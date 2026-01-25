Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.

Sob a regência do Ás de Copas, os seus desejos encontram caminho para se realizar. O amor transborda, a alegria se expande e a alma se sente plena. O Universo estende uma taça repleta de bênçãos emocionais. Um brinde a isso!

Por Ana Cristina Paixão - Colunista e Taróloga do Correio B+

25/01/2026 - 12h30
Pode ficar feliz. Fomos brindados com o Ás de Copas como carta regente. Esse arcano fala de amor, renovação e renascimento, e nos lembra que o amor nos envolve por inteiro! “O único transformador, o único alquimista que muda tudo em ouro, é o amor. O único antídoto contra a morte, a idade, a vida vulgar, é o amor.” (Anaïs Nin)

Sua taça tem parecido seca ou vazia? Você aprendeu que o “amor verdadeiro” só existe depois de encontrar a pessoa certa, e isso acabou limitando sua percepção da real imensidão do amor?

Na ilustração da carta, uma pomba celestial desce do carregando uma hóstia para dentro da taça. Em inúmeras tradições, a pomba está associada ao amor e ao plano espiritual. Para os gregos antigos, era símbolo de Afrodite, a deusa do Amor e da Beleza.

Para os cristãos, representa o mensageiro divino, o Espírito Santo. A pomba simboliza o domínio do espiritual e do sobrenatural. Uma mão angelical oferece uma grande taça transbordando de amor divino, que se derrama em um lago de flores de lótus — símbolos de iluminação. O amor ilumina: ele literalmente alivia nossos fardos de dentro para fora.

A letra “W” na taça pode representar o Oeste, a direção associada ao elemento Água e ao pôr do sol. Isso nos lembra que todo final doloroso é sempre seguido por um novo começo cheio de alegria.

A pomba carrega a cruz de braços iguais, símbolo das quatro direções cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. Ela nos recorda que o amor está em toda parte — em todas as culturas, países e lugares que possamos imaginar.

Essa cruz conecta a pomba à energia da Sacerdotisa. Ao mesmo tempo, forma um “X”: desde a infância sabemos que “X marca o lugar do tesouro”. Aqui, o tesouro é o seu centro, o seu espírito, a sua essência única. Uma taça divina de amor incondicional está sempre sendo oferecida a você, mesmo quando os desafios parecem grandes demais para que isso seja percebido.

Lembre-se: todos os ases no Tarô simbolizam novos começos.

No caso do Ás de Copas, ele surge para encorajá-lo a renovar o amor por si mesmo e por suas experiências. Se você anda insatisfeito com as circunstâncias atuais, talvez seja porque se afastou da ideia de que o amor é a resposta. É hora de se abrir novamente para ele. Você merece!

Temporada de Aquário

Chegamos à temporada de Aquário! Ela nos convida a imaginar novas possibilidades — não apenas para nós mesmos, mas para a forma como vivemos, nos conectamos e participamos do mundo. É um período que amplia o olhar. Traz à tona padrões que vinham atuando silenciosamente nos bastidores e nos provoca a enxergá-los com olhos renovados.

A energia de Aquário não exige ação imediata. Antes de tudo, ela cria espaço para a consciência. Quando a perspectiva muda, o comportamento se transforma naturalmente. Por isso, essa temporada costuma ser marcada por intensa atividade mental, reflexões profundas e uma sensação de ruptura sutil, mas profundamente positiva.

Aquário e Às de Copas: o despertar

O Às de Copas, carta regente da semana, fala de inícios emocionais, abertura do coração, surgimento de um novo fluxo afetivo ou espiritual. Já Aquário opera no plano da consciência, da visão ampliada e da renovação coletiva. O ponto de encontro entre eles está justamente no despertar.

Enquanto Aquário muda a forma como pensamos e percebemos o mundo, o Às de Copas traduz essa mudança para o campo do sentir. É como se a nova perspectiva aquariana abrisse espaço interno para que novos sentimentos possam existir — emoções mais livres, menos condicionadas, menos presas a padrões antigos.

O Ás de Copas mostra que você está sendo chamado a abrir seu coração para novos relacionamentos, oportunidades e amor-próprio. Deixe o coração guiar seus passos: algo bonito está prestes a começar.

O Ás de Copas também simboliza o início de um novo vínculo — seja uma amizade que nasce, um laço familiar que se renova ou um romance em pleno florescimento.

