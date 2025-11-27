Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

A atuação de hackers teria sido tão prejudicial que ainda não estaria conc... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (26)

Felpuda

27/11/2025 - 00h01
George Bernard Shaw - escritor irlandês

O homem razoável se adapta ao mundo; o irascível tenta adaptar o mundo a si próprio. Assim, o progresso depende do homem irascível”.

Felpuda

A atuação de hackers teria sido tão prejudicial que ainda não estaria concluída a análise da dimensão do estrago. Dizem que, por enquanto, o funcionamento atual seria medida paliativa, até para fazer frente às inúmeras reclamações de segmentos que necessitam dos serviços. Ecos do descontentamento teriam chegado ao chefe-mor, que está exigindo solução urgente e real. Afinal, dados de milhares de pessoas podem ter sido acessados pelos gatunos digitais durante dois dias. Justiça seja feita: técnicos estariam se dedicando integralmente para colocar tudo “nos trinques”.

Vai?

A ausência do deputado João Henrique Catan na reunião promovida pelo PL de MS, na segunda-feira, sinalizou que dificilmente ele deverá disputar a reeleição pelo partido.

Mais

Avaliação da maioria é de que ele se “autoimplodiu” no partido diante dos ataques de rebeldia, tanto em nível estadual quanto nacional, por confrontar o acordo feito pela cúpula com lideranças de MS.

Uma obra do renomado pintor austríaco Gustav Klimt foi leiloada recentemente pela marca histórica de US$ 236,4 milhões, incluindo taxas, consolidando-se como a segunda pintura mais cara já vendida em leilão e a mais cara entre as obras de arte moderna. Intitulada “Retrato de Elisabeth Lederer”, ela mede cerca de 2 metros de altura e foi criada entre 1914 e 1916, retratando uma jovem herdeira e filha dos mecenas de Klimt vestida com um robe chinês. Essa venda estabelece um novo recorde para uma obra de Klimt em leilão, ultrapassando o recorde anterior de US$ 108 milhões pela venda do quadro “Dama com Leque”, realizada em 2023. A obra mais cara já vendida em leilão continua sendo “Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, que alcançou o valor impressionante de US$ 450,3 milhões em 2017.

Isadora Trad e Izabella Trad

 

Doria Dallos, Ronnie Diamond e Gabriel Sauer

Imbróglio

O diretor-presidente do IMPCG, Marcos Tabosa, terá de ir “afiadíssimo” para explicar, amanhã, em audiência com vereadores, o imbróglio envolvendo a aplicação de R$ 1,4 milhão feita no Banco Master, que teve sua falência decretada. A “dinheirama” foi aplicada em 2023 no banco virtual, quando Camila Nascimento, hoje vice-prefeita de Campo Grande, era, à época da transação, quem comandava o instituto.

Nos mínimos...

Essa questão do IMPCG-Master levou a uma situação inusitada. Na sessão de terça-feira, PT e PL, inimigos políticos, votaram favoravelmente a fim de que se fizesse solicitação para que documentação sobre a transação fosse enviada. A proposta foi derrotada por 12 votos a 11, sob a alegação de que não seria preciso, pois o diretor-presidente viria para a audiência. Pela gana dos vereadores, ele terá de explicar “até as vírgulas das cifras”.

"Freio"

A “baciada” de medalhas de homenagens na Assembleia Legislativa de MS poderá diminuir. Projeto nesse sentido foi apresentado e pretende “colocar freio” no ímpeto dos colegas que gostam de fazer “rapapés”. Assim, conforme a proposta, cada parlamentar poderá indicar apenas uma pessoa para receber a Comenda do Mérito Legislativo. A justificativa é de que a mudança busca corrigir incoerências e que o excesso de indicações atualmente compromete a organização da cerimônia e reduz a visibilidade dos homenageados.

Diálogo

Com o passar dos dias, o "climão" aumenta em poderoso gabinete e adjacênci... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (26)

26/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Graciliano Ramos - escritor brasileiro

É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”

Felpuda

Com o passar dos dias, o “climão” aumenta em poderoso gabinete e adjacências que estão deixando quatis, capivaras, tucanos e outros bichos, “assistindo” de camarote a queda de braço. De antemão, já sabem quem sairá vitorioso da refrega, mas tem gente que parece que ainda não entendeu que os tempos são outros. O negócio de “eu finjo que mando e vocês finjem que acreditam” acabou. Enquanto “tchurminha dos ciúmes” fala cobras e lagartos, quem realmente manda está abrindo seu “baú de demandas” e colocando coleguinhas em seu, digamos, devido lugar.

