Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SHOW DA VIRADA

Virada do ano na capital, confira programação

Atrações de show da virada começa a partir das 21h no dia 31, mas programação inicia às 17h na Praça Ary Coelho

Noysle Carvalho

29/12/2025 - 10h32
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Três dias para o encerramento do ano e Campo Grande também tem programação especial para a virada. Parte do projeto Natal dos Sonhos, o evento se mantém no Centro da cidade, na Praça Ary Coelho, e na rua lateral 14 de Julho.

Com início das comemorações no final de novembro, dia 29, o Centro da capital sul-mato-grossense passou a ser palco de shows com atrações locais, nacionais e desfiles natalinos, todos os dias das 17h às 22h.

Entre show de pop rock, infantil e gospel, os dias também contou com ações de entrega de obras da prefeitura.

Assim como durante todo o mês de dezembro, a praça está com decoração natalina aberta para visitação do público, com a Casa do Papai Noel, o presépio e a árvore de natal gigante, além de ter praça de alimentação com diversas opções de comidas.

No centro da praça, no coreto, é o local em que as atrações locais se apresentam, além de outras apresentações especiais de escolas, institutos e organizações.

Para receber as atrações nacionais que vieram à capital nos últimos dias – Di Ferrero e Ana Paula Valadão – a prefeitura montou um palco na 14 de Julho, ao lado da praça, nomeado Palco Boneco de Neve.

di ferreroShow Di Ferrero na 14 de Julho - Foto: Divulgação

Agora, para encerrar e comemorar a passagem de 2025 para 2026, a prefeitura divulgou a realização do Show da Virada, que ocorrerá no palco da 14 de Julho. A programação da última semana do ano iniciou ontem e se estenderá até o dia 31.

Confira os eventos de hoje, amanhã e da virada do ano:

29 de Dezembro – Segunda-feira

Natal na Praça: 17h às 22h,  na Praça Ary Coelho:

  • Show – Robertinho: às 20h | Coreto;

30 de Dezembro – Terça-feira;

Natal na Praça: 17h às 22h, na Praça Ary Coelho:

  • Show – Gabriel e Gleici Helena: às 19h | Coreto;

31 de Dezembro – Quarta-feira

Natal na Praça: 17h às 22h, Praça Ary Coelho – Palco Boneco de Neve:

  • Show – DJ Júlio Prodigy: início às 21h;
  • Show da Virada com a Contagem Regressiva: começa às 23h;
  • Show – Top Samba: à 00h.

Assine o Correio do Estado

CRIME

Ex-capitão indígena é assassinado a tiros em aldeia de MS

O crime aconteceu em frente à residência da vítima, às margens da rodovia MS-289

29/12/2025 09h30

Compartilhar
O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração Reprodução: R.F Notícia

Continue Lendo...

O ex-capitão da Aldeia Taquaperi, Lúcio Ximenes, de 48 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (28), em Coronel Sapucaia, município localizado na faixa de fronteira com o Paraguai, a 396 quilômetros de Campo Grande.

O crime aconteceu em frente à residência da vítima, às margens da rodovia MS-289, na zona rural do município. Segundo informações do boletim de ocorrência, Lúcio estava no local quando um homem chegou em uma motocicleta de origem estrangeira, de cor preta, e parou próximo à cerca da propriedade.

O suspeito teria perguntado se a vítima vendia gasolina. Ao ouvir a resposta negativa, sacou uma arma de fogo, possivelmente uma pistola, e efetuou três disparos contra Lúcio. Ferido, ele ainda tentou correr, mas caiu poucos metros depois e morreu antes da chegada do socorro.

Após os tiros, o atirador fugiu em alta velocidade e, até o momento, não foi localizado.

Quando a equipe policial chegou, o local já havia sido alterado e cercado por populares, o que impossibilitou o isolamento adequado da cena do crime. Mesmo assim, a Polícia Civil e a perícia foram acionadas para dar início aos procedimentos de investigação.

O caso foi registrado como homicídio doloso e segue sob apuração.

Possível motivação

Familiares relataram à polícia que Lúcio possuía dívidas com vendedores ambulantes, conhecidos como mascateiros. Um deles, de origem paraguaia, teria feito ameaças recentes por conta de parcelas atrasadas referentes à compra de eletrodomésticos.

A suspeita é de que o homicídio tenha sido motivado por essa pendência financeira, hipótese que passa a ser investigada pela Polícia Civil.

Assine o Correio do Estado

BALANÇO

Acidentes em rodovias federais caem em relação a 2023 e 2024

BR-163 segue sendo a rodovia que mais registrou colisões e óbitos este ano; a estrada corta Mato Grosso do Sul de norte a sul e é a mais movimentada do Estado

29/12/2025 09h00

Compartilhar
Acidente aconteceu na BR-262, em Campo Grande

Acidente aconteceu na BR-262, em Campo Grande Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Com 1.492 acidentes de janeiro a novembro, Mato Grosso do Sul apresentou redução no número de colisões em rodovias federais neste ano, em comparação com o mesmo período de 2023 e 2024. No entanto, a BR-163 segue sendo a rodovia do Estado com maior número de acidentes e óbitos, como nos anos anteriores.

Segundo dados enviados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Correio do Estado, em 2023 e 2024, o Estado catalogou 1.563 e 1.621 acidentes nos primeiros 11 meses do ano, respectivamente, nas sete rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul: BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487.

Porém, contrariando a tendência de aumento de casos, este ano registrou 1.492 acidentes, uma queda de 4,54% em relação a 2023 e de quase 8% em comparação com 2024. Além disso, destaca-se também a queda de cerca de 20% no número de óbitos nessas rodovias: 131 neste ano; 163 em 2024; e 161 em 2023.