Há entusiasmo, leveza, aquele friozinho bom no coração. Surge a gratidão por encontrar alguém com quem é possível compartilhar uma conexão verdadeira e especial. Você sentirá que “ganhou” — e é aquele tipo de conquista que não cabe no peito, transborda e se transforma em alegria.

Permita-se abrir para dar e receber amor incondicional e observe como o afeto passa a fluir de forma natural quando você se coloca nesse estado emocional. A água presente na carta representa o movimento dos sentimentos; por isso, o Ás de Copas indica que a energia criada entre vocês reacende o entusiasmo pela vida e por quem você é.

Esta carta também costuma aparecer quando você está especialmente aberto à expressão criativa, sobretudo quando permite que suas emoções se revelem por meio do que faz. Pode surgir o impulso de iniciar um novo projeto, fazer um curso de arte ou até se expressar por meio do corpo e do movimento.

Amor & Relacionamentos

Como você já pode imaginar, em relação ao amor, o Ás de Copas é um ótimo presságio, pois representa o início de novos relacionamentos ou romances. Este é um excelente momento para conhecer pessoas novas. O Ás de Copas simboliza o começo de uma relação quando tudo é novo, leve e empolgante.

Se você já está em um relacionamento, essa carta indica uma oportunidade de renovação: deixar mágoas do passado para trás e abrir o coração um para o outro, trazendo mais alegria, harmonia e satisfação. O Ás de Copas também pode sinalizar celebrações próximas, como chás de bebê, noivados ou casamentos. Além disso, é uma carta associada à gravidez e à fertilidade.

Dinheiro & Carreira

No contexto profissional, se você está em busca de trabalho, o Ás de Copas é um sinal positivo, indicando novas oportunidades a caminho. Para quem já está empregado, pode representar uma promoção ou reconhecimento pelo esforço dedicado. Essa carta também aponta inspiração criativa e sensação de realização.

Financeiramente, o Ás de Copas indica boas notícias chegando. Pode sinalizar melhorias na vida financeira ou notícias favoráveis, como a aprovação de um empréstimo ou financiamento.

O Verdadeiro Chamado do Ás de Copas

Importante ressaltar que o Ás de Copas não fala apenas de amor romântico. Ele aponta para uma empatia maior, para a sensação de conexão com o todo e com as pessoas ao redor. É um amor menos possessivo e mais consciente, que combina com a energia aquariana.

Com o Às de Copas, o amor divino e a compaixão fluem através de você. Você se torna um canal para um amor profundo e espiritual que emana do Universo — e é impossível conter esse fluxo. O amor chega até você, passa por você e se expande para o mundo. Você recebe amor, você oferece amor, você é amor. Seu coração transborda.

Este é o momento perfeito para abrir o coração e vivenciar a riqueza emocional disponível agora. Você está mais receptivo a oportunidades criativas, conexões afetivas verdadeiras e a uma compaixão mais profunda por todos os seres vivos.

Como acontece com todos os Ases do Tarô, esta carta surge como um convite. Você vai aceitá-lo? Vai dizer “sim” ao amor divino e à compaixão — e permitir que essa energia conduza seus passos? O Às de Copas carrega um enorme potencial de realização espiritual e emocional, mas ele só se manifesta plenamente quando é acolhido com o coração aberto.

Neste momento da vida, há conforto em ser quem você é — e alegria em compartilhar essa autenticidade com os outros. Você reconhece novos potenciais ao permitir que sua energia criativa flua livremente. Deixe que imaginação e talento se desdobrem em novas possibilidades.

Há também um aspecto generoso e compassivo nesta carta. Encare este período como um tempo de doar, mais do que de receber, aproveitando cada oportunidade de ajudar o outro. Você tem a capacidade de compartilhar sua luz interior e sua energia positiva, levando alegria a quem está ao seu redor. E logo perceberá que quanto mais oferece, mais recebe — em múltiplos níveis.

Por fim, o Às de Copas pode sinalizar concepção, gravidez ou nascimento. Em um sentido mais simbólico, pode indicar o nascimento de uma nova ideia ou de uma centelha criativa — algo no qual você poderá investir muito amor, sensibilidade e inspiração. Que nesta semana, o amor seja a virtude mais nobre a guiar suas ações e pensamentos.

