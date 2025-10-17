Alguns prefeitos e ex-secretários decolaram do ninho tucano e aterrissaram...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cora Coralina - escritora brasileira

A estrada é sua, e somente sua.

Outros podem andar ao seu lado,

mas ninguém pode andar por você”

FELPUDA

Alguns prefeitos e ex-secretários decolaram do ninho tucano e aterrissaram no “aeroporto” do PP, aumentando o número de filiados do partido com quadros considerados importantes. Com isso, os que disputam o comando do PSDB devem pedir trégua, deixarem de dar “bicadas” uns nos outros e se entenderem, a fim de tentar segurar “emplumados” e “emplumadinhos” que estão arrumando as malas. Há muitos querendo “bater as asas” e essa revoada se intensificará, segundo as previsões, no começo de 2026. Tem “ave” que não tira os olhos do calendário, esperando a hora chegar para que possa, legalmente, pousar em novo endereço.

Cadeiras

Quem também deverá deixar o cargo na administração estadual é o titular da Secretaria de Estado de Governo, Rodrigo Perez Ramos, que se filiou ao PP e deverá disputar uma das cadeiras na Câmara nas eleições de 2026, assim como outro integrante do primeiro escalão, Jaime Verruck (PSD).

Mais

Da confiança do governador, Rodrigo Perez foi questionado, em entrevista ao Correio do Estado, se seria candidato. Afirmou que estava aberto para possibilidades futuras, se o seu grupo político entendesse que ele poderia “contribuir em algum cargo”. Huumm...

Elas

Com apenas três mulheres no legislativo estadual e uma na Câmara dos Deputados, os partidos políticos em Mato Grosso do Sul deverão intensificar seus esforços para tentar aumentar a bancada feminina nas eleições de 2026. A ideia é lançar representantes dos mais diferentes setores que atualmente compõem o grupo de mulheres que a maioria das siglas possui.

Absolvidos

Por cinco votos a dois, o prefeito de Nova Andradina, Dr. Leandro Fedossi (PSDB), e o vice-prefeito Arion Aislan (PL) foram absolvidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) no processo de cassação de mandato. A decisão ocorreu nesta semana e o impasse, que também envolvia órgãos de comunicação da região, surgiu por denúncia de suposta utilização de milícia digital, que teria prejudicado a então candidata Dione Hashioka. O TSE ainda pode ser acionado.

De braçada...

O governo de Lula encaminhou projeto de lei, para votação dos parlamentares, que abre crédito suplementar de R$ 14,4 bilhões no Orçamento de 2025 a vários ministérios e órgãos federais. Parte dessa dinheirama vai para o Ministério da Cultura atender a Agência Nacional do Cinema, a fim de viabilizar a infraestrutura material e as equipes de trabalho necessárias para o processamento técnico e a avaliação de obras audiovisuais. Vai vendo...

Colaborou Tatyane Gameiro