Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas... Leia na coluna de hoje

Ariano Suassuna - escritor brasileiro

Como sou pouco e sei pouco, faço o pouco que me cabe me doando por inteiro”

Felpuda

Alguns institutos de pesquisas, depois do vexame que passaram nas últimas eleições, com resultados que mostraram claramente que ao longo da campanha estariam “a serviço” de interessados em inflar os índices, começam a colocar as “narinas de fora” para ganhar algum fôlego. Caminham com muito cuidado e depois entram no embalo como se nada tivesse acontecido em passado não muito distante, prontos para mais uma vez tentar ludibriar a opinião pública. O eleitor deve ficar muito atento para não entrar em canoa furada, acreditando estar em transatlântico de luxo para encontrar seus candidatos no porto de chegada. Disse Montesquieu: “A ignorância é a mãe das tradições”.

Indenização

A Justiça decidiu que um candidato a vereador de Coxim terá que pagar R$ 20 mil aos dois compositores da música “Camaro Amarelo” por uso sem autorização em seu jingle na campanha eleitoral de 2012.

Mais

Na ação, a defesa alegou tratar-se de uma paródia e que não houve prejuízo nem lucro comprovado. Mas laudo pericial atestou “identidade musical total do jingle eleitoral com a música original”.

Quem assumiu a primeira vice-presidência do Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal (Conap) foi a procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina Ali Garcia. A procuradora-geral da Fazenda Nacional, Anelize Lenzi Ruas de Almeida e Daniel Bucar, procurador-geral do Rio de Janeiro assumiram, respectivamente, a presidência e a segunda vice-presidência. O conselho foi instalado em solenidade realizada no início deste mês, no Salão Negro do Senado Federal, em Brasília. O Conap tem como objetivo fortalecer a cooperação entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, procuradorias-gerais dos estados e dos municípios, especialmente diante dos desafios da reforma tributária no sistema tributário.

Maria Lídia de Britto Napi e Graziela de Britto Napi

Francisco Borsoi

Cada qual...

Em regime de urgência, vereadores de Campo Grande aprovaram projeto de lei proibindo a participação de transexuais em equipes que correspondam a sexo oposto ao de nascimento. A votação foi na sessão de terça-feira e a proposta estabelece o sexo biológico como único critério de definição do gênero dos competidores em eventos oficiais realizados na Capital. O descumprimento ao que determina o projeto resultará em multa. Em resumo: cada qual no seu quadrado...

Voos

A bancada do PL na Câmara Municipal de Campo Grande, formada por Ana Portela, Rafael Tavares e André Salineiro, poderá passar por mudanças em 2027. Isso, porque dois dos seus integrantes disputarão as eleições em 2026 e, se eleitos, renunciarão à vereança. Tavares estaria pretendendo voltar à Assembleia Legislativa de MS e Salineiro ter uma cadeira na Câmara Federal.

Fôlego

A antecipação da primeira parcela do 13º salário pelo governo do Estado para os servidores públicos, significará aproximadamente R$ 300 milhões injetados na economia. O pagamento estará disponível para saque a partir de hoje. Segundo a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira, a medida ajudará a dar um fôlego ao setor varejista. A segunda parcela está prevista para o mês de dezembro.

*Colaborou Tatyane Gameiro