diálogo

Alguns "fantasmas" estariam prestes a ser soltos para atormentar... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (26)

Ester Figueiredo

26/01/2026 - 00h01
Oscar Wilde - escritor irlandês

"Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo”

Felpuda

Alguns “fantasmas” estariam prestes a ser soltos para atormentar e espalhar o terror durante este ano eleitoral. São “monstrengos” administrativos que vêm sendo mantidos pretensiosamente nas “catacumbas do esquecimento”, porém, a realidade agora é outra, porque adversários estão fazendo até dancinhas, tamanha a felicidade de poder trazer à tona os, digamos, malfeitos de outrora. Os “guardiões”, entre eles certos ex-aliados, estão com as chaves na mão para que, tão logo seja dada a ordem, denúncias e denuncismos tomem conta, principalmente, das redes sociais. Afe!

Carroça

Tudo indica que o PT estaria representado no dito popular “é no andar da carroça que as melancias se ajeitam”. O partido tem um nome pré-lançado ao governo, um outro para vice e, por fim, mais um para o Senado.

Mais

O PT ainda terá de achar mais alguém para disputar a outra vaga de senador, além de formar chapas para deputados federais e estaduais. Enquanto isso, o tempo passa, o tempo voa... E como!

Antônio Petenatti e Adelina Camponez Petenatti, que comemoraram bodas de vinho, 70 anos de casamento, no dia 22Antônio Petenatti e Adelina Camponez Petenatti, que comemoraram bodas de vinho, 70 anos de casamento, no dia 22
Victoria Carvalho, Aninha Funaro e Daniela Filomeno SeripieriVictoria Carvalho, Aninha Funaro e Daniela Filomeno Seripieri

Sonho meu...

Dentro do PP, há um trio que sonha com a indicação para disputar o Senado: Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e o deputado federal Luiz Ovando. Essa pretensão acompanha os três já há algum tempo. Se o sonho será concretizado, isso é uma outra história...

Adversários

Nas eleições deste ano, dois ex-governadores estarão brigando por uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um deles é José Orcírio dos Santos, do PT, que tentará a reeleição. O outro é André Puccinelli, do MDB. Os dois são adversários históricos e, se ambos forem eleitos, o plenário da Casa deverá ser palco de muitos embates dos mais contundentes.

Risco

Com Vander Loubet (PT) fora do páreo, os demais deputados federais se preparam para enfrentar a reeleição. Apenas Marcos Pollon (PL) é uma incógnita. O embate não será “um passeio” como muitos podem imaginar, uma vez que alguns deles vieram “puxados” pelos que tiveram melhor desempenho nas urnas. Cada partido que ocupa cadeiras na Câmara tem o seu “fim da fila”, que, se não mostrar que teve aprovação de algumas propostas nesses três anos de mandato, corre o risco de “sobrar” nas eleições.

