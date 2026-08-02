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Memória afetiva à mesa: prepare a receita de Frango com Quiabo especial

Uma receita para despertar lembranças de momentos bons, pessoas queridas e sensações de aconchego

Flavia Viana

Flavia Viana

02/08/2026 - 08h00
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Memória afetiva na comida é a capacidade que o sabor, o cheiro ou a textura de um prato têm de despertar lembranças de momentos bons, pessoas queridas e sensações de aconchego. Isso acontece porque os sentidos se ligam à emoção, fazendo com que uma refeição traga de volta o sentimento de pertencimento e carinho. 

- O aroma entra pelo nariz e ativa rápido a parte do cérebro que guarda sentimentos e recordações antigas.

- Sensação de conforto: O prato traz paz e alegria, lembrando um abraço ou um momento de segurança.

- História de vida: Mostra quem somos, de onde viemos e quais tradições nossa família tem

O Divino Fogão nos ajudou a resgatar essas lembranças através desse receita de frango com quiabo deliciosa para compartilhar com amigos e família. 


FRANGO COM QUIABO

Ingredientes:

  • 1,5 kg de coxa e sobrecoxa ou frango em pedaços 
  • Suco de 1 limão 
  • 4 dentes de alho amassados 
  • 1 cebola grande picada 
  • 2 tomates picados 
  • 2 colheres de sopa de óleo ou banha 
  • 1 colher de chá de colorau 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto 
  • Cheiro-verde picado 
  • 500 gramas de quiabo 
  • 1 colher de sopa de óleo 

Modo de preparo:

Comece temperando o frango com alho, limão, sal, pimenta e colorau. Deixe marinar por no mínimo 30 minutos. Aqueça o óleo em uma panela e doure bem os pedaços de frango. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione os tomates e cozinhe até desmancharem.

Coloque cerca de uma xícara de água quente, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 35 a 45 minutos, até o frango ficar macio. Enquanto isso, lave e seque bem o quiabo. Corte em rodelas de aproximadamente dois centímetros.

Refogue o quiabo em outra frigideira com um fio de óleo por cerca de 10 minutos, mexendo delicadamente. Isso ajuda a reduzir a baba. Junte o quiabo ao frango nos últimos 10 minutos de cozimento. Finalize com cheiro-verde.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 1h15

Gastronomia

Nutricionista explica benefícios do consumo da tangerina e ensina como escolher a fruta

Rica em vitamina C, fibras, água e compostos bioativos, a fruta é uma das protagonistas do inverno brasileiro; nutricionista explica seus benefícios e ensina como escolher o alimento

01/08/2026 08h00

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Entre os inúmeros benefícios da tangerina, estão a ação antioxidante e anti-inflamatória

Entre os inúmeros benefícios da tangerina, estão a ação antioxidante e anti-inflamatória Pexels

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Com aroma marcante, casca fácil de remover e sabor que equilibra doçura e acidez, a tangerina é uma das frutas mais aguardadas do inverno.

Entre abril e setembro, período que concentra sua principal safra no Brasil, ela ganha espaço nas feiras, supermercados e mesas dos brasileiros, oferecendo não apenas praticidade, mas também uma combinação de nutrientes que favorecem a saúde.

Também conhecida como mexerica ou bergamota, dependendo da região do País, a tangerina pertence ao grupo Citrus reticulata, que reúne diferentes variedades, como poncã (ou ponkan), murcott, carioca, montenegrina e verona.

É o segundo grupo de frutas cítricas mais cultivado no planeta, ficando atrás apenas das laranjas e respondendo por aproximadamente 25% da produção mundial de citros.

Segundo a nutricionista Adriana Stavro, além do sabor agradável, a fruta apresenta uma composição nutricional bastante interessante.

Uma unidade média, com cerca de 88 gramas, fornece aproximadamente 47 calorias, cerca de dois gramas de fibras, vitaminas A e C, vitaminas do complexo B – como B1, B6 e folato –, potássio e diversos compostos bioativos responsáveis por grande parte dos seus efeitos benéficos.

Entre esses compostos estão flavonoides como hesperidina, narirutina, naringenina, nobiletina e tangeretina, além de carotenoides e outros compostos fenólicos que têm ação antioxidante e anti-inflamatória.

Outro destaque é o elevado teor de água. Cerca de 85% da composição da fruta é formada por água, tornando a tangerina uma aliada também na hidratação do organismo, especialmente durante dias secos, comuns em boa parte do inverno brasileiro.

BENEFÍCIOS

Um dos principais benefícios associados ao consumo da tangerina está na sua elevada capacidade antioxidante.

