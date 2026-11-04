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Correio B

Diálogo

A reeleição de Lula para mais quatro anos de mandato jogou um balde de... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (4)

Ester Figueredo

04/11/2026 - 00h02
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François Guizot - Político francês

"Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a Justiça se retira por alguma porta”.

FELPUDA

A reeleição de Lula para mais quatro anos de mandato jogou um balde de água fria em quem já contava com a vitória de Flávio Bolsonaro e, de quebra, com uma boquinha em cargos estratégicos no governo federal. O problema é que davam a vitória como certa. Agora, a disputa deverá se voltar para o governo de Riedel, em busca de espaço a partir de 2027. Como sempre, há mais caciques do que índios no barco. Entre os interessados em armar a tenda estão ex-secretários e outros candidatos de sua coligação derrotados nas urnas, que já teriam manifestado interesse em voltar. 

Esperança

O brasileiro parece ter desenvolvido uma habilidade curiosa: acreditar no próprio futuro, mesmo desconfiando dos rumos do País. Pesquisas de opinião, segundo os dados citados, apontam que entre 79% e 80% da população se dizem otimistas quanto à possibilidade de alcançar objetivos pessoais. 

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Em contrapartida, cerca de metade demonstra pessimismo em relação ao sistema político. Assim, a confiança na própria capacidade segue firme, enquanto a fé nos políticos anda precisando de boa dose de recuperação. A esperança resiste, mesmo quando a paciência com a política está por um fio.

Taíssa MunizTaíssa Muniz - Foto: Arquivo Pessoal

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Zezé MottaZezé Motta - Foto: Lu Prezia

 

Farra

Contador de prefeitura do interior de MS desviou mais de R$ 5 milhões dos cofres públicos para torrar com mulheres e jogos. O Ministério Público Estadual descobriu que o dito-cujo falsificou boletos e desviou dinheiro dos tributos pagos pelos contribuintes. Agora, o “espertão” vai responder pelos seus atos na Justiça. 

Time dos ex

A próxima composição da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul contará com seis ex-prefeitos  e três ex-governadores. Dos gestores municipais, que estarão se acotovelando nos corredores da Assembleia, estarão André Puccinelli (Campo Grande), Ângelo Guerreiro (Três Lagoas), Renato Câmara (Ivinhema), Odilon Ribeiro (Aquidauana), Hélio Peluffo (Ponta Porã) e Caravina (Bataguassu). Os ex-governadores são  André Puccinelli, José Orcírio e Londres Machado (interino). Como se vê...

De olho

O governo de MS criou um grupo de trabalho para acompanhar os efeitos do El Niño e articular medidas diante dos possíveis impactos do fenômeno. A iniciativa vem num momento de atenção para o clima, que registra chuvas acima da média neste período. A preocupação agora é acompanhar o comportamento do fenômeno e se preparar para possíveis mudanças no regime de chuvas. O grupo deverá monitorar as previsões meteorológicas e climáticas, alinhar estratégias de comunicação de risco, acompanhando as medidas. 

