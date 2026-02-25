Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

A ironia política está célere que só nos bastidores, diante da posição...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (25)

Ester Figueiredo

25/02/2026 - 00h03
Continue lendo...

Umberto eco - escritor italiano

"Nem todas as verdades são para todos os ouvidos, nem todas as mentiras podem ser reconhecidas como tais”.

 

FELPUDA

A ironia política está célere que só nos bastidores, diante da posição de figurinha que se diz um dos muitos pretendentes a vaga ao Senado. Por conta de sua manifestação, há quem esteja dizendo que seu slogan de campanha poderia ser “Comigo no Senado”, lembrando que ele acredita que basta apenas colocar a culpa nos “fenômenos climáticos” para continuar lépido e fagueiro com o sonho de ser “ungido” pelo seu partido. Só que sua pretensão, afirmam, está caindo no “buraco negro”... Afinal...

 Cadeira

Jaime Verruck, secretário da abrangente Semadesc, deverá deixar a administração estadual para disputar as próximas eleições. Ele é filiado no PSD, porém, tudo indica que deixará o partido – que está se “esvaziando” em MS –, migrando possivelmente para o PP.

Mais

Até então, ele também vinha falando em tentar ser indicado para a disputa ao Senado, mas isso não deverá acontecer e ele deverá disputar cadeira na Câmara. Conversa que circula por aí é de que ele teria apoio da direção da Federação das Indústrias de MS.

Daniel Azevedo, que hoje comemora troca de idade 
Dra. Liliane Oppermann

 Parceria

O PT deverá ter a senadora Soraya T hronicke como futura parceira. Ela está negociando a saída do Podemos para se abrigar no PSB e disputar a reeleição. Em 2018, ela se elegeu pelo PSL – que depois se uniu ao DEM e virou União Brasil –, usando como slogan “a senadora do Bolsonaro”, obtendo 373.712 votos e desbancando outros candidatos, inclusive o hoje deputado estadual petista José Orcírio dos Santos. Mal iniciou seu mandato e rompeu com Bolsonaro.

Inimiga

Em 2022, Soraya Thronicke disputou a Presidência da República pelo União Brasil e, durante os debates, atacou o então presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Ele revelou, “olhos nos olhos”, o motivo que a levou a se tornar inimiga de sua administração: desejo por cargos. Desgastada diante do eleitorado por ser considerada “traidora”, obteve apenas 8.082 votos para presidente em MS. Em Campo Grande, contou só com 3.564 votos.

Defesa

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados hoje realiza reunião para ouvir o deputado Coronel Meira na condição de testemunha de defesa do deputado Marcos Pollon e o próprio parlamentar. Ele é alvo de representação que pede sua suspensão por declarações ofensivas ao presidente da Câmara durante ato público realizado em Campo Grande, em agosto de 2025. A reunião, às 14h, integra o andamento do processo e subsidia a deliberação do colegiado sobre o caso.

