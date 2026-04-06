Adversários dos petistas estão dizendo que alguém precisa avisar Lula... Leia na coluna de hoje

Aldous Huxley - escritor britânico
"Dá tanto trabalho escrever um livro mau como um bom; ele brota com igual sinceridade da alma do autor”.
Felpuda
"Dá tanto trabalho escrever um livro mau como um bom; ele brota com igual sinceridade da alma do autor”.
Adversários dos petistas estão dizendo que alguém precisa avisar Lula e seus marqueteiros que o pré-candidato à Presidência é Flávio Bolsonaro, e não Jair Bolsonaro. Ironicamente, dizem que mais um pouco a dita figurinha do PT estará até contando carneirinhos vendo o ex-presidente. Para a turma da direita, o povo só observa a estratégia da esquerda em desancar Bolsonaro pai, que governou o País por apenas quatro anos e é tido como responsável pelos quase 18 anos de problemas criados pela esquerda. E olha que o horário gratuito nem começou, hein?!...
Previsão
Na análise de alguns políticos sobre o cenário geral, a disputa pelo governo de MS deverá ficar polarizada entre o governador Eduardo Riedel, pré-candidato da direita e da centro-direita, e Fábio Trad, do PT, da esquerda. Segundo eles, tem mais.
Mais
As pré-candidaturas que mais parecem que foram improvisadas para atender a interesses pessoais, e não de grupo político, tendem a não deslanchar, principalmente porque “andorinha só não faz verão”. E mais: acreditam que a eleição para governador deverá terminar no primeiro turno.
Separada
Por enquanto, a direita em MS tem três pré-candidaturas lançadas para oficialização nas convenções, em julho. Como tudo indica que os partidos sacramentarão os nomes para o embate de outubro, não há como dizer que vão para campanha eleitoral “rachados”. No tabuleiro político estarão direita, direita conservadora e centro-direita, e essa divisão poderá contribuir para que a esquerda consiga forçar o segundo turno, fase que é uma nova eleição, pois ficam apenas dois candidatos.
Falatório
Durante o troca-troca de partidos na janela partidária, muitas foram as especulações, fazendo com que os bastidores ficassem ainda mais agitados. Um dos comentários foi que Rose Modesto, presidente estadual do União Brasil, estaria sendo cogitada para ocupar a vaga de vice na chapa de reeleição do governador Riedel. Mas ela mesma acabou com o diz que me diz, afirmando que em nenhum momento teve qualquer conversa nesse sentido
Consequências
Na federação União Progressista, formada pelo Progressistas e o União Brasil, ocorreram duas mudanças de “última hora”, diante da entrada de Geraldo Resende e, anteriormente, do também deputado federal Dagoberto Nogueira. Duas pré-candidaturas à Câmara dos Deputados, diante do “peso” da chapa que poderia comprometer seus objetivos, tomaram outro rumo. O deputado estadual Roberto Hashioka pulou fora do União Brasil e a ex-secretária Viviane Luiza deixou o PP e foi para o PSDB. Já Jaime Verruck teria mesmo desistido do PP.
Aniversariantes
- Regina Lourdes Jorge Rangel Torres Rimoli,
- Paulo Roberto Neves de Souza,
- Alaene Peres,
- Renê Miguel Filho,
- Alicio Cabreira Aristimunho,
- Dormevil Calazaes de Salles,
- Luiz Carlos Pais,
- Edison de Jesus da Cruz,
- Rosilene de Oliveira Rosa,
- Mario Rodrigues Zanatta,
- Maria do Carmo Escobar de Oliveira,
- Alda Alves de Oliveira Ristow,
- Pedro Efonsio de Farias,
- Luiz Hermozil Correa de Lima,
- José Afonso Wolf,
- Manuel Amaral de Jesus,
- Euripedes Pinheiro da Silva Junior,
- Marcelino Duarte,
- Dr. Divoncir Schreiner Maran,
- Dácio Queiroz Silva,
- Marcelo de Campos Haendchen,
- Helena Echeverria de Lacerda Costa,
- Alvaro Francisco Martins Borges,
- Maria Eugênia Teixeira Machado,
- Cecilia Peralta Caceres,
- Sidney Ferreira de Queiroz,
- Nanci Lopes Gomes,
- Angela Maria da Silva,
- Fred Lucarelli Rodrigues,
- Eliza Nunes Fernandes,
- Gilmar Damião da Silva,
- Ilda Garcia,
- Dr. Aliomar Coelho Pereira,
- Decio Coldebella,
- Jaderson dos Santos Gonçalves,
- Carlos Tiago Bellin,
- Dr. José Rodrigues de Almeida,
- Dr. Nereu Fontes,
- Danielle Zambra,
- Jaime Yoshinori Oshiro,
- Herany Lobo Dias Neres de Lima,
- Ana Caroline Cintra Ramos,
- Renata Nogueira e Silva,
- Dr. Danilo Nakao Odashiro,
- Dra. Itsume Murakami,
- Amarildo Sanches da Silva,
- Heitor Romero Marques,
- Ivana Staval Oliveira,
- Rubens Izidorio,
- Inaia Martins Carli,
- Angela Mascarenhas,
- Maria Hilda da Silva,
- Edevaldo Borges de Mendonça,
- Mariza Rego Mejia Rios,
- Irene Matto Grosso Pereira,
- Milma Maria de Oliveira Santos,
- Edvandro Lameo,
- Aurildo Piagetti,
- José Eduardo Duenhas Monreal,
- Jorge Braga Passos,
- Marco Aurélio Ferro,
- José Luiz Aladares.
- Amauri Penze Neto,
- Alberto Barbosa de Almeida Júnior,
- Osmar Bearari,
- Karina Reis de Andrade,
- Dr. Marcelo Sakamoto,
- Sueli Antunes Ribeiro,
- Severino Ramos Vieira Xavier,
- Marcelo Eduardo Battaglin Maciel,
- Erico Rodrigo de Souza Pereira,
- Arlete Calves,
- Maria Aparecida dos Santos Garcia,
- Ticiana Tiveron Tannous,
- Maria Serra Carvalho,
- Carlos Eduardo Inácio,
- José Carlos Kolesk,
- Wilson Roberto Gonçalves,
- Sarah Abrão Contar,
- Geraldo José de Souza,
- Bruna Silva,
- Rivalda de Souza Vilela,
- Celestino Fantin,
- Luiz Pereira,
- Gerson Luiz Gass Brandão,
- Rosângela Maria Santos Pereira,
- Wilson Ferreira Mendes,
- Hudson Ferreira de Assis,
- Milton da Costa Pereira,
- Caroline Mansour Echeverria,
- Emmanuel Ormond de Souza,
- Eneas Garcia Filho,
- Camilo de Lellis Chagas Junior Zanata,
- Maria Margarida Cabral Nicácio,
- Michel Defendi Moses,
- Orlando Fruguli Moreira,
- Rita de Cassia Ladislau Ferreira,
- Marlene Alves Pereira,
- Ataíde Gonçalves,
- Dalvelyn Menezes Kalachi,
- Andréssa Nayara de Matos Rodrigues,
- Igor Del Campo Fioravante Ferreira,
- Antonio Pionti,
- Rames Ally,
- Adriana Cavalcante de Araújo,
- Wescley Cavner Espassa,
- Maria de Lurdes da Silva Santos.
* Colaborou Tatyane Gameiro