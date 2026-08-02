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Sempre ativo: o corpo não foi feito para ficar sentado

É importante levantar a cada 30 a 60 minutos, caminhar ou realizar movimentos simples para interromper a inatividade

Flavia Viana

Flavia Viana

02/08/2026 - 09h00
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Passar muitas horas sentado virou parte da rotina de muita gente, seja no trabalho, no trânsito ou em casa. O problema é que o corpo não foi feito para isso.

"Quando permanecemos muito tempo na mesma posição, especialmente sentados, reduzimos a atividade muscular, pioramos a circulação e aumentamos a rigidez das articulações. Ao longo do tempo, isso impacta não só a postura, mas também a saúde metabólica, elevando riscos que vão além das dores nas costas. E um ponto importante: mesmo quem treina regularmente não está imune aos efeitos do comportamento sedentário", alerta Eduardo Netto, diretor técnico da Bodytech Company.

Do ponto de vista muscular, o organismo começa a se reorganizar de forma pouco eficiente. Os glúteos, fundamentais para a estabilidade e a força, tendem a "desligar". O core profundo perde eficiência, comprometendo a sustentação da coluna.

Ao mesmo tempo, músculos como os flexores do quadril e os peitorais encurtam, levando o corpo a posições cada vez mais fechadas. Esse desequilíbrio cria um ambiente propício para dores, desconfortos e perda de funcionalidade.

O profissional de Educação Física reforça que a solução não está apenas em "se exercitar", mas em restaurar o funcionamento do corpo. Exercícios que trabalham a extensão de quadril, a estabilidade do core e a mobilidade torácica são essenciais.

Movimentos simples, como ponte de glúteo, exercícios de controle de tronco e abertura de peito, ajudam a reequilibrar o sistema. Mais importante do que a complexidade é a consistência e a qualidade do movimento.

Outro ponto fundamental é a frequência. Não adianta treinar uma hora por dia e passar o restante do tempo completamente parado. Interromper o tempo sentado ao longo do dia faz muita diferença.

Levantar a cada 30 ou 60 minutos, caminhar um pouco e realizar alguns movimentos simples já ajuda o organismo a sair do estado de inatividade. Pequenas pausas ao longo do dia têm um impacto maior do que se imagina.

"Muita gente ainda acredita que o alongamento resolve tudo, mas não é bem assim. Embora seja importante, o alongamento isolado não corrige o problema se o corpo não estiver forte e bem ativado. Por isso, o fortalecimento, combinado à mobilidade, deve ser a base. O corpo precisa reaprender a gerar e controlar força nas posições corretas", pontua Netto.

Sempre ativo: o corpo não foi feito para ficar sentado - Divulgação

A boa notícia é que não é preciso ir à academia no meio do expediente para começar a mudar esse cenário. Levantar-se, caminhar, fazer alguns agachamentos, movimentar a coluna e ajustar a posição dos ombros já são atitudes simples e eficazes. O objetivo não é se cansar, mas manter-se ativo ao longo do dia.

Quando falamos em dores, especialmente na lombar e no pescoço, a prevenção passa por três pilares: movimento, força e ergonomia.

Ajustar a altura da cadeira e do computador ajuda, mas não resolve o problema sozinho. O mais importante é evitar permanecer muito tempo na mesma posição e manter o corpo preparado para as demandas do dia a dia.

Treinos curtos, de 10 a 15 minutos, também têm seu valor. Eles melhoram a mobilidade, promovem a ativação muscular e ajudam a reduzir os efeitos do comportamento sedentário.

Mas é importante entender que não compensam totalmente um dia inteiro sentado. São uma ferramenta útil, mas não a única estratégia.

Outro ponto que merece atenção é a postura. Sentar-se corretamente ajuda a reduzir a sobrecarga momentânea, mas não substitui o movimento.

Não existe postura perfeita mantida por horas: o corpo precisa de variação. Alternar posições ao longo do dia é mais eficaz do que tentar manter uma única forma de sentar.

Entre os erros mais comuns estão tentar compensar tudo em um único treino intenso, focar apenas no alongamento e ignorar a necessidade de pausas durante o dia.

O organismo responde melhor a estímulos frequentes e consistentes do que a intervenções pontuais e extremas.

A boa notícia é que as respostas aparecem relativamente rápido. Em uma ou duas semanas, já é possível perceber melhora na mobilidade e redução dos desconfortos. Em poucas semanas, o corpo começa a responder com mais controle e eficiência. O segredo está na regularidade.

"No fim das contas, o problema não é sentar-se, mas ficar tempo demais sem se mover. E a solução não é complicada: basta lembrar que o corpo foi feito para o movimento", finaliza Netto.

Gastronomia Correio B+

Memória afetiva à mesa: prepare a receita de Frango com Quiabo especial

Uma receita para despertar lembranças de momentos bons, pessoas queridas e sensações de aconchego

02/08/2026 08h00

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Memória afetiva à mesa: prepare a receita de Frango com Quiabo especial

Memória afetiva à mesa: prepare a receita de Frango com Quiabo especial Foto: Divulgação

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Memória afetiva na comida é a capacidade que o sabor, o cheiro ou a textura de um prato têm de despertar lembranças de momentos bons, pessoas queridas e sensações de aconchego. Isso acontece porque os sentidos se ligam à emoção, fazendo com que uma refeição traga de volta o sentimento de pertencimento e carinho. 

- O aroma entra pelo nariz e ativa rápido a parte do cérebro que guarda sentimentos e recordações antigas.

