A "síndrome dos dois dígitos" é a grande tormenta de alguns pré-candidatos... Leia na coluna de hoje

Joseph Campbell - escritor americano
Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer”.
Felpuda
A “síndrome dos dois dígitos” é a grande tormenta de alguns pré-candidatos ao Senado das eleições gerais. Na prática, isso significa que aqueles que estão abaixo de 10 pontos na preferência popular, seja nas pesquisas para o consumo interno como naquelas que vêm sendo trazidas a público, terão muitas dificuldades para se tornarem competitivos. É o que dizem algumas lideranças que têm plena certeza que nos dias de hoje, se eleição for levada a sério, sem falcatruas, não é mais a tal “caixinha de surpresa”. Assim sendo...
Descongelado
Sancionada lei que autoriza o pagamento para servidores públicos, retroativamente, de direitos remuneratórios congelados durante a pandemia, A lei trata de benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e mecanismos equivalentes.
Mais
Os pagamentos referem-se ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 na época e conte com orçamento disponível.
Gasolina
A prefeita Adriane Lopes ampliou a crise com a Câmara Municipal ao vetar o projeto da redução da taxa do lixo, mas que poderá ainda ser derrubado no retorno dos trabalhos legislativos. Ela corre o risco de ter dificuldades, a partir de então, na aprovação de futuros projetos do Executivo. Sua atuação política é praticamente inexistente, apesar de estar com novo secretário de Governo. Na área administrativa vem sofrendo muitas críticas. Dizem que o relacionamento com os vereadores está no nível zero.
Mistério
Apesar da crise com o Executivo, causou estranheza a Câmara Municipal ter votado um projeto que foi confrontado juridicamente pela Procuradoria-Geral do Município, alegando invasão de competência do Poder Legislativo. Experiente político afirmou que a Câmara Municipal não poderia ter apresentado a proposta, mesmo no afogadilho, com brechas. “Se isso ocorreu é porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia”, disse ele, parafraseando Shakespeare.
Presentão
O Paraguai e o Uruguai serão beneficiados com doação de aeronaves. Lei publicada no Diário Oficial da União, do dia 12, autoriza o Poder Executivo nesse sentido. A doação foi sugerida pelo governo federal em projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado em 2025. O governo argumentou que os helicópteros estão desativados e que a administração pública não tem mais interesse no seu uso.
*Colaborou Tatyane Gameiro