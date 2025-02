Alguns dos vereadores mais, digamos, "escolados" estão olhando de banda... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

William Shakespeare - dramaturgo inglês

Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder

o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar”.

FELPUDA

Alguns dos vereadores mais, digamos, “escolados” estão olhando de banda para o vereador Coringa, que conseguiu apoio de colegas que ainda necessitam usar fraldas, politicamente falando, para assinar requerimento, visando propor a criação de uma CPI (a tal da comissão que se sabe como começa, mas nunca como acaba) para investigar o consórcio de transporte coletivo de Campo Grande. Acham que o dito-cujo quer apenas holofote, pois são conhecedores de que seria uma proposta natimorta. Os marinheiros de primeira viagem, obviamente, não.

Endividamento

Em Campo Grande, em dezembro, houve um leve recuo no índice de famílias endividadas com cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros. Aquele mês fechou em 65,0% frente a 65,2% em novembro.

Mais

Esse índice é maior do que o do ano passado, quando foi de 61,4%. O levantamento ouviu 17.800 famílias, foi realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgado pela Fecomércio-MS.

Luciane Cano Martins, que comemora aniversário hoje

Flávio César Mendes de Oliveira, secretário de Fazenda de MS, com Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

Arranjo

O acordo do MDB e do PSDB, com a entrada de Waldemir Moka na administração estadual, sinaliza que o partido não disputará cargos majoritários nem de governador, nem de vice e nem de senador. Assim, o caminho a ser seguido é aliança com os tucanos

para, em 2026, entrar na disputa por vagas na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul ou na Câmara dos Deputados. Um dos pré-candidatos é o ex-governador André Puccinelli, que pretende brigar por uma cadeira, assim como os três atuais parlamentares do partido. Alguém corre o risco de ficar de fora.

Desenho

Mas como em acordo político não se fica “nó desatado”, especula-se que uma solução teria sido encontrada. No caso, o deputado Marcio seria indicado para o Tribunal de Contas de MS, na vaga aberta com a aposentadoria de Jerson Domingos, o que possibilitaria tentativa de eleger, pelo menos, três nomes em 2026. Os comentários nos bastidores são esses, mas...

Pretensão

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) está empenhadíssimo em conquistar apoio dos colegas para apresentar pedido de impeachment de Lula. De Mato Grosso do Sul, ele já tem o apoio de alguns colegas bolsonaristas, como o de Marcos Pollon. O parlamentar sabe que não é um movimento fácil, pois mesmo que consiga assinaturas necessárias, a proposta só vai à votação com decisão do presidente da Câmara.

*Colaborou Tatyane Gameiro