de calor de 2026 deve atingir Mato Grosso do Sul neste fim de semana, elevando significativamente as temperaturas até a quarta-feira (1º).

De acordo com o Climatempo, o fenômeno está associado a uma bolha de calor posicionada entre o Paraguai e o norte da Argentina, que avança sobre o território brasileiro e favorece a persistência de ar muito quente sobre parte do Centro-Sul do País.

Com a onda de calor, as temperaturas ficam pelo menos cinco graus acima da média para esta época do ano.

Com esse padrão atmosférico, as temperaturas ficam vários dias consecutivos acima da média para esta época do ano, caracterizando o episódio de onda de calor.

As áreas mais impactadas são aquelas mais próximas da fronteira com o Paraguai e o norte da Argentina, onde o ar quente se mantém mais concentrado.

No Mato Grosso do Sul, as áreas mais afetadas ficam no sul e no oeste do Estado, incluindo regiões próximas ao Pantanal.

A previsão indica que essa onda de calor deve persistir pelo menos até a próxima quarta-feira (1º).

Fim de semana

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o fim de semana deve tempo mais firme, com predomínio de sol e pouca nebulosidade.

Ao longo dos próximos dias, as temperaturas entram em elevação, podendo atingir valores a máxima de 40°C em algumas regiões do Estado.

Associado ao calor intenso, a umidade relativa do ar deve apresentar índices baixos, variando entre 20% e 40%, o que requer atenção, pois abaixo de 30% já é considerado prejudicial à saúde.

Apesar do cenário mais estável, não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas, características do aquecimento diurno.

Há possibilidade de rajadas de vento pontuais acima de 50 km/h.

Na região da Grande Dourados, as temperaturas devem varias entre 21°C e 38°C. Já no Pantanal, a mínima prevista é de 22°C e a máxima também de 38°C. A maior temperatura deve ser de 40°C, prevista para os municípios das regiões norte, leste e bolsão.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 21°C e 34°C.

Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS

Segurança

Novas unidades da Gameleira devem abrir mais de 1,2 mil vagas para o sistema prisional

As obras fazem parte de um programa que busca trazer melhores condições para os custodiados

27/03/2026 11h31

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Governo do Estado anuncia três novas unidades na Gameleira

Governo do Estado anuncia três novas unidades na Gameleira Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Localizado na saída para Sidrolândia, o Centro Penal Agroindustrial da Gameleira recebeu novas licitações para a construção de três unidades, que irão comportar 408 detentos cada, totalizando 1.224. 

A publicação do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (26), oficializou a homologação das licitações e juntas somam mais de R$ 65 milhões de reais, que serão investidos pelo Governo do Estado. 

As obras buscam melhorias para dentro do sistema prisional, visando diminuir a superlotação das unidades. As novas estruturas foram projetadas para conter 30 celas por unidade e também deve contar com espaços planejados para garantir a segurança. 

Cada unidade foi concedida para uma empresa diferente, a Gameleira I será construída pela empresa JAC Engenharia Soluções Inteligentes Ltda, com investimento de R$ 22.185.230,81. Já a Gameleira II será responsabilidade da empresa Poligonal Engenharia e Construções Ltda, com valor de R$ 21.228.036,72. Por fim, a Gameleira III irá ser executada pela Engetal Engenharia e Construções Ltda, com investimento de R$ 22.187.208,50.

O projeto está sendo coordenado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e é responsável pela elaboração, contratação, execução e fiscalização, para garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

As obras também integram um projeto amplo de expansão do sistema prisional sul-mato-grossense, que ainda visa a ampliação de mais 2,4 mil vagas a serem abertas em todo o estado, por meio de construções de novas unidades ou expansão e reformas nas já existentes. 

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