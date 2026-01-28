Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

20% dos brasileiros dormem menos de 6 horas e 31,7% têm sintomas de insônia, revela Vigitel

A frequência de duração curta de sono é maior entre aqueles com 65 anos ou mais (23,1%) e é particularmente alta entre mulheres sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto (29%)

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

28/01/2026 - 22h00
O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira, 28, os resultados do Vigitel 2025, com informações sobre a prevalência de diabetes e hipertensão no País, e dados sobre hábitos alimentares e de prática de exercícios. Pela primeira vez, o estudo traça também um panorama do sono dos brasileiros.

Os dados mostram que 20,2% dos moradores das capitais dormem menos de seis horas por noite (21,3% entre mulheres e 18,9% entre homens). A frequência de duração curta de sono é maior entre aqueles com 65 anos ou mais (23,1%) e é particularmente alta entre mulheres sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto (29%).

Considerando as diferentes localidades, um em cada cinco adultos (18 anos ou mais) da capital paulista (20,9%) dorme menos de seis horas por noite. A taxa é semelhante em capitais como Aracaju (20,9%), Fortaleza (20,6%), João Pessoa (20,2%) e Manaus (21%). Maceió lidera a lista, com 24,8%, e Campo Grande apresenta a menor taxa, 14,8%.

As informações do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) também revelam que 31,7% dos adultos residentes nas capitais apresentam ao menos um sintoma de insônia e reforçam que a questão é mais frequente no sexo feminino (36,2%) do que no masculino (26,2%). Em São Paulo, o problema foi relatado por 28% dos homens e 34% das mulheres; no Rio de Janeiro, por 26% e 37%, respectivamente, e, em Belo Horizonte, por 22% e 36%. Em Maceió, 46% das mulheres relatam ao menos um sintoma de insônia

Obesidade, diabetes e hipertensão

De acordo com o levantamento, a prevalência de excesso de peso em adultos brasileiros aumentou de 42,6%, em 2006, para 62,6%, em 2024.

No mesmo período, os casos de obesidade cresceram 118%, de 11,8% para 25,7%. Desde o início da série histórica, as mulheres apresentam maior prevalência da doença do que os homens, com crescimento de 12,1% para 26,7%.

O relatório também aponta que, entre 2006 e 2024, a prevalência de diabetes entre adultos aumentou 153%, passando de 5,5% para 12,9%. Entre as mulheres, a taxa é de 14,3% e, entre os homens, 11,2%. Entre os idosos com 65 anos ou mais, três em cada dez (31,4%) têm o diagnóstico.

Segundo o documento, entre os adultos com a doença, 81,3% fazem tratamento medicamentoso - em 2023, eram 84,7%.

Já a prevalência de hipertensão arterial aumentou de 22,6% em 2006 para 29,7% em 2024. Ela é maior entre as mulheres (31,7%, contra 27,4% nos homens), entre idosos com 65 anos ou mais (60,2%) e pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto (49,8%).

Alimentação e exercício físico

A ingestão de frutas e hortaliças em cinco dias por semana ou mais, o chamado consumo regular, variou de 33%, em 2008, para 31,4%, em 2024. Entre pessoas com ensino médio incompleto, houve queda de 30,2%, em 2019, para 25,7%, em 2024.

Em relação ao consumo adequado, ou seja, cinco ou mais porções diárias de frutas e hortaliças, apenas 21% dos brasileiros atingiram a recomendação em 2024, percentual semelhante ao observado em 2008 (20%). Entre adultos sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, o consumo adequado foi de 15,4%, enquanto entre aqueles com ensino superior completo chegou a 30%

Quanto aos ultraprocessados, o levantamento mostra que o consumo de refrigerantes ou sucos artificiais em cinco dias da semana ou mais caiu de 30,9%, em 2007, para 16,2%, em 2024. Já o consumo de cinco ou mais produtos ultraprocessados no dia anterior à entrevista atingiu 32,6% em Porto Alegre, o maior percentual entre as capitais, enquanto São Luís registrou o menor índice, com 18%.