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

Confira 5 dicas para manter uma alimentação equilibrada de crianças e adolescentes durante as férias

Para nutricionista, um acompanhamento na formação de hábitos melhores desde a primeira infância faz toda a diferença

24/01/2026 16h30

Confira 5 dicas para manter uma alimentação equilibrada de crianças e adolescentes durante as férias

Confira 5 dicas para manter uma alimentação equilibrada de crianças e adolescentes durante as férias escolares Foto: Divulgação

Do cardápio de crianças de seis meses a dois anos, 20,5% são formados por alimentos com alta concentração de gordura, açúcar, sódio e outros aditivos, ou seja, os ultraprocessados. O levantamento, presente na última edição do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), mostra ainda que biscoitos, doces e farinhas instantâneas estão entre os itens mais consumidos nessa faixa etária.

"Agora nas férias, os cuidados com a alimentação equilibrada devem ser redobrados", afirma a nutricionista Cynthia Howlett, especializada em nutrição esportiva e coordenadora de Projetos Educacionais e Sustentáveis da Sanutrin. "Esse cenário reforça a necessidade de um acompanhamento na formação de hábitos melhores desde a primeira infância".

“Os lanches, por exemplo, podem ser um grande problema hoje em dia para os ultraprocessados. Por falta de tempo, muitos pais optam pelo mais prático, como biscoitos recheados. Mas vemos que quando essas crianças chegam ao ensino fundamental, o consumo de ultraprocessados aumenta muito. E, com ele, também crescem as possibilidades de casos de obesidade, diabetes e hipertensão em idades cada vez mais precoces”, explica a nutricionista da Sanutrin.

Além da presença e do exemplo das famílias, Cynthia destaca a importância de envolver as crianças nas escolhas do cardápio durante as férias. Para ela, os combinados ajudam a tornar o processo mais participativo e menos impositivo.

"Acho que combinados de quantas cores no prato, de o lanche na sexta-feira ser o que a criança escolher, de montar junto o lanche da semana, eles escolherem a fruta, como montar a lancheira, podem motivar as crianças e aproximar os pais e filhos quando falamos de alimentação mais equilibrada", orienta.

5 dicas para uma alimentação mais equilibrada nas férias

  1. Dê o exemplo: Coma junto, peça as mesmas coisas, dê o exemplo. O incentivo, da melhor forma, é dando exemplo e praticando.
     
  2. Torne o momento prazeroso: Faça que seja um momento prazeroso, com oficinas, piqueniques, leve na feira, aproxime a criança do alimento, isso é superimportante.
     
  3. Não pressione: A criança não precisa ter trauma, não precisa ter um sentimento negativo em relação à alimentação. Ao contrário, ela tem que ter bons sentimentos, que aquilo deve fazer bem, causar boas lembranças, criar bons momentos, igual ao bolinho da casa da avó, pois comemos muito pela emoção.
     
  4. Evite ultraprocessados na introdução alimentar: Evitar oferecer, nessa introdução alimentar, açúcar, gordura, produtos industrializados, processados. Isso atrapalha o paladar da criança quando ela está descobrindo novos alimentos e acaba interferindo com o hábito para o resto da vida.
     
  5. Prolongue a ausência do açúcar: Evitar oferecer açúcar principalmente até os dois anos. Se puder, manter até os 4 e ficar somente com os produtos mais naturais minimamente processados.

Oscar 2026: Sinners lidera e Wagner Moura entra na disputa

A lista de indicados expõe o domínio do cinema autoral, a força dos estúdios e a presença brasileira em uma temporada marcada por disputas simbólicas e estéticas.

24/01/2026 15h00

Oscar 2026: Sinners lidera e Wagner Moura entra na disputa

Oscar 2026: Sinners lidera e Wagner Moura entra na disputa Foto: Divulgação

Saiu a lista do Oscar e, como quase todo ano, o primeiro impacto é a sensação de que muita gente ficou de fora. Depois, com alguma distância, fica claro que boa parte dessas ausências era, no fundo, previsível. O Oscar continua sendo esse jogo curioso entre surpresa e lógica retrospectiva.

Nesse cenário, Sinners nunca foi exatamente uma incógnita. O domínio do filme o coloca na liderança da temporada com nada menos do que 16 indicações, um número que não apenas impressiona, mas sugere consenso.

Ryan Coogler não conquistou apenas espaço técnico e artístico; ele transformou seu filme em eixo simbólico da corrida, ocupando categorias centrais como Melhor Filme, Direção e Roteiro Original. Se esses números vão se converter em vitórias, são outros quinhentos.

