Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas...

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (25)

Felpuda

25/09/2025 - 00h01
Ariano Suassuna - escritor brasileiro

Como sou pouco e sei pouco, faço o pouco que me cabe me doando por inteiro”

Felpuda

Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas eleições, com resultados que mostraram claramente que ao longo da campanha estariam “a serviço” de interessados em inflar os índices, começam a colocar as “narinas de fora” para ganhar algum fôlego. Caminham com muito cuidado e depois entram no embalo como se nada tivesse acontecido em passado não muito distante, prontos para mais uma vez tentar ludibriar a opinião pública. O eleitor deve ficar muito atento para não entrar em canoa furada, acreditando estar em transatlântico de luxo para encontrar seus candidatos no porto de chegada. Disse Montesquieu: “A ignorância é a mãe das tradições”.

Indenização

A Justiça decidiu que um candidato a vereador de Coxim terá que pagar R$ 20 mil aos dois compositores da música “Camaro Amarelo” por uso sem autorização em seu jingle na campanha eleitoral de 2012.

Mais

Na ação, a defesa alegou tratar-se de uma paródia e que não houve prejuízo nem lucro comprovado. Mas laudo pericial atestou “identidade musical total do jingle eleitoral com a música original”.

Quem assumiu a primeira vice-presidência do Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal (Conap) foi a procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia. A procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida e Daniel Bucar, procurador-geral do Rio de Janeiro assumiram, respectivamente, a presidência e a segunda vice-presidência. O conselho foi instalado em solenidade realizada no início deste mês, no Salão Negro do Senado Federal, em Brasília. O Conap tem como objetivo fortalecer a cooperação entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, procuradorias-gerais dos estados e dos municípios, especialmente diante dos desafios da reforma tributária no sistema tributário.

Maria Lídia de Britto Napi e Graziela de Britto Napi

 

Francisco Borsoi

Cada qual...

Em regime de urgência, vereadores de Campo Grande aprovaram projeto de lei proibindo a participação de transexuais em equipes que correspondam a sexo oposto ao de nascimento. A votação foi na sessão de terça-feira e a proposta estabelece o sexo biológico como único critério de definição do gênero dos competidores em eventos oficiais realizados na Capital. O descumprimento ao que determina o projeto resultará em multa. Em resumo: cada qual no seu quadrado...

Voos

A bancada do PL na Câmara Municipal de Campo Grande, formada por Ana Portela, Rafael Tavares e André Salineiro, poderá passar por mudanças em 2027. Isso, porque dois dos seus integrantes disputarão as eleições em 2026 e, se eleitos, renunciarão à vereança. Tavares estaria pretendendo voltar à Assembleia Legislativa de MS e Salineiro ter uma cadeira na Câmara Federal.

Fôlego

A antecipação da primeira parcela do 13º salário pelo governo do Estado para os servidores públicos, significará aproximadamente R$ 300 milhões injetados na economia. O pagamento estará disponível para saque a partir de hoje. Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira, a medida ajudará a dar um fôlego ao setor varejista. A segunda parcela está prevista para o mês de dezembro.