ANIVERDARIANTES 

  • Wagner Bertoli, 
  • André Luiz Calarge Zahran,
  • Ronaldo Antônio Biscaya, 
  • Humberto Goulart Rigotti,
  • Edison Pires de Almeida Filho (Fon),
  • Antonio Aranha, 
  • Luiz Carlos Lima Amaral,
  • Vera Lucia da Silva Soeira,
  • Valdemar Padilha,
  • Carlos Roberto Battini,
  • Augusto Ferreira da Cruz,
  • Adão Unírio Rolim, 
  • Leandro Ferreira, 
  • Arlete Borges, 
  • Carlos Alberto Santos do Valle,
  • Cyro Vicente Boccuzi,
  • Alberto Pires Gonçalves Júnior, 
  • Fernando Corrêa da Costa Neto,
  • Antonio Costa,
  • Cesar Daniel Guarini Rodrigues da Silva,
  • Dra. Kemi Helena Bomor Maro,
  • Ely Mendes Ribeiro,
  • Dr. Nelson Heber Medina, 
  • Dra. Eliza Arakaki Kawanami, 
  • Bruno Francisco Del Pino,
  • Dr. Daniel Ismael e Silveira,
  • André Luiz Sisti,
  • Rafael Campos Macedo Britto,
  • Luiz Guilherme da Costa, 
  • Dr. José Augusto Corrêa Penteado,
  • Vilma Holsbak,
  • Syrlei Posterli Pinheiro,
  • Robson Osvaldo Peres,
  • Felipe Vieira Daige,
  • Carlos Antônio Colmanetti,
  • Regina Maria Schein,
  • Sebastião Thomaz da Silva,
  • Ioshiko Kuroce,
  • Denner de Castro Ramires,
  • Ewandro Rodrigues de Campos,
  • Sandra Maria Xavier Castro,
  • Guilherme Tomivoshi Nakao,
  • Ana Cristina Correa Piedade,
  • Geane Aparecida Carli,
  • Ione Mendonça de Cerqueira,
  • Dr. Fábio Vinícius Benevenuto Feltrim, 
  • Dra. Valeriane Maia Siravegna, 
  • José Leão Ribeiro,
  • Edson Kiyoshi Shimabukuro,
  • Kleber Philbois,
  • Luciano Ferreira Sandim,
  • Mario Samuel da Silva Nantes,
  • Irenir Hidelbrand Coelho,
  • Rinaldo Antunes Pinto,
  • Antonio de Barros Jafar,
  • Beatriz Ramos Amorim Marine,
  • Jair Fraga Vieira,
  • Ana Claudia Pereira Lanzarini,
  • João Maria Nantes,
  • Carlos Vicente da Silva,
  • Iara Regina Pavanello do Amaral,
  • Glaucea Rodrigues,
  • Allan Kardec de Brito,
  • Elaine Izabel de Lazzaro Mello,
  • Abigail Gonçalves Assunção,
  • Maria Otilia de Oliveira Romero,
  • Expedito Henrique de Melo,
  • Diogo Bossay,
  • Ana Paula de Lima Silva Aires,
  • Valéria Rosa Costa,
  • Carlos Ribeiro de Moraes,
  • Deisy Costa da Silva,
  • Célio Antonio dos Santos,
  • Flávio Vieira de Castro,
  • Ângela Cristina Diniz Bezerra,
  • Gilson José dos Santos,
  • Mitsu Suyama,
  • Romilton Fabio Fernandes,
  • Nilza Brito de Souza, 
  • José Furtado Torres,
  • Alceo Schutz,
  • Odete de Souza,
  • Brenner Assis Rodrigues,
  • Carlos Eduardo Gonçalves Preza,
  • Nathália Piroli Alves,
  • Etiene Cintia Ferreira Chagas,
  • Gustavo Bassoli Ganarani,
  • Áureo Prado Machado Júnior,
  • Julie Carolina Sales de Oliveira,
  • Maria Aparecida Garcia Ferreira,
  • Maria de Fátima Margarido,
  • Silvana Aparecida Carrijo Righetti,
  • Milton Carlos Kuga,
  • Thiago Lopes Kastelic,
  • Dina Namico Arashiro,
  • Bruna Gomes Fabris,
  • Jurgielewicz,
  • Mônica Ribeiro Bonesi, 
  • Edno Moraes Ferreira,
  • Sebastião Machado de Souza,
  • Rosimar Rodrigues de Rodrigues,
  • Francisco Assis de Oliveira Andrade,
  • Nelson Kamiya,
  • Helena Maria Ferraz Soller Estevan,
  • Rafael Fonseca Mella,
  • Vanda Lima Paradiso,
  • Aracy Mascarenhas Barbosa,
  • José Humberto de Melo Júnior,
  • Paulo Sérgio Larsen,
  • Dina Teruya Ito.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Diálogo

"Em alguns gabinetes de eleitos e derrotados, a conta ainda não fechou..." Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (1)

02/11/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Ernest Hemingway - Escritor americano

"Um idealista é um homem que, partindo do fato de que uma rosa cheira melhor que uma couve, deduz que uma sopa de rosas teria também melhor sabor”

FELPUDA

Em alguns gabinetes de eleitos e derrotados, a conta ainda não fechou. Os chefes continuam tentando recalcular os gastos excessivos diante do pouco retorno obtido. Dizem que alguns investiram valores exorbitantes, mas mesmo assim não conseguiram entregar o resultado esperado. Teve até quem alardeasse liderança, prometendo adesões de incontáveis eleitores, mas nadica de nada aconteceu. De duas, uma: ou parte dos recursos ficou pelo caminho, ou os “senhores dos votos” descobriram que, hoje em dia, nem dinheiro compra o eleitorado, já cansado das falsas promessas.

