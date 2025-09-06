Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cid... leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado e domingo (6 e 7)

Felpuda

06/09/2025 - 00h01
Edson Alkontar - poeta de MS

O segredo da felicidade está em saber fazer das grades uma partitura e se soltar em notas de uma melodia que fale de ser livre da infeliz clausura”.

Felpuda

A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cidadãos que fizeram solicitação para troca de lâmpadas queimadas, o que tem deixado muitas ruas às escuras, e que vem aguardando há meses as devidas providências. Os queixosos afirmam que o problema é a falta de segurança e que o risco é grande, mas não recebem qualquer retorno do setor responsável. A população paga a tal Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP), portanto quando necessita da prestação do serviço não poderia estar relegada ao esquecimento. Por exemplo: um morador que fez o pedido para a troca há três meses, afirma que não consegue contato com a prefeitura pelo telefone indicado para saber se pelo menos há previsão para se fazer o serviço, pois está “ocupado”, sempre.

O estimado casal Maria Olga Mandetta e Dr. Helio Mandetta, que neste sábado comemora 70 anos de união (bodas de Vinho). Juntamente com os filhos, netos e bisnetos eles recepcionarão familiares e amigos no La Zucca.

Gerson Cullmann e Mônica Fernandes Cullmann

 

Daniel Nunes

Rumos

O PSD começará a definir seu destino na primeira quinzena deste mês, quando seus principais integrantes se reunirão para discutir as eleições de 2026. O partido buscará aliança com o PP, de quem está bem próximo atualmente. Nessa reunião, também deverá ser discutida a abertura de espaço para abrigar tucanos que durante as definições para a disputa não venham a ter espaço no PP ou no PL. 

Livres

Comerciantes que desejarem abrir seus estabelecimentos no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, poderão fazê-lo normalmente. A Fecomério-MS informou que a decisão está na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio. A decisão é de cada empresário e o funcionário será compensado com folga em outro dia.

Do bem

Bazar de solidariedade acontece neste sábado, no estacionamento do Tribunal de Justiça de MS, das 8h às 17h. Serão vendidas roupas doadas pela Receita Federal e a renda se destinará a quatro entidades beneficentes. O preço das peças é único, R$ 30,00.

ANIVERSARIANTES

Sábado (6)

Sinedir Arruda Amorim Kanashiro de Além
Dr. Ilibio Carlos Simioli da Paz
Reni Domingos dos Santos
Luiz Felippe Ribeiro Orro
Andréa Duarte
João Victor de Figueiredo Massud
Eduardo Nogueira Dias
Zelir Antônio Jorge
Ronaldo Gomes da Silva
Pericles do Amaral Brandão
Neltem de Souza
Nadir Viegas dos Reis
Americo Shimabukuro
Ricardo Augusto Nascimento Pegolo dos Santos
Dr. Oldemiro Hardoim Júnior
Ana Lúcia Rolim Scardini
Lorene Fernandez Dall Negro Ferrari
Rafael Ribeiro Emiliano
Genesio Pereira de Souza
Dr. Davi Calixto Pires
Rose Belon
Ezequiel Taveira dos Santos
Maria de Fátima Lima
Rosa Jane Pedrossian Cândido
Dra. Márcia Simões Corrêa Neder
Álvaro Henrique de Oliveira Rezende
Paula Corrêa Rigo Navarro
Rubens Nunes da Cunha
Flodoaldo Alves de Alencar
Cláudio Miguel Gealh
Paulo Henrique Pereira da Silva
Maria Zilda Cabalero
Cláudio Belon
Marília Bulhões Godoy
Luiza Hatsue Tegawa
Regiane dos Santos Martins
Edileuza de Andrade Lopes Dias
Berenice Mendes Penteado
Carla Cristina Nunes da Cunha
Elza Antonia Romero
Ariza Calarge
Suyanne Trindade Amado
Tatiana Assumpção Gatass
Dr. João Roberto Coelho Neto
Flávio Pacheco
Cristina Beraldo de Andrade
Márcia Aparecida Fortunato Marques
Flávio Carvalho Ramos
Dra. Regina Mara Jurgielewecz Gomes
Dr. Yuri Corrêa Luzio
Maria Jussara Parizotto
Justina Conche Farina
Lorini Lanzoni Fabro
Youssef Saliba
Cândida Martins Corrêa
Lucelena Onório Santos
Paulo Valdocir Pradella
Ana Flávia Buzaneli
Maria Terezinha Mazina Martins
Leila Aparecida Dauzacker Maciel
Adalto Veronesi
Ângelo Roberto Jabur Bimbato
Eduardo Dalpasquale
Denilson Wigger
Ademar Trelha
Danilo Garcês Bressan
Pablo Henrique Garcete Schrader
Ricardo Andreotti
Almir Dip
Cláudia Barbosa Andreatta
Fernanda Boing
Luiz Roberto Baltuilhe Monteiro
Vicente Shinzato

