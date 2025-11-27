Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

LITERATURA

Academia sul-mato-grossense de Letras recebe o escritor Godofredo de Oliveira Neto

No último chá deste ano, a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras recebe o autor de "O Bruxo do Contestado", "Amores Exilados" e "Menino Oculto"; "Língua e Literatura de Expressão Portuguesa: Identidades e Encontros" será o tema da palestra que o escritor

Da Redação

Da Redação

27/11/2025 - 11h00
A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza, hoje, a última edição deste ano do seu tradicional chá acadêmico, recebendo o escritor e pesquisador Godofredo de Oliveira Neto, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), para uma noite de reflexão e literatura.

Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), o convidado vai fazer uma palestra sobre o tema “Língua e Literatura de Expressão Portuguesa: Identidades e Encontros”. O evento é gratuito e está programado para começar às 19h30min no auditório da ASL, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4.653, em Campo Grande.

“Abeirar-se da oralidade vai ser a contribuição fundamental da literatura brasileira para a construção de uma identidade nacional”, afirma Godofredo ao comentar o tema da palestra.

A presença do escritor integra o projeto ABL na ASL: Palestras Imortais, realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). “O projeto permitiu ao longo do ano importantes ações em educação, cultura e literatura na Academia, fortalecendo o desenvolvimento social”, afirma Henrique de Medeiros, presidente da ASL.

Medeiros destaca a importância da presença de Godofredo de Oliveira Neto e de outros imortais da Academia Brasileira de Letras ao longo deste ano na ASL, provocando uma “integração literária entre o público ligado à educação e cultura em Mato Grosso do Sul”. Para o imortal da ASL, o projeto deste ano incentivou “uma discussão literária fundamental para o desenvolvimento social, pois estimulou a empatia, expandiu a visão de mundo e aprimorou a capacidade de pensar criticamente”.

Além da palestra, o chá acadêmico de novembro contará com uma programação cultural desenvolvida em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Confraria Sociartista, promovendo expressões artísticas visuais e musicais. A noite será encerrada com uma apresentação musical durante a confraternização entre o público e os imortais presentes no foyer da ASL.

GODOFREDO

Escritor, professor universitário e pesquisador, Godofredo de Oliveira Neto é catarinense de Blumenau e membro da ABL, onde ocupa a cadeira nº 35. Sua formação acadêmica inclui graduação em letras e em relações internacionais pela Universidade de Paris (Sorbonne), onde também concluiu o mestrado. É doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição na qual atua como professor titular desde 1980.

Publicou 28 livros, entre romances, contos e crônicas. Entre os títulos mais reconhecidos estão “O Bruxo do Contestado” (1996), “Menino Oculto” (2005), finalista do Prêmio Jabuti, “Amores Exilados” (2011) e “A Ficcionista” (2013). Também escreveu literatura infantil, como “Ana e a Margem do Rio” (2002), obra recomendada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Godofredo ministrou cursos e conferências em universidades como Sorbonne, Stanford (Califórnia/EUA), Georgetown (Washington/EUA) e Ca’ Foscari (Veneza/Itália). É pós-doutor pela Georgetown University e membro de diversas instituições culturais, como a Academia Carioca de Letras, o PEN Clube do Brasil e a Academia Europeia de Ciências, Letras e Artes. Recebeu condecorações como a Medalha Euclides da Cunha (ABL) e a Medalha Cruz e Sousa (SC).

CONFRARIA SOCIARTISTA

Walter Lambert

A noite contará ainda com a participação da Confraria Sociartista, que integra o projeto “Arte na Academia”, com intervenções visuais ao vivo de duas de suas artistas visuais convidadas.

Uma das participações é de Luciana Rondon, que, além de artista visual, é autora do livro “Motivando Sempre” e coautora dos livros “Planejamento Estratégico para a Vida”, “Vida: Inspiração dos Guardiões do Farol” e “101 Reinvenções, Um Estudo sobre a Influência da Linguagem do Poeta Manoel de Barros na Criação Literária do Estado do Mato Grosso do Sul”. Suas pinturas estão presentes no livro “No Mundo Encantado de Luciana”, de Raquel Naveira. É artista visual desde 2018 e já expôs em diversas instituições e mostras de artes.

