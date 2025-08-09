Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo acusada de agressão...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (9) e domingo (10)

Ester Figueiredo

09/08/2025 - 00h03
Sylvia Cesco - poeta de MS

"Hoje, sou cuidadora de mim mesma: pinto de azuis as minhas frágeis lentes para olhar um céu sem cor, profundamente, quando suas claras luzes escurecem”. 

 

FELPUDA

A deputada federal Camila Jara, do PT, está sendo acusada de agressão ao colega Nikolas Ferreira, do PL, durante tumulto na ocasião em que alguns parlamentares da oposição deixavam a Mesa Diretora da Câmara. Vídeo que viralizou nas redes sociais flagrou o que seria um empurrão que levou. Ele anunciou que vai pedir providências, enquanto a petista divulgou nota em que contesta o ato agressivo e informa que está fazendo tratamento contra câncer. Foi mais além: pediu proteção das polícias, alegando que tem recebido xingamentos e ameaças de internautas e teme pela sua segurança.

Orgulhosos que só, José thomaz Filho (Zezo) e Dra. Débora Marchetti Chaves Thomaz, com a filha Gabriela Chaves Thomaz,  que em julho colou grau em medicina e agora é doutora como a mãe.
Beatriz Navarini 
Eduardo Camavinga 

Na real

A pesquisa Correio do Estado/ Ipems, publicada no dia 5, sobre preferência do eleitor para nomes ao Senado, causou agitação  nos meios políticos. Pelos índices, não há ainda um franco favorito, desmistificando a tese de que Azambuja seria o primeiro nome, deixando a outra vaga para disputa entre os outros pretensos candidatos. Campanha bem-feita e gastar sola de sapato podem fazer a diferença. 

Ranking

A pesquisa mostrou que o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, é o lanterninha entre os oito candidatos. Seus índices  são menores do que a novata  na política Gianni Nogueira. Ambos, porém, estão poucos pontos porcentuais abaixo apenas  do deputado Vander Loubet.  Os primeiros são Reinaldo Azambuja e Nelson Trad Filho, seguidos de Capitão Contar, Simone Tebet e Soraya Thronicke.

Revogação

Projeto de decreto legislativo permite o funcionamento  do comércio aos domingos  e feriados sem necessidade  de acordo coletivo. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. A proposta cancela portaria, a entrar em vigência em março de 2026, que tem acordo coletivo como requisito. 

Aniversariantes

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (8)

08/08/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Albert Schweitzer - filósofo alemão

"Eventualmente, todas as coisas se encaixam.  Até então, ri da confusão, vive os momentos, e percebe que tudo acontece por uma razão”.
 

 

FELPUDA

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar com a aprovação do esposo em situações polêmicas, como a de, na qualidade de servidora concursada, ganhar  um gabinete para “despachar” ao lado do dito-cujo, postou vídeos  que repercutiram que só. Em um deles, aparece conduzindo  uma retroescavadeira e fazendo manobras com a máquina,  como se fosse um “brinquedinho” para dar a criança “sem modos”.  Em outro, foi com o prefeito marido: ela degustando um morango do amor, enquanto ele segura o dele, depois a cena se encerra com um beijo.  Os mais irônicos estão fazendo comentários de corar estátua de bronze...

Diálogo

Porta-voz?

A manifestação do deputado federal Marcos Pollon dividiu opiniões. Para alguns integrantes do PL, ele falou o que estaria atravessado na garganta  daqueles que não concordam  com a entrada dos tucanos  no partido. Polon parece querer “dividir culpa” diante das críticas.

Mais

Como dizer que teria sido impedido de subir no caminhão para discursar e que “disseram” que quem não discursasse seria um covarde. Tem gente dizendo que não foi assim. Tanto é que subiu e surpreendeu a todos na sua fala com xingamentos  e palavras de baixo calão.

DiálogoAlfredo Perez Almeidinha, comemorando hoje 96 anos
DiálogoCarol Pacheco e Bárbara Labres 

Mala e Cuia

A situação do PT se tornou insustentável como integrante  do governo Eduardo Riedel  e deverá deixar a base aliada.  A nota de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, com críticas à sua prisão domiciliar, feita pelo governador contribuiu para que a cúpula petista em MS entendesse que deve desembarcar da atual gestão. A “oficialização do abandono” acontecerá no próximo dia 11. Com isso, o partido da esquerda perderá, obviamente,vários cargos.  

Oposição

Caso seja aprovada a saída  da administração estadual pelas suas lideranças, o PT passará  a ser oposição a Riedel e lançará um candidato para disputar  o governo do Estado. A cúpula  do partido ainda relutava em tomar decisão de sair da base aliada  do governador, tentando “cavar” aliança para 2026. Buscavam apoio a Lula, caso este tente a reeleição. Chegaram a declarar que estavam prontos para fazer oposição se exigências não fossem atendidas.

Chapa

Como poderá caminhar em novo rumo para as próximas eleições,  o PT terá também dois candidatos ao Senado, e um dos nomes  é o do deputado federal Vander Loubet, presidente do partido  em Mato Grosso do Sul.  A segunda vaga poderá ser  de outro partido de esquerda,  caso faça aliança. Se não conseguir, sairá de chapa pura. O nome da vereadora Luiza Ribeiro vem sendo comentado para possível disputa em um  dos cargos majoritários. Dizem que dificuldade maior será encontrar um candidato ao governo.

Aniversariantes

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Projeto de horta em escola pública mobiliza estudantes no aprendizado de conceitos matemáticos

Sob a coordenação do professor Heldo Aran, projeto é feito em horta de escola pública de Dourados, articulando o saber com lições sobre meio ambiente, alimentação e saúde

07/08/2025 10h29

Proposta nasceu de incentivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect)

Proposta nasceu de incentivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) Divulgação/Heldo Aran

Estudantes do Ensino Médio de Dourados estão vendo a matemática brotar no quintal da sala de aula. Na Escola Estadual Floriano Viegas Machado, folhas verdes, canteiros e compostagem são as ferramentas de aprendizado do projeto Horta Geométrica: Ensino e Sustentabilidade.

A iniciativa é coordenada pelo professor Heldo Aran, que tem ensinado aos estudantes, de forma prática, conceitos matemáticos e lições sobre meio ambiente, trabalho em equipe e alimentação saudável.

O diferencial inovador do projeto está justamente no formato dos canteiros. Círculos, quadrados, triângulos e outras figuras geométricas auxiliam os estudantes a aprenderem geometria, literalmente, no chão da escola.

"O projeto ensina matemática e sustentabilidade de forma prática, por meio de uma horta em formato geométrico. Entre os objetivos, destacamos o ensino de forma aplicada, o que auxilia na assimilação do conteúdo e, consequentemente, no aprendizado”, explica o professor Heldo.

A proposta nasceu de incentivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), por meio do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (Pictec).

De acordo com o educador, os estudantes participam de todas as etapas do projeto: da construção dos canteiros ao plantio, passando pela compostagem e o reaproveitamento de resíduos orgânicos.

“Nossa escola não perde nada de resíduos, tudo é transformado em adubo para uso na horta. E os alunos estão criando gosto pelo estudo da matemática”, destaca Heldo.

Integração

Os alimentos produzidos – hortaliças e ervas medicinais – são aproveitados na própria escola. Os conceitos de sustentabilidade, ecologia, geometria, álgebra e até de saúde são trabalhados em conjunto com diferentes disciplinas. A horta ainda se tornou um espaço de integração entre os alunos, e também com os estudantes do Ensino Fundamental e da educação especial.

“Alguns comentam que nunca haviam estudado matemática de forma prática. Segundo eles, isso ajuda no aprendizado, pois contextualiza a teoria de sala de aula”, relata o professor. “Além disso, eles têm a oportunidade de consumir alimentos de qualidade, que são produzidos por eles”, acrescenta o professor Heldo.

Tudo na prática

Aline Freitas, uma das estudantes do projeto, diz que a horta foi uma porta de entrada para um novo jeito de aprender.

“Esse projeto representa uma forma diferente de se envolver com a escola e de fazer algo útil de verdade. Ele me fez enxergar que dá para aprender matemática de um jeito mais leve, ligado ao dia a dia, e ainda ajudar o meio ambiente”, diz Aline.

A estudante destaca, ainda, que aplicar os conteúdos em um espaço concreto facilitou o entendimento da disciplina. “Eu entendi melhor a geometria porque a gente aplicou tudo na prática. Além disso, estou aprendendo a trabalhar em grupo e sobre a importância da sustentabilidade também”, conta Aline.

Outro estudante participante é Vitor Pires, que também vê na horta uma nova maneira de compreender a matemática e a natureza.

“O projeto representa para mim uma forma de colocar em prática o que euaprendi em aulas, e também me ensina como é o funcionamento das plantas e as características específicas de cada uma”, avalia.

Vitor também acredita que o projeto contribui para sua formação pessoal e profissional.

“Eu diria que é um ótimo aprendizado para a nossa fase adulta, já que muitos de nós provavelmente vão trabalhar com muitas pessoas, e ter esse conhecimento e experiência de trabalho com pessoas vai melhorar o que há em nós, além de ter uma equipe incrível e muito bem harmônica”, endossa o aluno.

O colega de projeto Pedro Prado ressalta a importância da troca de conhecimento durante as aulas na horta.

“Meu aprendizado melhorou graças às apresentações e explicações que demos para os alunos mais novos, o que nos fez compreender mais sobre as figuras geométricas tridimensionais”, reflete.

5.ª Edição

Criado em 2021, o Pictec já atendeu mais de 2.300 estudantes e professores, em 500 projetos de pesquisa em todo o Estado.

Para a quinta edição do programa, a Fundect, que é vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), vai investir R$ 7,2 milhões.

O montante permite a oferta de 1.000 bolsas de R$ 400, para estudantes, e de 250 bolsas de R$ 800, para professores orientadores, por um período de 12 meses. As inscrições seguem abertas até as 17h (de MS) do dia 5 de setembro, pelo site da Fundect: www.fundect.ms.gov.br.

Podem participar professores vinculados à Rede Estadual de Ensino, ao Colégio Militar e ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que devem submeter propostas nas áreas de Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana e Tecnologias Sociais e Assistivas.

 

