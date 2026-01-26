Alguns "fantasmas" estariam prestes a ser soltos para atormentar... Leia na coluna de hoje

Oscar Wilde - escritor irlandês
"Se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio neste mundo”
Felpuda
Alguns “fantasmas” estariam prestes a ser soltos para atormentar e espalhar o terror durante este ano eleitoral. São “monstrengos” administrativos que vêm sendo mantidos pretensiosamente nas “catacumbas do esquecimento”, porém, a realidade agora é outra, porque adversários estão fazendo até dancinhas, tamanha a felicidade de poder trazer à tona os, digamos, malfeitos de outrora. Os “guardiões”, entre eles certos ex-aliados, estão com as chaves na mão para que, tão logo seja dada a ordem, denúncias e denuncismos tomem conta, principalmente, das redes sociais. Afe!
Carroça
Tudo indica que o PT estaria representado no dito popular “é no andar da carroça que as melancias se ajeitam”. O partido tem um nome pré-lançado ao governo, um outro para vice e, por fim, mais um para o Senado.
Mais
O PT ainda terá de achar mais alguém para disputar a outra vaga de senador, além de formar chapas para deputados federais e estaduais. Enquanto isso, o tempo passa, o tempo voa... E como!
Sonho meu...
Dentro do PP, há um trio que sonha com a indicação para disputar o Senado: Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miglioli, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e o deputado federal Luiz Ovando. Essa pretensão acompanha os três já há algum tempo. Se o sonho será concretizado, isso é uma outra história...
Adversários
Nas eleições deste ano, dois ex-governadores estarão brigando por uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Um deles é José Orcírio dos Santos, do PT, que tentará a reeleição. O outro é André Puccinelli, do MDB. Os dois são adversários históricos e, se ambos forem eleitos, o plenário da Casa deverá ser palco de muitos embates dos mais contundentes.
Risco
Com Vander Loubet (PT) fora do páreo, os demais deputados federais se preparam para enfrentar a reeleição. Apenas Marcos Pollon (PL) é uma incógnita. O embate não será “um passeio” como muitos podem imaginar, uma vez que alguns deles vieram “puxados” pelos que tiveram melhor desempenho nas urnas. Cada partido que ocupa cadeiras na Câmara tem o seu “fim da fila”, que, se não mostrar que teve aprovação de algumas propostas nesses três anos de mandato, corre o risco de “sobrar” nas eleições.
Aniversariantes