Artista visual e designer, Walter Lambert também participa do “Arte na Academia” da noite de hoje. Em seu trabalho, Lambert parte da premissa de que tudo pode ser transformado e reaproveitado. Ele se apropria de componentes de computadores, que se transformaram em sucata eletrônica, para criar não apenas uma nova expressão estética, mas um espaço para reflexão do descarte sustentável, propondo um registro de uma sociedade cuja tecnologia avança em ritmo acelerado, bem como de seus novos hábitos.

MÚSICA ERUDITA

Grupo Opus Vivare: a partir da esquerda, Mara Brandão, Evandro Dotto e Bianca DanziGrupo Opus Vivare: a partir da esquerda, Mara Brandão, Evandro Dotto e Bianca Danzi - Divulgação

Em parceria com o projeto “Movimento Concerto”, da UFMS, o projeto “Música Erudita e suas Fronteiras” também marca presença no último chá acadêmico deste ano, marcando o diálogo entre literatura e música, com uma apresentação do grupo Opus Vivare.

Idealizado pelo violonista Evandro Dotto, o grupo tem como principal propósito difundir a música de concerto em diferentes espaços. Desde sua criação, o grupo já realizou mais de 30 concertos em Campo Grande e no interior do Estado. Além de Evandro, o Opus Vivare é formado pela cantora soprano Bianca Danzi e por músicos convidados – instrumentista melódico ou outra cantora – que são profissionais consolidados e atuantes no cenário musical sul-mato-grossense.

Nesta edição, o grupo contará com a participação da mezzo-soprano Mara Brandão, uma presença recorrente no Opus Vivare, e recebeu o convite para estrear mais duas obras de Marcelo Fernandes, desta vez com dois poemas do acadêmico Henrique de Medeiros e um do acadêmico Rubenio Marcelo. Mestre em música, professor, produtor e pesquisador, Evandro Dotto é premiado em concursos e participante de festivais internacionais.

MÚSICA NO FOYER

Após a palestra, a confraternização do público com os acadêmicos, no foyer da ASL, será ao som de um dueto musical ao vivo de flauta e piano. Philip Andara é um flautista de sólida trajetória artística. Já se apresentou no Chile, Argentina, Paraguai e Portugal, além de ter integrado a programação da Expo Dubai em 2022.

Maria Rita Gonçalves de Oliveira é pianista e tecladista formada pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Integra a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e também atua como diretora musical em teatro infantil e é educadora há mais de uma década, com destaque para sua versatilidade e sensibilidade artística.

2026

Os chás acadêmicos e as rodas acadêmicas serão retomados pela ASL em março de 2026, quando será divulgada a programação anual da Academia. A temporada deste ano trouxe para palestras em Campo Grande seis imortais da Academia Brasileira de Letras: Antônio Carlos Secchin, Edgard Telles Ribeiro, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira Neto, Jorge Caldeira e Ricardo Cavaliere. Em suas rodas, a ASL prestou homenagem aos saudosos imortais Abílio de Barros, Augusto César Proença, Hernâni Donato e Oliva Enciso.

MS DANCE FEST

Após acidente, bailarino Kleiton Medina retorna aos palcos e transforma desafio em dança

Performance de Kleiton Medina, ao lado de outros dançarinos do grupo Funk-se e convidados, abriu a batalha de danças urbanas do MS Dance Fest 2025 na Praça do Rádio Clube

26/11/2025 11h00

"Um carro, conduzido por um motorista embriagado, avançou o sinal vermelho, no centro da cidade, e atingiu violentamente a motocicleta. Foi tudo muito rápido. Três segundos e eu já estava no chão", relata Kleiton Medina Divulgação

A abertura da batalha de danças urbanas da 12ª edição do MS Dance Fest surpreendeu o público e foi um ato de resistência, afeto e consciência coletiva.

Entre os bailarinos do grupo Funk-se, um retorno sensibilizou o público com potência silenciosa: o de Kleiton Medina, integrante há mais de uma década e figura fundamental na organização do evento.Ele voltou ao palco após sofrer um grave acidente de trânsito – que quase encerrou sua trajetória como artista – e dançou em uma cadeira de rodas.

