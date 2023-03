A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de março

Diálogo

Khalil Gibran - escritor libanês "Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância

com os intolerantes, a bondade com os maldosos;

e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores”.

FELPUDA



Político muito conhecido entrou em cena para evitar que companheiro das antigas ficasse no prejuízo.

Foi conversar com aqueles que estavam deixando o brother com insônia, pedindo que dessem trégua. Diante de tamanho empenho, garra e preocupação, quando até não titubeou em mandar às favas aquilo de que se diz defensor, tornou-se motivo de piadas nos meios políticos, sendo chamado de “padroeiro das causas invadidas”. Essa gente...



Frutos



Três anos já se passaram desde o início da pandemia de Covid-19 (em 11 de março de 2020) no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, na época sob o comando de Reinaldo Azambuja, os então secretários de Estado de Saúde, Geraldo Resende (deputado federal licenciado), e de Governo (Segov), Eduardo Riedel, adotaram estratégias para enfrentar a doença. Politicamente, a população soube reconhecer os resultados das ações dos dois: Riedel hoje é o governador, enquanto Resende foi eleito deputado federal (o terceiro mais votado), ambos com o apoio de Azambuja.



Palestra



Por falar no governador Eduardo Riedel, ele proferiu palestra e foi até “sabatinado” na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Riedel falou sobre o tema “O sucesso pelo mérito”, no simpósio Carreiras de Sucesso: Inspiração para seu Futuro, evento que ocorreu no dia 9 e fez parte da Semana de Recepção dos Calouros. A organização do encontro foi realizada pelo Escritório Modelo de Assistência Judiciária daquela instituição.



Projeto



A Vara da Infância e Juventude de Campo Grande lançou o projeto piloto Homem de Verdade,

que atuará com adolescentes do sexo masculino que cometerem violência doméstica contra mulheres. Funcionará assim: uma vez comunicada à delegacia de polícia a ocorrência de tal tipo de infração, o autor será encaminhado a participar do projeto antes mesmo de o Ministério Público representá-lo na Justiça. Frequentará sessões, terapias e demais atividades propostas por psicóloga, que fará um relatório ao juiz indicando se o infrator está apto à remissão ou não. Em caso positivo, a infração é arquivada e o adolescente recebe orientações necessárias para não reincidir.



A laço



Ex-cabecinha coroada que não foi feliz nas urnas no ano passado estaria em uma nova missão para tentar juntar os cacos. Assim, vem tentando cooptar novos companheiros para fortalecer time que, atualmente, anda desfalcado. Há quem afirme que, por enquanto, está encontrando certa resistência em razão do seu estilo “tiranossauro rex” de ser.

É pique!

Cercado do carinho de seus familiares e amigos, José Miguel Razuk Azambuja comemorou seus nove anos no dia 4 de março. Ele é filho de Mariângela Ouriveis Razuk e de Erlon Azambuja.



