águas de fevereiro

Volume de chuva em Campo Grande em fevereiro deste ano é quase o dobro do ano passado

Faltando 6 dias para o mês acabar, a média estimada do volume de chuva para fevereiro já foi alcançado com folga

Karina Varjão

Karina Varjão

22/02/2026 - 16h00
A chuvarada em Campo Grande e em diversos municípios de Mato Grosso do Sul no mês de fevereiro já é considerada a maior em, pelo menos, três anos. 

Na Capital, o volume de chuva registrado neste mês já é quase o equivalente ao dobro do volume observado no mesmo mês de 2025. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até hoje (22), já choveu 228,6 milímetros em Campo Grande, frente a 116,8 milímetros em fevereiro do ano passado, uma diferença de 111,8 milímetros. 

O volume de chuvas já ultrapassou com folga a média esperada para todo o mês na cidade, que era de 180 milímetros. Esse volume foi alcançado no dia 19 de fevereiro, faltando ainda 9 dias para o mês terminar. 

Com o Estado em alerta para chuvas intensas até, pelo menos, o final desta segunda-feira (23), fevereiro deste ano caminha para bater a marca de fevereiro de 2023, quando choveu 242,2 milímetros ao longo do mês. 

O mês já é o mais chuvoso dos últimos três anos e, se a previsão do tempo se confirmar para a última semana do mês, há a possibilidade de que este seja um dos fevereiros mais chuvosos dos últimos 10 anos, posto ocupado pelo mês de 2019, quando o acumulado no período foi de 251,4 milímetros. 

Os alertas emitidos pelo Inmet para todos os municípios do Estado avisam sobre o risco de acumulados de chuva de até 50 milímetros no dia, acompanhados de ventos intensos, podendo chegar a 60 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de galhos e descargas elétricas. 

No início da tarde deste domingo (22), uma chuva rápida em várias regiões de Campo Grande já foi suficiente para formação de enxurradas e lamaçal. 

No bairro Nova Lima, região Norte da cidade, crianças e adolescentes foram vistas brincando na enxurrada na rua Jerônimo de Albuquerque. 

Já no Portal Caiobá 2, na Rua Velia Berti de Souza, que não possui asfalto, moradores ficaram ilhados devido ao acúmulo de água na via. 

"A situação é recorrente e causa transtornos, risco de acidentes e sensação de abandono, já que a infraestrutura [asfalto] chegou nas ruas ao redor, mas aqui não", relatou um morador. 

La Niña

Atualmente, o clima brasileiro está sob influência do fenômeno La Niña, quando as águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial se resfriam de forma anormal, favorecendo chuvas irregulares e volumosas especialmente na região Centro-Oeste.

Normalmente, o fenômeno deixa de atuar no mês de abril, contribuindo para o retorno de períodos de seca. 

Para a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul (Cemtec), Valesca Fernandes, no segundo semestre, o Estado deve ser impactado por outro fenômeno, o El Niño, responsável pelo aumento das temperaturas. 

"Sobre o El Niño, ele tem um impacto indireto aqui no Estado [em relação às chuvas]. Porém, quando ele atua aqui no Estado, ele impacta na temperatura, favorecendo a ocorrência de ondas de calor e temperaturas acima da média. Há uma previsão do possível desenvolvimento do El Niño no trimestre de julho, agosto, setembro", afirmou. 

O El Niño foi um dos responsáveis pela formação dos incêndios descontrolados no Pantanal, principalmente no ano de 2024, época em que Mato Grosso do Sul estava sob influência do fenômeno. 


 

Oportunidade

Inscrições para concurso para diplomata com salário de R$22,5 mil vão até quarta-feira

As provas serão aplicadas em duas fases, sendo a primeira em todas as capitais do País, inclusive Campo Grande

22/02/2026 14h30

Os 60 aprovados atuarão em Brasília, no Palácio Itamaraty

Os 60 aprovados atuarão em Brasília, no Palácio Itamaraty Divulgação

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) abriu um concurso para o cargo de diplomata com 60 vagas e salário inicial de R$ 22.558,56. Pela primeira vez, duas vagas estão reservadas a candidatos indígenas. 

A seleção terá duas fases e as provas da primeira fase serão aplicadas em todas as capitais do Brasil, inclusive Campo Grande. 

Os interessados na seletiva devem fazer sua inscrição pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do processo seletivo, até a próxima quarta-feira (25) às 17 horas (horário de MS). 

Das 60 vagas, três são destinadas à pessoas com deficiência, 15 são para candidatos pretos e pardos, uma para quilombola e duas para indígenas. As demais são para a ampla concorrência. 

Para participar do concurso, não é exigido formação específica. Porém, o candidato deve possuir algum diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Fases

A primeira fase do concurso é composta por uma prova objetiva no modelo certo ou errado, com questões de Língua Portuguesa, Inglês, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Direito e Política Internacional.

A segunda fase terá provas escritas das mesmas matérias e de um idioma adicional, podendo ser espanhol ou francês. 

A primeira fase terá provas aplicadas em todas as capitais do País e no Distrito Federal. Já na segunda fase, a prova será realizada nas capitais estaduais e no Distrito Federal, desde que hajam candidatos aprovados na primeira fase nessas cidades. 

