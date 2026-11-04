A reeleição de Lula para mais quatro anos de mandato jogou um balde de... Leia na coluna de hoje

François Guizot - Político francês
"Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a Justiça se retira por alguma porta”.
FELPUDA
A reeleição de Lula para mais quatro anos de mandato jogou um balde de água fria em quem já contava com a vitória de Flávio Bolsonaro e, de quebra, com uma boquinha em cargos estratégicos no governo federal. O problema é que davam a vitória como certa. Agora, a disputa deverá se voltar para o governo de Riedel, em busca de espaço a partir de 2027. Como sempre, há mais caciques do que índios no barco. Entre os interessados em armar a tenda estão ex-secretários e outros candidatos de sua coligação derrotados nas urnas, que já teriam manifestado interesse em voltar.
Esperança
O brasileiro parece ter desenvolvido uma habilidade curiosa: acreditar no próprio futuro, mesmo desconfiando dos rumos do País. Pesquisas de opinião, segundo os dados citados, apontam que entre 79% e 80% da população se dizem otimistas quanto à possibilidade de alcançar objetivos pessoais.
Mais
Em contrapartida, cerca de metade demonstra pessimismo em relação ao sistema político. Assim, a confiança na própria capacidade segue firme, enquanto a fé nos políticos anda precisando de boa dose de recuperação. A esperança resiste, mesmo quando a paciência com a política está por um fio.
x
Farra
Contador de prefeitura do interior de MS desviou mais de R$ 5 milhões dos cofres públicos para torrar com mulheres e jogos. O Ministério Público Estadual descobriu que o dito-cujo falsificou boletos e desviou dinheiro dos tributos pagos pelos contribuintes. Agora, o “espertão” vai responder pelos seus atos na Justiça.
Time dos ex
A próxima composição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul contará com seis ex-prefeitos e três ex-governadores. Dos gestores municipais, que estarão se acotovelando nos corredores da Assembleia, estarão André Puccinelli (Campo Grande), Ângelo Guerreiro (Três Lagoas), Renato Câmara (Ivinhema), Odilon Ribeiro (Aquidauana), Hélio Peluffo (Ponta Porã) e Caravina (Bataguassu). Os ex-governadores são André Puccinelli, José Orcírio e Londres Machado (interino). Como se vê...
De olho
O governo de MS criou um grupo de trabalho para acompanhar os efeitos do El Niño e articular medidas diante dos possíveis impactos do fenômeno. A iniciativa vem num momento de atenção para o clima, que registra chuvas acima da média neste período. A preocupação agora é acompanhar o comportamento do fenômeno e se preparar para possíveis mudanças no regime de chuvas. O grupo deverá monitorar as previsões meteorológicas e climáticas, alinhar estratégias de comunicação de risco, acompanhando as medidas.
ANIVERDARIANTES
- Wagner Bertoli,
- André Luiz Calarge Zahran,
- Ronaldo Antônio Biscaya,
- Humberto Goulart Rigotti,
- Edison Pires de Almeida Filho (Fon),
- Antonio Aranha,
- Luiz Carlos Lima Amaral,
- Vera Lucia da Silva Soeira,
- Valdemar Padilha,
- Carlos Roberto Battini,
- Augusto Ferreira da Cruz,
- Adão Unírio Rolim,
- Leandro Ferreira,
- Arlete Borges,
- Carlos Alberto Santos do Valle,
- Cyro Vicente Boccuzi,
- Alberto Pires Gonçalves Júnior,
- Fernando Corrêa da Costa Neto,
- Antonio Costa,
- Cesar Daniel Guarini Rodrigues da Silva,
- Dra. Kemi Helena Bomor Maro,
- Ely Mendes Ribeiro,
- Dr. Nelson Heber Medina,
- Dra. Eliza Arakaki Kawanami,
- Bruno Francisco Del Pino,
- Dr. Daniel Ismael e Silveira,
- André Luiz Sisti,
- Rafael Campos Macedo Britto,
- Luiz Guilherme da Costa,
- Dr. José Augusto Corrêa Penteado,
- Vilma Holsbak,
- Syrlei Posterli Pinheiro,
- Robson Osvaldo Peres,
- Felipe Vieira Daige,
- Carlos Antônio Colmanetti,
- Regina Maria Schein,
- Sebastião Thomaz da Silva,
- Ioshiko Kuroce,
- Denner de Castro Ramires,
- Ewandro Rodrigues de Campos,
- Sandra Maria Xavier Castro,
- Guilherme Tomivoshi Nakao,
- Ana Cristina Correa Piedade,
- Geane Aparecida Carli,
- Ione Mendonça de Cerqueira,
- Dr. Fábio Vinícius Benevenuto Feltrim,
- Dra. Valeriane Maia Siravegna,
- José Leão Ribeiro,
- Edson Kiyoshi Shimabukuro,
- Kleber Philbois,
- Luciano Ferreira Sandim,
- Mario Samuel da Silva Nantes,
- Irenir Hidelbrand Coelho,
- Rinaldo Antunes Pinto,
- Antonio de Barros Jafar,
- Beatriz Ramos Amorim Marine,
- Jair Fraga Vieira,
- Ana Claudia Pereira Lanzarini,
- João Maria Nantes,
- Carlos Vicente da Silva,
- Iara Regina Pavanello do Amaral,
- Glaucea Rodrigues,
- Allan Kardec de Brito,
- Elaine Izabel de Lazzaro Mello,
- Abigail Gonçalves Assunção,
- Maria Otilia de Oliveira Romero,
- Expedito Henrique de Melo,
- Diogo Bossay,
- Ana Paula de Lima Silva Aires,
- Valéria Rosa Costa,
- Carlos Ribeiro de Moraes,
- Deisy Costa da Silva,
- Célio Antonio dos Santos,
- Flávio Vieira de Castro,
- Ângela Cristina Diniz Bezerra,
- Gilson José dos Santos,
- Mitsu Suyama,
- Romilton Fabio Fernandes,
- Nilza Brito de Souza,
- José Furtado Torres,
- Alceo Schutz,
- Odete de Souza,
- Brenner Assis Rodrigues,
- Carlos Eduardo Gonçalves Preza,
- Nathália Piroli Alves,
- Etiene Cintia Ferreira Chagas,
- Gustavo Bassoli Ganarani,
- Áureo Prado Machado Júnior,
- Julie Carolina Sales de Oliveira,
- Maria Aparecida Garcia Ferreira,
- Maria de Fátima Margarido,
- Silvana Aparecida Carrijo Righetti,
- Milton Carlos Kuga,
- Thiago Lopes Kastelic,
- Dina Namico Arashiro,
- Bruna Gomes Fabris,
- Jurgielewicz,
- Mônica Ribeiro Bonesi,
- Edno Moraes Ferreira,
- Sebastião Machado de Souza,
- Rosimar Rodrigues de Rodrigues,
- Francisco Assis de Oliveira Andrade,
- Nelson Kamiya,
- Helena Maria Ferraz Soller Estevan,
- Rafael Fonseca Mella,
- Vanda Lima Paradiso,
- Aracy Mascarenhas Barbosa,
- José Humberto de Melo Júnior,
- Paulo Sérgio Larsen,
- Dina Teruya Ito.
Colaborou com Tatyane Gameiro