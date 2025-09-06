A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cid... leia na coluna de hoje

Edson Alkontar - poeta de MS
O segredo da felicidade está em saber fazer das grades uma partitura e se soltar em notas de uma melodia que fale de ser livre da infeliz clausura”.
Felpuda
A Prefeitura de Campo Grande está sendo alvo de críticas por parte dos cidadãos que fizeram solicitação para troca de lâmpadas queimadas, o que tem deixado muitas ruas às escuras, e que vem aguardando há meses as devidas providências. Os queixosos afirmam que o problema é a falta de segurança e que o risco é grande, mas não recebem qualquer retorno do setor responsável. A população paga a tal Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP), portanto quando necessita da prestação do serviço não poderia estar relegada ao esquecimento. Por exemplo: um morador que fez o pedido para a troca há três meses, afirma que não consegue contato com a prefeitura pelo telefone indicado para saber se pelo menos há previsão para se fazer o serviço, pois está “ocupado”, sempre.
O estimado casal Maria Olga Mandetta e Dr. Helio Mandetta, que neste sábado comemora 70 anos de união (bodas de Vinho). Juntamente com os filhos, netos e bisnetos eles recepcionarão familiares e amigos no La Zucca.
Rumos
O PSD começará a definir seu destino na primeira quinzena deste mês, quando seus principais integrantes se reunirão para discutir as eleições de 2026. O partido buscará aliança com o PP, de quem está bem próximo atualmente. Nessa reunião, também deverá ser discutida a abertura de espaço para abrigar tucanos que durante as definições para a disputa não venham a ter espaço no PP ou no PL.
Livres
Comerciantes que desejarem abrir seus estabelecimentos no dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil, poderão fazê-lo normalmente. A Fecomério-MS informou que a decisão está na Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo Campo Grande e o Sindicato dos Empregados no Comércio. A decisão é de cada empresário e o funcionário será compensado com folga em outro dia.
Do bem
Bazar de solidariedade acontece neste sábado, no estacionamento do Tribunal de Justiça de MS, das 8h às 17h. Serão vendidas roupas doadas pela Receita Federal e a renda se destinará a quatro entidades beneficentes. O preço das peças é único, R$ 30,00.
*Colaborou Tatyane Gameiro