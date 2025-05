Algumas "figurinhas sonhadoras" ainda estão passando salmoura no lombo... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro "Tem muita gente honesta neste país. Só não se identificam para não ficar de fora se aparecer um bom negócio”. FELPUDA

Algumas “figurinhas sonhadoras” ainda estão passando salmoura no lombo depois do chega pra lá que liderança andou dando a torto e direito, deixando muito explicadinho quem é que manda e que a vaga cobiçada por todos é só para um, a outra é para aliado.

Galerinha levou as lapadas quietinha e, por certo, aprendeu a lição que muita gente ouviu quando criança, recebendo reprimenda por peraltices: “Engula o choro! Se chorar, vai apanhar mais”. Assim sendo...

Sim

Os três senadores e cinco deputados federais de Mato Grosso do Sul assinaram o documento para a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar a roubalheira no INSS, que lesou aposentados e pensionistas.

Não

As únicas exceções, depois da “peneirada”, foram Vander Loubet e Camila Jara, do PT, além de Dagoberto Nogueira, do PSDB, que em 2022 deixou o PDT para se abrigar nas hostes tucanas por sobrevivência política. O Ministério da Previdência Social é da cota pedetista no governo do PT.

Maria Adelaide de Paula Noronha

Lu Bacchi e Dra. Brumna Valdivieso

Ilusão

Nas hostes do PL são poucos aqueles que ainda defendem o lançamento de um nome do partido para disputar o governo do Estado em 2026. A maioria, segundo os bastidores, não quer que a legenda entre em uma aventura política que poderá resultar em grande fracasso nas urnas. Em Mato Grosso do Sul, de acordo com as ponderações de alguns liberais, não existe um nome competitivo o suficiente que possa encarar uma disputa pelo Executivo nem com potencial para eleger chapas de deputados estaduais e federais.

Filiação

Nos meios políticos, conversa é que é quase certa a ida do governador para as fileiras do PP, e por algumas razões. É o caso do bom relacionamento com a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, líder maior dos progressistas, da qual teve apoio no segundo turno das eleições em 2022. Isso também ocorre no que se refere à prefeita Adriane Lopes, com a qual tem feito algumas parcerias administrativas.

Do time

Além de Tereza Cristina e Adriane Lopes, o governador Eduardo Riedel tem bom entrosamento institucional com o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, que é do PP. Vale ressaltar que o seu líder naquele poder é também um progressista: o decano deputado Londres Machado. Caso se filie ao PP, Riedel terá ainda 14 prefeitos do partido fortalecendo sua base.

Aniversariantes