Domingo (7)

Tatyane Figueiredo Gameiro
Renato Pieretti Câmara
Dr. Wildes Aquino de Figueiredo
Esther Sousa de Oliveira
José Ricardo Paula Lima Nunes da Cunha
Dr. Rodolfo Rodrigues Toniasso
Aruaque Fressato Barbosa
Luiz Antonio Craveiro
Walter Wainer Ferreira Brandão
Andre Fernandes Santos
Maria Aparecida Yassumoto
João Resende
Elide Rigon
Regina Leon
Antonio Independente de Oliveira
Elzira dos Santos Nascimento
Donizete da Rocha Benites
Fabiane Luci Bisognim
Jesus Alfredo Ruiz Sulzer
Carlos Alfredo Soares da Costa
Volmir Biasibetti
Janaína Boza
Arildo Aguirre Aristimunho
Marlene Orsi
Vânia Tereza dos Santos Nascimento
Maria Cristina Curado Coppola
Marlene Tomico Tomari
Rodolfo Vaz de Carvalho
Sivaldo Arruda
Walter Antonio Romanini
Miguel Antonio Ribeiro da Cruz
Cleusa Micheloni
Paulo Henrique Moslaves Teixeira
Maria Conceição da Cruz dos Santos
Carolini Taniguchi Belliard
Thiago Vinicius Ribeiro
Maria Aparecida Fernandes Mansilha
Valmir Otílio da Silveira
Dimas Alves Pimenta
Rejane Eurides Sichinel Silva
Thalita Rios Brito
Elton da Silva Martins
Aparecido Morande
Mario Cezar Gutierrez do Amaral
Dativa Enir Saliba
Margarida Pinheiro
Heloisa Bianchi e Silva
Clodoaldo da Silva
Oscar Rocha
Dr. Ari Miotto Junior
Daniela Nussbaumer
Vinckia Messias Blondin
Anna Maria Lobo de Toledo
Milena Teodorowic Reis
Lúcia Barros Peralta
Gilson Alves dos Santos
Jorge Marques Garcia
Glória Naiade Braga
Júlia Franco da Silva
Leonir Franco Ramalho
Natividade de Sayd Palermo
Carlos Augusto Amorim
Ivaldo de Moraes Alves
Lauro Ciecelski
Mirella Giovine
Lucy Mara Machado Ferreira
Wellington Aurélio dos Anjos Baudacine
Edmundo Lopes da Silva
Dr. Atalla George Mnayarji
Sílvia Helena Menotti
Tânia Eiko Horie
Ricardo Hideaki Arakaki
Lúcia Hoffmann
Benjamim de Oliveira

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Em órgão público federal que teria dirigente apenas ocupando cargo decorat... leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (5)

05/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

José Saramago - escritor português

Há duas palavras que não se  podem usar: uma é “sempre”,  outra é “nunca”.

Felpuda

Em órgão público federal que teria dirigente apenas ocupando cargo decorativo graças ao QI (quem indica), o trabalho é tão lento que, segundo dizem, se colocarem uma tartaruga na sala, o animalzinho escapa. Muita gente está “chiando” que só com a paradeira geral na tal repartição, onde “suar a camisa” para agilizar os trabalhos continua sendo frase desconhecida. A continuar assim, os 18 meses que faltam para acabar o ano vão passar e é capaz de o dito-cujo achar que é “golpe dos inimigos da democracia”, que “suprimiram dias do calendário” para prejudicar a sua “estafante soneca” de cada dia. E assim caminha a humanidade...

Diálogo

Esperança

Na audiência pública promovida na Câmara Municipal para discutir a expressiva falta de vagas, visando atender a educação infantil em Campo Grande, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, garantiu que  a fila de espera será zerada. 

Mais

Segundo ele, a Capital não tem problemas para a demanda  das crianças de 4 anos em diante e explicou que, há dois anos, a necessidade era de 12 mil vagas, caiu para 8 mil  e atualmente é de cerca de 5,6 mil. Como a esperança  é a última que morre...

DiálogoCarmen Morais

 

DiálogoLucas Cecílio

Cá e lá

O ex-governador Azambuja está indo de mala e cuia para o PL, porém continuará tendo influência onde hoje está. O fato  é que ficarão na sigla, por conta da legislação eleitoral, alguns dos seus seguidores, como os três deputados federais Beto Pereira, Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira que, de uma maneira ou de outra, devem a ele seus mandatos. Um deles poderá comandar a legenda até que, caso queiram sair, seja aberta  a janela partidária.

