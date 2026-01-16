Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

A "síndrome dos dois dígitos" é a grande tormenta de alguns pré-candidatos... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (16)

Felpuda

16/01/2026 - 00h01
Joseph Campbell - escritor americano

Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer”.

Felpuda

A “síndrome dos dois dígitos” é a grande tormenta de alguns pré-candidatos ao Senado das eleições gerais. Na prática, isso significa que aqueles que estão abaixo de 10 pontos na preferência popular, seja nas pesquisas para o consumo interno como naquelas que vêm sendo trazidas a público, terão muitas dificuldades para se tornarem competitivos. É o que dizem algumas lideranças que têm plena certeza que nos dias de hoje, se eleição for levada a sério, sem falcatruas, não é mais a tal “caixinha de surpresa”. Assim sendo...

Descongelado

Sancionada lei que autoriza o pagamento para servidores públicos, retroativamente, de direitos remuneratórios congelados durante a pandemia, A lei trata de benefícios como anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e mecanismos equivalentes.

Mais

Os pagamentos referem-se ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia da Covid-19 na época e conte com orçamento disponível.

Grazielle Machado e Daniel Oliveira Azevedo

 

Margareth Menezes

Gasolina

A prefeita Adriane Lopes ampliou a crise com a Câmara Municipal ao vetar o projeto da redução da taxa do lixo, mas que poderá ainda ser derrubado no retorno dos trabalhos legislativos. Ela corre o risco de ter dificuldades, a partir de então, na aprovação de futuros projetos do Executivo. Sua atuação política é praticamente inexistente, apesar de estar com novo secretário de Governo. Na área administrativa vem sofrendo muitas críticas. Dizem que o relacionamento com os vereadores está no nível zero.

Mistério

Apesar da crise com o Executivo, causou estranheza a Câmara Municipal ter votado um projeto que foi confrontado juridicamente pela Procuradoria-Geral do Município, alegando invasão de competência do Poder Legislativo. Experiente político afirmou que a Câmara Municipal não poderia ter apresentado a proposta, mesmo no afogadilho, com brechas. “Se isso ocorreu é porque há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia”, disse ele, parafraseando Shakespeare.

Presentão

O Paraguai e o Uruguai serão beneficiados com doação de aeronaves. Lei publicada no Diário Oficial da União, do dia 12, autoriza o Poder Executivo nesse sentido. A doação foi sugerida pelo governo federal em projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado em 2025. O governo argumentou que os helicópteros estão desativados e que a administração pública não tem mais interesse no seu uso.