A prática de ao menos 150 minutos semanais de atividade física moderada aumentou de 30,3%, em 2009, para 42,3%, em 2024, embora com disparidades importantes: 47,7% entre os homens e 37,9% entre as mulheres. Por outro lado, a atividade física no deslocamento para o trabalho ou escola caiu de 17% para 11,3% no mesmo período.

Novo programa do Ministério da Saúde

O relatório foi apresentado durante o lançamento de uma nova estratégia do Ministério da Saúde para a prevenção de doenças crônicas e a promoção da qualidade de vida, o programa Viva Mais Brasil. Segundo a pasta, serão investidos R$ 340 milhões em políticas de promoção da saúde.

O programa foca em iniciativas de incentivo à atividade física, alimentação saudável, redução do tabagismo e do consumo de álcool, diminuição das doenças crônicas e ampliação da vacinação no País.

"Queremos reforçar e criar, com o Viva Mais Brasil, um verdadeiro movimento que reúna a população, as mais de 100 mil equipes da atenção primária espalhadas pelo País e outras áreas do governo em prol de mais qualidade de vida", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

COMPORTAMENTO

Lançamento da primeira Barbie com transtorno do espectro autista reacende debate sobre inclusão

Lançamento da primeira Barbie com transtorno do espectro autista (TEA) reacende debate sobre inclusão e representatividade, provocando uma reflexão sobre o papel dos brinquedos para as crianças e toda a sociedade

28/01/2026 10h00

Muito mais que loira: a Barbie autista chega para acrescentar mais uma versão para a galeria de mais de 170 bonecas, desde 1959

Muito mais que loira: a Barbie autista chega para acrescentar mais uma versão para a galeria de mais de 170 bonecas, desde 1959 Divulgação

Durante décadas, brinquedos ajudaram a contar para as crianças quem elas poderiam ser. Bonecas, em especial, sempre funcionaram como espelhos simbólicos da infância, ainda que para muitas meninas esse reflexo nunca tenha parecido com a própria realidade. Criada pela norte-americana Ruth Handler (1916-2002), a Barbie surgiu em 1959 e logo se tornou ícone da beleza feminina, loira e linda.

Mas, ao longo de décadas, a conjunção entre as mudanças comportamentais e um afiado faro de marketing levou a boneca a ter mais de 175 versões, assumindo diferentes tons de pele, tipos de cabelo e corpos. Até contemplar o politicamente correto, a partir da Barbie negra, em 1980. O engajamento se intensificou mais recentemente. Em 2023, foi lançada a primeira Barbie com Síndrome de Down. Em 2024, surgiu a primeira com deficiência visual. Em 2025, inspiradas em brasileiras, vieram as bonecas PCDs da consagrada linha.

É por isso que o recente lançamento da primeira Barbie com transtorno do espectro do autista (TEA), pela Mattel, vem provocando uma discussão que vai muito além do universo dos brinquedos, pois toca diretamente em temas como pertencimento, identidade, desenvolvimento emocional e representatividade na infância.

Já disponível no mercado norte-americano, ou em todo o mundo pelo comércio eletrônico, a Barbie autista foi anunciada pelo marketing brasileiro da fabricante há duas semanas e tem previsão de chegar às prateleiras em julho, com preço em torno de R$ 120. Ao trazer uma boneca pensada para refletir experiências comuns a pessoas no espectro, o lançamento reacende um debate fundamental sobre o quanto ver a si mesma representada influencia a forma como uma criança constrói sua autoestima e sua relação com o mundo.