A apresentação ocorreu na noite de sábado. No camarim, após a apresentação, Kleiton relembrou o acidente de trânsito que o trouxe até aqui, ressignificando o desafio em dança. “Isso foi há quatro meses. Terminei um trabalho de dança e pedi uma moto de aplicativo.

No caminho para casa, um carro, conduzido por um motorista embriagado, avançou o sinal vermelho, no centro da cidade, e atingiu violentamente a motocicleta. Foi tudo muito rápido. Três segundos e eu já estava no chão”, conta o dançarino.

Mesmo com cirurgias e lesões, o jovem surpreendeu a equipe médica, ao permanecer apenas quatro dias internado e mostrar evolução acima do esperado.

“Sou muito ativo, sempre trabalhei com o corpo. Paralisar de repente foi difícil, mexeu com meu psicológico, mas parte da recuperação eu devo à dança, pelo meu condicionamento físico. Foi ela também que me puxou de volta e evitou uma depressão. E no MS Dance Fest senti que ainda posso me expressar, independentemente da condição física”, diz Kleiton.

Mas nem tudo foi fácil. Isso porque, até chegar ao palco do festival, Kleiton recordava o dilema de voltar ou não a dançar, considerando que a data para o evento aumentava a cada dia, enquanto a cadeira de rodas e a muleta eram corpos estranhos para um corpo até então livre.
 

“Eu resisti por meses. Achava que não estava bem para estar ali. A cadeira era estranha para o meu corpo, sabe? Eu sempre dancei em pé. Mas, com o passar do tempo e vendo os ensaios do grupo, entendi que dançar não é só sobre as pernas. Aí pensei: ‘Se a dança sempre foi minha forma de expressar, por que não agora?’”, reflete.
 

Nos ensaios finais, a emoção veio antes do movimento. “Antes mesmo de decidir me apresentar, chorava vendo os ensaios do Funk-se. Os colegas me incentivaram a dançar, mas o medo me paralisava. Eu me perguntava: ‘Por que não estou ali também?’ Foi quando falei que queria ensaiar, quis entregar minha verdade. Senti o acolhimento do público e fiz o meu máximo”, diz o dançarino.

Além de testar os seus limites, o acidente fortaleceu laços. Sem celular na hora da colisão, o primeiro nome que surgiu em sua memória foi o de um amigo da dança e, em seguida, do diretor Edson Clair, do grupo Funk-se, do qual ele faz parte.

“Acho que o acidente fortaleceu os vínculos. O celular sumiu com o impacto da batida, e o primeiro número que lembrei foi do Ennio. Preciso lembrar também do Clair. Eles foram maravilhosos, não que minha família e outros amigos fossem menos importantes, não é isso.

Porém, os dois ficaram comigo no hospital de madrugada. Isso me emocionou”, afirma Kleiton. O dançarino também agradece. “Sou grato à minha família e ao meu amigo Jonas, ele que cuidou de mim em casa, sem pedir nada em troca”, reconhece.

FAMÍLIA DE VIDA

Diretor do grupo Funk-se e idealizador do MS Dance Fest, Edson Clair acompanhou todo o processo de reabilitação de Kleiton e foi determinante para sua participação no evento, não apenas nos bastidores.
“Sabia que ele estava abalado e precisava se sentir parte.

Disse para ele: ‘Quero você trabalhando no festival com a gente o tempo todo’. Ele esteve nos bastidores, e vê-lo no palco se expressando foi emocionante. Ele está há 12 anos conosco. É família”, emociona-se Clair.

A coreografia apresentada na terceira noite do festival contou com colegas do Funk-se e convidados como Lavínia de Lucca, da Casa Sherman, Vitor Locking, Henrique Lima e Vini Gomes.

“Quando a participação dele surgiu, entendemos que não era só estética. Era mensagem. Acessibilidade não é adaptação técnica, é presença. E Kleiton provou isso”, diz o diretor do Funk-se.

Outro diferencial no palco foi o seu conhecimento em Libras. É que ele estuda língua de sinais há um ano e meio. “Libras é uma forma de se expressar. Uso muito os braços para dançar. Na cadeira, senti que meu corpo continuava potente. A dança e a língua de sinais me ajudaram a improvisar e continuar dizendo o que precisava”, afirma Kleiton.