A vitamina C, com os flavonoides e carotenoides presentes na fruta, ajuda a neutralizar os radicais livres, moléculas produzidas naturalmente pelo organismo, mas que, em excesso, favorecem o envelhecimento precoce das células e aumentam o risco para diversas doenças crônicas.

Ao reduzir o estresse oxidativo, esses compostos ajudam a proteger tecidos e células, contribuindo para uma melhor manutenção da saúde ao longo da vida.

Os flavonoides presentes na tangerina também exercem importante papel na redução de processos inflamatórios.

De acordo com Adriana Stavro, essas substâncias auxiliam na diminuição da produção de citocinas inflamatórias e combatem o estresse oxidativo.

Além disso, embora nenhum alimento seja capaz de prevenir doenças isoladamente, uma alimentação equilibrada fortalece o sistema imunológico.

Nesse contexto, a vitamina C da tangerina desempenha papel importante ao participar da atividade das células de defesa do organismo, contribuindo para uma resposta imunológica mais eficiente.

Por isso, a fruta pode ser uma excelente opção para compor os lanches e sobremesas durante os meses mais frios do ano.

A vitamina C também participa diretamente da produção de colágeno, proteína responsável pela firmeza da pele, elasticidade dos tecidos e cicatrização.

Seu consumo adequado favorece ainda a manutenção da integridade dos vasos sanguíneos e auxilia nos processos naturais de reparação do organismo.

Cada tangerina também fornece aproximadamente dois gramas de fibras alimentares. Essas fibras ajudam a regular o trânsito intestinal, contribuem para prevenir a constipação e favorecem o equilíbrio da microbiota intestinal, conjunto de microrganismos essenciais para diversas funções do organismo.

Além disso, promovem maior sensação de saciedade, podendo auxiliar no controle da fome entre as refeições.

Apesar do sabor adocicado, a tangerina apresenta baixo índice glicêmico quando consumida inteira.

Isso acontece porque suas fibras reduzem a velocidade de absorção dos carboidratos.

Estudos experimentais também sugerem que alguns flavonoides presentes na fruta, especialmente a naringenina, podem contribuir para melhorar a sensibilidade à insulina e favorecer o metabolismo da glicose.

Entretanto, esses efeitos ainda dependem de mais pesquisas em humanos para serem plenamente confirmados.

Outro benefício importante está relacionado com a absorção de ferro. A vitamina C potencializa o aproveitamento do ferro não heme – aquele encontrado em alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha, espinafre e couve.

Consumir uma tangerina após refeições ricas nesses alimentos pode favorecer a absorção do mineral e contribuir para prevenir a deficiência de ferro.

Os flavonoides presentes na fruta, especialmente a hesperidina e a nobiletina, vêm sendo associados à melhora da função dos vasos sanguíneos.

Aliados a uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, esses compostos podem contribuir para reduzir processos inflamatórios e o estresse oxidativo relacionados com as doenças cardiovasculares.

Embora não substituam hábitos saudáveis nem tratamentos médicos, representam mais um motivo para incluir a fruta na alimentação diária.

COMO ESCOLHER

Na hora da compra, alguns detalhes ajudam a identificar frutas de melhor qualidade.

A orientação da nutricionista é escolher unidades firmes, pesadas para o tamanho e com casca íntegra.

A cor, entretanto, nem sempre indica o grau de maturação, já que varia conforme a variedade cultivada.

Depois da compra, elas podem permanecer alguns dias em temperatura ambiente. Para aumentar sua durabilidade, basta armazená-las sob refrigeração.

Entre os inúmeros benefícios da tangerina, estão a ação antioxidante e anti-inflamatóriaSuco de tangerina anti-inflamatório - Foto: Pexels

SUCO DE TANGERINA ANTI-INFLAMATÓRIO

Ingredientes:

  • 1 tangerina descascada e sem sementes;
  • Suco de 1 limão;
  • 1 pedaço pequeno de gengibre (cerca de 2 cm x 2 cm);
  • 100 ml de água filtrada ou água de coco;
  • Gelo a gosto.

Modo de Preparo:

> Bata todos os ingredientes no liquidificador ou mixer até obter uma bebida homogênea. Sirva imediatamente. Se preferir, não coe o suco para preservar as fibras.

SALADA DE FOLHAS COM TANGERINA E CASTANHAS

Entre os inúmeros benefícios da tangerina, estão a ação antioxidante e anti-inflamatóriaSalada de folhas com tangerina e castanhas - Foto: Pexels

Ingredientes:

  • 2 xícaras (chá) de folhas verdes;
  • 2 tangerinas em gomos;
  • 1/4 de xícara (chá) de castanhas picadas;
  • Queijo branco em cubos (opcional);
  • Azeite de oliva, limão, sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo:

> Misture as folhas, acrescente os gomos de tangerina, as castanhas e o queijo. Tempere com azeite, limão, sal e pimenta. Sirva imediatamente.