Diálogo

Tom

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admitiu pela primeira vez que poderá disputar a Presidência da República em 2030. Em entrevista publicada pelo Estadão, ele afirmou que concluir bem o segundo mandato “obviamente abre uma possibilidade” de concorrer ao Planalto.

Mais

A declaração representa uma mudança de tom, já que o governador vinha evitando falar abertamente sobre o assunto. Tarcísio abordou a situação fiscal do País e cobrou ajustes nos gastos. Pelo visto, a disputa de 2030 já começou a aparecer no retrovisor, mesmo com a largada bem distante.

Diálogo
Yasmin Torres
Diálogo
Marina Ruy Barbosa

Não e não!

A senadora Tereza Cristina bateu o pé e foi contra a decisão do seu partido, o PP, de apoiar a reeleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Ela afirmou que vai para o embate contra Alcolumbre e está conversando com as lideranças do PL para reforçar a sua pretensão. Mas há quem diga que o líder do PL, senador Rogério Marinho, é o nome do bolsonarismo para desafiar o atual presidente. E também há quem afirme que Tereza e Marinho vêm seguindo juntos nessa “empreitada”

Custo

Um levantamento divulgado pelo perfil @feconsultoria_23 no Instagram atribui aos oito deputados federais e aos três senadores de Mato Grosso do Sul um total de 265 assessores, com R$ 1,82 milhão por mês em salários-base. Segundo a publicação, feita a partir dos portais oficiais de transparência, são 174 na Câmara e 91 no Senado. Os valores não incluem eventuais gratificações e não representam o custo completo das equipes.

Lista

No recorte apresentado pelo perfil, Nelson Trad Filho (PSD) aparece com 59 assessores e R$ 522,5 mil mensais em salários-base. Tereza Cristina (PP) vem depois, com 15 assessores e R$ 222,7 mil, seguida de Soraya Thronicke (PSB), com 17 e R$ 209 mil. Entre os deputados, as maiores somas apontadas são as de Rodolfo Nogueira (PL), com 23 assessores e R$ 131,3 mil, e Dagoberto Nogueira (PP), com 24 e R$ 125,6 mil... Nada como viver num país rico e sem problemas!...