Aniversariantes

  • Alba Regina Dalpasquale,
  • Neusa Rocha Rodrigues,
  • Flávia Nantes Hipólito,
  • Monaliza Cherlia Deiss Drews,
  • Zara Wanderley,
  • Hildebrando Leite Penteado,
  • José Martins Rocha,
  • Marlei Calvis,
  • Roberto Almirão de Carvalho,
  • Tania Leme de Paulo Guardiano,
  • João Martins Vilela,
  • Victorina Gonçalves,
  • Maria Aparecida Oliveira da Silva,
  • Rosemar Alves de Oliveira,
  • Shirley Leonina Gonçalves de Queiroz Arruda,
  • Walter Victorio,
  • Vera Lúcia Burato Marques Sieburger,
  • Yasmin Duque,
  • Makys Gledson Paixão Barreto,
  • Jucleber de Paula Martinho,
  • Shigueki Azuma,
  • Tássio José Azambuja Jacques,
  • Vanda Viegas de Freitas,
  • Bernadete de Fátima de Souza Alves,
  • Maura Ribeiro Cândia,
  • Marrelyn de Arruda Baêta,
  • Paulo César Laranjeira da Silva,
  • Eduardo Fachini Gomes,
  • Maria dos Santos Tezeli,
  • Waldyr Pereira da Rocha,
  • Joziely da Costa Melo,
  • Lourival Gomes de Lima,
  • Carlos Eduardo Ito,
  • Marlisa Paes Barreto,
  • Márcia Helena de Rizzo da Matta,
  • Juarez Gabriel Faria,
  • Plínio João Kleinschmitt,
  • Eugênio César Peron Coelho,
  • Hélio Penteado,
  • Roberto Klava,
  • Francisco Fernandes da Silva,
  • Sandra Mara Bobato,
  • Edna Ferreira de Miranda,
  • Dr. Marco Aurélio Bernardes Garcia,
  • Ronaldo Rodrigues Domingos,
  • Veneide Galano Gonçalves Abraão,
  • Edward José da Silva,
  • Ismar Neves de Santana,
  • Elson Ribeiro,
  • Gizelly Gonçalves Bandeira
  • de Mello,
  • Ida Nunes da Cunha,
  • Edna Takiko Sakimoto,
  • Ivanir Padilha de Souza Silva,
  • Valdirene Gaetani Faria,
  • Edilton Granja de Araújo,
  • Angelina Cândida dos Santos,
  • Leilany Dias de Souza Jorge,
  • Joanilson Toshio Ishioka,
  • Francisco Torres Martinez,
  • Esmeralda de Souza Santa Cruz,
  • José Rosa Filho,
  • Maria de Fátima Silva Petek,
  • Welton Machado Teodoro,
  • Marlos Alberto de Paula Balcaçar,
  • Juliana Monteiro da Rocha,
  • Edmeiry Silara Broch Festi,
  • Nelson Joris,
  • Juvenal Aparecido Cabral,
  • Fernanda Rossi Carneiro Machado,
  • Robson Carlos de Souza,
  • Waldemar Brites,
  • Victor Hugo Faustino Rosa,
  • Kathia Luiza Magalhães Freire,
  • Carlinvaldo Benites,
  • Márcio Moreira Amaral,
  • Juliano da Silva Melgarejo,
  • Fabiana Amaral,
  • Alexandre Macht Mastela e Almeida,
  • Claudiomir Antonio Wons,
  • Antônio Diogo Garcia de Souza,
  • Anderson Mandu Moreira,
  • Zedequias Luiz de Souza,
  • Arlete de Oliveira Rezende,
  • Marcelo Espíndola Campelo da Silva,
  • Edison Barros Martins,
  • Sillas Costa da Silva,
  • Flávia Vilhena dos Anjos,
  • Amarildo Pazinato,
  • Daniel Graces da Silva,
  • Ana Flávia Garcia Santos e Silva,
  • Danilo Bono Garcia,
  • Jaquessom Marcelino de Souza,
  • Moacir da Silva Rocha,
  • Vair Helena Arantes Paulista,
  • Larissa Mendes Barbosa,
  • Bárbara Gomes Ruiz,
  • Luiz Henrique Torres,
  • Maria Eliza Madeira Lima,
  • Sérgio Luiz de Araújo,
  • Antônio João Moreira Lopes,
  • Pamela da Cunha Silva,
  • Silvana Ramos Martins,
  • Mário Henrique Oliveira Silva,
  • Sílvio de Souza Almeida,
  • Carmem da Cunha Mello,
  • Arlene Oliveira Pereira.

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.

Sob a regência do Ás de Copas, os seus desejos encontram caminho para se realizar. O amor transborda, a alegria se expande e a alma se sente plena. O Universo estende uma taça repleta de bênçãos emocionais. Um brinde a isso!

25/01/2026 12h30

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor. Foto: Divulgação

Pode ficar feliz. Fomos brindados com o Ás de Copas como carta regente. Esse arcano fala de amor, renovação e renascimento, e nos lembra que o amor nos envolve por inteiro! “O único transformador, o único alquimista que muda tudo em ouro, é o amor. O único antídoto contra a morte, a idade, a vida vulgar, é o amor.” (Anaïs Nin)

Sua taça tem parecido seca ou vazia? Você aprendeu que o “amor verdadeiro” só existe depois de encontrar a pessoa certa, e isso acabou limitando sua percepção da real imensidão do amor?