Na lista

Ainda com relação à influência  de Azambuja, mesmo que o trio de deputados federais continue no PSDB, há ainda outro nome: o do deputado estadual Pedro Caravina. Antes de conquistar mandato, foi secretário-adjunto da Infraestrutura da administração de Azambuja, quanto o titular foi justamente Eduardo Riedel. O parlamentar tem forte ligação política com ambos, inclusive tendo sido secretário de governo do ex-colega e hoje governador.

Bem-vindos

Aprovada pela Comissão  de Saúde da Câmara  dos Deputados a proposta  que autoriza a entrada  de animais domésticos em unidades públicas e privadas de saúde para visitar  pacientes internados. Pelo texto, o acesso dos animais aos estabelecimentos dependerá de, entre outras exigências, ser autorizada pela equipe de saúde responsável pelo paciente, ter comprovante  de vacinação e atestado de saúde  e comportamento emitido por veterinário.

ANIVERSARIANTES

Arlindo Ramão Florentino
Mariana Medeiros Navarro Santos
Dr. Celso Cestari Pinheiro
Marlene Anache Hage
Celso Luiz Brasil Ovelar Filho
Carlos Lopes dos Santos
José Magalhães da Costa
Vilson Zanatta
Denise Maria Vicente Guidoni
Lilian Rosa Corrêa Pinto Magalhães
Caroline Rizzo
Anna Leda Saab
Eliane Schneider Pondskoski
Talissa Nayra Siqueira da Silva
Alfredo Guenhu Asato
Gilson Cândido Braguini
Hélio de Lima
Ivan Carlos dos Santos
Fabrizio Kleiton Cândido
Kênia Maciel Lacerda
Wagner Luiz Ribeiro
Márcia Atanasio Fontoura Davalos
Cleonice Nakasone Arakaki
Maria Celéne de Figueiredo Nessimian
Zelmo de Brida
Leila Brandão
Ilton Arashiro
Roberta Novais Ferreira
Tatiane Bombassaro
Marceleide Hartterman Marques
Honorato de Souza
Luiz Alberto Freire Teixido
Juliano Reinheimer
Carlos Roberto Hesporte
Janete Matos da Silva
Sebastião Roberto Collis
Nair Moraes Freitas
Afrânio Motta Filho
Maura Glória Lanzone
Adeny de Souza
Emília Sabatel Giordano
José Antônio dos Santos
Lenine Rosa Duarte
Djair dos Santos Castanho
Ricardo Bertoni
Dr. Carlos Nobuyoshi Ide
Dr. Geraldo Vinícius Ferreira
Kátia Regina Nunes da Cunha
Gavina de Azevedo Flores Baldo
Sônia Regina de Jesus
Ana Carla Burgatt Freire
Chesla Peters dos Santos
Yone Stella Medeiros
Marlene Pereira de Souza
Janete dos Santos Pereira
Epaminondas Luiz Cardoso
João Affonso de Barros Mello
Roberto Alberti
Luiz André Bobato
Obdulia Rodrigues Marcelino
Letícia Maria de Souza
João Eduardo Bueno Netto Nascimento
Letícia Naveira
Odilson de Moraes
Hemerly Elias
Evelyna Ruth Dutra Vieira
Maria Gabriela Trad
Dr. Nelson Trad Filho
Dr. Luiz Aleixo da Silva Filho
Valdi Dantas de Oliveira
Luiz Fernando de Ávila Pereira
Sandra Aparecida Marques Gonzaga
Idmilson Rodrigues de Almeida Júnior
Dr. Jean Carlos Alves
Jonny Adriano Mazochin
Anísio Ziemann
Simone Antunes Molina
Gabriel Braite
Thiago Bonadia Sbroggio
José Antônio de Moura
Kátia Christina de Lima Paulo
Giovani Carlos Barreto Mendes
Cleomedes Carlos Fechner Victório
Aderval do Nascimento
Fredson Freitas da Costa
Milene Sant’Ana Baptista
Gilson Carvalho da Silva
Dr. Jorge Luiz Miranda
Carolina Cury Braff Brandi
Cilnei Flôres Amaral
Kazuza Elisângela Vargas Brites
Cláudia Pereira da Silva Santos
Luiz Mário Araujo Bueno
Izabel Selvino Garcia
Mariusa Roberto da Silva Sachelaride
Nathaly Marceli de Souza Santos
Maria Lúcia Pereira de Souza
Nelmi Lourenco Garcia
Ismael Gonçalves Mendes
Jorge Aguiar da Silva
Paula Alexsandra Consalter Almeida
Cláudio Roberto Schutze
Valéria Gauze
Altamiro de Oliveira Gregório
Áureo Gentil Rossoni

*Colaborou Tatyane Gameiro

MODA

Pantanal Fashion Week começa hoje e, além dos desfiles, promoverá debates sobre moda e identidade

Evento começa hoje e, além dos desfiles, promoverá debates sobre moda, criatividade e identidade; ex-diretora da Vogue Brasil, a jornalista Daniela Falcão palestra amanhã

04/09/2025 10h00

FOTO: Divulgação

FOTO: Divulgação

A partir de hoje, Campo Grande se transforma no centro das atenções da moda regional com a abertura da segunda edição do Pantanal Fashion Week. O evento, que segue até sábado, traz programação gratuita no Ponto Bar (Rua Dr. Temístocles, nº 103, Centro), e se firma como um dos principais palcos de valorização da moda autoral e do design produzidos em Mato Grosso do Sul.