ANIVERSARIANTES

  • Dra. Beatriz Figueiredo Dobashi,
  • Dr. Álvaro Haverroth Hilgert,
  • Maria Tereza (Tetê) Ferreira Zahran,
  • Samuel Xavier Medeiros,
  • Dra. Maura Kawano Hokama,
  • Eva Dias da Silva Abud,
  • Severina Ferreira Alves,
  • Viriato da Cruz Bandeira Filho,
  • Sonia Szochalewicz Loureiro,
  • Álvaro da Silva Novaes,
  • Ary Ricardo Brandão Delvalhes,
  • Cicero Sidney de Almeida,
  • Fulgencio Gavilan Franco,
  • Rivadavio do Amaral,
  • Jessé Gonçalves da Silva,
  • Valdir Monteiro,
  • José Orlando Costa de Souza,
  • Alvino Accetturi,
  • Rodolfo Holsback,
  • Durvalino de Resende,
  • Nilcéia Alves de Souza,
  • Paulo Henrique Kalif Siqueira,
  • Vanessa Rodrigues Hermes,
  • Dr. Marco Antonio Piccolo,
  • Dra. Nabuko Aida,
  • Valdemar Justo,
  • Nilson Basílio Guasso Júnior,
  • Ruthinéia Kruki Ferraz,
  • Silvia Helena Suguino,
  • Dr. Neri Godoy,
  • Erick Hoffmann,
  • Rosa Martinez de Ruiz,
  • Edina Mettioli,
  • Waldo Silva Pimentel,
  • Ana Cristina Amador Souza,
  • Rosalina Garcia de Brito,
  • Hilda Cicalise,
  • Elizia Correa de Oliveira,
  • Nelson Lescano Martins,
  • Dirce Mendes Daubian,
  • Elaine Cler Alexandre dos Santos,
  • Carla Tomásia Ramires Vilanova,
  • Flávio Cesar de Almeida,
  • Ariele Escandolhero Martinho,
  • Hélio Morales Leal,
  • Mário Roberto de Souza Filho,
  • Rubens Mozart Bucker,
  • Nelson Dias da Rosa,
  • Ariane Saddi Chaves,
  • Mery Osna Faria,
  • Rafael Chaparro,
  • Ivo Bianchine,
  • Patricia Conrado,
  • Orimar Souto,
  • Maria da Conceição Lima,
  • Roberta Moreira,
  • Regina Célia de Andrade,
  • Solange César Barbosa,
  • Denise Souza Campos,
  • Lindomar Vieira,
  • Nádia dos Santos,
  • Luiz Alfredo Mayer,
  • Maria do Rosário Mota Terra,
  • Rosa Saad,
  • Sandra Mara de Oliveira,
  • Roberto Carlos Vieira Machado,
  • Bruno Henrique Gobbo,
  • Alexandre Augusto Simão de Freitas,
  • Dayse Silveira Ferrari,
  • Mauro Wasilewski,
  • Dr. Nelson Barbosa Tavares Filho,
  • Maura Freire Siufi,
  • Adriano Barbar de Carvalho,
  • Ilson Portela,
  • Jeni Bernardes Townsend,
  • Vânia Cristiane de Souza,
  • Ali Irabi,
  • Mirella Barbosa Vieira,
  • Paulo Roberto de Oliveira Gomes,
  • Haroldo Picoli Junior,
  • Jaime Caldeira Jhunyor,
  • Luiz Claudio Martins Fernandes,
  • Maria Rita Nascimento dos Santos,
  • Kelly Christina Hirata,
  • Sebastião Trindade Mendes,
  • Antonio Aparecido Rodrigues,
  • Danielle Wardowski Cintra Martins,
  • Kelly Marise Marçal Barbosa,
  • Ary Cândido Dias Filho,
  • Hermes da Silva Borges,
  • Luana Harumi Toome,
  • Marcos Eduardo (Caco) Manvailer Esgaib,
  • Ceres Laureano Leme de Correa,
  • Everton Faleiro Pádua,
  • Eduardo Barbosa Pinto,
  • Flávio Gotardo Coelho de Souza Furlan,
  • Elton Luis Nasser de Mello,
  • Katiusci Sandim Vilela,
  • Marlon Sanches Resina Fernandes,
  • Greicy Carpina de Lima,
  • Lorena Maria da Penha Oliveira Nesello,
  • Nilton Nunes Nogueira,
  • Osvaldo Feitosa de Lima,
  • Paul Oserow Junior,
  • Osvaldo Nunes Melo,
  • Sudalene Alves Machado Rodrigues,
  • Mário Sérgio Tavares.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

15/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

José Saramago - escritor português

Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir inexorável do tempo”.

Felpuda

Sindicalista de conhecida entidade em MS “pegou carona” no veto de Lula ao projeto de dosimetria, que beneficia os condenados pelos atos do 8 de Janeiro, gravando vídeo para falar de democracia, Estado de Direito, justiça social, etc. e tal. Depois, disse que “o governo e o povo impediram um golpe” (?) e emendou defesa ao ditador Nicolás Maduro, que, segundo ele, foi “uma vítima dos EUA”, que invadiram seu país e sequestraram um governante “eleito democraticamente”. Virou piada entre integrantes sérios da categoria. Perdeu a chance de ficar calado. E como!...

No mapa

Quem passou a integrar oficialmente o Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, foi o município de Nioaque. O cadastro reconhece os municípios que têm organização, governança e políticas públicas estruturadas para o desenvolvimento do turismo.

Mais

A inclusão no mapa foi possível graças a um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do segmento no município. Entre elas está a sanção da Lei do Plano Municipal de Turismo, assinada pelo prefeito, André Guimarães, no dia 10 de dezembro.

Diálogo

Desenvolvida pela embrapa, nova cultivar de batata reúne atributos essenciais para a cadeia produtiva e a indústria de processamento, como alta produtividade, resistência a doenças e boa aptidão para fritura. resultado de mais de uma década de pesquisas do Programa de Melhoramento Genético de Batata, a BRS F21 recebeu o apelido de “braschips”, pelo seu elevado rendimento industrial e a qualidade superior dos chips produzidos.