A experiência também trouxe reflexões sobre acessibilidade urbana. “Com as limitações, senti no corpo aquilo que a gente sempre trabalha nas artes, a questão da exclusão e o quanto o espaço pode não ser democrático. As calçadas, o acesso é luta diária. Devemos olhar para isso com consciência, porque existem muitos corpos além do padrão”, defende o dançarino.

RECOMEÇO

Quanto ao acidente, Kleiton se recorda que o motorista que o causou, além de embriagado, fugiu sem prestar socorro.

“Muita gente diz ‘eu bebo, mas me controlo’. Não se trata só de você. No trânsito, estamos em sociedade. Um descuido muda vidas. Poderia ter tirado a minha e a do piloto, que está em recuperação usando gaiola e quase perdeu a perna”, alerta.

Hoje, Kleiton encara a dança como renascimento. Voltar ao palco foi uma afirmação de existência. “Ali, dançar era dizer que eu ainda estou aqui. Independentemente da condição, todo mundo pode dançar. Às vezes, a arte é o que resta quando tudo para”, observa o integrante do Funk-se.

A performance emocionou o público e deu ao festival uma mensagem potente de resistência, inclusão e verdade.

“O que importa é expressar minha verdade, mesmo com adversidades e esse universo novo que é a cadeira para mim. Embora, no meu caso, ela seja temporária, estava inteiro no palco e com pessoas que confio. A dança não conhece limites”, afirma.

A história de Kleiton Medina é um convite à empatia, ao cuidado com o outro no dia a dia e ao reconhecimento dos corpos que resistem. E uma prova de que, quando a arte se move, até a dor dança.

Diálogo

Com o passar dos dias, o "climão" aumenta em poderoso gabinete e adjacênci... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (26)

26/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Graciliano Ramos - escritor brasileiro

É o processo que adoto: extraio dos acontecimentos algumas parcelas; o resto é bagaço”

Felpuda

Com o passar dos dias, o “climão” aumenta em poderoso gabinete e adjacências que estão deixando quatis, capivaras, tucanos e outros bichos, “assistindo” de camarote a queda de braço. De antemão, já sabem quem sairá vitorioso da refrega, mas tem gente que parece que ainda não entendeu que os tempos são outros. O negócio de “eu finjo que mando e vocês finjem que acreditam” acabou. Enquanto “tchurminha dos ciúmes” fala cobras e lagartos, quem realmente manda está abrindo seu “baú de demandas” e colocando coleguinhas em seu, digamos, devido lugar.

Diálogo

Menos

Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS em parceria com o Sebrae, estima que a Black Friday deste ano deverá movimentar R$ 354 milhões no comércio do Estado. Isso representa uma queda de 18% em relação ao ano anterior.

Mais

A queda indica maior cautela por parte dos consumidores diante do cenário econômico atual. Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday, enquanto 48% afirmaram que não vão adquirir nenhum produto.

DiálogoDr. João Ilgenfritz Filho, Lilia Ilgenfritz e Dr. João Ilgenfritz Neto

 

DiálogoIsadora Raymundi

Na real

No encontro que teve com integrantes do PL, na segunda-feira, o presidente estadual do partido, ex-governador Reinaldo Azambuja, não “dourou a pílula”, deixando claro que há necessidade urgente de união interna, seja para vencer as eleições em Mato Grosso do Sul, como em nível nacional para a Presidência da República. Isso, afirmou, é muito importante para o País e, obviamente, para o partido.

PhD

Na realidade, Reinaldo Azambuja, quer evitar que as “picuinhas” continuem tomando mais tempo do comando do partido em Mato Grosso do Sul do que discutir as estratégias para as eleições de 2026. Estão em jogo o governo do Estado, duas vagas do Senado, 24 cadeiras na Assembleia Legislativa, oito na Câmara Federal e a Presidência da República. Em eleições gerais, mais do que nunca prevalece o ensinamento de que política não é para amadores.