Na ilustração da carta, uma pomba celestial desce do carregando uma hóstia para dentro da taça. Em inúmeras tradições, a pomba está associada ao amor e ao plano espiritual. Para os gregos antigos, era símbolo de Afrodite, a deusa do Amor e da Beleza.

Para os cristãos, representa o mensageiro divino, o Espírito Santo. A pomba simboliza o domínio do espiritual e do sobrenatural. Uma mão angelical oferece uma grande taça transbordando de amor divino, que se derrama em um lago de flores de lótus — símbolos de iluminação. O amor ilumina: ele literalmente alivia nossos fardos de dentro para fora.

A letra “W” na taça pode representar o Oeste, a direção associada ao elemento Água e ao pôr do sol. Isso nos lembra que todo final doloroso é sempre seguido por um novo começo cheio de alegria.

A pomba carrega a cruz de braços iguais, símbolo das quatro direções cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. Ela nos recorda que o amor está em toda parte — em todas as culturas, países e lugares que possamos imaginar.

Essa cruz conecta a pomba à energia da Sacerdotisa. Ao mesmo tempo, forma um “X”: desde a infância sabemos que “X marca o lugar do tesouro”. Aqui, o tesouro é o seu centro, o seu espírito, a sua essência única. Uma taça divina de amor incondicional está sempre sendo oferecida a você, mesmo quando os desafios parecem grandes demais para que isso seja percebido.

Lembre-se: todos os ases no Tarô simbolizam novos começos.

No caso do Ás de Copas, ele surge para encorajá-lo a renovar o amor por si mesmo e por suas experiências. Se você anda insatisfeito com as circunstâncias atuais, talvez seja porque se afastou da ideia de que o amor é a resposta. É hora de se abrir novamente para ele. Você merece!

Temporada de Aquário

Chegamos à temporada de Aquário! Ela nos convida a imaginar novas possibilidades — não apenas para nós mesmos, mas para a forma como vivemos, nos conectamos e participamos do mundo. É um período que amplia o olhar. Traz à tona padrões que vinham atuando silenciosamente nos bastidores e nos provoca a enxergá-los com olhos renovados.

A energia de Aquário não exige ação imediata. Antes de tudo, ela cria espaço para a consciência. Quando a perspectiva muda, o comportamento se transforma naturalmente. Por isso, essa temporada costuma ser marcada por intensa atividade mental, reflexões profundas e uma sensação de ruptura sutil, mas profundamente positiva.

Aquário e Às de Copas: o despertar

O Às de Copas, carta regente da semana, fala de inícios emocionais, abertura do coração, surgimento de um novo fluxo afetivo ou espiritual. Já Aquário opera no plano da consciência, da visão ampliada e da renovação coletiva. O ponto de encontro entre eles está justamente no despertar.

Enquanto Aquário muda a forma como pensamos e percebemos o mundo, o Às de Copas traduz essa mudança para o campo do sentir. É como se a nova perspectiva aquariana abrisse espaço interno para que novos sentimentos possam existir — emoções mais livres, menos condicionadas, menos presas a padrões antigos.

O Ás de Copas mostra que você está sendo chamado a abrir seu coração para novos relacionamentos, oportunidades e amor-próprio. Deixe o coração guiar seus passos: algo bonito está prestes a começar.

O Ás de Copas também simboliza o início de um novo vínculo — seja uma amizade que nasce, um laço familiar que se renova ou um romance em pleno florescimento.

Há entusiasmo, leveza, aquele friozinho bom no coração. Surge a gratidão por encontrar alguém com quem é possível compartilhar uma conexão verdadeira e especial. Você sentirá que “ganhou” — e é aquele tipo de conquista que não cabe no peito, transborda e se transforma em alegria.

Permita-se abrir para dar e receber amor incondicional e observe como o afeto passa a fluir de forma natural quando você se coloca nesse estado emocional. A água presente na carta representa o movimento dos sentimentos; por isso, o Ás de Copas indica que a energia criada entre vocês reacende o entusiasmo pela vida e por quem você é.

