A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo acusada de agressão...Leia na coluna de hoje

Sylvia Cesco - poeta de MS
"Hoje, sou cuidadora de mim mesma: pinto de azuis as minhas frágeis lentes para olhar um céu sem cor, profundamente, quando suas claras luzes escurecem”.
FELPUDA
A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo acusada de agressão ao colega Nikolas Ferreira, do PL, durante tumulto na ocasião em que alguns parlamentares da oposição deixavam a Mesa Diretora da Câmara. Vídeo que viralizou nas redes sociais flagrou o que seria um empurrão que levou. Ele anunciou que vai pedir providências, enquanto a petista divulgou nota em que contesta o ato agressivo e informa que está fazendo tratamento contra câncer. Foi mais além: pediu proteção das polícias, alegando que tem recebido xingamentos e ameaças de internautas e teme pela sua segurança.
Na real
A pesquisa Correio do Estado/ Ipems, publicada no dia 5, sobre preferência do eleitor para nomes ao Senado, causou agitação nos meios políticos. Pelos índices, não há ainda um franco favorito, desmistificando a tese de que Azambuja seria o primeiro nome, deixando a outra vaga para disputa entre os outros pretensos candidatos. Campanha bem-feita e gastar sola de sapato podem fazer a diferença.
Ranking
A pesquisa mostrou que o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, é o lanterninha entre os oito candidatos. Seus índices são menores do que a novata na política Gianni Nogueira. Ambos, porém, estão poucos pontos porcentuais abaixo apenas do deputado Vander Loubet. Os primeiros são Reinaldo Azambuja e Nelson Trad Filho, seguidos de Capitão Contar, Simone Tebet e Soraya Thronicke.
Revogação
Projeto de decreto legislativo permite o funcionamento do comércio aos domingos e feriados sem necessidade de acordo coletivo. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. A proposta cancela portaria, a entrar em vigência em março de 2026, que tem acordo coletivo como requisito.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO