A eminência parda que vem atuando a todo vapor decidiu que pretende eleger... Leia na coluna de hoje

Com prêmios de até R$ 3 mil, ação busca valorizar e incentivar a literatura de Mato Grosso do Sul

Academia Sul-mato-grossense de Letras Gerson Oliveira / Correio do Estado

Gosta de abrir o coração no papel e deixar as emoções escorrerem pela tinta da caneta? Então, chegou o seu momento. A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) abriu as inscrições para o Concurso de Poesias Oliva Enciso, voltado à valorização dos poetas de Mato Grosso do Sul.

Com inscrições gratuitas até o dia 15 de junho, a ASL vai premiar as três melhores poesias inscritas com prêmios em dinheiro nos valores de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00.

Para o presidente da ASL, o escritor e publicitário Henrique Alberto de Medeiros, além de valorizar autores já imersos na poesia, o concurso é uma oportunidade para que ocorra o “estímulo a novos talentos”.

REGRAS

Será aceita apenas uma poesia por inscrito em qualquer tema, desde que seja original, inédita e não tenha conteúdo discriminatório.

O texto deverá ter no máximo 30 versos escritos em uma única página e o autor deverá, obrigatoriamente, residir em Mato Grosso do Sul e ter mais de 18 anos de idade.

Só serão aceitos textos inscritos sob um pseudônimo que impossibilite a identificação do autor, para que a banca avaliadora não seja influenciada.

RESULTADO

O resultado será divulgado no dia 14 de julho, e a premiação será realizada no dia 24 de julho, às 19h30min, no auditório da ASL, em evento aberto ao público. Na ocasião, serão lidos os poemas dos 10 primeiros colocados e efetuada a premiação dos três primeiros colocados.

Os premiados receberão os respectivos prêmios em dinheiro: R$ 3.000,00 (1º lugar), R$ 2.000,00 (2º lugar) e R$ 1.000,00 (3º lugar).

OLIVA ENCISO

O Concurso de Poesias Oliva Enciso presta homenagem à saudosa corumbaense que ocupou a cadeira número 22 da ASL.

Aos 14 anos, Oliva se mudou de Corumbá para Campo Grande, onde, por décadas, dedicou-se à educação do município e do Estado.

Como professora no Colégio Dom Bosco, na época chamado Instituto Pestalozzi, deu aulas para Manoel de Barros e Paulo Coelho Machado, outros grandes nomes da ASL.

Primeira mulher a se tornar vereadora em Campo Grande e deputada federal em Mato Grosso do Sul, Oliva foi responsável pela fundação de várias escolas e ajudou a criar o primeiro curso da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Além disso, também contribuiu para a criação do Serviço Social da Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) no Estado.

Serviço

Concurso de Poesias Oliva Enciso

Inscrição: até o dia 15 de junho

Resultado: no dia 14 de julho

Premiação: ocorrerá no dia 24 de julho

Regulamento: acletrasms.org.br/concurso-de-poesias-oliva-enciso

Inscrição: www.acesse.one/asl-poesias