Esta carta também costuma aparecer quando você está especialmente aberto à expressão criativa, sobretudo quando permite que suas emoções se revelem por meio do que faz. Pode surgir o impulso de iniciar um novo projeto, fazer um curso de arte ou até se expressar por meio do corpo e do movimento.

Amor & Relacionamentos

Como você já pode imaginar, em relação ao amor, o Ás de Copas é um ótimo presságio, pois representa o início de novos relacionamentos ou romances. Este é um excelente momento para conhecer pessoas novas. O Ás de Copas simboliza o começo de uma relação quando tudo é novo, leve e empolgante.

Se você já está em um relacionamento, essa carta indica uma oportunidade de renovação: deixar mágoas do passado para trás e abrir o coração um para o outro, trazendo mais alegria, harmonia e satisfação. O Ás de Copas também pode sinalizar celebrações próximas, como chás de bebê, noivados ou casamentos. Além disso, é uma carta associada à gravidez e à fertilidade.

Dinheiro & Carreira

No contexto profissional, se você está em busca de trabalho, o Ás de Copas é um sinal positivo, indicando novas oportunidades a caminho. Para quem já está empregado, pode representar uma promoção ou reconhecimento pelo esforço dedicado. Essa carta também aponta inspiração criativa e sensação de realização.

Financeiramente, o Ás de Copas indica boas notícias chegando. Pode sinalizar melhorias na vida financeira ou notícias favoráveis, como a aprovação de um empréstimo ou financiamento.

O Verdadeiro Chamado do Ás de Copas

Importante ressaltar que o Ás de Copas não fala apenas de amor romântico. Ele aponta para uma empatia maior, para a sensação de conexão com o todo e com as pessoas ao redor. É um amor menos possessivo e mais consciente, que combina com a energia aquariana.

Com o Às de Copas, o amor divino e a compaixão fluem através de você. Você se torna um canal para um amor profundo e espiritual que emana do Universo — e é impossível conter esse fluxo. O amor chega até você, passa por você e se expande para o mundo. Você recebe amor, você oferece amor, você é amor. Seu coração transborda.

Este é o momento perfeito para abrir o coração e vivenciar a riqueza emocional disponível agora. Você está mais receptivo a oportunidades criativas, conexões afetivas verdadeiras e a uma compaixão mais profunda por todos os seres vivos.

Como acontece com todos os Ases do Tarô, esta carta surge como um convite. Você vai aceitá-lo? Vai dizer “sim” ao amor divino e à compaixão — e permitir que essa energia conduza seus passos? O Às de Copas carrega um enorme potencial de realização espiritual e emocional, mas ele só se manifesta plenamente quando é acolhido com o coração aberto.

Neste momento da vida, há conforto em ser quem você é — e alegria em compartilhar essa autenticidade com os outros. Você reconhece novos potenciais ao permitir que sua energia criativa flua livremente. Deixe que imaginação e talento se desdobrem em novas possibilidades.

Há também um aspecto generoso e compassivo nesta carta. Encare este período como um tempo de doar, mais do que de receber, aproveitando cada oportunidade de ajudar o outro. Você tem a capacidade de compartilhar sua luz interior e sua energia positiva, levando alegria a quem está ao seu redor. E logo perceberá que quanto mais oferece, mais recebe — em múltiplos níveis.

Por fim, o Às de Copas pode sinalizar concepção, gravidez ou nascimento. Em um sentido mais simbólico, pode indicar o nascimento de uma nova ideia ou de uma centelha criativa — algo no qual você poderá investir muito amor, sensibilidade e inspiração. Que nesta semana, o amor seja a virtude mais nobre a guiar suas ações e pensamentos.

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

 

Saúde Correio B+

Conheça e saiba mais sobre o impacto invisível do burnout de liderança

A cultura da autossuficiência reforça a ideia de que líderes não podem demonstrar fragilidade, o que aprofunda o isolamento emocional.