Muito mais que loira: a Barbie autista chega para acrescentar mais uma versão para a galeria de mais de 170 bonecas, desde 1959Nova boneca tem tablet com aplicativo de comunicação aumentativa e alternativa (CAA), fones de ouvido cor-de-rosa antirruído, fidget spinner (ferramenta sensorial terapêutica) e vestuário sensível ao toque

AUSÊNCIA DE ESPELHO

Para meninas com TEA, historicamente sub-representadas tanto nos diagnósticos quanto nas narrativas culturais, esse gesto simbólico pode ganhar ainda mais relevância. Essa ausência de espelhos na infância é algo vivido na prática por muitas mulheres que só receberam o diagnóstico na vida adulta. É o caso da psicopedagoga Fabiana (nome fictício), de 27 anos, que descobriu ser autista tardiamente.

“Recebi o diagnóstico de TEA tardiamente, e acredito que a falta de conhecimento sobre autismo foi um dos principais fatores para isso. Enquanto minha mãe buscava respostas, ninguém pensava que pessoas com TEA poderiam circular por aí, em meio aos neurotípicos”, afirma.

Ela constata que comportamentos atualmente reconhecidos como características do espectro sempre estiveram presentes, mas foram interpretados de forma equivocada. “Eu, assim como outras meninas autistas, era apenas ‘fresca’, ‘problemática’, ‘esquisita’. As hipersensibilidades, a dificuldade de fazer contato visual, o deficit nas interações sociais. Sempre esteve tudo ali. Mas não havia informação suficiente, muito menos representatividade”, diz Fabiana.

RÓTULO OU VALIDAÇÃO?

Para a psicóloga Isabella Roque, especialista em neurodesenvolvimento, relatos como esse ajudam a dimensionar a importância de iniciativas simbólicas na infância. “A infância é um período em que as crianças estão constantemente buscando referências para entender quem são e como pertencem ao mundo”, afirma.

“Quando uma menina com autismo não se vê representada em histórias, personagens ou brinquedos, a mensagem implícita pode ser a de que há algo de errado com ela. A representatividade funciona como um fator de validação emocional, não como um rótulo”, explica a psicóloga.

A especialista destaca que meninas com TEA, muitas vezes, aprendem desde cedo a mascarar comportamentos para se adaptar socialmente, o que pode atrasar diagnósticos e gerar sofrimento emocional ao longo da vida. “Quando falamos de representatividade, estamos falando também de visibilidade, de escuta e de reconhecimento dessas vivências”, afirma Isabella.

MAIS AUTONOMIA

Do ponto de vista de quem vive o espectro, a representatividade também está diretamente ligada à possibilidade de um diagnóstico mais precoce e a uma vida com mais autonomia. “A intervenção precoce é o melhor caminho para uma vida com maior independência. E a melhor forma de construir um mundo menos capacitista é ensinando desde cedo que pessoas podem ser diferentes”, ressalta Fabiana.

Isabella reforça que é fundamental compreender que o espectro autista é amplo e diverso, e que nenhuma representação será capaz de abarcar todas as experiências possíveis. Ainda assim, ela destaca o valor simbólico da iniciativa. “Não se trata de dizer ‘é assim que toda pessoa autista é’, mas de afirmar que pessoas autistas existem, são diversas e merecem ser vistas desde a infância. A representatividade não simplifica o espectro, ela inaugura o diálogo”, complementa.

EMPATIA E EDUCAÇÃO

Fabiana chama atenção para o impacto educativo desses símbolos, tanto para crianças autistas quanto neurotípicas. “Como profissional da psicopedagogia, vejo esses brinquedos como um recurso lúdico de ensino sobre diferenças e respeito. Como mulher autista, vejo essa Barbie, sim, como uma forma importante de representatividade”, afirma.

O debate convida pais, cuidadores e educadores a refletirem sobre como pequenas escolhas do cotidiano, como os brinquedos oferecidos às crianças, podem contribuir para uma educação mais empática e inclusiva.

“Quando uma criança neurotípica brinca com uma boneca que traz características diferentes das suas, ela aprende, de forma natural, que a diversidade faz parte da vida”, destaca a psicóloga Isabella Roque.

