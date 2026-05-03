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A energia do Tarô da semana entre 03 e 09 de maio. Vamos aproveitar e celebrar.

O Três de Copas anuncia encontros, celebrações e um clima de abundância. É hora de reunir quem você ama e celebrar. O vento agora sopra a seu favor!

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

03/05/2026 - 14h00
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Foque na diversão!

O Três de Copas é uma carta de celebração, amizade, irmandade e colaborações criativas. Seus amigos e familiares estão aqui para apoiá-lo e impulsioná-lo a alcançar níveis ainda maiores de sucesso. Celebre com eles e desfrute da camaradagem.

O Três de Copas geralmente indica um período muito sociável, talvez um aniversário, um casamento, as festas de fim de ano ou férias com amigos. Veja isso como uma oportunidade para relaxar e esquecer os compromissos e obrigações do dia a dia por um tempo. Procure aproveitar momentos de qualidade com amigos e familiares e divirta-se!

Esta carta também convida você a colaborar com outras pessoas em um projeto criativo e a inspirar uns aos outros a alcançar novos patamares. Coletivamente, vocês estão trabalhando em prol de um objetivo comum para o bem maior de todos, e ao se conectar com outras pessoas e unir forças, vocês podem conquistar muito, compartilhando sua energia positiva e paixão com a comunidade em geral.

O Três de Copas também sugere que você pode buscar uma forma de expressão artística em um ambiente de grupo, como uma aula de arte ou de dança. Esta é uma ótima maneira de se conectar com outras pessoas e acessar suas habilidades criativas.

O Três de Copas retrata as famosas Três Graças da mitologia grega.

As Graças são deusas do carisma. Diz-se que, por onde passavam, flores brotavam e a alegria e o riso se espalhavam. As Graças (também chamadas de Cárites) representam atributos que você pode incorporar para elevar sua energia pessoal, transformando-a de um estado mais denso para outro mais leve e jubiloso.

As Três Graças exemplificam o poder transformador da positividade, da alegria e do carisma. Sua presença indica que você também pode cultivar essas qualidades, promovendo mudanças profundas na sua própria energia e atitude.

A palavra “carisma” tem origem nas Cárites (as Graças). Carisma é essa energia quase mágica que faz com que os outros se sintam atraídos por você. É uma aura de encanto que nasce da confiança pessoal e de uma energia positiva. Trata-se de um magnetismo que atrai as pessoas e as inspira por meio da sua paixão e alegria.

O carisma é um dom que todos nós podemos desenvolver. Qualquer pessoa pode ampliar seu carisma ao abraçar sua luz autêntica, levar a vida com mais leveza e irradiar energia positiva ao seu redor.

Essa ideia traduz a mensagem fortalecedora do Três de Copas: o carisma não é um traço inato reservado a poucos privilegiados, mas uma qualidade que pode ser nutrida e cultivada, uma expressão do seu eu verdadeiro, que irradia positividade e acolhimento.

A energia ao seu redor parece estagnada? Você se sente tão distraído pelo estresse que nem consegue pensar em trazer mais leveza? Talvez esteja na hora de se conectar com amigos próximos para recarregar as energias.

O Três de Copas evoca as três Graças: Eufrósine, Aglaia e Tália. Que tal se inspirar nessas deusas, símbolos de carisma, charme e expressão criativa?

Eufrósine significa “deleitar, alegrar, animar”. Ela nos mostra que o ambiente ao nosso redor se torna mais vibrante quando acolhemos o humor. Sempre que melhoramos o dia de alguém com um sorriso ou elevamos a energia com o riso, estamos canalizando seu dom.

A mensagem de Eufrósine é: “leve a vida com mais leveza!”. Use o humor para dissolver aquilo que causa medo. Rir daquilo que provoca ansiedade é uma ferramenta poderosa para superá-la.

Aglaia significa “radiância, brilho, luz”. Sempre que você compartilha sua luz interior, está acessando o dom dela. Ao se conectar com sua essência luminosa, você cria ao seu redor um campo de energia positiva que os outros percebem imediatamente.

Estar confortável com quem você realmente é faz com que as pessoas também se sintam seguras para se abrir. Quando você reconhece, no olhar do outro, uma luz igualmente sagrada e radiante, você está tocando o dom de Aglaia.

Tália significa “aquecer, nutrir, florescer”. Cada vez que você cultiva algo com paciência está incorporando a energia de Tália. Cuidar dos seus desejos e projetos dá sentido à vida. Tália traz sucesso por meio do cultivo gentil dos seus objetivos.

Ela também ensina que apoiar o outro justamente naquilo que você ainda atravessa é um caminho poderoso para fortalecer a autoestima e reconhecer o próprio valor.