Aniversariantes

Daniel Azevedo,
Dr. José Eduardo Silveira dos Santos,
Renata de Rezende Kroetz,
Rosana Maria Orro Razuk,
Ester Quintanilha Nogueira,
Miriam Eliza Schupp Lescano,
José Andrade de Moraes,
Artur Mory Miyashiro,
Anne Yurie Monteiro Oshiro,
Eduardo Shiguenori Yura,
Esther de Arruda Zurutuza,
Evanir Midon Ramos,
Marcelino Henrique da Costa,
Matias dos Santos Miranda,
Kátia Antonn,
Gomercindo Anes Neto,
Sylvio Ribeiro Ferreira,
Emerson Ramos de Moraes,
Nelson Bruno,
Gilberto Smozinski,
Nilma Brito da Silva,
Alice Ferraz Fortes,
Mônica Essir Simioli,
Dr. Marcelo Muniz da Silva,
Dra. Rosane Afonso Borges,
Vergilia Barbosa Mateus,
Nádia Nadalon Viana,
Beatriz Domingues Xavier,
Thaynara de Oliveira Viana,
Carlos Wilhelms,
Achilles Parma Neto,
Kelly Regina de Souza Oshiro,
Dr. Sérgio Willian Anibal,
Daisy Conto,
Daise Barbosa Rodrigues Durães,
Dênis Barbosa Rodrigues,
Devid Barbosa Rodrigues,
Dirce Saab Palmeira,
Sérgio de Souza,
Cleyton Almeida de Olindo,
José Geraldo Loureiro,
Sidney Fernandes de Souza Júnior,
Neli Soares,
João Pedro Pereira Wesner,
Auro Cézar Rigotti,
Dr. Sandro Fabi,
Mirelle dos Santos Ottoni,
Yuki Tobaru Neto,
Edilson Toshio Nakao,
Antônio Cunha Lacerda Leite,
Leonilda Martines Ludvig,
Nely da Cunha Rosa,
Ronny Machado de Moraes,
Julia Botelho Souto,
Juliene Botelho Souto,
Paulo Afonso Aragão Leite,
Armando Oliveira Rodrigues,
Marinaldo Alves da Silva,
Mauro Cezar Ovando,
João Theodoro do Nascimento,
Fábio Alexandre Marques,
Jair Batista de Araujo,
Jolise Saad Leite,
Darci Silva,
Carlos Alberto do Valle Milanez,
Antônio Tadeu Dantas Santos,
Sérgio Murilo Marques,
Laércio Pereira dos Santos,
Leda Henrique Abes,
Celso Katayama,
Dra. Andréa Rodrigues Cantalice,
Gustavo Torraca de Oliveira,
Vander Tornaciole de Oliveira,
Luciano Silva Nunes,
Glaucos da Costa Marques,
Daniel Zequi Araujo,
Beatriz de Barros Figueiredo,
Paulo Mazeti Esteves,
Renata Cristina de Sales da Silva,
Tânia Christina Marchesi de Freitas,
Walter Watanabe,
Aline Prieto Fávaro Pisarro,
Anita Terezinha Nunes Borba,
Manoel Ferro e Silva Junior,
Osmir Fellipi,
Nínivi Zileine Pereira Carneiro,
Joiner Ribeiro Message,
Edson Domingos da Rocha,
Fabiane Brito Lemes,
Paula Francisca da Silva,
Anésio Petelin,
Dr. Joel de Brito Daroz,
Sérgio Caputti de Lima,
Natalino Tsuguio Sakita,
Elisa Maria Girardi Ascenço,
Graziele Christina Ghiraldi Gonçalves,
Luiz do Amaral,
Maria Victória Rivarola Esquivel Martins,
Karen Souza Cardoso,
Elton Lopes Novaes,
Augusto Raimundo Alessio,
Iara Sonia Marchioretto,
Nadia Cristina Hermann,
Giuliani Rosa de Souza,
Valter Antunes Marinho,
Alexandra Brehm de Oliveira Fontoura,
Roberto Sá e Silva,
Clair de Carli,
Maria Auxiliadora Menezes.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

SAÚDE

Nutricionista explica os mecanismos de ação dos componentes do energético e os riscos do consumo

Nutricionista explica os mecanismos de ação dos componentes do energético, os riscos do consumo excessivo e revela estratégias para manter a energia de forma saudável

23/02/2026 10h00

Com ampla variedade de marcas e sabores, bebidas energéticas se consolidaram no mercado, principalmente entre o público mais jovem

Com ampla variedade de marcas e sabores, bebidas energéticas se consolidaram no mercado, principalmente entre o público mais jovem Alienfood

Continue Lendo...

Seja para enfrentar uma noite de estudos, aguentar o ritmo intenso do trabalho ou potencializar a diversão noturna, os energéticos conquistaram espaço cativo na rotina dos brasileiros.

Mas afinal, o que acontece dentro do nosso organismo quando consumimos essas bebidas? Os efeitos são apenas benéficos ou existem riscos escondidos atrás da promessa de disposição instantânea?

Para responder a essas e outras perguntas, o Correio B conversou com a nutricionista Camila Vargas, que detalhou os mecanismos de ação dos principais componentes dos energéticos e traçou um panorama completo sobre os impactos dessas substâncias na saúde.

COMPOSIÇÃO

A estrela principal dos energéticos é a cafeína, e seu mecanismo de ação é fascinante. “A cafeína atua como um estimulante do sistema nervoso central, bloqueando a ação da adenosina, uma substância que induz o relaxamento e o sono”, explica Camila.

Ao impedir que o cérebro receba o “sinal de cansaço”, a substância faz com que o organismo se mantenha mais desperto.