Para a especialista, que atua em uma instituição de acolhimento e educação para crianças e adolescentes neurodivergentes, a Barbie autista se insere em um movimento mais amplo de revisão das narrativas sobre infância, saúde mental e neurodiversidade. Esse movimento lembra que inclusão não começa apenas em políticas públicas ou diagnósticos, mas também nos símbolos, nas histórias e nos espelhos que oferecemos às crianças desde cedo.

MÚSICA

Em parceria com professora renomada, Fundação Barbosa Rodrigues inaugura curso de regência musical

A oficina terá duração de seis meses e é ofertada a professores selecionados de forma gratuita

28/01/2026 09h15

Grupo participa de curso para regência de coros e corais

Grupo participa de curso para regência de coros e corais Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Fundação Barbosa Rodrigues, em parceria com a professora Edineide Dias de Oliveira, deu início nesta terça-feira (27) ao “Curso de Regência e suas diversas áreas”, voltado para professores e musicistas que queiram criar novos coros e corais.

O curso, que terá duração de seis meses, será ministrado por um grupo de mestres, doutores e professores que, juntos, viram a necessidade de se aprofundarem nessa ciência para aplicarem em seus coros já existentes ou, ainda, nos novos que virão. 

Essa é a primeira vez que o curso será ministrado. Para a professora Edineide, o principal objetivo da oficina é a capacitação dos novos regentes para o exercício dessa arte que se perdeu ao longo dos anos. 

“O coro é uma expressão de arte, você se expressa através da música, da voz. Alguns músicos do coro lírico sentiram vontade de criar novos coros em suas igrejas, empresas, mas não sabiam como começar. Então, nós resolvemos montar uma oficina permanente, um curso, onde várias áreas serão trabalhadas, como a questão da técnica de voz, de gestual e questões históricas de músicas”, explicou a regente. 

Grupo participa de curso para regência de coros e coraisProfessora e musicista Edineide Dias / Foto: Gerson Oliveira

Uma das participantes contempladas pelo curso é a professora da Fundação Barbosa Rodrigues, Thayná Ribeiro. Ela foi aluna de música na Fundação e hoje é professora e atual regente da Orquestra Jovem. 

“Hoje, o nosso carro chefe é a Orquestra Jovem, mas muito em breve, iremos instalar o Coral da Fundação Barbosa Rodrigues. Para isso, é muito importante que a gente tenha todo o conhecimento que pudermos, e essas aulas vão me trazer isso. Estar em contato com regentes e outros músicos, me faz pegar um pouco de conhecimento de cada um e melhorar a base para poder começar o Coral da Fundação”, contou ao Correio do Estado. 

Segundo a professora, a expectativa é que as divulgações para o Coral comecem a partir do segundo semestre de 2026, para todas as pessoas a partir de 12 anos de idade. 

“Queremos aperfeiçoar a orquestra, levar as crianças para cantar e tocar em outros lugares, continuar alavancando as crianças para que elas continuem no mundo da música”, completou.

Grupo participa de curso para regência de coros e coraisProfessora Thayná Ribeiro / Foto: Gerson Oliveira

Estão participando do curso os regentes e futuros regentes Sérgio Cipriano, Lusmena Ferraz, Patrícia Ribeiro, Robson Souza, Jéssica Cipriano, Lauane Ferraz, Igor Luciano, Mariana Maeoca, Antônio de Pádua e Thayná Ribeiro.

“Todos eles são mestres e doutores da área, e eu acho esse um ponto muito importante. Eles assinam embaixo disso que estamos fazendo, da qualidade do trabalho que nós estamos tentando implementar”, explicou a professora. 

Novos coros

Edineide explica que, ao longo dos anos, o número de coros e corais entrou em decrescente, especialmente nos anos da pandemia da Covid-19. 

Após períodos sem contato e sem aglomerações, quando os encontros voltaram a ser permitidos, muitas pessoas não tinham mais vontade de continuar a participar. Isso desmotivou os que permaneceram, que também não tiveram mais vontade de continuar. 

