Alerta B+: Bebida adulterada por metanol pode cegar

Consumo de bebida adulterada dispara, pode causar neurite óptica e levar à perda da visão. Saiba como evitar.

Flavia Viana

Flavia Viana

04/10/2025 - 15h30
O número de intoxicações por bebida adulterada registrados em setembro pelo CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas bateu recorde. Somou 9 intoxicações com dois casos de cegueira no estado de São Paulo, além de mais 10 pacientes sob investigação até o dia 25 do mês.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas quando o metanol entra na corrente sanguínea é transformado em ácido fórmico, substância que diminui a oxigenação das células e é altamente tóxica. A toxidade somada à falta de oxigênio, explica, atacam o nervo óptico desencadeando neurite óptica.

Caso a doença não receba o tratamento adequado durante a fase inicial ou aguda causa a perda irrecuperável da visão. Já a intoxicação sistêmica causa sérios danos ao fígado, rim, coração, pâncreas e até alterações na camada externa do cérebro que caracterizam a esclerose múltipla, levando ao óbito

O especialista diz que os sinais de alerta sempre indicam uma emergência médica, mas, geralmente só surgem entre 12 e 24 horas. Isso porque, o álcool etílico das bebidas tornam o metabolismo do metanol mais lento, explica. Nos olhos, afirma, os primeiros sintomas são: visão turva, fotofobia e dor retrobulbar ou ao movimentar os olhos. Os sintomas sistêmicos mais frequentes da intoxicação elencados pelo médico são: náusea, forte dor de cabeça, dor abdominal, vômitos e alteração da consciência.

Tratamento

As primeiras 48 horas são cruciais para salvar a visão e a vida após uma intoxicação por metanol. Diante da suspeita de ingestão de álcool adulterado, Queiroz Neto recomenda que a pessoa seja encaminhada a uma triagem no CIATOX para confirmar a acidose metabólica grave que requer hemodiálise para eliminar o metanol da corrente sanguínea.

Outra terapia elencada pelo oftalmologista para casos menos graves de acidose, frequente entre pessoas que consomem pouca bebida adulterada é o fomepizol, também conhecido como 4-metilpirazo,l um antídoto ao metanol.

O acúmulo de ácido fórmico no nervo óptico pode causar edema que pode ser tratado com corticosteroides que eliminam a inflamação. A dica para prevenir intoxicação por bebida adulterada observar na garrafa o registro ANVISA, lacre de segurança e selo fiscal, finaliza.

SAÚDE

Pesquisa aponta que o consumo do café pode favorecer o envelhecimento saudável de mulheres

Especialista alerta para limites seguros e riscos do excesso; aprenda a como preparar uma deliciosa receita de picadinho de carne e um molho com o grão, que vai bem com os vários pratos

04/10/2025 09h30

Dia Internacional do Café é comemorado em 1° de outubro

Dia Internacional do Café é comemorado em 1° de outubro Fotos / Divulgação

Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Café, em 1° de outubro, foi divulgada uma pesquisa que traz uma perspectiva estimulante para os amantes da bebida. Um estudo observacional apresentado na Sociedade Americana de Nutrição encontrou uma associação positiva entre o consumo de café e o envelhecimento saudável em mulheres.

A pesquisa acompanhou mais de 47 mil enfermeiras por décadas e revelou que aquelas que consumiam mais cafeína, o equivalente a quase sete xícaras pequenas de café por dia, entre 45 e 60 anos, tinham 13% mais chances de atender aos critérios de envelhecimento saudável.

Esses critérios incluem boa saúde física e mental, ausência de comprometimento cognitivo e liberdade frente a 11 doenças crônicas importantes. O benefício foi observado principalmente entre as que consumiam café com cafeína, e não descafeinado ou chá.

A médica nutróloga Juliana Couto Guimarães informa que a quantidade exata no dia a dia pode variar conforme fatores individuais, como sensibilidade à cafeína, peso corporal, metabolismo e até hábitos de consumo.

“Para a maioria dos adultos saudáveis, a ingestão considerada segura de cafeína é de até 400 mg por dia. Isso equivale, em média, a 3 a 4 xícaras de café coado (xícaras de 150 ml, também chamadas de xícaras pequenas em cafeterias)”, diz a médica.