Além disso, a cafeína estimula a liberação de neurotransmissores como dopamina e noradrenalina, responsáveis pela sensação de prazer, aumento da disposição, foco e atenção. “Isso melhora a concentração, o tempo de reação e a sensação de energia”, completa a nutricionista.

A taurina por sua vez, diferentemente do que muitos pensam, não é uma substância estimulante. “É um aminoácido que exerce funções regulatórias e protetoras no organismo”, esclarece Camila. Seu papel principal envolve o equilíbrio das células, a função muscular e a saúde do sistema nervoso.

Quando combinada com a cafeína, a dupla atua de forma complementar: enquanto a cafeína estimula, a taurina ajuda a equilibrar essa estimulação, contribuindo para a estabilidade do sistema nervoso e da função muscular. “Na prática, a combinação pode gerar mais foco, atenção e disposição”, afirma a nutricionista.

FAZ MAL?

A resposta, como quase tudo na nutrição, depende do contexto. “Energético não é vilão, mas não deve ser usado em excesso nem diariamente”, pontua a nutricionista. “Ele funciona como um estímulo pontual, não como fonte real de energia ou substituto do sono e da alimentação”, completa.

Em pessoas saudáveis e sem excessos, o consumo moderado não costuma prejudicar. O problema surge quando o uso é desproporcional ou em grupos específicos: pessoas que sofrem de ansiedade, problemas de pressão arterial, insônia, gestantes e adolescentes.

Os efeitos agudos do consumo incluem aumento temporário da frequência cardíaca, elevação discreta da pressão arterial e, em pessoas mais sensíveis, sensação de palpitações. Já os efeitos crônicos – associados ao uso frequente ou excessivo – podem incluir manutenção da pressão mais elevada em pessoas predispostas, maior risco de ansiedade, insônia e sobrecarga cardiovascular.

“O energético pode agravar problemas cardíacos já existentes”, alerta Camila, destacando que mesmo pessoas saudáveis devem estar atentas à quantidade consumida.

A nutricionista também destaca o ciclo vicioso desencadeado pela bebida. “Pode ser útil pontualmente, mas o uso frequente cria um ciclo de estimulação excessiva, piora do sono e necessidade de doses cada vez maiores para sentir o mesmo efeito”, afirma.

Grupos de risco para o consumo de energéticos incluem: crianças e adolescentes porque têm sistema nervoso ainda em desenvolvimento e maior risco de ansiedade, agitação, insônia e alterações cardíacas; gestantes, que devem evitar, porque a cafeína atravessa a placenta e o feto não metaboliza bem a substância; e idosos, porque metabolizam a cafeína mais lentamente, têm maior chance de palpitações, aumento da pressão, tremores e insônia, além de possíveis interações com medicamentos de uso contínuo.

COMBINAÇÕES

Um dos alertas mais importantes feitos por Camila Vargas diz respeito à mistura de energético com bebida alcoólica.

“O energético não anula os efeitos do álcool, apenas mascara os sinais de embriaguez”, afirma. Isso leva a comportamentos mais arriscados e maior impacto à saúde, com riscos elevados de arritmias, taquicardia, desidratação e sobrecarga do coração.

Enquanto o álcool é depressor do sistema nervoso, causando sonolência e diminuição dos reflexos, o energético estimula e reduz a sensação de cansaço e embriaguez. “A pessoa se sente mais desperta, mas continua alcoolizada”, resume.

Além do álcool, o energético não deve ser misturado com café, pré-treinos, termogênicos ou guaraná em cápsulas, pois aumentam muito a dose total de cafeína. “Para adultos saudáveis, a referência segura é de até 200 mg de cafeína por dose, considerando todas as fontes consumidas no dia”, detalha Camila.

Medicamentos estimulantes (usados para TDAH ou emagrecimento), descongestionantes nasais e antigripais, e drogas ilícitas estimulantes como cocaína e anfetaminas também representam risco elevado de arritmias e eventos cardíacos graves quando combinados com energéticos.

OUTROS ESTIMULANTES

Na comparação entre energético e café, a nutricionista explica que ambos estimulam, mas o energético tende a gerar efeito mais intenso e mais riscos, principalmente se consumido rápido ou em grandes quantidades. “O café, em geral, é mais previsível e seguro quando consumido com moderação”, compara Camila.