DiálogoThayse Borges e Bruno Borges

 

DiálogoLidia Lisboa e Thiago de Paula Souza

Projeto

Fontes de integrantes da direita e da centro-direita têm dito que se Capitão Contar for sacramentado como o segundo nome do PL na disputa ao Senado, como anunciado por Valdemar Costa Neto, dirigente nacional da legenda, é um passo para que, se eleito, coloque em prática seu projeto de poder, que é comandar o governo de MS. As mesmas fontes dizem que ele vem demonstrando isso, pois despreza a executiva do partido, fazendo articulações diretamente com o comando nacional.

Estranheza

Eles estranham também porque Capitão Contar não tem base política com musculatura forte, está “no sereno” desde 2022, quando perdeu a disputa para governador, e como deputado estadual não teria correspondido à expressiva votação que, à época, permitiu que ele assumisse o topo do ranking dos eleitos. Além do mais, há quem afirme que ele não é um político que atua em grupo.

Trajetória...

Capitão Contar iniciou sua carreira política em 2018, elegendo-se deputado estadual na onda bolsonarista. Em 2022, tentou ser candidato ao governo pelo PL, mas não conseguiu se viabilizar. Foi então que foi para o PRTB. No fim da campanha, partiu para o confronto, sendo “massacrado” por Eduardo Riedel no debate. No PRTB também não formou seu grupo político. Portanto...

ANIVERSARIANTES

  • Cezar Augusto Carneiro Benevides,
  • Valéria Gabas,
  • Dr. Gilberto da Silva Castro,
  • Maria José Vieira Olyntho,
  • Akira Otsubo,
  • Ana Livrada Ribas Vicente,
  • Getúlio Pedrosa da Costa,
  • Amaro Gonçalves,
  • Milton Grings,
  • Dr. Takahiro Molicawa,
  • Silvio Cantero,
  • Aprigio Alves dos Santos,
  • José Gonçalo de Barra,
  • Márcio Cavalcante da Silva,
  • Pablo Ermitano Rios,
  • Maurílio Ribeiro Silva,
  • Denise Mansano,
  • Tainá Mendes Jara,
  • Gabriel Serafim da Silva,
  • Mara Liês Leite Grijó,
  • Ana Paula Mancuello Nastacio,
  • Andrea Batista dos Santos,
  • Sebastião Carlos Flores Faria,
  • Luciano de Barros Mandetta,
  • Priscila Fernandes Dantas,
  • Elza Oliveira Corrêa da Silva,
  • Marcelo Vieira dos Santos,
  • Alceu Vaz Lopes,
  • Nilda Araújo Coelho Zaina,
  • Paulo Wilson de Amorim Ravaglia,
  • Eduardo Almeida Jonas,
  • Luiz Alberto Mantini Oliveira,
  • Tânia Ferreira Macedo,
  • Osvane Aparecido Ramos,
  • Vicente Amaro de Souza Neto,
  • Denise Aparecida Miranda
  • da Rosa dos Santos,
  • Tiago de Almeida Fartare,
  • Silvio Celso Moreira do Egito,
  • Amantino Barbosa,
  • César Augusto Gonçalves Puig,
  • Léa Alves,
  • Haroldo Barcellos Braga Júnior,
  • Khalil Ibrahim Zaher,
  • Luis Cláudio Amador de Souza,
  • Maria Aparecida da Silva Ferreira,
  • Dra. Lucy Hatsue Miyazato Takayassu,
  • Nelson Souza Wolf,
  • Márcia Bunazar Cavalheiro,
  • Elisangela de Fátima Arruda Pereira,
  • Nuno Henrique de Carvalho,
  • João Lessa,
  • Capitão Vigário,
  • Amaro Barbeitas Ferreira,
  • Eldemir Fernandes,
  • Célia Satiko Kato,
  • Luiz Eloi Alves da Costa,
  • Mikiko Maeda Wassano,
  • Daniela Alves Pereira,
  • Gilmar Fursts,
  • Ligia Maria Parisi Dias,
  • Alice Mutsuko Yamauchi,
  • Margarida Fátima de Lima Pinesso,
  • Janaina Bogosz de Oliveira,
  • Andresa Luiza Aparecida Dias,
  • Alencar de Oliveira Mafra,
  • Rodrigo Bezerra de Arruda,
  • Robson Sitorski Lins,
  • Cláudia Loureiro Ocariz Almirão,
  • Mauro Sebastião Kalife,
  • Áureo Ali Almeida Audi,
  • Jured Abou Harb,
  • Milton Defavari,
  • José Renato Rodrigues Pascoaleto,
  • Hermes Fabiano Pagnan Escudero,
  • Rosa Maria dos Santos Bernart,
  • José Carlos Lemos Alves,
  • Sueli Diniz,
  • Clarice Maria de Mello Ribeiro,
  • Orioldo Centurião,
  • Antônio Lemes de Campos Filho,
  • Eliane Angélica da Cruz,
  • José Arnaldo da Silva,
  • Evaldo Luiz Rigotti,
  • Carlos Alberto da Silva Costa,
  • Odelice Claudino Carrijo,
  • Rafael Moreira Vinciguera,
  • Katiene Mara dos Santos,
  • Rodrigo Carneiro de Barros,
  • Márcio Rogério Faria Custódio,
  • Reinaldo Martins Amaral Filho,
  • Fabiula Talini,
  • Eliane Cominesi,
  • Antonio Marcos Amaral Borges,
  • Fernando José Regonato,
  • Ednorá de Fátima Matozo,
  • Wagner Silva,
  • Thaisa Raquel Medeiros Albuquerque,
  • Maria Auxiliadora Menezes,
  • Olímpia de Assunção,
  • Ary da Cruz Costa,
  • Corina Pacheco,
  • Paulo Henrique Tôrres,
  • Renato da Silva Diniz,
  • Dalva Almeida Souza,
  • Mário da Costa Barros,
  • Jurema Melo Batista,
  • André Silveira Mendes,
  • Maria Clara Campos Alves,
  • Meire Oliveira de Lima.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Banda Lagum anuncia show em Campo Grande