ANIVERSARIANTES

Ulysses de Almeida Serra
Luiz Alberto Ovando
Ângela Hermínia Sichinel
Tarley Ferreira Marques
Igor Vilela Pereira
Antonio Wilson Silveira Souza
Clarice Maria Nascimento Diogo
Seluta Tarifa Basaglia Pael
Valter de Araujo Bogado
Ivone Rojas Franco de Souza
Wender Vieira Oshiro
Lacy Severo Pupin
Luiz Carlos Ferreira
Suela Mello Guerra
Setembrino Farias de Lima
Regina da Paixão
Moyses Carlos Camargo
Sinelli Karina Frederico Senna
Santiago Sotto Mendes Filho
Simone de Oliveira Elias
Adriana Keiko Hayafuji
Maria Célia Pegolo dos Santos
Ney Silveira
Milena Muzzi Grinfelder
Jorge Luiz Takahashi
Carolina de Souza
Wilson Fernando de Andrade
Ricardo Planez Diniz
Fauze Ferreira Gutierrez
Blal Yassine Dalloul
Adrianny de Oliveira Extrato
Maria Aparecida dos Santos
Silvio Pereira Amorim
Ari Miguel Pettenan
Eda Jacques Costa
Alberto de Medeiros Guimarães
Seme Butrabe Beraldo
André Luiz Almeida de Araújo
Marluce Vieira Recalde
João Marcello Borba Leite
Valda Maria Garcia Alves
Emerson Augusto Ramos
Vanda Anderson
Izauro José de Oliveira
Ângela Hansen dos Santos
Célia Franco Silvério Batista
Luiz Felipe Santa Rita D’Athayde Gall Filho
Olímpio Giraldo
Paulo Dorsa
Andrea Braga Fontoura
Sônia Morato Carneiro
Antônio da Silva Lima
Marlene de Souza
Jorge Abrão Baccach Neto
Alberto Fortes Corrêa Meyer
Leonice de Fátima Borges Gomes
Olga dos Santos Ribeiro Kohagura
Telma Lima de Oliveira
Gislaine Sobreira de Oliveira
Paulo Sérgio França
Raquel Leite Ferraro Teixeira
Albari Ribeiro de Souza
Celene Rodrigues de Lima
Hamine Garcia Hadid
Aparecido Floriano Duarte
Leonildo Joe Viam
Ronaldo São Romão Sanches
Pedro Paulo Moreira
Márcia Cristina Leal Coutinho
Georgia Nantes
Paulo Humberto Medeiros
Carolina França
Silvia Marques
Marlene Marchesi
Ervino Martinez
João Batista Portela
Paulo Freire Azevedo
Waldner Miguel Rodrigues
Marileide de Oliveira Corrêa
Maria Luiza Fernandes
Francisco Gonçalves Motta
Pietro Falco
Vanda de Souza Salles
Afonso Celso da Silva
Ana Cristhina Balaniuc
Érica Abel da Silva
João Melo Sobrinho
Rosemeire Takahathi
Carla Abdulahad Nunes Rios
Ângelo de Oliveira Fernandes
Carlos Alberto de Castilho
Sabrina Gargioni
Karina Haddad Georges
Elizabeth Figueiredo de Castro
Carlos Magno Cunha
Carolina Miyuki Kurose
Maritza Brandão
Luiz Eduardo Simioli
Henrique Ribeiro de Oliveira
Jefferson Elias Pereira dos Santos
Márcio Tuller Espósito
Mirene Duarte Monteiro Cano
João Carlos Kohler
Etiene Queiroz Paim Osiro
Rodrigo de Souza Saran
Cristiane Bortolas Lago
Solange Nobre Tôrres Jorge
Carlos Alberto Kazuo Kanno
Saulo Figueiredo Guedes
Thadeu Striquer
Vilmar Alessi

UEMS oferece curso gratuito de Caligrafia Artística

Com número de vagas limitado, a oficina será no dia 9 de outubro; saiba como se inscrever

23/09/2025 16h54

Reprodução Internet

A caligrafia pode ser um desafio e um encanto ao mesmo tempo, para muitas pessoas que têm o desejo de escrever com traços graciosos que acabaram se perdendo um pouco com a era digital.

Pensando nisso, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferecerá gratuitamente, no dia 9 de outubro, a Oficina de Tipografia e Introdução ao Método de Caligrafia Artística.

Caso você sempre tenha desejado ter uma letra cursiva impecável, seja para escrever cartas, notas ou bilhetes, esta é a oportunidade de aprender dicas durante a aula, que terá início às 7h30 e vai até as 12h.

A oficina será ministrada pelo artista e pesquisador Fernando Anghinoni, no Bloco E – Sala T5, na UEMS de Campo Grande.

O curso introduzirá o aluno no universo da tipografia, despertando a criatividade e desenvolvendo atividades manuais, explorando diversos estilos de letras.

Durante o curso, os participantes terão contato com técnicas e materiais para criação de letras cursivas e experimentação de estilos variados de caligrafia artística.

Quem pode participar?

Podem participar interessados a partir de 16 anos. Cabe ressaltar que o número de vagas é limitado. O material será disponibilizado sem custo.

Como se inscrever?

Os participantes devem realizar a inscrição via WhatsApp pelo número (67) 99262-4491, lembrando de enviar o nome completo e o número de algum documento de identificação.

Este projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, e conta com o apoio da UEMS.

Experiência do ministrante

Antes de chegar à UEMS, Fernando Anghinoni já levou a oficina a espaços culturais como o Sesc Lageado, em Campo Grande/MS, além de desenvolver pesquisas sobre tipografia e intervenções plásticas na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, em Portugal. Sua atuação reúne arte, design e experimentação visual, aproximando teoria e prática.

A relevância da tipografia e caligrafia

Participar de uma oficina como esta vai além do aprendizado artístico. A tipografia e a caligrafia contribuem para:

  • Coordenação motora e foco: exigem precisão, disciplina e atenção aos detalhes;
  • Criatividade e expressão pessoal: cada traço pode se tornar uma marca única;
  • Aplicações práticas e profissionais: convites, logotipos, artes gráficas e projetos educativos se beneficiam do lettering;
  • Bem-estar e concentração: a prática manual pode ter efeito relaxante e meditativo.

Assim, a oficina une técnica, expressão estética e possibilidades de uso tanto no cotidiano quanto em áreas profissionais ligadas à comunicação e às artes.

TEATRO

Mostra Palco Giratório será realizada em Campo Grande, no Teatro Prosa

Programação de hoje até sábado traz quatro espetáculos e debate, com acessibilidade em Libras, refletindo a diversidade da cena nacional

23/09/2025 10h30

"Da Janela", da Trupe do Experimento (RJ) Foto / Rpeodução Renato Mangolin

O Brasil contemporâneo, com suas paisagens, lutas, afetos e questionamentos, estará em cena no Sesc Teatro Prosa de hoje até sábado. Nesse período, a unidade sedia uma etapa da Mostra Palco Giratório, considerado o maior projeto de circulação de artes cênicas do País.

