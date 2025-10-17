Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

FELPUDA

Alguns prefeitos e ex-secretários decolaram do ninho tucano e aterrissaram...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (17)

Ester Gameiro

17/10/2025 - 00h01
Cora Coralina - escritora brasileira

A estrada é sua, e somente sua. 
Outros podem andar ao seu lado, 
mas ninguém pode andar por você”

FELPUDA

Alguns prefeitos e ex-secretários decolaram do ninho tucano e aterrissaram no “aeroporto” do PP, aumentando o número de filiados do partido com quadros considerados importantes. Com isso, os que disputam o comando do PSDB devem pedir trégua, deixarem de dar “bicadas” uns nos outros e se entenderem, a fim de tentar segurar “emplumados” e “emplumadinhos” que estão arrumando as malas. Há muitos querendo “bater as asas” e essa revoada se intensificará, segundo as previsões, no começo de 2026. Tem “ave” que não tira os olhos do calendário, esperando a hora chegar para que possa, legalmente, pousar em novo endereço.

Cadeiras

Quem também deverá deixar o cargo na administração estadual é o titular da Secretaria de Estado de Governo, Rodrigo Perez Ramos, que se filiou ao PP e deverá disputar uma das cadeiras na Câmara nas eleições de 2026, assim como outro integrante do primeiro escalão, Jaime Verruck (PSD).

Mais

Da confiança do governador, Rodrigo Perez foi questionado, em entrevista ao Correio do Estado, se seria candidato. Afirmou que estava aberto para possibilidades futuras, se o seu grupo político entendesse que ele poderia “contribuir em algum cargo”. Huumm...

Bruna Aquino, que troca de idade hoje - Arquivo Pessoal

 

Roberto Oliva e Ana Carolina Auriemo - Paulo Freitas

Elas

Com apenas três mulheres no legislativo estadual e uma na Câmara dos Deputados, os partidos políticos em Mato Grosso do Sul deverão intensificar seus esforços para tentar aumentar a bancada feminina nas eleições de 2026. A ideia é lançar representantes dos mais diferentes setores que atualmente compõem o grupo de mulheres que a maioria das siglas possui.

Absolvidos

Por cinco votos a dois, o prefeito de Nova Andradina, Dr. Leandro Fedossi (PSDB), e o vice-prefeito Arion Aislan (PL) foram absolvidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) no processo de cassação de mandato. A decisão ocorreu nesta semana e o impasse, que também envolvia órgãos de comunicação da região, surgiu por denúncia de suposta utilização de milícia digital, que teria prejudicado a então candidata Dione Hashioka. O TSE ainda pode ser acionado.

De braçada...

O governo de Lula encaminhou projeto de lei, para votação dos parlamentares, que abre crédito suplementar de R$ 14,4 bilhões no Orçamento de 2025 a vários ministérios e órgãos federais. Parte dessa dinheirama vai para o Ministério da Cultura atender a Agência Nacional do Cinema, a fim de viabilizar a infraestrutura material e as equipes de trabalho necessárias para o processamento técnico e a avaliação de obras audiovisuais. Vai vendo...

DOCUMENTÁRIO

"Apocalipse nos Trópicos"

15/10/2025 10h00

Cena de

Cena de "Apocalipse nos Trópicos"; documentário da cineasta Petra Costa foi premiado no Festival de Havana Foto / Divulgação

Mais do que um registro jornalístico, “Apocalipse nos Trópicos” (2025) utiliza uma linguagem visual poderosa – alternando imagens de multidões, discursos político-sagrados e momentos íntimos –, construindo uma metáfora audiovisual do apocalipse como acesso ao poder.

A cineasta Petra Costa entrelaça passado e presente com um olhar poético que transcende o mero documentário. Em um Brasil marcado por grandes tensões entre fé e poder, o documentário surge como uma denúncia grave: a diretora mostra como o movimento evangélico – que na atualidade representa 30% da população – foi decisivo na ascensão de Jair Bolsonaro e questiona até onde essa influência pode ameaçar a democracia.

Quando uma democracia se torna vulnerável à manipulação religiosa, intensificando-se com discursos apocalípticos, privilégios institucionais e uma grande estratégia de poder utilizando o medo, a esperança e a fé, ela se consolida por meio de discursos proféticos e políticas voltadas às igrejas, que transformam a fé em identidade política, algo que mobiliza muito mais do que promessas econômicas ou sociais.

Lançado em 29 de agosto de 2024, fora de competição no 81º festival de Veneza, chegou nos cinemas brasileiros em 3 de julho deste e ao catálogo da Netflix no dia 14 de julho.

O documentário parte de uma investigação pessoal da própria diretora Petra sobre os impactos da fé evangélica na política nacional dos últimos d10 anos, com acesso a figuras importantes na política brasileira, como Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, Silas Malafaia, influente televangelista ligado a Bolsonaro, e o próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente da República.

O longa-metragem traz uma reflexão sobre a ideologia apocalíptica que circula no movimento evangélico e como tudo é instrumentalizado politicamente, trazendo uma perspectiva histórica que recua até a ditadura militar.

Diversos críticos do filme destacam certos pontos sobre o documentário, com diversos elogios, por lançar um alerta urgente sobre os riscos do uso político da fé e provocar reflexões fundamentais sobre como a religião foi transformada em uma ferramenta de poder por certos políticos, em que pastores e líderes religiosos não apenas pregam, mas indicam candidatos e orientam votos, moldando uma narrativa do que é certo e errado na política, e, dessa forma, criam um certo controle ideológico de quem segue a fé, que tende também a seguir a orientação política de seu líder religioso.

