Com aproximadamente 13 horas de lua, MS tem a noite mais longa do ano

Este domingo (21) tem o dia mais curto e a noite mais longa do ano em Mato Grosso do Sul.
Isto acontece porque a data de 21 de junho é solstício de inverno no Hemisfério Sul, ou seja, a Terra gira inclinada em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol.
Já no Hemisfério Norte ocorre o contrário: o solstício de verão, caracterizado pelo dia mais longo do ano e a noite mais curta.
A inclinação do eixo da Terra é de cerca de 23,4° e, nesta época do ano, o Hemisfério Sul está inclinado para longe do Sol, recebendo menos horas de luz.
As cidades mais ao sul de Mato Grosso do Sul terão as noites mais longas. Veja a duração do dia e da noite em alguns municípios:
CAMPO GRANDE
- Nascer do sol: 06h13
- Pôr do sol: 17h07
- Duração do dia: 10 horas e 53 minutos
- Duração da noite: 13 horas e 07 minutos
CORUMBÁ
- Nascer do sol: 06h22
- Pôr do sol: 17h22
- Duração do dia: 11 horas
- Duração da noite: 13 horas
DOURADOS
- Nascer do sol: 06h17
- Pôr do sol: 17h04
- Duração do dia: 10 horas e 47 minutos
- Duração da noite: 13 horas e 13 minutos
PONTA PORÃ
- Nascer do sol: 06h23
- Pôr do sol: 17h08
- Duração do dia: 10 horas e 45 minutos
- Duração da noite: 13 horas e 15 minutos
“Este fenômeno ocorre devido ao movimento da Terra ao redor do Sol. Não é um movimento circular, é elíptico e inclinado”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão ao Correio do Estado.
Em 21 de dezembro, daqui exatamente 6 meses, o fato se inverte: ocorre o dia mais longo e a noite mais curta do ano no Hemisfério Sul – o solstício de verão.
SOLSTÍCIOS
Saiba quando ocorre o solstício de verão e de inverno nos hemisférios:
21 de junho
- Solstício de verão no Hemisfério Norte (início do verão);
- Solstício de inverno no Hemisfério Sul (início do inverno);
21 de dezembro
- Solstício de verão no Hemisfério Sul (início do verão);
- Solstício de inverno no Hemisfério Norte (início do inverno).
INVERNO
Inverno começou às 04h24min deste domingo (21 de junho) e terminará às 20h05min de 22 de setembro de 2026.
É caracterizado pelo:
- frio
- clima gelado/fresco
- temperaturas baixas e em queda
- ocorrência de geadas/nevoeiros
- tempo seco
- pouca chuva
- baixo índice pluviométrico
- estiagem
- baixa umidade relativa do ar
Durante a estação, noites serão mais longas e dias serão mais curtos.
De acordo com o Climatempo, o inverno de 2026 terá características especiais e atípicas em várias regiões do Brasil, devido ao rápido fortalecimento do fenômeno El Niño, que teve início oficial na primeira semana de junho de 2026.
A temperatura da água do oceano Pacífico Equatorial, entre a costa do Peru e a Indonésia, deve continuar em rápido aquecimento no decorrer do inverno no Hemisfério Sul (verão no Hemisfério Norte), confirmando o fortalecimento do El Niño.
O máximo do El Niño deve ocorrer durante a primavera e o verão de 2026, mas os primeiros impactos no clima no Brasil já serão sentidos ao longo do inverno.
Durante a estação, são esperadas duas frentes frias: uma na próxima semana e outra em julho, com previsão para uma possível terceira frente fria no final do mês. Mesmo assim, a previsão para o inverno deste ano é de uma estação quente, com ondas de calor e chuvas irregulares, condições consideradas os primeiros impactos do El Niño no clima do País.