Logo atrás surge One Battle After Another, com 13 indicações, consolidando Paul Thomas Anderson como a figura autoral mais influente da temporada. O filme confirma a tendência de 2026: o Oscar voltou a se apaixonar por obras que combinam ambição estética e densidade temática. Mais do que isso, ele encarna a ideia de prestígio que a Academia parece querer reafirmar neste momento.

Se o Oscar sempre foi uma fotografia do poder em Hollywood, as indicações de 2026 funcionam como um raio X. Não apenas mostram quem venceu a corrida, mas revelam quais narrativas a indústria decidiu legitimar, quais autores foram consagrados e quais filmes passaram a representar o espírito de seu tempo.

Frankenstein, Marty Supreme e Sentimental Value completam o núcleo duro da temporada, todos com nove indicações. São filmes muito diferentes entre si, mas unidos por uma mesma lógica: o prestígio voltou a ser medido pela assinatura autoral. E, nesse cenário, a presença de The Secret Agent entre os indicados não chega como surpresa. O que é, paradoxalmente, ainda mais significativo.

A lista de Melhor Filme é talvez a mais reveladora da década recente. Ao lado dos títulos já mencionados, aparecem Bugonia, F1, Hamnet e Train Dreams. A combinação é sintomática: blockbusters autorais, dramas literários, cinema político, épicos íntimos e experimentação estética convivem no mesmo espaço. O Oscar 2026 não escolheu um único caminho. Escolheu coexistências.

Entre os diretores, fica claro o retorno do cinema de autor. A lista desloca o centro do Oscar para algo menos industrial e mais autoral. Em 2026, a Academia parece ter decidido que estilo também é política. Mesmo com o crescimento de Hamnet e Sentimental Value, a percepção dominante é que a obra de Paul Thomas Anderson ocupa o lugar mais sólido no imaginário da temporada.

A categoria que mais nos interessa este ano é a de Melhor Ator, talvez a mais simbólica da corrida. Timothée Chalamet surge como favorito, mas Wagner Moura aparece como uma possibilidade real de ruptura. Eu não descartaria observar com atenção o azarão Ethan Hawke.

Ainda assim, a presença de Moura nessa categoria não é apenas uma vitória individual. Ela representa uma mudança estrutural. O Oscar não está mais interessado apenas em performances consagradas, mas em narrativas geopolíticas, culturais e identitárias. Se Chalamet simboliza o herdeiro do star system e DiCaprio o poder clássico de Hollywood, Moura representa a expansão do centro de gravidade da indústria.

Entre as atrizes, o cenário é mais aberto. Jessie Buckley surge como favorita por Hamnet, enquanto Rose Byrne cresce impulsionada pelo reconhecimento em Berlim. Renate Reinsve avança de forma consistente, enquanto Emma Stone e Kate Hudson representam, cada uma à sua maneira, o retorno de estrelas ao centro da disputa. É uma lista que mistura prestígio autoral, reinvenção de carreiras e estratégias de posicionamento.

O avanço brasileiro como narrativa global é impossível de ignorar. O fato de O Agente Secreto disputar simultaneamente Melhor Filme e Melhor Filme Internacional não é apenas estatística. É simbologia pura. A indicação de Adolpho Veloso em Fotografia por Train Dreams amplia essa leitura. O Brasil não está apenas presente. Está ocupando territórios técnicos, artísticos e narrativos.

Nos bastidores, o jogo de poder é igualmente revelador. A Warner Bros. lidera com 30 indicações, seguida por Neon e Netflix. O recado é claro: o Oscar de 2026 é também uma disputa entre modelos de indústria. A Warner representa o poder tradicional, a Neon o cinema autoral curado e a Netflix o domínio do streaming. O Oscar virou o palco onde essas forças se enfrentam.

A introdução da categoria de Melhor Elenco e as novas regras de votação, que exigem comprovação de visualização dos filmes, revelam uma Academia em transformação. O Oscar tenta, finalmente, alinhar discurso e prática.

No fundo, as indicações de 2026 não são apenas uma lista de filmes. São o retrato de uma indústria que tenta se reinventar, negociar poder e redefinir o que significa prestígio no século 21. Talvez essa seja a verdadeira narrativa da temporada: não quem vai ganhar, mas quem passou a ser considerado digno de disputar.