Hoje, conecte-se ao seu carisma por meio do humor, irradiando sua luz autêntica e oferecendo calor humano e gentileza aos outros. Observe como o seu ambiente começa a se transformar com os dons das Graças.

Todos podem desenvolver seu carisma. Como qualquer habilidade, quanto mais você a pratica, mais natural ela se torna. O carisma eleva a energia. Ele transforma a atmosfera de um lugar quase como mágica.

É por isso que pessoas talentosas e carismáticas são tão valorizadas: buscamos nelas essa capacidade de elevar nossa energia e nos proporcionar alegria, seja por meio da música, das palavras ou do entretenimento.

Ao sermos brindados com o Três de Copas como carta regente somos convidados a nos abrir para a catarse emocional, a reconhecer a abundância que já existe em nossa vida e permitir que o coração transborde. A carta também pode indicar uma abundância que está por vir, um evento carregado de emoção.

Nesta semana, permita-se viver a alegria. Envolva-se em atividades que acendam o seu entusiasmo: participe de shows, festivais, festas ou qualquer celebração que faça seu coração vibrar. Brinque, experimente, esteja presente.

Leve consigo esse espírito leve por onde for. Reúna sua família, aproxime seus amigos e fortaleça esses laços em momentos compartilhados, cheios de afeto e celebração.

Em questões profissionais, o Três de Copas pode indicar a necessidade de fazer networking e cultivar boas relações com seus contatos.

No amor, esta carta sugere leveza: permita-se conhecer pessoas, circular, socializar e ativar o seu lado mais encantador e sedutor.

Já no lado financeiro, aproveite as oportunidades de parcerias e colaborações e invista em experiências que tragam realização pessoal e conexão social.

Os aspectos astrológicos da semana favorecem clareza, vitalidade e confiança. Com planejamento e consistência, há grande potencial de reconhecimento e ganhos materiais. Sob essa energia, desenha-se também um momento de celebração, alegria e comunhão: as circunstâncias se alinham, e seus esforços tendem a ser recompensados com sucesso e satisfação.

Como lembra Oprah Winfrey: “Quanto mais você glorifica e celebra sua vida, mais você tem na vida para celebrar.”

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Moda Correio B+

Entre Costuras e CuLtura: O diabo amadureceu e a moda também

Um dos filmes mais aguardados do ano finalmente estreou, então vamos comentar seus personagens e looks?

02/05/2026 20h00

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O diabo amadureceu e a moda também

O diabo amadureceu e a moda também Foto: Divulgação

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Existe um momento, em O Diabo Veste Prada 2, em que fica claro: ninguém ali está mais tentando provar nada.
E talvez seja exatamente isso que torna o figurino dessa sequência tão interessante e, para alguns, até menos “impactante” à primeira vista. Não há mais deslumbramento, mas controle.

A Meryl Streep volta a ocupar o espaço como quem nunca saiu e, honestamente, nunca saiu mesmo. Sua Miranda não precisa mais de discursos memoráveis para explicar poder. Basta lembrar do terno vermelho impecável, quase agressivo na precisão, ou dos casacos estruturados em tons escuros que parecem desenhar distância ao redor dela.

A alfaiataria rígida, os tons profundos, o vermelho que surge como assinatura: tudo comunica antes mesmo da personagem abrir a boca. É menos sobre moda e mais sobre posicionamento.

O diabo amadureceu e a moda tambémO diabo amadureceu e a moda também - Divulgação

Já Anne Hathaway faz algo mais sutil e talvez mais difícil. Sua Andy não rejeita mais o sistema, mas também não se submete a ele. Existe uma inteligência silenciosa nas escolhas: como no casaco preto de corte limpo usado sobre looks monocromáticos, ou no vestido de linhas simples que privilegia textura em vez de excesso.

Nada grita, mas tudo está exatamente onde deveria. É o tipo de elegância que não quer aplauso ela já é segura de si mesma.
 

O diabo amadureceu e a moda tambémAnne Hathaway - Divulgação

E então vem Emily Blunt, lembrando que a moda também é espetáculo e que alguém precisa sustentar o drama. Seja nas saias volumosas com estampas quase escultóricas, seja nos vestidos transparentes que brincam com luz e movimento, Emily continua sendo a personagem que entende que, no fundo, moda também é sobre ser vista. E ela garante isso.
 

O diabo amadureceu e a moda tambémEmily Blunt - Divulgação

Há ainda um momento que sintetiza bem esse novo capítulo: quando as três surgem juntas, de óculos escuros, com looks coordenados entre o sóbrio, o dramático e o irônico. Não é só styling, é comentário e consciência de imagem.

