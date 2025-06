Alguns políticos já entraram na fila para serem "carimbados"... Leia na coluna de hoje

VISITA ILUSTRE

No Brasil desde o dia 5 de junho, a Princesa Imperial do Japão visitará oito cidades

Nesta terça-feira (10), a princesa imperial do Japão Kako Akishino desembarcará em Campo Grande, e participará de uma cerimônia organizada pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira, em comemoração aos 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão.

Durante sua passagem pelo Brasil, que começou no dia 5 de junho e durará 11 dias, a alteza deve passar por outros três estados, além de Mato Grosso do Sul, e por pelo menos oito cidades, onde se encontrará com representantes da sociedade brasileira, com descendentes de japoneses e com pessoas ligadas ao Japão.

De acordo com as informações, às 9h40, a princesa chegará no Clube de Campo da Associação Nipo Brasileira para participar do evento. Às 11h30, ela será recebida pelo governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, em evento fechado para o público e imprensa.

Por último, a visita será encerrada com uma passagem pela Escola Visconde de Cairu, fundada em 1918 e conhecida por sua forte ligação com a comunidade japonesa e frequentada por gerações de descendentes de imigrantes.

De acordo com um levantamento do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande abriga aproximadamente 15 mil descendentes, e Mato Grosso do Sul tem a terceira maior população japonesa do país.

PRINCESA

A Princesa Kako tem 30 anos, é sobrinha do imperador japonês Naruhito e segunda filha do Príncipe Herdeiro Akishino. Essa é a quarta viagem oficial de Kako ao exterior e as cidades de Rolândia, Londrina, Foz do Iguaçu e São Paulo já receberam a realeza. Ainda nesta visita outras cidades estão na lista, como: Brasília, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu.

Formada em Psicologia pela Universidade Cristã Internacional, no Japão, com especialização em artes cênicas e psicologia pela Universidade Leeds, no Reino Unido, Kako também é patrona honorária da Associação Japonesa de Tênis.

Em março deste ano, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva foram recebidos pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako no Japão. Na ocasião, Naruhito lembrou sua passagem pelo Brasil em 1982, quando ainda era príncipe, e em 2008, já como herdeiro do trono.

A família imperial japonesa tem uma relação de longa data com o Brasil, isso porque, em 2018, a princesa Mako, irmã mais velha de Kako, visitou 13 cidades brasileiras para celebrar os 110 anos da imigração japonesa. Três anos antes, em 2015, o príncipe Akishino e a princesa Kiko passaram 11 dias no país, marcando os 120 anos das relações diplomáticas.

RELAÇÃO DIPLOMÁTICA

As relações diplomáticas entre Brasil e Japão são fortes e históricas, com um tratado assinado em 1895 e uma parceria estratégica em 2014. A imigração japonesa para o Brasil, iniciada em 1908, também contribuiu para a construção de laços culturais e econômicos entre os países. Em 2025, comemoram-se 130 anos de amizade e cooperação, com eventos e intercâmbios em diversas áreas.

Cabe ressaltar que, os dois países mantêm uma parceria sólida, marcada por intercâmbio cultural, econômico e político. O Brasil abriga uma das maiores comunidades de descendentes de japoneses no mundo, o que fortalece ainda mais os laços entre eles.

Além disso, os países colaboram um com o outro em diversas áreas, como comércio, tecnologia e meio ambiente, promovendo uma relação de cooperação mútua, ou sejá, trata-se de uma parceria que vem crescendo ao longo dos anos, baseada no respeito e na amizade entre as nações.