Idealizado e organizado pelo Colegiado Setorial de Design e Moda de Mato Grosso do Sul, o festival tem caráter colaborativo e sem fins comerciais, reforçando a proposta de democratizar o acesso à moda e aproximar criadores, empresários, artistas e o público em geral. O Pantanal Fashion Week conta, ainda, com o apoio de instituições como Sesc Cultura, Sebrae, Senac, governo do Estado (por meio da Secretaria de Cidadania e Cultura e da Fundação de Cultura), e da Secretaria de Turismo de Campo Grande.

IDENTIDADE

Durante os três dias de programação, o grande destaque estará nos desfiles de marcas, estilistas independentes, figurinistas e produtores de moda vindos de várias cidades do Estado. A proposta é lançar um olhar para a temporada primavera/verão, com coleções inéditas e releituras de trabalhos já apresentados, colocando em evidência a pluralidade de estilos e narrativas visuais.

Segundo a organização, o evento é hoje a única plataforma contínua em Mato Grosso do Sul em que artistas, designers e empreendedores podem exibir suas criações diretamente ao público, sem barreiras comerciais. Essa característica consolidou a primeira edição, em 2023, como um marco no calendário cultural, atraindo desde pesquisadores da área até consumidores interessados em novas linguagens.

PROGRAMAÇÃO

Além dos desfiles, a programação inclui momentos de formação e debate sobre os rumos da moda no Brasil e no mundo. Na sexta-feira, às 20h30min, a jornalista Daniela Falcão – ex-diretora da Vogue Brasil e considerada uma das vozes mais influentes do jornalismo de moda no País – ministra a palestra Moda, Criatividade e Identidade Cultural, parceria com o Sebrae-MS. Será uma oportunidade para discutir representatividade, inovação e o papel das culturas locais no fortalecimento da economia criativa. 

No sábado, também às 20h30min, ocorre o talk show “Moda com Identidade: Quatro Empresárias, Um Estado, Muitas Histórias”, mediado pelo pesquisador e consultor Anderson Alves. Participam as empreendedoras Malu Pires, Kako Ferraz, Carol Lucio e Val Ravaglia, mulheres que têm transformado o cenário fashion sul-mato-grossense, com trajetórias que unem gestão, arte, sustentabilidade e impacto social. 

RAIZ PANTANEIRA

A produtora cultural e coordenadora do Colegiado, Nair Gavilan, reforça que o Pantanal Fashion Week nasceu com a missão de aproximar moda e público, em diálogo direto com os símbolos e expressões culturais regionais.

“Este é o único evento que permite aos artistas do Estado apresentarem suas criações diretamente à sociedade, mostrando que a moda sul-mato-grossense é plural, criativa e cheia de identidade”, afirma.

O evento também dialoga com a pauta da sustentabilidade – característica essencial da produção contemporânea. Nos desfiles, espera-se encontrar peças feitas com reaproveitamento de materiais, tingimentos naturais e referências estéticas que exploram a rica fauna, flora e tradições do Pantanal e da fronteira.

ECONOMIA CRIATIVA

Mais do que um festival de moda, o Pantanal Fashion Week se consolida como um instrumento de fortalecimento da economia criativa regional. Dados do Sebrae apontam que o setor de moda e design é hoje um dos segmentos que mais crescem no mercado nacional, especialmente no universo autoral e artesanal, com expansão também no comércio digital.

Para Mato Grosso do Sul, onde a cultura local apresenta forte diversidade – indígena, pantaneira, fronteiriça e urbana –, posicionar a moda como vetor de desenvolvimento significa abrir caminhos para a profissionalização de estilistas, pequenas confecções e ateliês que buscam espaço no mercado.

CG EM FOCO 

Ao reunir desfiles, palestras, bate-papos e experiências culturais, o Pantanal Fashion Week inscreve Campo Grande no calendário brasileiro de eventos de moda, ao lado de projetos de outras capitais que também apostam na valorização de identidades regionais. A capital sul-mato-grossense, que já tem se destacado com festivais de música e literatura, mostra agora seu potencial como polo criativo fashion.

Com entrada gratuita e aberta a todos os públicos, os organizadores esperam receber centenas de visitantes, entre estudantes de design, artistas, empresários e curiosos em busca de novas tendências e 
experiências.