“Antigamente, nós tínhamos os festivais de coros. De 1996 a 2008, eram 4 dias de festival. Em julho, tínhamos os coros sacros e em setembro, no festival da primavera, os coros de empresas, escolas, universidades, em Campo Grande, dada a quantidade de coros que havia na cidade. Onde estão esses coros hoje?”, questionou. 

Isso motivou a criação do coro lírico Cant'arte, em 2007, com o objetivo de divulgar a música erudita, também conhecida como música clássica, além de formar coralistas e solistas.

Hoje, o coro conta com a participação de 28 coristas, regido pela professora Edineide e pelo musicista Antônio Coura. Em 2026, o Coro completa 19 anos de atividade ininterrupta. 

Mas o conhecimento não é voltado somente para futuros regentes. Sérgio Cipriano está à frente do Coral e Orquestra da Igreja Apostólica há mais de dez anos. Atualmente, são mais de duzentas pessoas envolvidas, entre cantores e instrumentistas. 

Ele explicou que, muitas vezes, corais de igreja são formados muito rapidamente, sem base e sem fundamentos, “deixando rolar para ver onde vai dar”, como disse. 

“O desenvolver da base, formação de um estatuto de coral, como se distribui as vozes, como se controlam as vozes, leituras de grade e instrumentos são partes fundamentais. Esse curso fundamenta a gente. Eu consigo expandir os conhecimentos para algo muito maior”, explicou.

Mesmo assim, na própria igreja, é onde muitos músicos se desenvolvem, seja em canto ou no instrumento. Com isso, muitos acabam indo para outros lugares para aprimorarem os conhecimentos e se desenvolverem profissionalmente. 

“Temos muitos músicos da nossa igreja que cantam em corais grandes de São Paulo. Então, eles vão embora e não estão aqui para nos ajudar a melhorar. Por isso, precisamos procurar caminhos para que a gente se desenvolva também e continuar se desenvolvendo”. 

Grupo participa de curso para regência de coros e coraisRegente Sérgio Cipriano / Foto: Gerson Oliveira

Dourados para o mundo

Nascida na cidade de Dourados e de etnia Terena, a Edineide Dias de Oliveira é nome conhecido na música lírica brasileira. Formada bacharel em música pelo Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, e em Regência Coral no Conservatório de Música Lourenzo Fernandes (RJ), coleciona especializações em diversos estados do País. 

Também possui graduação em Pedagogia, Neuropsicopedagogia Institucional, pós graduação em metodologia de ensino superior e musicoterapia. 

Participou de vários cursos de Reciclagem em Regência em Campo Grande e em Cuiabá (MT) e também da fundação da Associação Internacional de Regentes na Convenção Internacional de Regentes de Coros em 1999, em Brasília. 

Atuou como professora e preparadora vocal em igrejas, fundações e institutos e foi representante do Órgão Municipal no Conselho Municipal de Cultura (CMC). 

Edineide também produziu o CD Música Cerimonial Terena e escreveu o livro bilíngue (português-terena) “Registro de Lendas e Estória Terena”, em 2003. 

Também participou de vários recitais de Ópera desde 1996 até 2018, além de receber diversos prêmios, como a Comenda Carlos Gomes, em 2017 em Campinas e a Medalha do Mérito Cultural, no Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil (ONU) em 2017. 

Para a professora, a música é uma arte e, para fazê-la, precisa ser sentida, que é o maior objetivo do curso.

“O curso busca capacitar os participantes na regência aprimorando as técnicas de gestual, interpretação, liderança, a fim de transformar uma partitura em uma experiência de arte. Cantar é uma experiência e pode ser contagiante para outras pessoas através do seu bem estar”, finalizou. 

Em parceria com a Fundação Barbosa Rodrigues, a expectativa da musicista é que o curso continue e que possa formar novos talentos e continuar transmitindo o conhecimento de algo tão amplo como a música. 

“Meus agradecimentos à Fundação por terem nos cedido o espaço para que pudéssemos usar para o curso e pelo investimento e vontade que fazem. É uma parceria que estamos fazendo e tem sido excelente”. 

Grupo participa de curso para regência de coros e corais

