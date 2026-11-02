"Em alguns gabinetes de eleitos e derrotados, a conta ainda não fechou..." Leia na coluna de hoje

Ernest Hemingway - Escritor americano
"Um idealista é um homem que, partindo do fato de que uma rosa cheira melhor que uma couve, deduz que uma sopa de rosas teria também melhor sabor”
FELPUDA
Em alguns gabinetes de eleitos e derrotados, a conta ainda não fechou. Os chefes continuam tentando recalcular os gastos excessivos diante do pouco retorno obtido. Dizem que alguns investiram valores exorbitantes, mas mesmo assim não conseguiram entregar o resultado esperado. Teve até quem alardeasse liderança, prometendo adesões de incontáveis eleitores, mas nadica de nada aconteceu. De duas, uma: ou parte dos recursos ficou pelo caminho, ou os “senhores dos votos” descobriram que, hoje em dia, nem dinheiro compra o eleitorado, já cansado das falsas promessas.
Tom
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), admitiu pela primeira vez que poderá disputar a Presidência da República em 2030. Em entrevista publicada pelo Estadão, ele afirmou que concluir bem o segundo mandato “obviamente abre uma possibilidade” de concorrer ao Planalto.
Mais
A declaração representa uma mudança de tom, já que o governador vinha evitando falar abertamente sobre o assunto. Tarcísio abordou a situação fiscal do País e cobrou ajustes nos gastos. Pelo visto, a disputa de 2030 já começou a aparecer no retrovisor, mesmo com a largada bem distante.
Não e não!
A senadora Tereza Cristina bateu o pé e foi contra a decisão do seu partido, o PP, de apoiar a reeleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Ela afirmou que vai para o embate contra Alcolumbre e está conversando com as lideranças do PL para reforçar a sua pretensão. Mas há quem diga que o líder do PL, senador Rogério Marinho, é o nome do bolsonarismo para desafiar o atual presidente. E também há quem afirme que Tereza e Marinho vêm seguindo juntos nessa “empreitada”
Custo
Um levantamento divulgado pelo perfil @feconsultoria_23 no Instagram atribui aos oito deputados federais e aos três senadores de Mato Grosso do Sul um total de 265 assessores, com R$ 1,82 milhão por mês em salários-base. Segundo a publicação, feita a partir dos portais oficiais de transparência, são 174 na Câmara e 91 no Senado. Os valores não incluem eventuais gratificações e não representam o custo completo das equipes.
Lista
No recorte apresentado pelo perfil, Nelson Trad Filho (PSD) aparece com 59 assessores e R$ 522,5 mil mensais em salários-base. Tereza Cristina (PP) vem depois, com 15 assessores e R$ 222,7 mil, seguida de Soraya Thronicke (PSB), com 17 e R$ 209 mil. Entre os deputados, as maiores somas apontadas são as de Rodolfo Nogueira (PL), com 23 assessores e R$ 131,3 mil, e Dagoberto Nogueira (PP), com 24 e R$ 125,6 mil... Nada como viver num país rico e sem problemas!...
Aniversariantes
- Therezinha de Jesus dos Santos Samways,
- Dr. Nelson Mendes Fontoura Júnior,
- Marinho Cogo,
- Sílvio Eduardo Orro da Silva,
- Paulo Sérgio Ota,
- José Carlos Garcia,
- Maria Inês Queiroz Tomaz,
- Felipe Jorge Saab,
- Neusa Kamiya,
- Patricia Correa Peixoto de Azevedo,
- Lucas Lemos Navarros,
- José Marcos Queiroz Junior,
- Nilvana Silveira Moreno Mujica,
- Jhonny Luis de Souza,
- João Evângelo Vavas,
- Dr. Carlos Augusto Longo Pereira,
- João Baptista Pinto de Arruda,
- Wilson Berton,
- João Carlos Leite Nogueira,
- Lincoln Pereira Mendes,
- Fernanda Cristieli Pupim,
- Ruy Otonni de Mendonça,
- Bruno Pedrossian Dorileo,
- Dr. Felipe Marcelo Gimenez,
- Yolanda Pinheiro,
- Gleidy Garcia Antero da Silva,
- Pedro Celestino Ângelo de Oliveira,
- José Atanásio Lemos Neto,
- Raquel de Figueiredo Rocha,
- José Henrique da Silva Vigo,
- Juliane Perondi,
- Maria Cristina Monteiro Nascimbeni,
- Eudi Vitorino Bachiega,
- Adailton Castilhas,
- Ilson Rossini Vilanova,
- Jurema Marques de Arruda,
- Dr. Oswaldo Rodrigues,
- José Ricardo Soares,
- Sérgio Bianchi Mascarenhas,
- Oneide Terezinha Mozzo,
- Lênio Ben Hur,
- Carolina Resende Matias,
- Noêmia Gonçalves dos Santos,
- Generci Cantu Silva,
- Alberto Saburu Kanayama,
- Nelsi Francisco de Oliveira,
- Alcides Sussumu Oguma,
- Flaviano Cantacini,
- Dra. Marlene Lemos,
- Marle Karnopp,
- Luiz Antonio Lemes Tenório,
- Armindo Ramão Medina Júnior,
- Munder Hassan Gebara,
- Epaminondas Martins,
- Eronildes Sabino Nery,
- Arlindo Brazilino da Conceição,
- Celso Barros Lopes,
- Bruno Galeano Brandão,
- Maria Helena Simão Dantas Zanchet,
- Francisco Luis Nanci Fluminhan,
- Marcus Vinicius Santana,
- José Osmar Bentinho,
- Adina Lopes Sobrinho Franco,
- Osório Caetano de Oliveira,
- Marilza Massae Matida Kubota de Freitas,
- Shirlei Aparecida Boretti,
- Lilian Greyce Souza,
- Masaaki Yano,
- Elvídio Martins de Siqueira,
- Gilson Amorim Gomes,
- Raimundo Nonato Oliveira,
- Elza Lima do Amaral,
- Maria Aparecida Marques de Sá,
- Jackson Daniel do Nascimento,
- Rosely Margarido Queiroz Prado,
- Heitor Meirelles,
- Augusto Nogueira,
- Silvia Helena Monteiro,
- Ana Maria Medeiros e Silva,
- Cristiano de Oliveira,
- Fabiana Soares Lima,
- Dulcinéia Mara Barbosa,
- Luiz Carlos Tôrres de Assis,
- Karolina Nunes Limeira,
- Renato Barroso da Silva,
- Lucrécia Maria Andrade,
- Marilvânia Monteiro,
- Carlos Martins Vieira,
- Rodrigo Pena de Assis,
- Euterpe Ferreira,
- Pedro Pereira Dias,
- Paula Gomes de Almeida,
- Lorena Lima,
- SofiaVieira Nascimento,
- Paulina Flôres Mendes,
- Carolina Siqueira Prado,
- Mário Márcio Menezes,
- Liliana Melo Batista,
- Jonas Dias de Oliveira,
- Célia Maria Andrade Lima,
- Yone Flôres Moreira,
- Luis Claudio Guimarães,
- Olívia de Mello,
- Nilma Maria de Oliveira,
- Flávia Sílvia Pontes,
- Moacir Castro Lopes,
- Maria Emília Rodrigues,
- Roberta Correia de Paula.
Colaborou Tatyane Gameiro