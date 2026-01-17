A malandragem está agindo a mil por hora. Desta feita o alerta é do Tribu... Leia na coluna de hoje

Felipe Ogaya do Amaral - poeta de MS
Seremos livres enquanto pensarmos em liberdade e elegermos para o comando mentes isentas de idiotice”.
Felpuda
A malandragem está agindo a mil por hora. Desta feita o alerta é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Golpes estão sendo praticados por pessoas que se passam por magistrados, com o objetivo de obter informações pessoais, cadastrais ou valores indevidos. O TJMS esclareceu que magistrados não entram em contato para solicitar dados pessoais, informações bancárias ou pagamento de taxas, custas ou qualquer outro valor por meio de ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, e-mails ou redes sociais. Portanto...
A galeria do rei, no Palácio de Buckingham, se prepara para abrir as portas neste ano à mais ampla exposição já realizada sobre o estilo da Rainha Elizabeth II. Com mais de 200 peças do acervo pessoal da monarca, a mostra “Queen Elizabeth II: Her Life In Style” exibirá pela primeira vez muitos desses itens históricos. Marcando o centenário de nascimento da rainha, a exposição reunirá peças de todas as fases de sua vida, desde a infância até os últimos anos de reinado. Além das roupas, a exposição incluirá croquis, amostras de tecido, fotos como esta que está acima, e cartas escritas pela própria Rainha Elizabeth II. A curadora Caroline de Guitaut, responsável pela mostra, destaca o valor da exposição como celebração do legado da rainha.
Aposta
Deputada que conquistou o topo do ranking nas eleições de 2022 com 49.512 votos, Mara Caseiro pretende atuar em Brasília, na Câmara Federal. A parlamentar deixará o PSDB para ingressar no PL e é uma das apostas do partido, que pretende aumentar sua representatividade. Atualmente são dois deputados – Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira – do PL.
No radar
A cobrança diária de R$ 15 dos visitantes pela Prefeitura de Bonito entrou no radar do Ministério Público. A 2ª Promotoria de Justiça instaurou procedimento administrativo destinado ao acompanhamento de políticas públicas, com o objetivo de apurar a regularidade jurídica da instituição da taxa de conservação ambiental. A apuração teve origem em representação de moradores questionando sobre possíveis ilegalidades.
Autorizado
Mato Grosso do Sul teve um frigorífico habilitado pelo Vietnã para exportação de carne com osso e desossada. Outros estabelecimentos credenciados estão situados em Rondônia (2) e Tocantins (1), que se somam a outros quatro já autorizados em Goiás (3) e Mato Grosso (1).
*Colaborou Tatyane Gameiro