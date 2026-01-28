Alguns pré-candidatos, principalmente aqueles que "põem crachá" no peito d... Leia na coluna de hoje

Patrícia cassol Eickhoff - escritora brasileira
Bola para frente na vida, porque se chutar para trás pode ser gol contra!”
Felpuda
Alguns pré-candidatos, principalmente aqueles que “põem crachá” no peito de defesa da moralidade, da democracia e do respeito à população, estão lépidos e fagueiros, mandando às favas a legislação eleitoral. As peraltices dessas figurinhas vão de espalhar outdoors com propaganda fora do tempo, passando pelas redes sociais, até a divulgação de narrativas com fake news. Com isso, a Justiça começou a ter trabalho em razão das ações dos que se acham mais espertos do que os outros. O dito popular ensina: “A esperteza, quando é muita, vira bicho e engole o dono”. Portanto...
Vespeiro
O PT não gostou nadica de nada da divulgação de que Fábio Trad, seu pré-candidato a governador de MS, não comparece ao local onde trabalha, a Embratur, em Brasília (DF), e sim atua “a distância”. Foi como se mexesse num vespeiro.
Mais
Aí, petistas de todos os naipes saíram em defesa, já elucubrando teoria da conspiração e acusando a extrema direita de tentativa de desqualificar Trad. No fim, acabou se confirmando que ele “cumpre seu expediente” dessa forma, tendo em vista que na Embratur há essa modalidade.
Rumo
O time do MDB de MS está mais tranquilo, pois tudo indica que deverá seguir mesmo o caminho traçado para apoiar a reeleição do governador Riedel, como havia sido combinado. Nos bastidores, conversa é de que a senadora Simone Tebet, também emedebista, estaria “só num barco naufragando”. No caso, está sem espaço para candidatura ao Senado pelo Estado e a história de ser candidata ao governo de São Paulo não passaria disso mesmo, história.
Mala pronta
Nos bastidores, são fortes os comentários de que o vice-governador Barbosinha estaria afivelando as malas e de olho no Republicanos. E, por lá, dizem, o tapete estaria estendido para recebê-lo. Atualmente, o partido é representado por um parlamentar no Legislativo estadual, Antonio Vaz, e em Campo Grande, pelos vereadores Herculano Borges e Neto Santos.
Mais um
Quem também estaria com o sapicuá ajeitado para ir em direção ao Republicanos seria o deputado federal Beto Pereira (PSDB). A previsão é de que deixaria o ninho tucano para trabalhar por sua reeleição em novo partido. A legenda, além de estar em processo de inanição em Mato Grosso do Sul, a exemplo do que ocorre nacionalmente, ainda viveu momentos de tensão por questões de comando do ninho depois da saída do ex-governador Reinaldo Azambuja, que assumiu o PL. Atualmente, Beto é presidente do PSDB estadual.
ANIVERSARIANTES
Adriana Bellei,
Ulisses do Amaral,
Deborah Gabínio Paraná,
Ilson Roberto Morão Cherubim,
Cleuza dos Santos Marin,
Anderson Ricardo Ferreira Gonçalves,
Gilberto Lamartine Pimpinatt,
Vandir José Schio,
João Antônio de Oliveira Mônaco,
Mercedes Luzia Whaitlock,
Ana Paula Avelino Rodrigues da Silva,
Luciene Nogueira Queder,
Manoel José da Silva Júnior,
Carlos Fernando de Souza,
Rita Maluf Haddad,
Fábio Pinto de Figueiredo,
Dalva Guimarães Dias Freitas de Jesus,
Ana Paula Machado Baptista,
Renato de Medeiros Baréa,
Francisco Batista de Almeida,
Flaviane Bueno Azambuja,
Carlos Eduardo Trevelin Millan,
Maria Cristina de Barros Miguéis,
Ana Claudia Hvala,
José Ferreira de Souza,
Higino Veiga Macedo,
Marina Rêgo Lopes,
Antônio Calarge Filho,
Luiza Higa,
Sionei Ricardo Leão,
Celanira Borges do Amaral,
Mariângela Gomes Freire,
Ruth Martins,
Tânia Maria Zeola,
Angelo Gonçalves da Rosa,
Maura Thereza Britto Ribeiro,
Lenir Gomes Campos Nunes,
Sirley Ferreira Silva,
Rosângela Rique Urbieta,
Sandra de Araújo,
Denise Regina Rosa Barbosa,
Homero de Sousa Rosa,
Lilian Azevedo de Souza,
Ronaldo Galvão Modesto,
Celso Ajala da Rocha,
Gustavo Rodrigo Rodrigues,
Núbia Furetti Santos Romero,
Ritva Cecilia de Queiroz
Garcia Vieira,
Elza Aparecida Jorge,
João Manoel Andrade Coelho,
Carlos Alberto Pereira,
Alexandre Luis Ramão,
Pedro Carlos Barbosa,
Esequiel Loureiro,
Diva Nantes,
Renata Gomes Ferreira,
Maria Auxiliadora Pereira,
Olivia Medeiros,
Maria Emília Nogueira,
Pedro Paulo Flôres,
Zilá Maria Barbosa,
Renato Mattos de Souza,
Flaviano Bellinati Garcia Perez,
Nádia Oliveira,
Maria Lúcia Rezende da Rosa,
Adriana Tannus,
Verônica Alcaraz,
Carlota Figueira Lima,
Paolla Santos da Silva,
Giulliana Monteiro,
Juliana Aranda e Silva,
Wendel Barbosa da Luz,
Ricarda Lopes Alves,
Oriane Carla de Abreu Almeida Silva,
Paulo Henrique Nogueira Biscola,
Thatiana Juraski Gomes Haddad,
José Paulo Martins Machado,
Hélio Alexandre Vera Taveira,
Mara Elaine Bandeira Abdalla,
Reinaldo Martins de Oliveira,
Lúcia Aparecida Suffiatti Frozza,
Paulo Roberto Burgueno,
Mario Correa Albernaz,
Zaira Modesto de Souza Nascimento,
Gervalino Oliveira da Rocha,
João Pedro Santos Vieira,
Cristiane Lang Cabral Gomes,
Paulo Marco Medeiros Ocampos,
Marco Antonio Almeida Cavalheiro,
Rodrigo Rodrigues Peres,
Staner Amaral Guimarães,
Antonio Machado de Souza,
Henrique Cardoso da Costa Barbosa,
Adão da Silva Matos,
Marcos Tadeu Motta de Sousa,
Lilianne Cardoso Pena,
Paulo Sérgio Matos Lima,
Mário de Oliveira e Souza,
Sebastião Lopes Machado,
Maria Lídia Alves Pereira,
Paula Monteiro de Oliveira,
Henrique Carvalho Gomes,
Geraldo Rocha Alves,
Alício Santos Vieira,
Valdete Barbosa Almeida.
*Colaborou Tatyane Gameiro