Diálogo

Lençóis, na Chapada Diamantina (BA), pode colocar o Brasil em evidência no... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo deste sábado (01) e domingo (02)

01/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Rubenio Marcelo - Poeta de MS

"Que uma palavra não seja salva se for mal dita... Que uma só palavra não seja dita se não for digna”

FELPUDA

Na corrida pelo Governo do Estado, o candidato petista afirma que entrou na disputa para pôr fim à permanência do mesmo grupo político no comando de Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o modelo se esgotou. O discurso é direto e busca explorar o desejo de mudança. Curiosamente, a crítica não se estende ao cenário nacional, onde o PT acumula anos no poder do país. A diferença de régua chama atenção. Na política, pelo visto, a fadiga do poder depende do endereço. E dê-lhe!...

DiálogoFoto: Divulgação

Lençóis, na Chapada Diamantina (BA), pode colocar o Brasil em evidência no turismo sustentável mundial. O município foi selecionado pelo Ministério do Turismo para disputar o selo “Melhores Vilas Turísticas”, concedido pela ONU Turismo, reconhecimento voltado a destinos que conciliam preservação ambiental, cultura e desenvolvimento econômico. A candidatura destaca iniciativas como o projeto do Geoparque Serra do Sincorá, candidato a Geoparque Global da UNESCO. Outro diferencial é o uso de tecnologia para gestão do turismo, com monitoramento da visitação e inclusão de mais de 300 guias locais. Para participar da seleção, Lençóis apresentou materiais em português e inglês. O resultado será divulgado em dezembro e se conquistar o selo, o município passará a integrar uma rede global de destinos referência em turismo sustentável. Com pouco mais de 11 mil habitantes, Lençóis reforça a tendência de valorização de cidades que apostam na preservação do patrimônio natural e cultural como estratégia para atrair visitantes do mundo inteiro.

DiálogoGerson Claro e Kátia Claro - Foto: Wagner Guimarães

 

DiálogoAlessandra Braggioni - Foto: André Ligeiro

Palanque

O ex-ministro Carlos Marun chegou a ser cotado para uma das suplências de Nelson Trad Filho ao Senado. O problema é que seu MDB está no mesmo palanque de Eduardo Riedel, enquanto Nelson Trad Filho segue em outra composição. Embora não haja resolução específica do TSE sobre o caso, existe consulta tratando das restrições entre coligações diferentes. Na política, portanto, não basta querer...

Só?

Por falar em Nelson Trad Filho, o PSD formaliza neste sábado (1º) a sua candidatura à reeleição ao Senado, e sem lançar chapas para deputados federal e estadual. Isso dá a impressão de que o senador estará sozinho na disputa. Dizem por aí que é só impressão, porque ele conta com uma rede de prefeitos e vereadores que pode pesar bastante na eleição, principalmente porque estarão em jogo duas cadeiras no Senado. A conferir.

Em cartaz

A Cia. Ofit tem apresentações marcadas com o espetáculo teatral “Três Vírgula Quatro Graus na Escala Richter”, direção de Nill Amaral, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, sempre às 19h, no Teatro Prosa do Sesc Horto, em Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @ofitcia.

ANIVERSARIANTES

Sábado (01)

