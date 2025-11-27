A atuação de hackers teria sido tão prejudicial que ainda não estaria conc... Leia na coluna de hoje

George Bernard Shaw - escritor irlandês
O homem razoável se adapta ao mundo; o irascível tenta adaptar o mundo a si próprio. Assim, o progresso depende do homem irascível”.
Felpuda
A atuação de hackers teria sido tão prejudicial que ainda não estaria concluída a análise da dimensão do estrago. Dizem que, por enquanto, o funcionamento atual seria medida paliativa, até para fazer frente às inúmeras reclamações de segmentos que necessitam dos serviços. Ecos do descontentamento teriam chegado ao chefe-mor, que está exigindo solução urgente e real. Afinal, dados de milhares de pessoas podem ter sido acessados pelos gatunos digitais durante dois dias. Justiça seja feita: técnicos estariam se dedicando integralmente para colocar tudo “nos trinques”.
Vai?
A ausência do deputado João Henrique Catan na reunião promovida pelo PL de MS, na segunda-feira, sinalizou que dificilmente ele deverá disputar a reeleição pelo partido.
Mais
Avaliação da maioria é de que ele se “autoimplodiu” no partido diante dos ataques de rebeldia, tanto em nível estadual quanto nacional, por confrontar o acordo feito pela cúpula com lideranças de MS.
Uma obra do renomado pintor austríaco Gustav Klimt foi leiloada recentemente pela marca histórica de US$ 236,4 milhões, incluindo taxas, consolidando-se como a segunda pintura mais cara já vendida em leilão e a mais cara entre as obras de arte moderna. Intitulada “Retrato de Elisabeth Lederer”, ela mede cerca de 2 metros de altura e foi criada entre 1914 e 1916, retratando uma jovem herdeira e filha dos mecenas de Klimt vestida com um robe chinês. Essa venda estabelece um novo recorde para uma obra de Klimt em leilão, ultrapassando o recorde anterior de US$ 108 milhões pela venda do quadro “Dama com Leque”, realizada em 2023. A obra mais cara já vendida em leilão continua sendo “Salvator Mundi”, de Leonardo da Vinci, que alcançou o valor impressionante de US$ 450,3 milhões em 2017.
Imbróglio
O diretor-presidente do IMPCG, Marcos Tabosa, terá de ir “afiadíssimo” para explicar, amanhã, em audiência com vereadores, o imbróglio envolvendo a aplicação de R$ 1,4 milhão feita no Banco Master, que teve sua falência decretada. A “dinheirama” foi aplicada em 2023 no banco virtual, quando Camila Nascimento, hoje vice-prefeita de Campo Grande, era, à época da transação, quem comandava o instituto.
Nos mínimos...
Essa questão do IMPCG-Master levou a uma situação inusitada. Na sessão de terça-feira, PT e PL, inimigos políticos, votaram favoravelmente a fim de que se fizesse solicitação para que documentação sobre a transação fosse enviada. A proposta foi derrotada por 12 votos a 11, sob a alegação de que não seria preciso, pois o diretor-presidente viria para a audiência. Pela gana dos vereadores, ele terá de explicar “até as vírgulas das cifras”.
"Freio"
A “baciada” de medalhas de homenagens na Assembleia Legislativa de MS poderá diminuir. Projeto nesse sentido foi apresentado e pretende “colocar freio” no ímpeto dos colegas que gostam de fazer “rapapés”. Assim, conforme a proposta, cada parlamentar poderá indicar apenas uma pessoa para receber a Comenda do Mérito Legislativo. A justificativa é de que a mudança busca corrigir incoerências e que o excesso de indicações atualmente compromete a organização da cerimônia e reduz a visibilidade dos homenageados.
ANIVERSARIANTES
*Colaborou Tatyane Gameiro