No contraste do energético com o pré-treino existe diferença prática ainda mais significativa. Enquanto o energético comum foca apenas em estimular e não é formulado especificamente para performance física, o suplemento pré-treino tem fórmula pensada para o exercício, podendo conter beta-alanina, citrulina, creatina e outros componentes que melhoram foco, resistência e desempenho. “Não recomendo substituir pré-treino por energético”, afirma a nutricionista.

DÁ ENERGIA?

Quem já experimentou energéticos provavelmente conhece a sensação de cansaço extremo que pode surgir após o efeito passar. Isso acontece porque a cafeína apenas “mascara” o cansaço ao bloquear os sinais de fadiga.

“Quando o efeito diminui, esses sinais voltam de uma vez, podendo causar sensação de exaustão”, explica Camila.

“Energia verdadeira vem de sono, alimentação equilibrada, hidratação e rotina organizada”, resume a nutricionista. “Estimulantes podem ajudar pontualmente, mas o corpo funciona melhor quando não precisa ser forçado a ‘ligar no modo emergência’ todos os dias”, esclarece.

Para quem busca combater o cansaço sem depender de estimulantes artificiais, Camila Vargas recomenda:

> Refeições regulares para evitar quedas bruscas de glicose;
Combinação de carboidrato + proteína + gordura boa em cada refeição;
Alimentos ricos em ferro, magnésio e vitaminas do complexo B (verduras verde-escuras, leguminosas, ovos, carnes, oleaginosas);
Hidratação adequada.

Alimentos que oferecem energia mais estável incluem frutas com oleaginosas (como banana com castanhas), iogurte natural com frutas, aveia, ovos, arroz e feijão. Chás como chá-verde, chá-branco, de gengibre, hortelã ou alecrim podem estimular com mais suavidade.

Felpuda

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que comanda o PL em MS, e Valdemar...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (23)

23/02/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Rui Barbosa - escritor brasileiro

"A injustiça, por ínfima que seja a criatura vitimada, revolta-me, transmuda-me, incendeia-me, roubando-me a tranquilidade e a estima pela vida”.

 

FELPUDA

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que comanda o PL em MS, e Valdemar Costa Neto, presidente nacional do partido, estão “tricotando” faz algum tempo. Pode-se dizer, inclusive, que há nomes definidos para “vestir as peças produzidas” de deputados estaduais e federais. Para o Senado, as mãos da dupla estariam a mil por hora para confeccionar uma linda vestimenta para alguém cujo nome está trancado a sete chaves por uma questão de estratégia. Enquanto os dois continuam tranquilos no atelier da política, não falta quem tente participar das decisões, mas venha batendo com a cara na porta.

Diálogo

Inversão

Na Câmara tramita projeto de lei que dispensa a realização de audiência de custódia quando a prisão ocorrer em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. O texto altera o Código de Processo Penal para permitir que o juiz decida sobre manter a prisão somente com base nos autos.

Mais

Interessante é que não há nenhuma movimentação neste sentido para que a tal audiência de custódia não seja realizada quando há casos de crimes diversos e que em várias ocasiões os autores são liberados sem mais nem por quê...

DiálogoDra. Izabella Assis Trad

 

Diálogo
Ivone Masruha e Rumilda Siqueira

Novo Sonho

Comentários em gabinetes mais estrelados dão conta que o deputado federal Marcos Pollon agora estaria articulando para ser indicado como candidato a vice-governador na chapa de reeleição de Eduardo Riedel. Ele vinha brigando para ser candidato a governador pelo PL, depois começou a falar de suas pretensões de ser pré-candidato ao Senado e atualmente teria mudado de ideia. Em tempo: seu partido integra grupo que está “fechado”, inclusive em Brasília, em apoio a Riedel.

Mais um

Quem também estaria interessado na vaga de vice-governador seria o deputado estadual Renato Câmara, do MDB, segundo as conversas de bastidores. O parlamentar já foi prefeito de Ivinhema e tem base política na região da Grande Dourados. A bancada do seu partido na Assembleia é formada, além dele, por mais dois integrantes. Dizem que, pelas circunstâncias das eleições de outubro, terá que rever seus conceitos, inclusive, caso queira se reeleger. Afinal, como disse um emedebista:“Farinha pouca, meu pirão primeiro”.

Patrimônio

Projeto que declara a Escola Bíblica Dominical como patrimônio cultural e imaterial de MS tramita no Legislativo estadual. Segundo a justificativa de proposta, isso acontece em razão de sua relevância histórica, religiosa, educacional e social na formação moral, espiritual e cidadã da população sul-mato-grossense. A iniciativa é do deputado Lidio Lopes.