Desempenho

Sem conquistar a Presidência da República, maioria no Senado e na Câmara, a direita continuará tendo trabalho imenso para tentar superar as barreiras impostas pela esquerda. Daí Azambuja ter anunciado a união como palavra de ordem no PL. Na prática, isso significa que se deve também pensar no futuro do ex-presidente Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão.

ANIVERSARIANTES

Roberto Higa
Camila Reis Vendramin
Dr. Belmires Soles Ribeiro
Lívia Fagundes Mendonça
Maria Aparecida da Silva dos Santos
Anagê Filisbino dos Santos
Naira Silva Guimarães
Baltazar Rojas Pereira
Ivo de Oliveira Lopes
Marcelo Rodrigues da Cruz
Rosana Aparecida Monte Siqueira Teixeira
Cássio Medeiros Ahmed
Hebe Albuquerque Pessoa de Queiroz
Maria Luiza Neves Dias Dutra
Ana Cassia de Souza Pisciolaro
Eloiza de Aquino Lopes
Quênia Ratier Catanante Dodero
Atair Pertinhes
Dra. Alline Billerbeck Fontoura
Stefany Gutierres de Araújo
Ricardo Trad Filho
Dra. Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos
Dra. Ana Paula Rozalem Borb
Adelci Paulo Flores
Jeferson Umada Monteiro
Cintya Rogéria Rodrigues Taiar
Neide Oshiro Adania
Mário Ney Correa Anastácio
Gerson Luiz dos Santos
Marcos César Reis Gasperini
Miguel Filartiga
Maurício Roberto Garcia de Brito
Mônica Maria de Souza Araújo
Júlio César Benitez Lacerda
Mary Marinho
Sebastião Domingos de Souza
Welington Rafael de Oliveira
José Lustosa de Lima
Wagner Pereira
Ivone Assunção Pereira Lima
Joel Joerke
Antonio Pereira da Silva
Dr. Manoel Catarino Paes Peró
Dra. Eliana Lima Facchini Miozzo
Maria Clara Navarro Dias Gonçalves
Luiz Alvaro dos Santos
Maria Ines Pereira de Souza
Lúcio Queiroz Moreira
Ivone Nazarko
Célia Flores Acosta
Antonio Gaiotto
Bento Romeiro
Sady Guilherme Schimidt
José Mondadori
Carolina Ribeiro de Andrade
Adilson Gomes Netto
Sérgio Brandão de Almeida
Neide Francisca Mendes
Heide Gelain Cuel
Divanir Antônio Campos Lopes
Edir Silva dos Santos
Sebastião Pinto de Arruda
Sumie Ade Kokubum
Ivo Martins da Silva
Dr. Emilio Nage Haddad Coutinho
João Pécora
Kauê Paschoaletto Gimenes
Dra. Belmira Vilhanueva
Dione Michels Souza
Olívia Gonçalves de Almeida
Sesinaldo da Silva Feitosa
José Eduardo Venturelli Martins
Sidnei Vieira
Antônio Martins da Fonseca
Julio Cesar da Silva
Astrogildo Carlos Freire Palhano
José Eulalio da Rocha
Magisdelaine Vieira
Daniela Rodrigues de Melo
Cristina Barros Rocci da Silva
Maria do Socorro Gomes
Elizangela Dias Fernandes
Fabio Augusto Barbosa Alves
Delson de Moraes Papa
Geny da Costa Cambara
Solange Akemi Yoshizaki Saruwatari
Thiago Afonso Klein
Bruna Cecília Souza Staudt
Júlio Manoel Benegas
Dra. Natália Ibrahim Barbosa
Dra. Mariana de Barros Oliveira
Antônio Ailton Benone Sabbá
Neyde Terezinha Louzinha Razuck
Marcos Rogério Gianotto
Ricardo Almeida Delvalhes
Fernanda Evelin Ruiz
Claudia Gislaine Bonato Vieira
Gilberto Carlos Barusso
Julie Anne Gorski
Solange Murad Gomes
Dr. Roger Christian de Lima Ruiz
Isabella Lopes Anache
Fernando Zavarize
Giovana Bompard
Janaina Bono de Oliveira Martini
Persio Ailton Tosi

*Colaborou Tatyane Gameiro