Aniversariantes

  • Therezinha de Jesus dos Santos Samways,
  • Dr. Nelson Mendes Fontoura Júnior,
  • Marinho Cogo,
  • Sílvio Eduardo Orro da Silva,
  • Paulo Sérgio Ota,
  • José Carlos Garcia,
  • Maria Inês Queiroz Tomaz,
  • Felipe Jorge Saab,
  • Neusa Kamiya,
  • Patricia Correa Peixoto de Azevedo,
  • Lucas Lemos Navarros,
  • José Marcos Queiroz Junior,
  • Nilvana Silveira Moreno Mujica,
  • Jhonny Luis de Souza,
  • João Evângelo Vavas,
  • Dr. Carlos Augusto Longo Pereira,
  • João Baptista Pinto de Arruda,
  • Wilson Berton,
  • João Carlos Leite Nogueira,
  • Lincoln Pereira Mendes,
  • Fernanda Cristieli Pupim,
  • Ruy Otonni de Mendonça,
  • Bruno Pedrossian Dorileo,
  • Dr. Felipe Marcelo Gimenez,
  • Yolanda Pinheiro,
  • Gleidy Garcia Antero da Silva,
  • Pedro Celestino Ângelo de Oliveira,
  • José Atanásio Lemos Neto,
  • Raquel de Figueiredo Rocha,
  • José Henrique da Silva Vigo,
  • Juliane Perondi,
  • Maria Cristina Monteiro Nascimbeni,
  • Eudi Vitorino Bachiega,
  • Adailton Castilhas,
  • Ilson Rossini Vilanova,
  • Jurema Marques de Arruda,
  • Dr. Oswaldo Rodrigues,
  • José Ricardo Soares,
  • Sérgio Bianchi Mascarenhas,
  • Oneide Terezinha Mozzo,
  • Lênio Ben Hur,
  • Carolina Resende Matias,
  • Noêmia Gonçalves dos Santos,
  • Generci Cantu Silva,
  • Alberto Saburu Kanayama,
  • Nelsi Francisco de Oliveira,
  • Alcides Sussumu Oguma,
  • Flaviano Cantacini,
  • Dra. Marlene Lemos,
  • Marle Karnopp,
  • Luiz Antonio Lemes Tenório,
  • Armindo Ramão Medina Júnior,
  • Munder Hassan Gebara,
  • Epaminondas Martins,
  • Eronildes Sabino Nery,
  • Arlindo Brazilino da Conceição,
  • Celso Barros Lopes,
  • Bruno Galeano Brandão,
  • Maria Helena Simão Dantas Zanchet,
  • Francisco Luis Nanci Fluminhan,
  • Marcus Vinicius Santana,
  • José Osmar Bentinho,
  • Adina Lopes Sobrinho Franco,
  • Osório Caetano de Oliveira,
  • Marilza Massae Matida Kubota de Freitas,
  • Shirlei Aparecida Boretti,
  • Lilian Greyce Souza,
  • Masaaki Yano,
  • Elvídio Martins de Siqueira,
  • Gilson Amorim Gomes,
  • Raimundo Nonato Oliveira,
  • Elza Lima do Amaral,
  • Maria Aparecida Marques de Sá,
  • Jackson Daniel do Nascimento,
  • Rosely Margarido Queiroz Prado,
  • Heitor Meirelles,
  • Augusto Nogueira,
  • Silvia Helena Monteiro,
  • Ana Maria Medeiros e Silva,
  • Cristiano de Oliveira,
  • Fabiana Soares Lima,
  • Dulcinéia Mara Barbosa,
  • Luiz Carlos Tôrres de Assis,
  • Karolina Nunes Limeira,
  • Renato Barroso da Silva,
  • Lucrécia Maria Andrade,
  • Marilvânia Monteiro,
  • Carlos Martins Vieira,
  • Rodrigo Pena de Assis,
  • Euterpe Ferreira,
  • Pedro Pereira Dias,
  • Paula Gomes de Almeida,
  • Lorena Lima,
  • SofiaVieira Nascimento,
  • Paulina Flôres Mendes,
  • Carolina Siqueira Prado,
  • Mário Márcio Menezes,
  • Liliana Melo Batista,
  • Jonas Dias de Oliveira,
  • Célia Maria Andrade Lima,
  • Yone Flôres Moreira,
  • Luis Claudio Guimarães,
  • Olívia de Mello,
  • Nilma Maria de Oliveira,
  • Flávia Sílvia Pontes,
  • Moacir Castro Lopes,
  • Maria Emília Rodrigues,
  • Roberta Correia de Paula.

Colaborou Tatyane Gameiro

Moda Correio B+ - Entre Costuras & CuLtura

Entrevista exclusiva com a arquiteta Nauíra Cordeiro. A arte de viver com identidade e elegância

Ela compartilha de seu design autoral, e o talento de transformar o universo da arquitetura e designer

01/11/2026 17h00

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Coluna Entre Costuras & CuLtura: Arquitetura, identidade e a arte de viver com elegância

Coluna Entre Costuras & CuLtura: Arquitetura, identidade e a arte de viver com elegância Foto: Divulgação

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À frente da NG Home, a arquiteta e empreendedora Nauíra Cordeiro vem construindo uma trajetória marcada pela criatividade, pelo olhar apurado e pela valorização do design autoral brasileiro.

Com experiência no universo da arquitetura, do mobiliário de alto padrão e do design italiano, ela encontrou no desenvolvimento de produtos uma nova forma de expressar sua identidade criativa, unindo estética, funcionalidade e pesquisa de materiais.

Suas criações propõem um novo olhar sobre os objetos do cotidiano, transformando-os em peças que carregam personalidade e elegância.

Em novembro, Nauíra participa do evento Sobre a Mesa, idealizado por Silmara Kassab, nos dias 17 e 18, em São Paulo, encontro que celebra a conexão entre mesa posta, design e gastronomia.

A agenda também inclui uma produção especial de mesa posta para o almoço de amigo secreto de Carol Bassi, dando continuidade a uma parceria que valoriza encontros, experiências e composições cheias de estilo.