Com entrada gratuita, a programação traz grupos artísticos do Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pará, oferecendo ao público sul-mato-grossense um panorama rico e diversificado da produção teatral nacional.

Três dos quatro espetáculos contarão ainda com interpretação em Libras, reforçando o compromisso com a acessibilidade.

O PROJETO

O Palco Giratório, projeto do Sesc lançado em 1998, é uma iniciativa consolidada no cenário cultural brasileiro, responsável por intensificar a formação de plateias por meio da circulação de espetáculos dos mais variados gêneros.

Nesses mais de 20 anos, o projeto já contou com a participação de 412 grupos de todas as regiões do País, realizando aproximadamente 10.000 apresentações para um público estimado em mais de 5 milhões de espectadores. 

A curadoria, construída por uma rede plural de representantes do Sesc em todo o Brasil, busca fomentar o intercâmbio e a difusão de linguagens cênicas que dialoguem diretamente com as urgentes questões do nosso tempo.

"Da Janela", da Trupe do Experimento (RJ)

ESPETÁCULOS

A semana no Teatro Prosa começa com força e consciência política. Na terça-feira, às 19h, o grupo cearense Pavilhão da Magnólia apresenta “A Força da Água”. Com dramaturgia e direção de Henrique Fontes, o espetáculo de teatro documental traça um caminho historiográfico pela seca no Ceará, partindo das promessas do imperador Dom Pedro II, passando pelos horrores dos campos de concentração e pelo massacre do Caldeirão, até os dias atuais.

A peça questiona, de forma bem-humorada e crítica, a narrativa da seca como uma fatalidade, expondo os mecanismos da “indústria da seca” e denunciando os fatos que foram apagados da história oficial, culminando na reflexão sobre a água não ser um direito Constitucional garantido a todos.

O espetáculo, que provoca o público a pensar “até quando aceitaremos?”, é classificado para 14 anos e será acessível em Libras.

Na quarta-feira, também às 19h, é a vez do teatro infantil ganhar o palco com inovação e sensibilidade. A Trupe do Experimento (RJ) apresenta “Da Janela”. A peça narra a história da menina Malu, que, de sua janela, observa e narra o nascimento da amizade entre Nina e Cadu.

A montagem se destaca por incorporar os recursos de acessibilidade – como Libras e audiodescrição – como elementos centrais da dramaturgia e da cena, e não como meros apêndices. A narrativa prioriza o brincar como ferramenta de descoberta, propondo um jogo divertido com a plateia e fomentando o diálogo em família sobre inclusão e comunicação para além das palavras. Classificação livre.

A programação da quinta-feira, reserva um momento especial de reflexão e troca. Às 19h, acontece o Pensamento Giratório, um debate com o tema “A criação dramatúrgica a partir de uma comunicação acessível e poética”, também conduzido pela Trupe do Experimento.

Mediado por Felipe Sampaio, o encontro propõe uma conversa com o público a partir da experiência como espectadores e dos desafios enfrentados pelo grupo em sua pesquisa, que insere os recursos de acessibilidade como linguagem cênica intrínseca. O objetivo é discutir a construção de um teatro verdadeiramente comunicável para todas as pessoas. A atividade é livre e acessível em Libras.

A sexta-feira, às 19h, recebe o grupo mineiro Esparrama! com o comovente espetáculo “Aptá”. Trata-se de um trabalho de dança-teatro que une movimento, palavra e silêncio para explorar as relações entre o dançarino Bernardo Gondim (também idealizador e dramaturgo ao lado de Anamaria Fernandes) e seu filho, Manoel, que está dentro do espectro autista.

A criação artística se entrelaça com a jornada pessoal de Bernardo, que durante o processo perdeu seu pai, fechando um ciclo emocionante entre três gerações: avô, pai e filho.

“Aptá” mergulha nas experiências de comunicação inerentes a esses contextos geracionais e de atipicidade comportamental. Classificação livre.

Encerrando a semana com poesia e imaginação, no sábado, às 16h, o grupo Las Cabaças (PA) apresenta “Divagar e Sempre”. O espetáculo, classificação livre, reflete sobre a amizade da dupla de palhaças Bifi e Quinan.

No meio da floresta, elas procuram chegar a um lugar utópico e desconhecido, que vai se construindo na medida em que caminham. Enquanto uma quer ir “Lá”, a outra prefere ficar “Aqui”, mas seguem unidas rumo ao desconhecido.

O trabalho é um mergulho no imaginário da Amazônia, dedicado a todos que vivem nas beiras dos rios, e apresenta ao público do Centro-Oeste um olhar sensível e cênico originário do Norte do país. O espetáculo será acessível em Libras.