Diálogo

Menos

Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS em parceria com o Sebrae, estima que a Black Friday deste ano deverá movimentar R$ 354 milhões no comércio do Estado. Isso representa uma queda de 18% em relação ao ano anterior.

Mais

A queda indica maior cautela por parte dos consumidores diante do cenário econômico atual. Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday, enquanto 48% afirmaram que não vão adquirir nenhum produto.

DiálogoDr. João Ilgenfritz Filho, Lilia Ilgenfritz e Dr. João Ilgenfritz Neto

 

DiálogoIsadora Raymundi

Na real

No encontro que teve com integrantes do PL, na segunda-feira, o presidente estadual do partido, ex-governador Reinaldo Azambuja, não “dourou a pílula”, deixando claro que há necessidade urgente de união interna, seja para vencer as eleições em Mato Grosso do Sul, como em nível nacional para a Presidência da República. Isso, afirmou, é muito importante para o País e, obviamente, para o partido.

PhD

Na realidade, Reinaldo Azambuja, quer evitar que as “picuinhas” continuem tomando mais tempo do comando do partido em Mato Grosso do Sul do que discutir as estratégias para as eleições de 2026. Estão em jogo o governo do Estado, duas vagas do Senado, 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, oito na Câmara Federal e a Presidência da República. Em eleições gerais, mais do que nunca prevalece o ensinamento de que política não é para amadores.

Desempenho

Sem conquistar a Presidência da República, maioria no Senado e na Câmara, a direita continuará tendo trabalho imenso para tentar superar as barreiras impostas pela esquerda. Daí Azambuja ter anunciado a união como palavra de ordem no PL. Na prática, isso significa que se deve também pensar no futuro do ex-presidente Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão.

Correio B

Varejo de livros registra crescimento de dois dígitos, animando o setor

Dados divulgados indicam que livrarias e e-commerces monitorados pelo instituto de pesquisa venderam 3,83 milhões de exemplares entre os dias 8 de setembro e 5 de outubro

25/11/2025 23h00

Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Continue Lendo...

O varejo de livros no Brasil segue sua trajetória de alta em 2025. Dados divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen Book revelam que livrarias e e-commerces monitorados pelo instituto de pesquisa venderam 3,83 milhões de exemplares entre os dias 8 de setembro e 5 de outubro e faturaram R$ 197 milhões com a venda de livros. 8

Em relação ao mesmo período do ano passado, isso representa crescimento de 9,3% em número de exemplares e de 11,87% em valor

"O crescimento de dois dígitos em valor, acima do apresentado em volume, pode indicar uma recomposição do preço médio dos livros, em relação à queda apresentada ao longo dos anos em comparação com a inflação no período - o que é uma ótima notícia para os editores de todo o País em face das perdas de margens sofridas nos últimos anos", comentou Dante Cid, presidente do SNEL, em comunicado enviado à imprensa.

Corroborando o que Dante diz, o preço médio do livro ficou 2,35% maior, finalizando o período do relatório a R$ 51,42, contra R$ 50,24 no mesmo período de 2024.

No acumulado do ano, os estabelecimentos já venderam 44 milhões de unidades, 4 milhões a mais do que apurado em 2024. O faturamento de janeiro ao início de outubro totalizou R$ 2,3 bilhões, crescimento de 9,10% nesta mesma base de comparação.

Livros de colorir

Mesmo retirando os livros de colorir, um fenômeno que marca o ano de 2025, o varejo apresenta números positivos. No acumulado do ano, o crescimento foi de 1,45% em volume e de 5,29% em valor, já descontada a participação dos livros de colorir. "Em 2025, o mercado editorial brasileiro manteve crescimento mesmo após a saturação dos livros de colorir", observa Luiz Gaspar, diretor regional da NielsenIQ Book Brasil.

A categoria Ficção cresceu 1,16 pontos percentuais, chegando a 28% do faturamento. O Segredo Final, novo livro de Dan Brown lançado em setembro, é um dos responsáveis por este crescimento. De acordo com o levantamento da Nielsen, foram vendidas 30 mil cópias do livro no período.

A categoria Infantil e juvenil também avançou, crescendo 0,53 pontos percentuais, impulsionada por promoções e lançamentos, com três títulos entre o ranking dos 20 livros mais vendidos no período: O caderno de maldades do Scorpio 2, de Maidy Lacerda; Aliada do Vilão, de Hannah Nicole Maehrer, e As aventuras de Mike 5, de Gabriel Dearo e Manu Digilio. Em comum, os três títulos foram lançados entre agosto e setembro.

Para chegar a estes números, a Nielsen monitora a venda de produtos identificados com um ISBN, código internacional que identificam os livros, em livrarias, supermercados e e-commerces de todo o Brasil.

