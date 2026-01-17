A malandragem está agindo a mil por hora. Desta feita o alerta é do Tribu... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

A malandragem está agindo a mil por hora. Desta feita o alerta é do Tribu...

Confira a coluna Diálogo deste sábado (17)

Felpuda

17/01/2026 - 00h01
Felipe Ogaya do Amaral - poeta de MS

Seremos livres enquanto pensarmos em liberdade e elegermos para o comando mentes isentas de idiotice”.

Felpuda

A malandragem está agindo a mil por hora. Desta feita o alerta é do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Golpes estão sendo praticados por pessoas que se passam por magistrados, com o objetivo de obter informações pessoais, cadastrais ou valores indevidos. O TJMS esclareceu que magistrados não entram em contato para solicitar dados pessoais, informações bancárias ou pagamento de taxas, custas ou qualquer outro valor por meio de ligações telefônicas, mensagens de aplicativos, e-mails ou redes sociais. Portanto...

A galeria do rei, no Palácio de Buckingham, se prepara para abrir as portas neste ano à mais ampla exposição já realizada sobre o estilo da Rainha Elizabeth II. Com mais de 200 peças do acervo pessoal da monarca, a mostra “Queen Elizabeth II: Her Life In Style” exibirá pela primeira vez muitos desses itens históricos. Marcando o centenário de nascimento da rainha, a exposição reunirá peças de todas as fases de sua vida, desde a infância até os últimos anos de reinado. Além das roupas, a exposição incluirá croquis, amostras de tecido, fotos como esta que está acima, e cartas escritas pela própria Rainha Elizabeth II. A curadora Caroline de Guitaut, responsável pela mostra, destaca o valor da exposição como celebração do legado da rainha.

João César Matogrosso e Annai Bernardes

 

Luedji Luna

Aposta

Deputada que conquistou o topo do ranking nas eleições de 2022 com 49.512 votos, Mara Caseiro pretende atuar em Brasília, na Câmara Federal. A parlamentar deixará o PSDB para ingressar no PL e é uma das apostas do partido, que pretende aumentar sua representatividade. Atualmente são dois deputados – Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira – do PL.

No radar

A cobrança diária de R$ 15 dos visitantes pela Prefeitura de Bonito entrou no radar do Ministério Público. A 2ª Promotoria de Justiça instaurou procedimento administrativo destinado ao acompanhamento de políticas públicas, com o objetivo de apurar a regularidade jurídica da instituição da taxa de conservação ambiental. A apuração teve origem em representação de moradores questionando sobre possíveis ilegalidades.

Autorizado

Mato Grosso do Sul teve um frigorífico habilitado pelo Vietnã para exportação de carne com osso e desossada. Outros estabelecimentos credenciados estão situados em Rondônia (2) e Tocantins (1), que se somam a outros quatro já autorizados em Goiás (3) e Mato Grosso (1).

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

A "síndrome dos dois dígitos" é a grande tormenta de alguns pré-candidatos...

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (16)

16/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Joseph Campbell - escritor americano

Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer”.

Felpuda

A “síndrome dos dois dígitos” é a grande tormenta de alguns pré-candidatos ao Senado das eleições gerais. Na prática, isso significa que aqueles que estão abaixo de 10 pontos na preferência popular, seja nas pesquisas para o consumo interno como naquelas que vêm sendo trazidas a público, terão muitas dificuldades para se tornarem competitivos. É o que dizem algumas lideranças que têm plena certeza que nos dias de hoje, se eleição for levada a sério, sem falcatruas, não é mais a tal “caixinha de surpresa”. Assim sendo...

Diálogo

Descongelado

Sancionada lei que autoriza o pagamento para servidores públicos, retroativamente, de direitos remuneratórios congelados durante a pandemia, A lei trata de benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e mecanismos equivalentes.

Mais

Os pagamentos referem-se ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 na época e conte com orçamento disponível.