Em resposta à reportagem, o inspetor da PRF Fábio Sodré afirma que o órgão intensificou as fiscalizações, o que contribuiu para a diminuição de acidentes e, consequentemente, mortes. Ademais, destaca a contribuição da população, que diz estar se educando mais sobre o trânsito e com mais consciência no volante.

“Estamos com equipes especializadas também na parte de fiscalização do trânsito, investimentos na instituição, o uso da tecnologia, o uso da inteligência, dados, informações, tudo isso otimiza o nosso trabalho”, disse.

“Há também a parte de educação e conscientização por parte dos condutores. A PRF, o Detran, a Agetran e as instituições ligadas à parte da fiscalização têm feito atividades constantes de prevenção, educação e conscientização, inclusive nas escolas, e com certeza isso também contribui para que esses números venham a reduzir”, acrescentou o inspetor da PRF.

Acidente aconteceu na BR-262, em Campo Grande

BR-163

Mesmo com essa diferença, esses três anos ainda apresentam uma característica em comum: a BR-163 como a mais perigosa ou, pelo menos, com maior número de acidentes e óbitos registrados. Neste ano, foram 702 acidentes e 42 óbitos, enquanto no ano passado foram 783 colisões e 63 mortes.

Inclusive, para este fim de ano, estima-se que 790.279 veículos trafeguem pela BR-163 entre o dia 23 de dezembro e o dia 5 de janeiro de 2026, ou seja, durante as comemorações de Natal e Ano-Novo, segundo dados da Motiva Pantanal – antiga CCR MSVia –, responsável pela concessão da rodovia.

Até ontem, eram esperados que 343.326 veículos passando pela rodovia.

No Ano-Novo, entre 29 de dezembro e 5 de janeiro, o tráfego será de 446.953 veículos. Os dias mais movimentados serão 2, 3 e 4 de janeiro de 2026, quando as pessoas começam a se deslocar de volta às suas respectivas cidades.

A BR-163 corta Mato Grosso do Sul de norte a sul. Tem 845,4 quilômetros de extensão e cruza 21 cidades, entre elas, Dourados e Campo Grande.

Em Mato Grosso do Sul, a BR-163 tem nove praças de pedágio, nos municípios de Sonora, Coxim, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes, Campo Grande, Rio Brilhante, Dourados, Naviraí e Mundo Novo.

A rodovia é 100% monitorada por 477 câmeras, distribuídas ao longo de sua extensão, permitindo acompanhamento em tempo real das condições de tráfego e apoio às ações integradas com a PRF em Mato Grosso do Sul.

ACIDENTE

O acidente mais recente na BR-163 ocorreu na véspera de Natal, quando 2 pessoas morreram e 38 ficaram feridas em acidente envolvendo um ônibus de viagem, na manhã de quarta-feira, no Km 816 da BR-163, em Sonora.

Acidente aconteceu na BR-262, em Campo GrandeÔnibus com 38 passageiros tombou e 2 pessoas morreram em acidente na BR-163, em Sonora - Foto: Sidney Assis

O ônibus saiu de Cuiabá (MT) com destino a Cascavel (PR), mas em Sonora o motorista perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, tombou e foi parar às margens da rodovia, em uma plantação de cana-de-açúcar. A suspeita é de que o motorista dormiu ao volante.

No ônibus havia 40 pessoas, sendo 2 motoristas e 38 passageiros. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, de Coxim, a 110 km do acidente. O resgate foi feito pela Motiva Pantanal.

BR-262

Na tarde do dia 21, a quatro dias do Natal, um idoso de 80 anos e uma criança de 11 anos morreram em acidente envolvendo dois carros, na BR-262, próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas eram da mesma família e seguiam em um Honda Fit, conduzido por uma mulher, que era filha do homem e avó da menina, que faleceram.

Informações do Corpo de Bombeiros eram de que a vítima havia dormido ao volante, mas testemunhas disseram que ela tentou realizar uma ultrapassagem indevida e seu carro acabou batendo de frente com um HB20 que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da colisão, o Fit saiu da pista e parou às margens da rodovia, em uma área de vegetação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar os atendimentos às vítimas.

O pai da condutora e a criança, que estavam de passageiros, morreram no local, enquanto ela foi socorrida com fratura na perna e encaminhada à Santa Casa de Campo Grande consciente e orientada. No outro veículo estava apenas o motorista, que também estava consciente e recusou atendimento.

De janeiro a novembro de deste ano, a BR-262 registrou 266 acidentes e 34 óbitos, número semelhante ao registrado no ano passado, quando foram 307 colisões e 33 mortes. Os números só estão atrás da BR-163.

>> Orientações

> Não dirija caso consuma bebida alcoólica; 

> Não dirija cansado ou com sono;

> Use o cinto de segurança;
 
Respeite a sinalização;

Respeite o limite de velocidade da via; 

Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados;

Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor.

*SAIBA

No dia 18, a PRF deu início à Operação Rodovida 2025/2026 em Mato Grosso do Sul, que deve se estender até o Carnaval, no dia 22 de fevereiro. O objetivo é reforçar a fiscalização das rodovias federais nas datas que devem ter maior fluxo de veículos nas estradas, como Natal, Ano-Novo e Carnaval.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio

2

Com 6 mil integrantes, Sindicato dos Professores Temporários é fundado em MS
EDUCAÇÃO

/ 1 dia

Com 6 mil integrantes, Sindicato dos Professores Temporários é fundado em MS

3

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)

5

Vereador que destruiu isopor de vendedor ambulante diz que "perdeu a cabeça"
Cidades

/ 21 horas

Vereador que destruiu isopor de vendedor ambulante diz que "perdeu a cabeça"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)