Petra Costa convida o espectador a pensar até onde a política pode se misturar com a religião sem comprometer a democracia. Não acusando a fé em si, mas questionando o uso da fé como moeda de poder, usando debates que deveriam ser baseados em ciência, direitos e pluralidade e que se tornaram pautados pela Bíblia e pelo que eles interpretam, a partir de uma leitura própria com intenções preconceituosas.

Em cenas que mesclam cultos pulsantes, arranha-céus do poder e momentos íntimos de oração, “Apocalipse nos Trópicos” nos transporta para um país em transe, onde fé e política se confundem.

DANÇA

"Quem a Mim Nomeou o Mundo?", com Maria Fernanda Figueiró

Depois de participar da Bienal de Lyon, na França, mais importante evento de dança do mundo, artista de Campo Grande estreia espetáculo sobre desigualdade de gênero nesta sexta-feira

15/10/2025 09h45

Maria Fernanda Figueiró no espetáculo

Maria Fernanda Figueiró no espetáculo "Quem a Mim Nomeou o Mundo?" Divulgação / Vaca Azul / Helton Pérez

O palco como espaço de escuta, questionamento e reflexão. Com um olhar sensível e transformando suas inquietações em movimento, a artista da dança, produtora cultural e psicóloga Maria Fernanda Figueiró estreia o espetáculo “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, nesta sexta-feira, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita. As duas sessões contarão com intérprete de Libras e audiodescrição.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic 2024), pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

“Quem a Mim Nomeou o Mundo?” busca, por meio de diversas ações, sensibilizar o público para a temática da desigualdade de gênero e estimular ações de reflexão e transformação social por meio da dança.

A idealizadora, Maria Fernanda Figueiró, conta que a motivação para a criação do projeto veio de sua vivência e trajetória na psicologia e na dança, destacando seu envolvimento com os estudos de gênero.

Segundo a autora, a violência de gênero sempre se faz presente, especialmente por meio de relatos de mulheres.

“Essa constatação me trouxe uma inquietação sobre as desigualdades de gênero e os motivos que levam à discriminação e à violência. Paralelamente à minha formação em Psicologia, como artista da dança percebo que o gênero atravessa todos os corpos e experiências. E, assim, motivada por essas vivências e reflexões, criei esse projeto artístico para utilizar a dança como meio de investigação e criação sobre gênero, violência e performance, buscando promover reflexão e transformação por meio de diferentes linguagens artísticas, uma vez que o espetáculo abrange literatura, artes plásticas e dança”, afirma a artista.

INVESTIGAÇÃO CÊNICA

Em “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, o corpo questiona quais palavras definem as normas de gênero que nos moldam e produzem subjetividades. Atravessado por muitas vozes que aceitam, perguntam e reagem aos binarismos ou às certezas, refletimos sobre as violências de gênero que nos atravessam.

Questionando pessoas de diferentes contextos e localidades uma pergunta evoca outras mais…Mais ainda. Qual é a palavra que mata a coisa? Quais discursos (re) produzem violências? Quais prosódias podem ser ironizadas? Como nomear o mundo longe da lógica que determina quais corpos vivem e quais corpos morrem? Quem a mim nomeou o mundo?

O espetáculo foi desenvolvido numa rica parceria entre Maria Fernanda e Vanessa Macedo, diretora e coreógrafa da Cia. Fragmento de Dança (SP) e uma das gestoras do Kasulo Espaço de Arte. O processo de criação teve início em maio deste ano, quando o projeto começou, e se encerrou neste mês, totalizando cinco meses de trabalho contínuo.

“Desde então, Vanessa e eu mantivemos um diálogo próximo e constante ao longo de todos esses meses, com encontros presenciais e também remotos, pois ela reside em São Paulo. Foram inúmeros momentos de troca, especialmente porque a equipe envolvida é extensa e cada detalhe do espetáculo foi cuidadosamente pensado”, recupera Maria Fernanda.

“Refletimos bastante sobre a cenografia, a trilha sonora, a iluminação e o figurino, realizando reuniões com as profissionais responsáveis por cada área. Cada profissional esteve presente no processo, contribuindo em sua área para a construção e o nascimento do espetáculo. A Vanessa é uma artista extremamente comprometida com o processo, o que tornou nosso diálogo contínuo e muito rico desde o início do projeto”, conta a artista.

Em cena, apresenta-se Maria Fernanda Figueiró. O espetáculo tem coreografia e direção de Vanessa Macedo e Maria Fernanda Figueiró, criação e operação de luz de Camila Jordão, cenografia de Fernanda Lazzarini, criação e edição de trilha sonora de Lua Oliveira, acompanhamento de processo de Júlia Rocha, figurino de Rita Figueiró, produção da Manaká Cultural, assessoria de imprensa de Isabela Ferreira (Reconta), assessoria de comunicação de Hana Chaves e Helton Pérez, design gráfico de Vitória Regina Correia, Linara Versoza como contadora, Jessika Garcia como intérprete de Libras e audiodescrição por Cândida Abes e Leia Ferreira.

>> SERVIÇO

A artista da dança Maria Fernanda Figueiró estreia “Quem a Mim Nomeou o Mundo?” nesta sexta-feira, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200), com entrada gratuita.

As duas sessões contarão com intérprete de Libras e audiodescrição. Para assistir, basta reservar seu ingresso pelo Sympla. Para quem quiser e puder fazer uma boa ação, a equipe do projeto estará arrecadando alimentos não perecíveis para o Núcleo Assistencial Ramatís.

Mais informações pelo telefone (67) 99186-1558 e pelo Instagram da Manaká Cultural.