Aniversariantes

Vilma Gonçalves Braga,
Ulysses Azuil de Almeida Serra Neto (Noninho),
Kerica Almeida,
Dr. Bruno Martins Tokuda,
Cerize Mendes,
Washington Sanches,
Sandra Regina Zequini Batista,
Lucienne Reis D’Avila,
Amélia Jara Dias Gardin,
Antônio Sidinei Simei,
Marcia Miranda Gaspar,
Rodrigo Sakamoto,
Valdeci da Silva,
Yolanda Cecilia da Costa,
Maria Carolina Barbosa,
Reinaldo Almeida,
Jurandir Capurro,
Etevaldo Pereira da Cruz,
Zinzei Myashiro,
Maria Terezinha Gregorini Gonçalves,
Marcos Luiz Rivarola (Marco Viola),
Ana Luiza d’ Ávila Stuhrk Miglioli,
Ana Rafaela Rebelato,
Marcos Tadeu Enciso Puga,
Dr. Raphael Perez Scapulatempo,
Juliana Maksoud Gonçalves Mahana,
Daniella Garcia Rodrigues,
Durvalina dos Santos Pantoja,
Elenice Vilela Paraguassu,
Zoraia Cunha,
Jonas Garcia da Silva Junior,
Bruna Ferreira Rodrigues Duarte,
Michelle de Souza Mikuri,
Carolina Valiente Maximovitch,
Ariadne de Fátima Cantú da Silva,
Jusselen Aquino Rebouças,
Iza Puga de Moraes,
João Garcia Carvalho Filho,
Dra. Walesca Assis de Souza,
Cibele de Toledo Câmara Neder,
Jonas Alves Corrêa Neto,
Adauto Comeschi,
Tatiana Pires Zalla Blanco,
Dr. Paulo Tadeu Haendchen,
Sônia Fontoura da Silva D’Avila,
Hugo Cleon de Melo Coutinho Junior,
Marianne Brandão Vilela,
Lázaro da Costa Neto,
Susane Faria Pael,
José Haroldo Fernandes de Lima,
Vitória Régia de Carvalho,
Fábio Alexandre de Almeida,
Nivia Manvailer Dias,
Armando da Costa Pinto,
Sérgio Nunes da Matta,
Laura Raquel Rios Ribeiro,
Diorandes de Freitas Almeida,
Dante Santullo Júnior,
Fatmato Ezzahra Schabib Hany,
Júlio Cesar Bezerra Chaves,
Roberto Carlos de Oliveira,
Fernanda Choueiri,
Marco Aurélio de David,
Jamil Dequech,
Flavio Gomes Costa Lima,
Ana Virgínia da Motta Rottili,
Maria Teresa Patussi Skrobot,
Eduardo Arruda de Souza,
Jorge Francisco de Sousa,
Vânia Abreu de Mello,
Anete Braga,
Francisco Andrade Neto,
Alcebíades da Costa Silva,
Fernando Fernandes,
Gustavo Moreno de Medeiros Miranda e Figueiró,
Cid Camargo do Nascimento,
Rodrigo Abid Salomão,
Lisane Mendes e Silva Knauf,
Nair Veiga,
Caroline Damiani Schutz,
Vera Lúcia Marta Pereira de Oliveira Braga,
Izaias Francisco Silva,
Luzinete Barbosa da Silva,
Edson Pereira Siqueira,
Leide Juliana Agostinho Martins,
Nelson da Costa Araújo Filho,
Joelma Dibo Victoriano,
João Leopoldo Samways Filho,
Raimundo Nonato Rodrigues dos Santos,
Paulo Henrique da Silva,
Patricia Souza de Paiva,
Tatianny Benites Menezes Ribeiro,
Lucivaldo Rodrigues da Costa,
Mariza Fátima dos Santos,
Cassiano Garcia Rodrigues,
Matusan Assunção Chaves,
Waldilon Almeida Pires Martins,
José Carlos de Albuquerque,
Paulo Roberto Pacheco Reis,
Jair Martins,
Maria Rita Pereira Oliveira,
Carolina Fernandes Lopes,
Eliane Alves Limeira,
João Chaves Ribeiro,
Mário Sérgio Lima.

Colaborou Tatyane Gameiro