Show faz parte da turnê do álbum "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo" e marca o retorno do grupo à capital

14/01/2026 10h00

Divulgação

A banda Lagum se apresenta em Campo Grande no dia 8 de março, às 20h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. O show faz parte da turnê do álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”, lançado em maio de 2025, e marca o retorno do grupo à capital sul-mato-grossense com um espetáculo inédito.

Os ingressos já estão à venda pela Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 120. Segundo o vocalista Pedro Calais, o novo ciclo da banda representa um momento de consolidação artística e expansão.

“[2025] foi um ano muito grandioso para a Lagum. Levamos nosso show a cidades onde nunca havíamos tocado, tivemos a melhor estreia da nossa carreira nos streamings com o novo álbum e ainda abrimos a turnê do Imagine Dragons”, afirma.

Para este ano, a banda prepara uma agenda intensa. O ano começa com a turnê que percorre diversas cidades brasileiras, passa por apresentações especiais durante o carnaval e segue, em abril, para a etapa internacional do álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”.

Integrantes e identidade sonora

Formada em 2014, em Brumadinho (MG), e com forte ligação com Belo Horizonte, a Lagum é composta por Pedro Calais (vocal), Otávio Cardoso, Francisco Jardim e Gabriel Filgueira.

Com uma sonoridade que transita entre rock, pop, indie e reggae, o grupo construiu uma identidade própria e se firmou como um dos nomes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

Ao longo de 11 anos de carreira, a banda conquistou três indicações ao Grammy Latino e viveu momentos marcantes, como a perda do baterista Tio Wilson, em 2021. O episódio teve impacto profundo na trajetória do grupo e influenciou diretamente sua relação com a música e com o público.

Nos palcos, a Lagum aposta em arranjos exclusivos para as apresentações ao vivo, reforçando a experiência única de cada show. Trabalhos como “Seja o Que Eu Quiser” (2016), “Coisas da Geração” (2019) e “Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)” (2021) ajudaram a consolidar a estética sonora da banda, e este último foi responsável pela primeira indicação ao Grammy.

O álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo” reúne 10 faixas inéditas e foi concebido para refletir a energia das performances ao vivo.

O trabalho aborda temas ligados ao cotidiano urbano e às tensões da vida contemporânea, explorando questões como vulnerabilidade, relações digitais e a forma como as pessoas percebem a realidade nas grandes cidades.