Para concorrer às vagas reservas, o candidato deve se autodeclarar no momento da inscrição. Será realizada verificação documental por uma comissão no caso de candidatos indígenas e quilombolas. 

O valor da taxa de inscrição é de R$ 229 e os candidatos doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção. 

Cronograma

  • Inscrições e solicitação da isenção de taxa: 4 a 25 de fevereiro
  • Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 13 de março
  • Consulta aos locais da prova objetiva da Primeira Fase: 20 de março
  • Aplicação da prova objetiva da Primeira Fase: 29 de março em dois turnos (manhã e tarde)
  • Resultado final e convocação para a Segunda Fase: 17 de abril
  • Aplicação da prova escrita:
  • 25 de abril: Língua Portuguesa (manhã) e História do Brasil (tarde)
  • 26 de abril: Língua Inglesa (manhã) e Geografia (tarde)
  • 2 de maio: Política Internacional (manhã) e Economia (tarde)
  • 3 de maio: Direito (manhã) e Língua Espanhola ou Língua Francesa (tarde)
  • Resultado final da Segunda Fase: 3 de junho
  • Resultado final do concurso e homologação: 1º de julho

Os aprovados ingressarão no cargo de Terceiro Secretário, classe inicial da carreira de Diplomata e farão parte do Curso de Formação do Instituto Rio Branco, etapa obrigatória para a confirmação no cargo. 

Entre as principais responsabilidades da função estão a representação, negociação e defesa dos interesses do Brasil no exterior. 
 

INTERDIÇÃO

Carreta acima do peso derruba ponte de concreto na MS-080, em Rio Negro

Queda se deve à travessia da carreta e às fortes chuvas registradas nos últimos dias na região

22/02/2026 14h10

Ponte foi interditada pela PMR

Ponte foi interditada pela PMR Divulgação/Governo de MS

´Ponte do Rio do Peixe´ cedeu, na manhã deste domingo, na MS-080, aproximadamente na altura do KM-150, em Rio Negro, município localizado a 155 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o governo de Mato Grosso do Sul, parte de uma carreta que atravessava a estrutura, no momento do ocorrido, chegou a cair no rio. O veículo chegou a ficar pendurado entre o asfalto e a água. Não houve feridos.

A queda se deve às fortes chuvas registradas nos últimos dias na região e a travessia da carreta, que estava com excesso de peso.

A via está interditada e motoristas devem pegar rodovias alternativas, como a BR-163 (indo por São Gabriel do Oeste) e BR-419 (indo para Corumbá).

Polícia Militar Rodoviária Estadual (BPMRv) foi acionada e realiza a interdição da via para garantir a segurança dos usuários.

Ponte foi interditada pela PMRSecretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara; prefeito de Rio Negro, Henrique Ezoe. Foto: Divulgação/Governo de MS

Secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara; prefeito de Rio Negro, Henrique Ezoe e o diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese, estão na MS-080 acompanhando pessoalmente o incidente ocorrido nesta manhã.

“Viemos acompanhar esse incidente que tivemos aqui em Rio Negro. Isso já havia sido monitorado pela Agesul, tanto que nós temos placas orientando a carga permitida para transitar sobre a ponte e hoje infelizmente tivemos uma carreta come excesso de peso que passou e ocorreu esse acidente. Graças a Deus não teve vítimas”, ressaltou Alcântara.

Ponte foi interditada pela PMRCarreta chegou a ficar pendurada entre o asfalto e a água. Foto: Idest

O secretário ainda disse que irá providenciar melhorias em estradas vicinais alternativas da região.

“Nós vamos providenciar agora duas rotas alternativas para o município de Rio Negro. Uma delas indo para São Gabriel do Oeste e a outra dando acesso para a região do Pantanal. São duas vicinais do município que a Agesul imediatamente irá providenciar a melhoria dessas vicinais para dar escoamento tanto aos produtores como o transporte escolar do município”, esclareceu o secretário.

O chefe da pasta de Infraestrutura afirmou que a ponte será reconstruída o mais breve possível.

“A Agesul já está providenciando um contrato emergencial para a recuperação dessa ponte assim como já estamos fazendo a recuperação de todas as outras pontes de madeira na região do Pantanal”, afirmou Alcântara.

O Correio do Estado entrou em contato com a Agesul, via -mail, para saber qual o valor da obra, quando começará e quando terminará, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

MS-080

MS-080, também conhecida como Rodovia José Domingos, é saída para o Detran-MS/UEMS, possui 162 quilômetros de extensão e passa pelos municípios de:

  • Campo Grande
  • Rochedo
  • Corguinho
  • Rio Negro

Em 4 de fevereiro de 2026, intensas chuvas (aproximadamente 250 milímetros) atingiram o município de Rio Negro e interditaram temporariamente a MS-080, devido a alagamentos na rodovia.

Além disso, a chuvarada abriu inúmeros buracos na MS-080, principalmente entre Campo Grande e Corguinho, fato que gerou reclamações de motoristas que trafegam semanalmente pela via.