Coluna Entre Costuras & CuLtura: Arquitetura, identidade e a arte de viver com elegânciaEla compartilha de seu design autoral, e o talento de transformar o universo da arquitetura e designer - Divulgação

CE - Como começou sua trajetória na arquitetura e em que momento surgiu a ideia de criar a NG Home? O que motivou essa transição para o universo do design e da decoração?
NC - Minha trajetória começou na arquitetura, mas sempre tive uma relação muito próxima com o design de produto. Em 2013, tive a oportunidade de trabalhar com importantes marcas italianas de mobiliário, experiência que ampliou meu olhar sobre o design autoral. A NG Home nasceu desse desejo de criar peças próprias, explorando a relação entre forma, matéria e função, com um olhar especial para a arte de receber.

CE -  A moda e a arquitetura têm algo em comum: ambas comunicam identidade. Como você enxerga essa relação entre a maneira como nos vestimos e os ambientes que escolhemos habitar?
NC - Acredito que tanto a moda quanto a arquitetura são extensões da nossa personalidade. A maneira como nos vestimos e os espaços que habitamos revelam nossas referências, escolhas e valores. Em ambos os universos, a verdadeira elegância está na autenticidade.

CE - O conceito de atemporalidade está cada vez mais presente na moda e no design. O que torna uma peça ou um ambiente verdadeiramente atemporal?
NC - Para mim, a atemporalidade está na capacidade de transcender tendências sem perder relevância. Uma peça atemporal tem identidade, qualidade e proporções bem resolvidas. É aquilo que continua fazendo sentido e despertando interesse independentemente da época.

CE - Você acredita que a elegância de uma casa está mais relacionada ao investimento financeiro ou à sensibilidade estética e ao repertório cultural de quem a habita?
NC - Sem dúvida, à sensibilidade e ao repertório. O investimento pode proporcionar acesso a materiais e peças excepcionais, mas não garante elegância. Uma casa verdadeiramente sofisticada é aquela que revela personalidade, histórias e escolhas feitas com intenção.

Coluna Entre Costuras & CuLtura: Arquitetura, identidade e a arte de viver com elegânciaTalento de transformar o universo da arquitetura e designer - Divulgação

CE - Como a cultura brasileira influencia suas escolhas criativas? Existe alguma característica do nosso design que você considera especialmente valiosa?
NC - O design brasileiro tem uma riqueza extraordinária, especialmente na relação com os materiais, na expressividade das formas e na valorização do fazer artesanal. Admiro essa liberdade criativa e a capacidade de unir sofisticação e espontaneidade, características que considero muito próprias da nossa cultura.

CE - Em tempos de tendências rápidas e excesso de referências nas redes sociais, como encontrar uma identidade própria na decoração?
NC - Acredito que o primeiro passo seja desenvolver o próprio olhar. Buscar referências na arte, nas viagens, na literatura e nas experiências pessoais, e não apenas nas redes sociais. A identidade surge quando deixamos de reproduzir fórmulas e passamos a fazer escolhas que realmente nos representam.

CE - A arte de receber também comunica valores, cuidado e comportamento. Qual é o papel da mesa posta e dos pequenos rituais na construção de uma experiência elegante e acolhedora?
NC - Receber é, acima de tudo, um gesto de generosidade. A mesa posta e os pequenos rituais demonstram cuidado e atenção aos detalhes, transformando encontros cotidianos em momentos especiais. Acredito que a elegância está muito mais na intenção de acolher do que na formalidade.

CE - Que conselho você daria a alguém que deseja transformar sua casa em um espaço mais sofisticado, acolhedor e com personalidade, sem necessariamente realizar grandes investimentos?
NC - Começaria pelos detalhes. Flores frescas, uma iluminação acolhedora, livros, objetos afetivos e pequenas mudanças na composição dos ambientes podem transformar completamente a atmosfera de uma casa. Sofisticação não está necessariamente em ter mais, mas em saber escolher e valorizar aquilo que temos.

Coluna Entre Costuras & CuLtura: Arquitetura, identidade e a arte de viver com elegânciaEla compartilha de seu design autoral, e o talento de transformar o universo da arquitetura e designer - Divulgação

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