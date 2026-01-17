A malandragem está agindo a mil por hora. Desta feita o alerta é do Tribu... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (16)

Joseph Campbell - escritor americano

Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer”.

Felpuda

A “síndrome dos dois dígitos” é a grande tormenta de alguns pré-candidatos ao Senado das eleições gerais. Na prática, isso significa que aqueles que estão abaixo de 10 pontos na preferência popular, seja nas pesquisas para o consumo interno como naquelas que vêm sendo trazidas a público, terão muitas dificuldades para se tornarem competitivos. É o que dizem algumas lideranças que têm plena certeza que nos dias de hoje, se eleição for levada a sério, sem falcatruas, não é mais a tal “caixinha de surpresa”. Assim sendo...

Descongelado

Sancionada lei que autoriza o pagamento para servidores públicos, retroativamente, de direitos remuneratórios congelados durante a pandemia, A lei trata de benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e mecanismos equivalentes.

Mais

Os pagamentos referem-se ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 na época e conte com orçamento disponível.

Grazielle Machado e Daniel Oliveira Azevedo

Margareth Menezes

Gasolina

A prefeita Adriane Lopes ampliou a crise com a Câmara Municipal ao vetar o projeto da redução da taxa do lixo, mas que poderá ainda ser derrubado no retorno dos trabalhos legislativos. Ela corre o risco de ter dificuldades, a partir de então, na aprovação de futuros projetos do Executivo. Sua atuação política é praticamente inexistente, apesar de estar com novo secretário de Governo. Na área administrativa vem sofrendo muitas críticas. Dizem que o relacionamento com os vereadores está no nível zero.

Mistério

Apesar da crise com o Executivo, causou estranheza a Câmara Municipal ter votado um projeto que foi confrontado juridicamente pela Procuradoria-Geral do Município, alegando invasão de competência do Poder Legislativo. Experiente político afirmou que a Câmara Municipal não poderia ter apresentado a proposta, mesmo no afogadilho, com brechas. “Se isso ocorreu é porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia”, disse ele, parafraseando Shakespeare.

Presentão

O Paraguai e o Uruguai serão beneficiados com doação de aeronaves. Lei publicada no Diário Oficial da União, do dia 12, autoriza o Poder Executivo nesse sentido. A doação foi sugerida pelo governo federal em projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado em 2025. O governo argumentou que os helicópteros estão desativados e que a administração pública não tem mais interesse no seu uso.

ANIVERSARIANTES

Dra. Beatriz Figueiredo Dobashi,

Dr. Álvaro Haverroth Hilgert,

Maria Tereza (Tetê) Ferreira Zahran,

Samuel Xavier Medeiros,

Dra. Maura Kawano Hokama,

Eva Dias da Silva Abud,

Severina Ferreira Alves,

Viriato da Cruz Bandeira Filho,

Sonia Szochalewicz Loureiro,

Álvaro da Silva Novaes,

Ary Ricardo Brandão Delvalhes,

Cicero Sidney de Almeida,

Fulgencio Gavilan Franco,

Rivadavio do Amaral,

Jessé Gonçalves da Silva,

Valdir Monteiro,

José Orlando Costa de Souza,

Alvino Accetturi,

Rodolfo Holsback,

Durvalino de Resende,

Nilcéia Alves de Souza,

Paulo Henrique Kalif Siqueira,

Vanessa Rodrigues Hermes,

Dr. Marco Antonio Piccolo,

Dra. Nabuko Aida,

Valdemar Justo,

Nilson Basílio Guasso Júnior,

Ruthinéia Kruki Ferraz,

Silvia Helena Suguino,

Dr. Neri Godoy,

Erick Hoffmann,

Rosa Martinez de Ruiz,

Edina Mettioli,

Waldo Silva Pimentel,

Ana Cristina Amador Souza,

Rosalina Garcia de Brito,

Hilda Cicalise,

Elizia Correa de Oliveira,

Nelson Lescano Martins,

Dirce Mendes Daubian,

Elaine Cler Alexandre dos Santos,

Carla Tomásia Ramires Vilanova,

Flávio Cesar de Almeida,

Ariele Escandolhero Martinho,

Hélio Morales Leal,

Mário Roberto de Souza Filho,

Rubens Mozart Bucker,

Nelson Dias da Rosa,

Ariane Saddi Chaves,

Mery Osna Faria,

Rafael Chaparro,

Ivo Bianchine,

Patricia Conrado,

Orimar Souto,

Maria da Conceição Lima,

Roberta Moreira,

Regina Célia de Andrade,

Solange César Barbosa,

Denise Souza Campos,

Lindomar Vieira,

Nádia dos Santos,

Luiz Alfredo Mayer,

Maria do Rosário Mota Terra,

Rosa Saad,

Sandra Mara de Oliveira,

Roberto Carlos Vieira Machado,

Bruno Henrique Gobbo,

Alexandre Augusto Simão de Freitas,

Dayse Silveira Ferrari,

Mauro Wasilewski,

Dr. Nelson Barbosa Tavares Filho,

Maura Freire Siufi,

Adriano Barbar de Carvalho,

Ilson Portela,

Jeni Bernardes Townsend,

Vânia Cristiane de Souza,

Ali Irabi,

Mirella Barbosa Vieira,

Paulo Roberto de Oliveira Gomes,

Haroldo Picoli Junior,

Jaime Caldeira Jhunyor,

Luiz Claudio Martins Fernandes,

Maria Rita Nascimento dos Santos,

Kelly Christina Hirata,

Sebastião Trindade Mendes,

Antonio Aparecido Rodrigues,

Danielle Wardowski Cintra Martins,

Kelly Marise Marçal Barbosa,

Ary Cândido Dias Filho,

Hermes da Silva Borges,

Luana Harumi Toome,

Marcos Eduardo (Caco) Manvailer Esgaib,

Ceres Laureano Leme de Correa,

Everton Faleiro Pádua,

Eduardo Barbosa Pinto,

Flávio Gotardo Coelho de Souza Furlan,

Elton Luis Nasser de Mello,

Katiusci Sandim Vilela,

Marlon Sanches Resina Fernandes,

Greicy Carpina de Lima,

Lorena Maria da Penha Oliveira Nesello,

Nilton Nunes Nogueira,

Osvaldo Feitosa de Lima,

Paul Oserow Junior,

Osvaldo Nunes Melo,

Sudalene Alves Machado Rodrigues,

Mário Sérgio Tavares.

*Colaborou Tatyane Gameiro