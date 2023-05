Vítima de facada que impediu entrada de agressor em escola passa bem

Mato Grosso do Sul

O ex-aluno da Escola Municipal Bernardo Franco Baís retornou ao local para ataque

O ex-aluno da escola Bernardo Franco Baís, que promoveu um ataque à escola no início da tarde desta quinta-feira (18) pretendia fazer um ataque em massa na unidade, é o que indicam as autoridades que estão apurando o caso.

Ele feriu a mãe de um aluno na entrada da escola, quando se preparava para entrar no local e, supostamente, ferir mais pessoas.

Com ele foram aprendidas quatro facas (incluindo a faca usada no crime). Ele ainda portava um objeto usado na construção, parecido com uma marreta. “Além do material que ele utilizou, os outros materiais estavam na mochila”, disse o tenente do Corpo de Bombeiros Rafael Ribeiro.

O menor de 18 anos, cuja idade ainda não foi confirmada (há quem fale em 15 e quem fale em 17 anos) foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Adolescente (Deaij).

Segundo o tenente dos bombeiros, o rapaz foi contido por guardas patrimoniais. A ocorrência foi atendida por guardas municipais, policiais militares, além dos bombeiros.

Por enquanto, apenas o tenente do Corpo de Bombeiros manifestou-se oficialmente.

A identificação do ex-aluno, nem mesmo da mãe de aluno da escola ferida, foram fornecidas pelas autoridades responsáveis, que ainda estão dentro da escola.

Uma testemunha que pediu que a identidade não fosse revelada, porque atuou na ocorrência, disse que o rapaz, que havia sido transferido da escola por indisciplina, foi à escola com o objetivo de atacar sua ex-professora.

Mais tarde, porém, a informação foi corrigida pelo municipal Lucas Bittencourt, que informou que o rapaz deixou a escola naturalmente, depois de sair do 9º ano e ir para a Rede Estadual de Ensino.

No local do crime, bombeiros informaram que, aparentemente, a vítima sangrou pouco. A esperança é que a mãe do aluno ferida pelo rapaz, não corra risco de morrer.

A Santa Casa, nem mesmo a Secretaria Municipal de Educação, ainda forneceram informações oficiais do ocorrido. O mesmo ainda não fez a Polícia Militar.