Dra. Elisangela Cristina Nery,
Luiz Carlos da Silva Feitosa,
Horácio Pereira Andrino,
Alexandrina Marques Barbosa,
Dheuds Carmelino Pereira Nantes,
José Eduardo Porto Rodrigues,
Marcela Molinar de Castro Guimarães,
Antônio Gomes Flores,
Dalva Maia Siravegna,
Isabella Fernandes Catonio,
Edson Batista do Nascimento,
Osvaldo Demenciano,
José Ferreira Ribas,
Livio Guimarães da Silva,
Marcina Ferreira do Carmo Aratani,
José Joaquim Correa Lopes,
Luiz Dodero Junior,
Flavio Fontoura,
Izabela Jornada Pereira,
Adalberto Tavarez de Almeida,
Daniela Cristiane Ota,
Ronaldo Dias dos Reis,
Everton Heiss Taffarel,
Priscila Mayumi Moroto,
Eva Maria Bucker Froes,
Dr. André Ferreira de Brito,
Roseli Maria Del Grossi Bergamini,
Waldir Godoy Filho,
Gabriel José Barbosa Luckemeyer de Melo,
Luiz Carlos Saldanha Rodrigues,
Elizabeth Nogueira da Costa Fonseca,
Aluízio Angelo de Deus,
Elídio Morales Júnior,
Rosário Congro Flôres Filho,
Rodrigo Zanatto da Cunha,
Sylvio Carlos Faria Hidalgo,
Bárbara de Souza Gameiro,
Sandra Amaral Marcondes,
Cibele Maria Barbosa Pereira Thiago,
José Wilson Ferreira de Lira,
Fabiana Merlo de Oliveira,
Antonio López,
José Wilson Siqueira Campos,
Irene Caroline e Moura,
Luciene Muniz Daguila,
Marcelo Dallamico,
Luiz Yoshimura,
Dulce Brandt Yoshimura,
Rachel Augusta Elkhoury,
Dr. Francisco Otaviano Wehling Ilgenfritz,
Margarida Gomes Ortiz,
Carlos Eduardo Ito Tadano,
Augusto Hide Sakihama,
Fábio Aquino Brum,
Dr. Adauto Ferreira,
Dr. Bruno Mangiapelo,
José Horácio Porto de Figueiredo,
José Carlos Renosto,
Carlos Higa,
Alexandre Ramos Baseggio,
Estevaldo Laguilhon,
Mariane Medeiros Horn, Alisson Henrique do Prado Farinelli,
Antonio César Bauermeister de Araújo,
Lyane Moretti,
Diego Augusto Granzotto de Pinho,
Fabiana de Moraes Cantero e Oliveira,
Heizer Ricardo Izzo,
Estela Mara Casarin Guilherme,
João Carlos de Figueiredo,
Oscar Haruo Mishima,
Carlos Israel Pereira da Silva Junior.

Domingo (02)

Oclécio Assunção,
José Teixeira de Oliveira,
Dra. Rosana Dorsa Vieira Pontes Regis,
Michelle Cândia de Sousa Tebcharani,
Thiago Augusto Schoenherr,
Claudio Aparecido Capitulino,
Dr. Hamilton Carli,
Marcelo Vercelino,
Jurema Freitas de Lima,
Nair Barbosa de Oliveira,
Jayme Vieira de Resende Filho,
Brail da Silva Lima,
João Ângelo Sanchez Varela,
Omar Goulart Onça,
Dr. Marcos Costa Vianna Moog,
Dr. Hernani Trefzger Cândido,
Aldir Sbaraini,
Fábio Pacheco,
Elizabeth Santos Farias,
Emerson Belan,
Polliana Mendes Cândia Scaffa,
Maria Inês Loureiro Gurgel,
Dr. Aécio Pereira,
Guilherme Bertoldo,
Edna Maria Souza Guarinão,
Graziela de Brito Napi,
Leonir Canepa Couto,
Ana Carolina de Souza Salomão Griesel,
Paola Mendes Burkhart,
Margarida Maria Fontanella Gaiher,
Kleber George Sanches Hernandes,
Afonso Garcia Leite,
Terezinha de Jesus Secco,
Nerindo Pelegrinelli,
Vanilton de Melo Galdino,
Maria Angélica Mendonça,
Armando Ferreira Lima,
Olivia Simone Serrou Queiroz Botelho,
Daniela Vasques,
Carlos Roberto de Almeida,
Luís Landes da Silva Pereira,
Valdevino Santiago,
João Pedro Pasqual Neto,
Vilson Pradeboni,
Afonso Lopes,
Fabio Dantas Martins,
Jezilene Duarte Passos de Oliveira,
Marcos Pereira dos Santos,
Eunice de Oliveira Trelha,
Sônia Midori Hashimoto,
Dr. Celso Roberto Spengler,
Juvenal Coelho Ribeiro,
Milton Garcia Leal,
Silvio Luiz Martin,
Carlos Roberto Giacomelli,
Vicente Paulo Ferreira,
Seleide Fernandes Alves,
Liney Barbosa,
José Altair Gonçalves Braga,
Maria Cristina Hvala,
Afonso da Costa Rondon,
Jaqueline Lombardi Kassar,
Newton Corrêa da Silva Júnior,
João Chama,
Ricardo Akiyoshi Hayashida,
Nasir Salum,
Claudinei Zimermann Silveira,
Cristiane Aparecida Pedroso da Silva,
Fátima Suzue Gonçalves Matsushita,
Dr. Geraldo Moretzsohn de Castro Filho,
Aldo Heishin Oshiro,
Fernanda Caccia,
Natália Schmaedecke.

Colaborou Tatyane Gameiro

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