DiálogoGrazielle Machado e Daniel Oliveira Azevedo

 

DiálogoMargareth Menezes

Gasolina

A prefeita Adriane Lopes ampliou a crise com a Câmara Municipal ao vetar o projeto da redução da taxa do lixo, mas que poderá ainda ser derrubado no retorno dos trabalhos legislativos. Ela corre o risco de ter dificuldades, a partir de então, na aprovação de futuros projetos do Executivo. Sua atuação política é praticamente inexistente, apesar de estar com novo secretário de Governo. Na área administrativa vem sofrendo muitas críticas. Dizem que o relacionamento com os vereadores está no nível zero.

Mistério

Apesar da crise com o Executivo, causou estranheza a Câmara Municipal ter votado um projeto que foi confrontado juridicamente pela Procuradoria-Geral do Município, alegando invasão de competência do Poder Legislativo. Experiente político afirmou que a Câmara Municipal não poderia ter apresentado a proposta, mesmo no afogadilho, com brechas. “Se isso ocorreu é porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia”, disse ele, parafraseando Shakespeare.

Presentão

O Paraguai e o Uruguai serão beneficiados com doação de aeronaves. Lei publicada no Diário Oficial da União, do dia 12, autoriza o Poder Executivo nesse sentido. A doação foi sugerida pelo governo federal em projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado em 2025. O governo argumentou que os helicópteros estão desativados e que a administração pública não tem mais interesse no seu uso.

Correio B

Peça "O Pagador de Promessas" tem apresentação única neste domingo (18)

Obra propõe uma reflexão direta sobre o que é Deus e sobre como a fé, quando apropriada por sistemas de controle, pode converter um fiel em herege

15/01/2026 17h30

Divulgação

O clássico da dramaturgia brasileira escrito por Dias Gomes, O Pagador de Promessas, terá apresentação única na noite deste domingo (18) que marcará o encerramento da turma avançada de teatro da Escola ADOTE.

A obra, reconhecida por sua força crítica e atualidade, ganha nova leitura ao abordar, de forma sensível e contundente, a intolerância religiosa e os conflitos entre fé popular e as instituições de poder. 

A peça

A trama acompanha Zé-do-Burro, um homem simples que, ao tentar cumprir uma promessa feita a Santa Bárbara — promessa esta marcada pelo sincretismo religioso com os cultos de matriz africana —, vê-se impedido de entrar na igreja por autoridades religiosas.

O gesto de fé, inicialmente íntimo e genuíno, transforma-se em um embate público, revelando como dogmas, interesses e estruturas institucionais podem distorcer a espiritualidade e afastar-se do povo. 

Nesta montagem, a encenação propõe uma reflexão direta sobre o que é Deus e sobre como a fé, quando apropriada por sistemas de controle, pode converter um fiel em herege. 

A partir de uma linguagem dramática que preserva a leveza e momentos de humor característicos do texto, o espetáculo dialoga tanto com o público que busca entretenimento quanto com aqueles que desejam aprofundar-se nas camadas políticas, sociais e filosóficas da obra.

Pequenos gestos e decisões cotidianas revelam-se capazes de desencadear grandes tragédias, questionando os limites entre devoção, intolerância e poder. 

Com direção de Iago Arimura, o elenco conta com: Yuri Azevedo, Yasmim França, Regina Monique, Mateus Amado, Gabriel Dio, Jean Bastos, Júlia Mota, Beatriz Bergler, Carol Okama, Rafaele Lucena, Renata Ramos, Eloá Nowak, Renato Passos, Bryan Souza, Ana Caroline, Smaile Kruki, Diego Amaral e André Castro. 

O figurino é feito por Dáffiny Lemes, o cenário por Daniel Viera e Carol Okama e o design gráfico por Cristian Zaballos.

Serviço 

Data: 18 de janeiro de 2026 
Horário: 19h 
Local: Teatro Aracy Balabanian 
Cidade: Campo Grande – MS 
Ingressos: R$ 30,00 