EXCESSO

A especialista esclarece que esse nível de consumo apresentado na pesquisa representa uma alta ingestão de cafeína, com aproximadamente 500 mg a 600 mg por dia. “Embora algumas pessoas possam tolerar bem essa quantidade, ela excede a dose considerada segura (400 mg)”, alerta Dra. Juliana.

“O consumo excessivo de cafeína pode aumentar o risco de insônia, ansiedade, palpitações cardíacas, agitação, refluxo gástrico e outros desconfortos gastrointestinais. Pessoas com doenças cardiovasculares, transtornos de ansiedade, distúrbios do sono ou sensibilidade à cafeína devem ter atenção redobrada, pois esses efeitos podem ser mais acentuados”, complementa a médica.

BENEFÍCIOS E CONSUMO

O café continua sendo uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Em 2024, o consumo de café industrializado atingiu 22 milhões de sacas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). A preferência nacional pela bebida se reflete em uma distribuição significativa: o Sudeste lidera com 41,7% do consumo, seguido pelo Nordeste (26,9%) e pelo Sul (14,6%). Esses números consolidam o papel do Brasil não apenas como maior produtor mundial, mas também como um dos maiores consumidores de café do planeta.

Além da relevância econômica, o café também se destaca pelos seus benefícios à saúde. Juliana Couto Guimarães ressalta que o café vai muito além do efeito estimulante atribuído à cafeína. “A bebida é rica em compostos bioativos, como polifenóis e antioxidantes, que têm ação anti-inflamatória e podem ajudar na prevenção de diversas doenças”, afirma.

“Estudos associam o consumo regular e moderado de café a uma redução no risco de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas (como Alzheimer e Parkinson) e até alguns tipos de câncer. Outros efeitos positivos incluem uma menor incidência de diabetes tipo 2, melhora no desempenho cognitivo, além de potenciais benefícios para o humor e a longevidade”, explica Dra. Juliana.

No cenário global, as perspectivas também são otimistas. Segundo estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a safra mundial de café para o ciclo 2025/2026 deve alcançar 178,7 milhões de sacas, um novo recorde histórico. O aumento de 2,47% em relação ao ciclo anterior será impulsionado pela recuperação produtiva no Vietnã e na Indonésia, além de uma colheita expressiva na Etiópia. No Brasil, a previsão é de uma safra robusta, com 65 milhões de sacas, somando as variedades arábica e robusta.

RECEITAS

Além de um picadinho de filé-mignon ao molho de café (e chocolate), neste fim de semana, você também pode aprender uma deliciosa receita de molho de carne com café. O molho é bastante versátil. Você pode usá-lo tanto para pincelar a carne antes de levá-la ao forno quanto para cozinhar a carne com ele para ressaltar o sabor. O molho vai bem com massas como ravióli, com filé-mignon ou com lombo.

Para o uso com massas, para dar mais sabor, recomenda-se acrescentar 100 ml de creme de leite, cogumelos e dois dentes de alho picados ao molho. E não se esqueça: a criatividade, aliada ao gosto pessoal, permite os mais variados tipos de combinação que agradam a diferentes paladares. Portanto, arrisque e bom apetite. Para o picadinho, quiabos grelhados, chips de couve e farofa de cenoura são boas sugestões de acompanhamento.

Picadinho de filé-mignon ao molho de café e chocolate

Dia Internacional do Café é comemorado em 1° de outubro

Ingredientes:

> 400 g de filé-mignon cortado em cubos;
> 50 ml de café bem forte, coado, sem açúcar;
> 40 ml conhaque (ou rum);
> 15 g de chocolate meio amargo (ou amargo) ralado;
> 1 dente de alho cortado fininho;
> 1/2 cebola branca, cortada bem fininha;
> 1/4 xícara (chá) de água fervente;
> 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo;
> 1 colher (sopa) de molho inglês;
> 1 colher (sopa) de azeite;
> Sal a gosto;
> Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo:

> Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino a gosto;
> Em uma panela já aquecida, adicione o azeite e refogue a cebola por aproximadamente três minutos ou até começar a ficar transparente;
> Adicione o alho e refogue por um minuto – não é para dourar, apenas para soltar sabor e atenuar seu ardor.
> Adicione a carne e deixe-a dourar;
> Quando a carne começar a cozinhar, adicione o conhaque (ou rum);
> Passados 2 minutos, ou até que o álcool evapore, adicione o molho inglês e a água;
> Em seguida, retire a panela do fogo, adicione aos poucos a farinha de trigo e misture sem parar com uma espátula de silicone – para não deixar a farinha empelotar;
> Volte a panela ao fogo e deixe por mais um minuto;
> Desligue o fogo, adicione o chocolate ralado e misture bem;
> Adicione o café coado e misture bem;
> Ligue o fogo novamente, bem baixinho, e vá mexendo com a espátula de silicone para os ingredientes incorporarem e, com o calor, o molho voltar a engrossar – sem deixar queimar.

