Com aproximadamente 13 horas de lua, MS tem a noite mais longa do ano

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Este domingo (21) tem o dia mais curto e a noite mais longa do ano em Mato Grosso do Sul.

Isto acontece porque a data de 21 de junho é solstício de inverno no Hemisfério Sul, ou seja, a Terra gira inclinada em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol.

Já no Hemisfério Norte ocorre o contrário: o solstício de verão, caracterizado pelo dia mais longo do ano e a noite mais curta.

A inclinação do eixo da Terra é de cerca de 23,4° e, nesta época do ano, o Hemisfério Sul está inclinado para longe do Sol, recebendo menos horas de luz.

As cidades mais ao sul de Mato Grosso do Sul terão as noites mais longas. Veja a duração do dia e da noite em alguns municípios:

CAMPO GRANDE

Nascer do sol: 06h13

Pôr do sol: 17h07

Duração do dia: 10 horas e 53 minutos

Duração da noite: 13 horas e 07 minutos

CORUMBÁ

Nascer do sol: 06h22

Pôr do sol: 17h22

Duração do dia: 11 horas

Duração da noite: 13 horas

DOURADOS

Nascer do sol: 06h17

Pôr do sol: 17h04

Duração do dia: 10 horas e 47 minutos

Duração da noite: 13 horas e 13 minutos

PONTA PORÃ

Nascer do sol: 06h23

Pôr do sol: 17h08

Duração do dia: 10 horas e 45 minutos

Duração da noite: 13 horas e 15 minutos

“Este fenômeno ocorre devido ao movimento da Terra ao redor do Sol. Não é um movimento circular, é elíptico e inclinado”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão ao Correio do Estado.

Em 21 de dezembro, daqui exatamente 6 meses, o fato se inverte: ocorre o dia mais longo e a noite mais curta do ano no Hemisfério Sul – o solstício de verão.

SOLSTÍCIOS

Saiba quando ocorre o solstício de verão e de inverno nos hemisférios:

21 de junho

Solstício de verão no Hemisfério Norte (início do verão);

Solstício de inverno no Hemisfério Sul (início do inverno);

21 de dezembro

Solstício de verão no Hemisfério Sul (início do verão);

Solstício de inverno no Hemisfério Norte (início do inverno).

INVERNO

Inverno começou às 04h24min deste domingo (21 de junho) e terminará às 20h05min de 22 de setembro de 2026.

É caracterizado pelo:

frio

clima gelado/fresco

temperaturas baixas e em queda

ocorrência de geadas/nevoeiros

tempo seco

pouca chuva

baixo índice pluviométrico

estiagem

baixa umidade relativa do ar

Durante a estação, noites serão mais longas e dias serão mais curtos.

De acordo com o Climatempo, o inverno de 2026 terá características especiais e atípicas em várias regiões do Brasil, devido ao rápido fortalecimento do fenômeno El Niño, que teve início oficial na primeira semana de junho de 2026.

A temperatura da água do oceano Pacífico Equatorial, entre a costa do Peru e a Indonésia, deve continuar em rápido aquecimento no decorrer do inverno no Hemisfério Sul (verão no Hemisfério Norte), confirmando o fortalecimento do El Niño.

O máximo do El Niño deve ocorrer durante a primavera e o verão de 2026, mas os primeiros impactos no clima no Brasil já serão sentidos ao longo do inverno.

Durante a estação, são esperadas duas frentes frias: uma na próxima semana e outra em julho, com previsão para uma possível terceira frente fria no final do mês. Mesmo assim, a previsão para o inverno deste ano é de uma estação quente, com ondas de calor e chuvas irregulares, condições consideradas os primeiros impactos do El Niño no clima do País.