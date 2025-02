A continuar do jeito que está, há quem diga que projeto cantado em verso e... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Fernando Sabino - escritor brasileiro

No fim tudo dá certo.

E se não deu certo é porque

ainda não chegou ao fim”.

FELPUDA

A continuar do jeito que está, há quem diga que projeto cantado em verso e prosa deverá entrar em “rota de colisão” com a realidade. Alguns céticos andam murmurando pelos corredores que “papel aceita tudo” e que estaria na hora de cair na real. Lembram que a tal proposta nasceu errada, gerando, inclusive, puxão de orelhas. Entre adiamentos e previsões sobre datas bem distantes uma das outras, o assunto vai se arrastando e, ironicamente, ouve-se dizer que seria necessária a atuação de “Aladim

e a lâmpada maravilhosa para colocar o gênio a trabalhar”. Afe!

Crime

A manipulação digital e a divulgação de nudez ou ato sexual falsos gerados por inteligência artificial poderá virar crime. A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui a prática no Código Penal.

Mais

O texto ainda precisa ser votado no Senado. A proposta da deputada Amanda Gentil (PP-MA) foi aprovada com substitutivo (texto alternativo) da relatora, deputada Yandra Moura (União Brasil-SE). É esperar para ver.

Bruno Barbato e Rebeca Martins Barbato

Cacá Bueno

Incerto

A disputa do PSD nacional com o PT para ocupar a Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula pode ter reflexos em Mato Grosso do Sul. A maior aproximação daquele partido, que tenta agregar lideranças de outras agremiações em MS com o presidente petista, cuja popularidade despenca, poderá não ser um bom negócio para a classe política em um estado conservador

como é Mato Grosso do Sul.

Tabuleiro

A tentativa do PSD, por exemplo, de trazer para os seus quadros o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Azambuja poderá, portanto, ter ruídos. Como há conversações também com o PL, do ex-presidente Bolsonaro, os dois tucanos terão de movimentar muito bem as peças no tabuleiro para não haver surpresas nas próximas eleições. Como disse experiente político: “Passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo”. Vai daí que...

Começou...

O prefeito de Rio Brilhante, Lucas Centenaro Foroni, que deixa o MDB para se filiar ao PP, da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, sinaliza que a debandada daquele partido começou. Outrora poderosas, as hostes peemedebistas hoje buscam a administração estadual tucana por uma questão de sobrevivência. Enquanto isso, os progressistas procuram se fortalecer e, com a entrada de Foroni, contabilizam 18 prefeituras.

ANIVERSARIANTES

Keyla Lustoza Mandarino,

Rita de Cássia do Prado Guido Gameiro,

Dr. Flávio Saad Peron,

Heloisa Sornas de Almeida,

Lilia Lunardon,

Afonso Henrique Adania,

Bernadete Martins Gaspar Rangel,

Elisabete Ferreira da Silva,

Marcelo José Dias,

Odete de Oliveira Brito,

Ramão Peralta,

Carlos Barros de Paula,

Antônio Alves de Oliveira,

Livia Teixeira Mondini,

Rozita Fortes Teixeira Pires,

Alencar Bosco Costa Decknis,

Denise Elaine Cuissi,

Leonildo Nunes Ferreira,

Ary Augusto Martins,

Hilda Jara Maciel,

Margareth Toshihe Yoza,

Maria de Lourdes Eschilette,

Angela Manvailer,

Dimas de Moura Leite,

Silzomar Furtado de Mendonça, Cecília Garcia,

Antonio Souza de Queiroz,

Israel José Aniceto,

Atílio Franco Medina,

Nelson Sebastião da Silva,

Gelson Pereira da Silva,

Judith Pereira Passos,

Castro Alves Pereira,

Oriell Pereira de Oliveira,

Benedito Oliveira e Silva,

Ermelindo Espíndola Cardoso,

Altair Ferreira Souza,

Hilton de Souza Araújo,

João Francisco de Britto Filho,

Osman Ferreira Gutierrez Filho,

Luiz Sérgio Del Grossi,

Oscar de Souza,

Rodrigo Marques,

Hulda Stabille Cruz Gonzales,

Paulo Ernesto Valli,

Maria Anita Medeiros,

Léa Márcia Sandim Motti,

Helena Espíndola da Silva,

Rosemary Correia do Nascimento,

Luis Carlos Nunes da Silva Maia,

Carina Flôres do Nascimento,

Eugênia Maria de Andrade Assis,

Denise Villela Tôrres,

Maria Auxiliadora Alvim,

Hugo de Oliveira,

Aline Soares,

Osvaldo Pimenta de Abreu,

Maria Cristina Bortolini,

Rutênio Gadelha Menezes,

Léa Maria Mascarenhas Salamene de Oliveira,

Luiza Maria Charbel,

Ariel Loureiro de Moraes,

Lúcia Ferreira dos Santos Brand,

Jeiva Pael da Silva,

Denilza Nunes de Souza,

Zilá Chamorro Ojeda,

José Mateus Sampaio,

Michel Bittar Neto,

Luiz Rafael Gomes da Silva Júnior,

Shirlene Ribeiro Macedo,

Seiko Tomigawa,

Ronaldo Rosa,

Izolino Nogueira da Cunha,

Gabriel Yudi Tanaka,

Kelly Cristine Arakaki,

Jorge Mattoso,

Estevan Diovani Berlezi,

Silvana da Silva,

Nelson Luiz Martins Zati,

Luis Alberto Squariz Vanni,

Aorimar Oliveira da Silva,

Ramão Portes,

Paulo José Cândia Scaffa,

Arceno Athas Junior,

Marlene Cavassa,

Denise Granata Nogueira de Souza,

Camila Goetz Ojeda,

Adilson Josemar Puhl,

Jane Conegundes,

Jonner Santos Amarila,

Alexandre Antonio Fialho Canale, André Garrido Fioreze,

Naur Antônio Queiroz Pael,

Ana Karina de Oliveira e Silva Merlin,

Ronei Silva Fuchs,

Carlos Alberto dos Santos Dutra.

Dia 29

Dr. Fernando Luti Batoni,

Selmira Assumpção Machado,

Cleiton Monteiro Urbieta,

Dr. João Bosco Marques de Oliveira,

Luis Miguel da Cunha Fernandez

de La Reguera,

Dr. Zailde Soares Cardoso,

Aline Arce de Souza,

Maria José Correia Porto Papandreu,

Luiza Helena Nunes Metello.

*Colaborou Tatyane Gameiro