Sugestão de acompanhamentos: quiabos grelhados, chips de couve e farofa de cenoura.

Molho de carne com café

Dia Internacional do Café é comemorado em 1° de outubro

Ingredientes:

> 2/3 de uma xícara de café pronto sem açúcar;
> Molho de pimenta ou pimenta moída a gosto;
> Uma pitada de sal;
> 1 colher (chá) de açúcar;
> 1 colher (sopa) de suco de limão;
> 1 colher e meia (chá) de mostarda;
> 1/3 de uma xícara (chá) de manteiga sem sal;
> 2 colheres (chá) de molho inglês.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes numa panela, mexendo por aproximadamente 15 minutos, ou até que a manteiga derreta por completo.

FELPUDA

O PT está escancarando sua verdadeira face política depois de anos...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (4) e domingo (5)

04/10/2025 00h02

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Lino Villachá - Poeta de MS
"Por trás das silhuetas das árvores, a noite nasce...Os grandes mastros dos coqueiros são velas verdes ao vento: barcos voltando ao final da tarde”.

 

FELPUDA

O PT está escancarando sua verdadeira face política depois de anos aconchegado no ninho tucano. Como a meta, tanto da esquerda radical como da direita, é ter número suficiente de senadores no Congresso Nacional, os ataques desde já começaram. O ex-governador Azambuja, que, digamos, estendeu as mãos a eles, hoje está apanhando nas redes sociais desses “companheiros”. Tudo porque os tais não aceitam divergências de opinião e de ideologia política. E o jogo eleitoral ainda nem começou. Como escreveu o poeta Augusto dos Anjos: “A mão que afaga é a mesma que apedreja”.

DiálogoO Real Gabinete Português de Leitura, no coração do centro histórico do Rio de Janeiro, foi eleito a oitava biblioteca mais bonita do mundo pelo 1000 Libraries Awards, premiação internacional que reconhece os espaços de leitura mais impressionantes do planeta. No topo da lista ficaram a Trinity College Library, em Dublin, e a State Library of South Australia, em Adelaide. Fundado em 1837 por imigrantes portugueses que desejavam criar um ponto de encontro cultural para a comunidade lusitana, o Real Gabinete ganhou sua sede atual em 1888. O projeto é um exemplo raro do estilo neomanuelino, inspirado na arquitetura portuguesa da época das grandes navegações. O interior tem estantes monumentais de madeira que contrastam com colunas de ferro. O acervo ultrapassa os 350 mil volumes, incluindo raridades como a primeira edição de “Os Lusíadas” (1572) e manuscritos de autores clássicos portugueses.
DiálogoSybele Soares e Zilá Soares  
DiálogoCelina Mello Franco e Luiza Belezza 

Recuos

Mais uma vez a prefeita Adriane Lopes saiu desgastada, quando teve de recuar e anular decreto que causaria prejuízos aos professores temporários. A pressão da categoria e de vereadores fez com que anulasse sua decisão. Nos meios políticos, o que se fala é que ela necessita de atuação da Casa Civil para buscar entendimentos, a fim de que recuos não se tornem uma “marca” da administração da atual gestora. 

Sem pijama

Quem não está disposto a vestir o pijama, politicamente falando, é o ex-prefeito de Bataguassu Akira Otsubo. Deverá ser candidato a deputado estadual pelo MDB. Ao longo de sua vida pública, já cumpriu mandatos na Assembleia Legislativa de MS, bem como na Câmara dos Deputados. Ele vai se somar a outros emedebistas que pretendem voltar à Casa: o ex-governador André Puccinelli e o atual chefe da Casa Civil do governo, Eduardo Rocha.

Proibição

Foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera o Código Civil para proibir a distinção entre elevador social e de serviço, salvo para transporte de cargas, em todos os condomínios e prédios. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e o Senado.