O curioso é que, ao contrário do primeiro filme, aqui o figurino não conduz uma transformação. Ele revela um estado final. Essas mulheres já passaram pelo processo e agora administram suas imagens como quem administra carreira, influência, legado.

Talvez por isso exista uma sensação difusa de que “faltou impacto”. Mas será que faltou mesmo? Ou estamos apenas acostumados a confundir novidade com relevância?

O Diabo Veste Prada 2 não quer ensinar ninguém a se vestir. Quer mostrar o que acontece depois que você aprende.

E, convenhamos, isso é muito mais interessante.

Separei algumas dicas para você levar do cinema para a vida, mas claro sem precisar de um closet da Runway

            •          Poder através da estrutura

    Pense no terno de Miranda: um bom corte vale mais do que qualquer tendência passageira. Se a peça veste bem, metade do caminho está feito.

O diabo amadureceu e a moda tambémDivulgação

            •          Escolha uma assinatura, não um personagem

    O vermelho dela, o minimalismo da Andy — pode ser uma cor, um tecido, um acessório. Estilo consistente sempre comunica mais do que looks “montados”.

O diabo amadureceu e a moda tambémDivulgação

            •          Elegância também é edição

    Repare como Andy nunca exagera. Saber o que tirar é tão importante quanto saber o que colocar.

O diabo amadureceu e a moda tambémDivulgação

            •          Exagero funciona quando é intencional

    Emily prova isso o tempo todo. O erro não está no excesso, está na indecisão.

O diabo amadureceu e a moda tambémDivulgação

            •          Roupa é linguagem

    Antes de sair, vale a pergunta: o que isso diz por mim hoje?

O diabo amadureceu e a moda tambémDivulgação

 

Saúde Correio B+

Você sabe a importância da prevenção para evitar risco de infarto durante atividade física?

Especialista explica como os exames clínicos podem ajudar na detecção precoce de problemas cardíacos

02/05/2026 16h30

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Você sabe a importância da prevenção para evitar risco de infarto durante atividade física?

Você sabe a importância da prevenção para evitar risco de infarto durante atividade física? Foto: Divulgação

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A prática de atividade física traz grandes benefícios à saúde, porém, para garantir o sucesso dos treinos, ter acompanhamento médico é fundamental.

Exames preventivos ajudam na detecção de problemas cardíacos e evitam casos, entre eles o infarto, que podem ocorrer quando há esforços intensos. O cardiologista do ImotCare, Roberto Moretti Secomandi, reforça a importância do check-up antes de iniciar os treinos.

Especialista em Cardiologia e Medicina Esportiva, Secomandi explica que é fundamental compreender que o exercício, embora altamente benéfico para a saúde cardiovascular, deve ser precedido de uma avaliação adequada, especialmente em adultos acima de 35 anos ou na presença de fatores de risco como hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo ou histórico familiar de doenças cardíacas:

“Para a maioria das pessoas, uma consulta médica com avaliação clínica detalhada já permite identificar possíveis riscos. Exames complementares como eletrocardiograma, teste de esforço e exames laboratoriais são indicados para garantir maior segurança, sobretudo quando se pretende realizar atividades de maior intensidade”, considera o especialista.

De acordo com o médico do ImotCare, de forma geral, a prática regular de exercícios reduz significativamente o risco de infarto e outras doenças cardiovasculares.

No entanto, Secomandi afirma que existe um pequeno aumento transitório do risco durante esforços intensos, principalmente, em indivíduos sedentários que iniciam atividades vigorosas de forma abrupta ou naqueles que possuem doença coronariana ainda não diagnosticada.

O médico alerta ainda que situações como esforço excessivo, desidratação ou prática em ambientes muito quentes também podem contribuir para eventos adversos:

“Ainda assim, é importante destacar que os benefícios do exercício regular superam amplamente esses riscos, desde que haja orientação adequada e progressão gradual da intensidade”, pontuou.

Sintomas

O infarto agudo do miocárdio geralmente se manifesta por dor no peito em aperto ou pressão, localizada no centro do tórax, que pode irradiar para o braço esquerdo, pescoço, mandíbula ou costas, frequentemente acompanhada de suor frio, falta de ar, náuseas ou sensação de mal-estar.

Em alguns grupos, como idosos, mulheres e pessoas com diabetes, os sintomas podem ser menos típicos, incluindo cansaço excessivo, desconforto abdominal, enjoo ou tontura, o que pode atrasar o reconhecimento do problema.

Diante da suspeita de infarto, a rapidez na resposta é essencial, afirma o cardiologista. A primeira medida é acionar imediatamente o serviço de emergência (Samu – 192) e manter a pessoa em repouso e em posição confortável.

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