24/01/2026 17h30

O impacto invisível do burnout de liderança

O impacto invisível do burnout de liderança Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O sofrimento emocional dos líderes é um dos temas mais negligenciados no ambiente corporativo, mesmo quando as empresas investem em programas de bem-estar para as equipes. Muitos gestores seguem operando no limite, sem um espaço seguro para reconhecer vulnerabilidades ou pedir ajuda, o que cria um fenômeno silencioso que afeta estratégia, clima, engajamento e performance.

A Gallup mostrou que 70% da variação no engajamento de uma equipe é explicada diretamente pelo comportamento do líder e a McKinsey aponta que equipes cujos líderes demonstram empatia e autoconsciência apresentam até 25% mais produtividade. Ainda assim, o burnout de liderança permanece subdiagnosticado e subtratado.

Daniel Spinelli, empreendedor, palestrante, mentor e autor do livro best-seller diz que a potência da liderança consciente, referência em liderança humanizada. "A maioria dos líderes enfrenta uma pressão constante que combina metas agressivas, contextos voláteis, demandas emocionais dos times e escassez de tempo para reflexão. Dessa soma nasce a fadiga decisória, a rigidez cognitiva e a reatividade emocional, sintomas que passam despercebidos até se transformarem em conflitos, decisões precipitadas ou colapsos pessoais", afirma.

Muitos gestores acreditam que precisam aguentar, reforçando uma cultura em que pedir ajuda é visto como fraqueza, o que sobrecarrega líderes e impacta diretamente os resultados da empresa.

"Quando um líder está emocionalmente esgotado, os efeitos aparecem em áreas críticas. A exaustão reduz a capacidade de analisar cenários e aumenta a impulsividade, gerando decisões de baixa qualidade que resultam em retrabalho e destruição de valor", diz.

A comunicação se torna defensiva, a paciência diminui e a escuta se enfraquece, o que fragiliza relações, compromete a segurança psicológica e reduz a criatividade. O engajamento das equipes cai, os conflitos aumentam e cresce a intenção de saída, elevando o turnover e criando rotinas tensas e pouco colaborativas.

"Esse padrão é recorrente no Brasil e três fatores estruturais podem explicá-lo. A hiperoperacionalização consome a energia dos líderes em tarefas que poderiam ser delegadas ou automatizadas, reduzindo o espaço mental necessário para estratégia e autocuidado".

A cultura da autossuficiência reforça a ideia de que líderes não podem demonstrar fragilidade, o que aprofunda o isolamento emocional.

"A falta de desenvolvimento interno completa o ciclo, já que a maioria dos programas forma para habilidades técnicas e não para consciência, gestão emocional e presença. Sem essas competências, as demandas do papel se tornam sobrecarga", fala ele.

A autoliderança é a principal competência negligenciada nas organizações brasileiras. Ela envolve autoconsciência, autogestão emocional e clareza sobre prioridades, funcionando como um amortecedor que impede que a pressão externa se transforme em colapso interno.

"Líderes que dominam autoliderança tomam decisões com mais calma, comunicam com mais clareza, constroem relações mais maduras, sustentam o clima emocional das equipes e reduzem drasticamente os ciclos de conflito. Esses atributos ajudam a explicar por que, segundo a Gallup, líderes emocionalmente saudáveis têm até três vezes mais chances de engajar seus times".

Daniel explica: "A metodologia das Quatro Dimensões da Liderança Consciente oferece um caminho objetivo para enfrentar o burnout de liderança ao desenvolver clareza para interpretar contextos, autogoverno para gerenciar emoções, relações construtivas para fortalecer confiança e resultados conscientes para equilibrar exigência e humanidade".

Quando essas dimensões são fortalecidas, líderes aliviam a pressão interna e criam ambientes mais seguros, produtivos e alinhados ao propósito.

"É preciso considerar que líderes também sofrem, e ignorar esse fato cobra um preço alto das organizações. Cuidar da saúde emocional da liderança não é gentileza, é estratégia. Empresas que investem em autoliderança, consciência e relações humanas maduras constroem equipes mais engajadas, culturas mais fortes e resultados mais sustentáveis. O futuro da performance está diretamente ligado à saúde emocional de quem lidera", finaliza.