- Sensação de conforto: O prato traz paz e alegria, lembrando um abraço ou um momento de segurança.

- História de vida: Mostra quem somos, de onde viemos e quais tradições nossa família tem

O Divino Fogão nos ajudou a resgatar essas lembranças através desse receita de frango com quiabo deliciosa para compartilhar com amigos e família. 


FRANGO COM QUIABO

Ingredientes:

  • 1,5 kg de coxa e sobrecoxa ou frango em pedaços 
  • Suco de 1 limão 
  • 4 dentes de alho amassados 
  • 1 cebola grande picada 
  • 2 tomates picados 
  • 2 colheres de sopa de óleo ou banha 
  • 1 colher de chá de colorau 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto 
  • Cheiro-verde picado 
  • 500 gramas de quiabo 
  • 1 colher de sopa de óleo 

Modo de preparo:

Comece temperando o frango com alho, limão, sal, pimenta e colorau. Deixe marinar por no mínimo 30 minutos. Aqueça o óleo em uma panela e doure bem os pedaços de frango. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione os tomates e cozinhe até desmancharem.

Coloque cerca de uma xícara de água quente, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 35 a 45 minutos, até o frango ficar macio. Enquanto isso, lave e seque bem o quiabo. Corte em rodelas de aproximadamente dois centímetros.

Refogue o quiabo em outra frigideira com um fio de óleo por cerca de 10 minutos, mexendo delicadamente. Isso ajuda a reduzir a baba. Junte o quiabo ao frango nos últimos 10 minutos de cozimento. Finalize com cheiro-verde.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 1h15

Beleza Correio B+

Adeus ao cabelo sem volume? Tendência resgata fios mais encorpados e naturais

Agora, um novo movimento começa a ganhar força: o cabelo deixa de ser um detalhe e passa a ocupar um papel central na construção da imagem.

01/08/2026 17h06

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Adeus ao cabelo sem volume? Tendência resgata fios mais encorpados e naturais

Adeus ao cabelo sem volume? Tendência resgata fios mais encorpados e naturais Foto: Divulgação

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Durante anos, a busca pela aparência perfeita esteve concentrada no rosto. Preenchimentos, bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica e procedimentos minimamente invasivos passaram a fazer parte da rotina de milhares de brasileiras.

Agora, um novo movimento começa a ganhar força: o cabelo deixa de ser um detalhe e passa a ocupar um papel central na construção da imagem.

Especialistas apontam que cresce a procura por cabelos com mais densidade, movimento e naturalidade. Diferentemente da tendência de alguns anos atrás, quando o objetivo era conquistar fios extremamente longos e volumosos, o foco hoje é equilibrar o visual de forma discreta, respeitando as características de cada mulher.

Segundo Tati Cordeiro, CEO do MegaHairInvisível, a mudança acompanha uma transformação no comportamento das consumidoras.

"Percebemos que as mulheres não chegam mais ao salão pedindo apenas um cabelo comprido. Elas querem um resultado que converse com o formato do rosto, com o tom da pele, com o estilo de vida e até com a personalidade. O cabelo passou a fazer parte da construção da imagem, assim como acontece com os procedimentos faciais."

Esse novo olhar fez crescer a procura por técnicas capazes de devolver volume e densidade sem comprometer a naturalidade dos fios. Em muitos casos, o objetivo nem é aumentar significativamente o comprimento, mas preencher laterais, recuperar pontas ralas ou criar mais equilíbrio entre rosto e cabelo.

"Existe uma diferença enorme entre colocar megahair para transformar completamente a aparência e utilizá-lo para corrigir proporções. Hoje fazemos muitas aplicações em que quase ninguém percebe que existe um alongamento. As clientes querem ouvir que estão bonitas, não que colocaram megahair.", explica Tati.

A tendência acompanha um movimento observado também na moda e na beleza, conhecido pelo visual "menos exagerado". Se antes cabelos extremamente volumosos dominavam as redes sociais, agora a preferência recai sobre fios leves, com caimento natural e aparência saudável.

Segundo a especialista, essa mudança também influencia a escolha das técnicas utilizadas. "O excesso perdeu espaço. Hoje buscamos distribuir o volume de forma estratégica, respeitando o corte, a estrutura dos fios e o formato do rosto. O resultado precisa parecer que aquele cabelo sempre foi da cliente."

Outro fator que impulsiona essa procura é o afinamento capilar, realidade cada vez mais comum entre mulheres de diferentes idades. Alterações hormonais, estresse, pós-parto, emagrecimento acelerado e procedimentos químicos frequentes podem reduzir a densidade dos fios, fazendo com que muitas mulheres procurem soluções que devolvam volume sem recorrer a mudanças radicais.

Para Tati, esse movimento representa uma mudança importante na forma como o cabelo é percebido. "Assim como aprendemos que pequenas mudanças no rosto podem trazer mais equilíbrio para a aparência, as mulheres descobriram que o cabelo também tem esse poder. Muitas vezes, devolver volume na medida certa rejuvenesce a imagem e aumenta a autoestima sem que seja necessário recorrer a transformações exageradas."

Para a especialista, o futuro do mercado passa justamente por essa personalização. "A beleza dos cabelos está cada vez mais ligada à individualidade. O objetivo é encontrar o equilíbrio entre volume, movimento e naturalidade, respeitando a identidade de cada mulher. Quando o resultado conversa com quem ela é, o impacto vai além da estética e se reflete na forma como ela se sente."

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